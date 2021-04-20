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19 апреля, 2021

Американский президент ищет новый подход к отношениям с Пекином и Москвой.

© Flickr/White House

В определенной степени, недавно введенные санкции против России стали попыткой администрации американского лидера Джо Байдена «расчистить беспорядок», который оставил его предшественник Дональд Трамп. Ведь по таким вопросам как вмешательство России в выборы 2016 и 2020 годов, а также кибератаки на бизнес и правительственные учреждения США, то бывший президент не использовал оперативных мер в ответ на агрессивную политику Москвы. Однако Джо Байден решил применить «твердую дипломатию» к российскому президенту Владимиру Путину и китайскому лидеру Си Цзиньпину, пишет британская газета The Guardian.

Трамп ставил под сомнение причастность России к враждебным действиям против США, что противоречило выводам американских спецслужб. Он регулярно отказывался критиковать Владимира Путина за поддержку «убийственного режима» в Сирии, отравление в Солсбери в 2018 году и преследование оппозиционного активиста Алексея Навального.

Почему Трамп так доброжелательно относился к Путину - противнику США, является одной из неразгаданных тайн его президентства. Возможно, у них были свои «договоренности».

Между тем Джо Байден не имеет причин не реагировать на агрессию Москвы. Будучи вице-президентом времен Барака Обамы, Байден тщетно пытался «перезагрузить» отношения с Кремлем. По словам Байдена, он сумел понять «душу Путина». Байден заявил, что «души» у российского президента нет во время встречи с Путиным в 2011 году. Согласно сообщениям, Путин воспринял это как комплимент.

Очевидно, российского президента не слишком «порадовали» новые санкции США, которые включают дипломатическое высылки, меры против компаний занимающихся кибершпионажем,и запрет американским банкам покупать российские облигации. Москва быстро отомстила «зеркальными мерами» против США. Кремль обвинил Великобританию «в хромом танце под мелодии Вашингтона», ведь Лондон публично поддержал санкции США.

Объясняя свои действия, Байден предоставил длинный перечень «претензий» к России, большинство из которых касается еще «эпохи» Трампа. Но, как показывает реакция Москвы, ошибочно считать, что агрессия Кремля останется в прошлом.

Путин уже испытывал Обаму в 2014 году аннексией Крыма, сейчас он испытывает Байдена очередным военным наращиванием на границе с Украиной.

Если смотреть с точки зрения Запада, то политика Путина становится все более агрессивной. Независимо от того, планирует ли он реальное военное вторжение в Украину или подстрекает к росту насилия в Донбассе, ему уже удалось в определенной степени дестабилизировать украинское правительство и подтолкнуть США и Европу к спорам в рамках НАТО.

Репрессивные меры против «оппозиционной сети» Навального отражают пренебрежение Путина к открытому правительству и соблюдению прав человека.

Новый «альянс» Путина с автократичным лидером Китая Си Цзиньпином разделяет общую вражду к Западу.

Риск опасного противостояния США и демократических союзников против авторитарных режимов Китая и России, несомненно, растет. Байден столкнулся с многочисленными «точками вспышки», в частности это касается Тайваня и Донбасса. Встреча Белого дома с премьер-министром Японии в пятницу подчеркнула его попытки укрепить «западную оборону».

И все-таки Байден - это не Рональд Рейган, который просто пытается победить «злые империи». Несмотря на то, что он наказал Россию, Байден пригласил Путина на саммит, чтобы сгладить разногласия и обсудить ряд проблем.

«Соединенные Штаты не стремятся начать цикл эскалации конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений», - сказал американский президент.

В то же время ответственный Байдена по борьбе с изменением климата Джон Керри поехал в Шанхай, пытаясь усилить сотрудничество с Китаем в преддверии глобального климатического саммита. Временно вопрос «разногласий» относительно Гонконга и Синьцзяна был «отложен». Прагматичный подход Байдена, хотя и противоречивый в некоторых аспектах, имеет свои преимущества, по крайней мере теоретически позволяет избегать прямолинейной конфронтации сверхдержав.

Понятно, что Путин и Си Цзиньпин не собираются менять свою позицию. Задача состоит в поиске конструктивных средств работы с ними, при этом защищая западные демократические ценности и безопасность, резюмирует издание.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки ввели против России самые мощные санкции за семь лет. По решению Минфина США, финучреждениям страны с 14 июня запрещено участвовать в первичном рынке рублевых и нерублевых облигаций, выпущенных Центральным Банком РФ, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов РФ, выдавать им ссуды в рублях или другой валюте (в перспективе санкции могут быть расширены на суверенный долг России).

Москва ответила Вашингтону на введенные ранее ограничения - внесла в список санкций восемь высокопоставленных американских чиновников. Среди них бывший помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, генеральный прокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй.

