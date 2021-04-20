Что принесла реакция НАТО и ЕС на войска России на границе с Украиной?

НАТО и ЕС в последние дни очень активно обсуждали концентрацию войск России у границ Украины. DW разбиралась, дала ли практические результаты такая дипломатическая активность в Брюсселе.

16.04.2021 Автор Юрий Шейко, Брюссель

Российская военная техника в Воронежской области, 6 апреля

В Брюсселе на этой неделе усиленно обсуждали передислокацию крупных соединений российских войск к границе РФ и Украины. Ситуация там стала центральной темой двух заседаний НАТО и двух слушаний в Европарламенте. DW рассказывает об итогах этих обсуждений.

Экстренные заседания в НАТО из-за войск РФ у границ Украины

Во вторник, 13 апреля, в штаб-квартире альянса созвали экстренное заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне послов. Инициировал встречу Киев, и на нее в Брюссель приехал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. От альянса он услышал подтверждения "нерушимой поддержки" суверенитета и территориальной целостности Украины, а также слова обеспокоенности по поводу действий России, сконцентрировавшей у границ Украины больше войск, чем когда-либо с 2014 года.

13 апреля в Брюсселе прошло экстренное заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне послов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвав такое скопление личного состава и боевой техники "неоправданным". "Россия должна прекратить это наращивание войск в Украине и вокруг нее, прекратить провокации и немедленно пойти на деэскалацию", - добавил он.

Кулеба поблагодарил генсека за слова поддержки, но подчеркнул, что Украине нужна и практическая помощь, например, новые санкции против России и укрепление ее обороноспособности. Однако на заседании Комиссии НАТО-Украина никаких решений о дополнительной помощи Киеву принять не могли - у послов просто нет таких полномочий.

Первый пункт - Афганистан

За те несколько часов, которые Кулеба провел в Брюсселе, ему удалось провести довольно длительную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Это был, вероятно, самый желанный собеседник для украинского министра, потому что самую крупную помощь в военной сфере Киев получает именно от США.

На переговорах Дмитрия Кулебы (крайний слева) и Энтони Блинкена (крайний справа)

Уже на следующий день, 14 апреля, у Блинкена была возможность обсудить этот вопрос с главами МИД и Минобороны всех 30 государств-членов НАТО. Это было необычное мероприятие по многим причинам. О его созыве объявили лишь накануне вечером. Общие заседания министров иностранных дел и обороны государств альянса проводятся редко. И хотя нынешнее прошло в формате видеоконференции, и Блинкен, и министр обороны США Ллойд Остин, и ряд других министров лично прибыли в Брюссель.

Причина такой необычной встречи - Афганистан. Президент США Джо Байден решил вывести оттуда войска к 11 сентября. Поскольку операция в Афганистане ведется всем альянсом, Вашингтону надо было обсудить свое решение с союзниками.

США поддержат вооруженные силы Украины

А второй темой на встрече стало стягивание войск РФ к границе с Украиной, а также эскалация ситуации в Донбассе. На итоговой пресс-конференции никаких сообщений о каких-либо новых действиях альянса или его государств-членов не прозвучало. Столтенберг повторил свои предыдущие заявления и назвал встречу "важной демонстрацией единства" НАТО.

Блинкен, Столтенберг и Остин на пресс-конференции в Брюсселе, 14 апреля

Со своей стороны, Блинкен добавил: "Что меня поразило, когда я слушал каждого из наших союзников во время этого заседания Североатлантического совета, так это то, что все 30 из нас высказали обеспокоенность и решимость добиваться того, чтобы Россия сделала шаги по деэскалации напряженности, которую она создает".

Министр обороны США Остин пообещал поддерживать Украину в ее потребностях, касающихся самообороны. Журналисты пытались узнать у него детали. Но Остин ничего нового не сообщил, напомнив, что США помогают Киеву снаряжением, вооружениями и инструкторами, а также собираются делать то же самое "в зависимости от его нужд". Министр уточнил, что команда, занимающаяся в нынешней администрации США вопросами безопаности, предлагает президенту Байдену набор различных вариантов действий, и резюмировал: "На этом я остановлюсь".

Новые санкции США в отношении России

И лишь на следующий день стало известно, что в НАТО обсуждали и конкретные меры. 15 апреля Вашингтон ввел ряд новых санкций в отношении России. Среди причин такого решения администрация США назвала кибератаки со стороны Москвы и ее попытки повлиять на выборы в Соединенных Штатах. Не осталась в стороне и проблема Крыма. В частности, под ограничения попали компании и лица, причастные к строительству моста через Керченский пролив, а также российские высокопоставленные чиновники, занимающие должности на аннексированном полуострове.

15 апреля президент Байден подписал указ о введении новых санкций против России

Нынешние действия России в отношении Украины в новых санкциях США не упомянуты. Но о них говорится в заявлении НАТО, в котором все остальные члены альянса выразили поддержку введенным санкциям. "Мы также призываем Россию прекратить ее провокации и немедленно снизить напряженность на украинских границах и в незаконно аннексированном Крыму", - подчеркивается в заявлении. Тему санкций министры, скорее всего, обсуждали накануне, ведь заявление опубликовали уже через несколько минут после сообщения о введении санкций.

Украинские министры в Европарламенте

Во вторник и среду комитет по иностранным делам и подкомитет по безопасности и обороне Европарламента провели слушания, посвященные действиях России. На первых выступил вице-премьер правительства Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, на вторых - министр обороны Андрей Таран. Оба назвали действия России попыткой давления на Украину. При этом Резников предупредил и о возможности "масштабной эскалации" вследствие "эксцесса какого-то российского исполнителя или наемника", а Таран не исключил российского наступления для обеспечения поставок воды в Крым.

Михаэль Галер

На слушаниях во вторник руководитель отдела во внешнеполитической службе ЕС Ричард Тиббельс похвалил Киев за сдержанность и за запуск процедуры в рамках Венского документа. А представитель Франции в комитете ЕС по вопросам политики и безопасности Клер Ролен констатировала: "Первоочередным приоритетом должно быть предотвращение эскалации ситуации".

Несколько евродепутатов от Европейской народной партии призвали Запад четко заявить, какие шаги он предпримет, если РФ вторгнется в Украину. "Важно, чтобы мы сейчас публично сказали России, какими будут последствия новой агрессии", - отметил немец Михаэль Галер (Michael Gahler). Он считает, что такими последствиями должна быть остановка закупки Евросоюзом российских нефти и газа, отключение РФ от платежной системы SWIFT и санкции против российских олигархов. Его коллега из Латвии Сандра Калниете высказалась также и за остановку "Северного потока-2". Впрочем, на слушаниях к этому призыву евродепутаты из других фракций не присоединились.

В НАТО и ЕС все еще ищут ответ на действия России

Руководитель отдела внешней политики ЕС брюссельского аналитического центра CEPS Стивен Блокманс считает, что нынешний "шквал" дипломатической активности должен продемонстрировать России, что Запад "очень серьезно относится" к военной активности Москвы: "Я думаю, что в штаб-квартирах НАТО и ЕС все еще идут поиски ответа (на действия России. - Ред.)".

Блокманс считает, что в НАТО наблюдается "нехватка идей" о возможных ответных шагах, потому что Украина - не член альянса. Одним из основных инструментов ЕС являются санкции, но персональные ограничения, по мнению эксперта, в России никогда не воспринимали серьезно. Повлиять на Москву могла бы остановка "Северного потока-2" или же расследование в отношении российских денег сомнительного происхождения в разных странах ЕС, но Блокманс сомневается, что Берлин и другие столицы пойдут на это.

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