Ранее аппарат директора Национальной разведки США опубликовал рассекреченный отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в результате которого президент России руководил радикальными усилиями, направленными на очернение кандидатуры Байдена. Россия традиционно все отрицает.

19 апреля, 2021,

Пекин и Москва налаживают стратегические связи.

© Интерфакс

Президент США Джо Байден рискует столкнуться со зловещим сценарием развития событий на международной арене - Китай и Россия могут создать «антидемократический союз», расширяя стратегическое сотрудничество, направленное на подрыв влияния США и препятствование усилиям Байдена объединить демократических союзников, пишет Atlantic Council.

Такой «антидемократический союз» может стать ключевым вызовом для президентства Байдена. Недавно Россия и Китай почти одновременно усилили свою военную деятельность. Москва бросает вызов суверенитету Украины, тем временем Китай представляет угрозу для независимости Тайваня.

Похоже, что суверенитет этих стран является «проблемой» для Москвы и Пекина, но в то же время независимость Украины и Тайваня лежит в основе интересов США и демократических союзников.

Даже если действия Москвы и Пекина не предусматривают военного вторжения (большинство экспертов все еще считают, что это действительно маловероятно), масштабы и интенсивность военных действий требуют немедленного внимания и реакции.

Руководство США и их демократических союзников не решается отрицать то, что Россия и Китай могут обмениваться разведданными, вполне вероятно, что Пекин и Москва координируют свои действия и стратегии.

«Российское вооруженное скопление вблизи границы с Украиной дошло до того, что оно могло бы стать основой для потенциального военного вторжения. Это то, что не только США, но и наши союзники, должны воспринимать очень серьезно», - заявил директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.

«Китай пытается использовать сомнения относительно приверженности США к региону, подорвать демократию Тайваня и расширить собственное влияние», - говорится в ежегодной оценке угроз разведывательного сообщества США.

Американские спецслужбы фактически признали Китай наибольшей угрозой для США, предупреждая о «росте стратегического сотрудничества России с Китаем для достижения общих целей».

Вызовы со стороны Китая и России были бы серьезной проблемой для любого президента США. Если Пекин и Москва будут действовать более слаженно, это принесет глобальные последствия. Это сценарий, при котором Соединенным Штатам и их союзникам не хватает общей стратегии.

Для тех, кто сомневается в китайско-российских амбициях, стоит обратить внимание на то, как китайские СМИ освещают отношения России и Китая.

Китайская газета Global Times, которая часто является «громкоговорителем» для руководства Пекина, в конце прошлого месяца написала статью под заголовком «Китайско-российские связи углубляются, а США и их союзники ослабевают».

«Самыми влиятельными двусторонними отношениями для новой эры в Евразии является всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Россией», - говорится в статье.

«Китай и Россия понимают роль своих связей. Честно говоря, ни одна страна региона не может выстоять отдельно против Китая или России. Союз с США для противостояния Китаю и России принесет только пагубные последствия для стран региона», - говорится в статье. Это стало «завуалированным предупреждением» для Японии и Южной Кореи.

На вопрос в октябре прошлого года о возможности официального военного союза с Китаем президент России Владимир Путин ответил, что «теоретически это вполне возможно».

В любом случае, военная эскалация вокруг Украины и Тайваня не имеет ничего теоретического.

За последнюю неделю наблюдается наибольшая концентрация российских войск вблизи границы с Украиной со времен аннексии Крыма в 2014 году. Украинские чиновники заявляют, что Путин собрал более сорока тысяч военнослужащих у границы Украины для проведения «боевых учений».

В то же время Китай осуществил беспрецедентное количество военных полетов, нарушивших зону противовоздушной обороны Тайваня (с начала года более 250 боевых вылетов вблизи острова).

На прошлой неделе администрация Байдена ввела жесткие санкции против России. Однако Байден предложил Путину провести двустороннюю встречу на «нейтральной территории», подав сигнал о том, что он не хочет эскалации конфликта с лидером, которого только месяц назад назвал «убийцей».

Госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом активно осуждали скопление российских военных. Достаточно серьезным ударом для России стали новые экономические санкции против тридцати восьми российских субъектов, которых США обвинили во вмешательстве в выборы и кибератаках.

Активизация военной деятельности Китая вокруг Тайваня состоялась вскоре после того, как Государственный департамент США выдал установки, расширяющие отношения страны с Тайванем.

Блинкен заявил, что администрация США обеспокоена «все более агрессивными действиями» Китая и стремится помочь Тайваню укрепить способность «защищаться от агрессии». Соединенные Штаты также продемонстрировали свою поддержку, отправив на Тайвань неофициальную делегацию, состоявшую из бывшего сенатора США и двух бывших заместителей государственных секретарей США.

Расширение стратегического сотрудничества Китая и России происходит в самый неудобный момент для администрации Байдена, которая только недавно приступила к руководству страной. Однако это удачное время для Путина и президента Китая Си Цзиньпина, поскольку они стремятся получить преимущества, прежде чем Байден сможет закрепить свое влияние путем пересмотра политики и укомплектования ключевых руководящих должностей.

Эти события также затрудняют реализацию тщательно разработанных планов администрации Байдена по методической последовательности политических действий. В частности, эти планы предусматривают обновление международной роли США, что является необходимым условием эффективного глобального управления.

Ключевые цели Байдена - подавить COVID-19 с помощью ускоренной программы вакцинации, предоставить стремительный импульс для роста экономики США и обеспечить конкурентоспособность за счет стимулирования и расходов на инфраструктуру, а также восстановить отношения с ключевыми союзниками.

Администрация Байдена одновременно столкнулась с рядом других внешнеполитических вызовов, начиная от заявления президента о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября, заканчивая попытками восстановить ядерную сделку с Ираном.

Это слишком много вызовов для нового президента. Однако то, насколько ловко Байден решит проблему угрозы со стороны России и Китая, будет определять целую эпоху, резюмирует Atlantic Council.

Россия стягивает войска к границе с Украиной под видом подготовки к учениям «Запад-2021». Одновременно с этим активизировались российские контингенты в Беларуси, оккупированном Крыму, Приднестровье и акватории Черного и Азовского морей. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, выступая 30 марта в Верховной Раде, указал на высокую вероятность российского вторжения.

Украинская военная разведка сообщила о подготовке россиянами масштабных провокаций, обострения в зоне ООС, попытки расширения зоны оккупации в Донбассе с возможным вторжением на других участках.

В последнее время Пекин усилил свою вооруженную активность вблизи Тайваня, это может свидетельствовать о намерениях Китая осуществить военное вторжение на остров.

Угроза вторжения Китая на Тайвань является серьезной и неизбежной, предупредил американский адмирал Джон Аквилино, которого назначили главой Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США.

19 апреля

Сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, также известные как «Петров» и «Боширов» (Фото: Metropolitan Police handout via REUTERS)

17−18 апреля дипломатические отношения между Чехией и Россией резко ухудшились. Это произошло после того, как в причастности к взрыву на складе боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году уличили «Петрова» и «Боширова» — сотрудников ГРУ РФ, подозреваемых в отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Новичком.

Во время взрыва складов боеприпасов в районе Врбетице погибли двое граждан Чехии.

17 апреля Ян Гамачек, который сейчас возглавляет МИД Чехии, заявил о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых индентифицировали как агентов ГРУ РФ.

Полиция Чехии разыскивает двух мужчин, которые в октябре 2014 года въехали в страну с паспортами граждан России на имена Александр Петров и Руслан Боширов. Позже они въезжали с паспортами на имена гражданина Молдовы Николая Попы и гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

18 апреля Москва в ответ на высылку своих дипломатов объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. МИД РФ также заявил «решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге» послу Чехии.

НВ собрал реакцию СМИ на заявление о причастности уже известных во всем мире сотрудников ГРУ РФ к новому преступлению и возникшее из-за него напряжение между Москвой и Прагой.

Эрик Табери, главный редактор чешского издания Respekt, которое сообщило подробности расследования, раскрывшего причастность российских агентов к взрыву в Врбетице, написал колонку о том, что высылки российских агентов из Праги недостаточно.

«Большинство чешских политиков отреагировали на информацию о действиях российских агентов на территории Чехии, заявив, что они шокированы и удивлены … Но в этом нет ничего удивительного. Мы давно знаем о деятельности ГРУ, российской военной разведки, в Чехии. Тот факт, что сейчас есть такие доказательства, открывает глаза тем, кто до сих пор недооценивал риск», — написал Табери.

По его словам, «правительство хорошо отреагировало», заявив публично о результатах расследования и выслав российских агентов, но этого мало.

«Теперь необходимо изменить основные принципы нашей внутренней и внешней политики», — пишет Табери, подчеркивая, что в противном случае Чехия окажется в серьезной опасности.

По его словам, эксперты и Служба безопасности и информации (BIS) не раз предупреждали об ухудшении ситуации с российским влиянием.

«Москва вмешивается в наши дела, и мы реагируем недостаточно быстро и решительно», — уверен Табери.

По его словам, причина недостаточной реакции Чехии на угрозу со стороны России — то, что российские интересы продвигает президент Чехии Милош Земан.

«Этому (российскому влиянию и сомнениям в нем — ред.) нужно положить конец. Чешское государство должно немедленно защищаться. Не позволяйте России участвовать в каких-либо стратегически важных проектах, сводите политические контакты к минимуму и больше используйте силы Европейского Союза для возможных переговоров, укрепляйте силы безопасности, а также киберзащиту. Четкое размежевание с путинской Россией будет нелегким и неприятным делом, но другого решения нет. Силовики сделали свое дело. Теперь очередь политиков», — советует Табери.

«(Премьер-министр Чехии Андрей) Бабиш сообщил, что проинформировал президента Европейского совета Шарля Мишеля о расследовании взрыва. Чешская Республика обсудит взрыв с союзниками по НАТО и Европейскому союзу в понедельник, говорится в твите (главы МИД Чехии Яна) Гамачека, опубликованном рано утром в понедельник (19 апреля).

В ближайшие дни Гамачек должен был отправиться в Москву, чтобы обсудить возможность приобретения Чешской Республикой российской вакцины против COVID-19. Поездка отменена, поскольку он «будет нужен на заседании правительства в понедельник».

«Около четырнадцати дней назад собрался комитет по разведке. Встреча была секретной. По словам некоторых источников DNES, на заседании комитета обсуждалась Россия. „Томаш Петржичек сказал после встречи, что у нас большие проблемы с Россией“, — сказал один из сотрудников Петржичека, пожелавший остаться анонимным».

Denik: Гамачек: Реакция России оказалась сильнее, чем мы ожидали. Мы рассмотрим дальнейшие шаги

««Решение России выслать 20 дипломатов жестче, чем ожидала чешская дипломатия», — заявил сегодня (19 апреля — ред.) заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Ян Гамачек после переговоров в Совете иностранных дел.

…

Он также подчеркнул, что Чехия стала жертвой российских спецопераций, хотя ничего не сделала. «С помощью силы русские показывают, насколько они против того, что чешские силы безопасности раскрыли резиденции СВР и ГРУ», — добавил Гамачек.

…

«Россияне выслали заместителя посла, который является вторым по статусу представителем страны, и мы должны отреагировать на это», — сказал Гамачек, добавив, что, если также будет выслан чешский посол, это фактически будет означать конец дипломатических отношений. Посольство Чехии в России буквально парализовано.

По словам Гамачека, правительство еще не согласовало возможную публикацию документов и информации (о причастности российских агентов к взрыву склада боеприпасов в Врбетице — ред.). «Конечно, наоборот, российская сторона не должна знать все, что мы знаем об операции, потому что логически можно ожидать, что она будет защищаться и что появятся некоторые документы, с помощью которых попытаются опровергнуть обвинения Чехии», — заявил он. По его словам, нельзя также забывать, что расследование еще продолжается".

«Абсолютный фаворит тендера на расширение электростанции Дукованы навредил себе сам. Террористический акт в Врбетице, который, по словам премьер-министра Андрея Бабиша и министра внутренних дел и иностранных дел Яна Хамачека, был совершен агентами российской военной разведки, дисквалифицировал Росатом. На долгое время.

Его тесную связь с российским государством, которое после этих выходных проводит явно враждебную политику по отношению к Чешской Республике, не могут не заметить даже самые большие поклонники водно-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200, который почти наверняка считался выгодным решением для Дукован".

«Чешские министры указали именно на подразделение 29155. Представители европейской разведки заявляют, что его миссия — саботаж, подрывная деятельность и убийства.

Они думают, что их около 200 человек, но только около 20 из них участвуют в операциях, а остальные являются вспомогательным персоналом.

Помимо Солсбери, Болгарии, а теперь и Чехии, подразделение было связано с другими операциями, включая попытку государственного переворота в Черногории в 2016 году.

Ряд европейских стран изучают прошлые поездки (агентов ГРУ РФ — ред.), чтобы выяснить, связаны ли они с подозрительными событиями. Значит, нынешнее раскрытие (их причастности к преступлению — ред.) может быть не последним".

«Единственный путь — сосредоточиться на вакцинах от COVID-19, которые были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник вице-премьер, министр внутренних дел и и.о. министра иностранных дел Ян Гамачек. По его словам, дискуссии о российской вакцине Спутник V не ведутся.

…

В среду вице-премьер объявил о поездке в Москву, целью которой были переговоры о поставках вакцины в Чехию. Он должен был сегодня лететь в Москву. В пятницу он отменил поездку, за что его раскритиковали премьер-министр Андрей Бабиш и оппозиция. В субботу утром он заявил, что не полетит в Москву из-за необходимости его участия в заседании правительства в понедельник. Вечером вместе с премьер-министром он объявил о высылке сотрудников российского посольства.

В воскресенье Гамачек сообщил в Twitter, что объявленная поездка помогла скрыть подготовку к высылке сотрудников посольства России в Чехии. Он сообщил газете N, что заранее знал, что в Россию не полетит".

Редактор: Анастасия Одинцова





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