Русскоязычные СМИ Азербайджана

На днях Министерство внутренних дел России выступило с требованием к государствам СНГ, чтобы их граждане, нелегально находящиеся в России, покинули страну до 15 июня.

Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой, передают российские СМИ.

Согласно статистике МВД, которую продемонстрировал замминистра на слайде, сегодня в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысячи — с Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдовы, 49 тысяч — из Казахстана.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу», — подчеркнул Горовой.

При этом замглавы МВД РФ заверил, что «никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет».

Напомним, что в середине декабря Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с коронавирусом до 15 июня 2021 года.

Итак, вопрос – чем можно объяснить это новое решение? Ведь еще недавно российские СМИ шумели, мол, из-за того, что границы закрыты, трудовых мигрантов в РФ не пускают, хромает работа – людей не хватает на стройках страны, на уборке улиц во многих городах. В общем, во всех сферах, где были задействованы гастарбайтеры. И вдруг такое заявление от МВД. Чего добиваются этим российские власти? Это принуждение к чему-то?

Получается, только в Азербайджан должны будут вернуться около 120 тысяч безработных – куда их деть, что с ними делать, найдутся ли для них рабочие места на родине?

Понимает ли Москва что этот ее шаг сильно ударит по ее имиджу в странах СНГ? На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Я знаком с этим заявлением заместителя министра внутренних дел России, и честно говоря, оно не вызвало у меня никакого удивления. Потому что вопросом мигрантов российские власти спекулировали все время, и всегда пытались использовать его как средство давления на страны СНГ. Из которых и приезжают трудовые мигранты в РФ.

Хотя действительно ситуация парадоксальная – ведь в первую очередь именно сама Россия нуждается в трудовых мигрантах из-за того, что у нее очень серьезные демографические проблемы и острая нехватка рабочей силы, особенно неквалифицированной.

Нынешнее резкое изменение подхода к мигрантам, я думаю, продиктовано тем, что в России снова доминируют политические интересы над экономическими. Потому что с экономической и даже демографической точки зрения, Москве было бы выгодно сегодня стимулировать приток трудовых мигрантов, особенно из постсоветских стран, потому что с ними не возникает проблем культурной совместимости – эти люди по крайней мере минимально владеют русским языком, и более-менее знают Россию.

При том уровне ксенофобии и расизма, который существует в России, мигрантам не из постсоветских стран ужиться в этой стране намного сложнее.

Но на сегодня на повестке российской внешней политики стоит задача полного подчинения бывших республик СССР, включение всех их в евразийское экономическое пространство, в Таможенный союз, а также в ОДКБ. И для этого Москва использует самые разные средства. В отношении Беларуси одни методы – Лукашенко держат в подвешенном состоянии, постоянно пугают его то переворотами, то попытками цветных революций. С Украиной всё ясно. Казахстану предъявляют территориальные претензии. Молдову пытаются подчинить своей воле через сепаратистов. Примерно такой же сценарий в отношении Грузии. А для других стран, у которых нет демографических проблем и естественный прирост населения пока что на нормальном уровне – я имею в виду центральноазиатские страны и Азербайджан – Россия начинает использовать проблему мигрантов.

Я не думаю, что эти меры имеют хорошую перспективу. В конечном итоге, от этого больше пострадает сама Россия, чем страны СНГ, потому что это не только подорвет остающееся у них доверие к Москве, но еще и ухудшит двусторонние отношения между этими странами и РФ.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Вряд ли российские власти настроены сейчас на массовую высылку из страны трудовых мигрантов — заявления целого ряда официальных лиц говорят о противоположном. Достаточно вспомнить, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял в апреле 2021 года, что «мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов». Кроме того, вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройкомплекс, называл отток мигрантов одной из причин роста цен на российском рынке жилья, а в феврале 2021 года представители Минсельхоза поднимали вопрос о необходимости привлечения иностранных рабочих для сферы АПК (агропромышленный комплекс).

Поэтому заявление первого замглавы МВД Александра Горового по поводу нелегальных мигрантов, возможно, подготовка не к массовой высылке таких людей из России, а к новым мерам по их легализации. По крайней мере, в начале апреля 2021 года сообщалось, что законопроект, создающий возможности для иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее нарушавших нормы миграционного законодательства, легализовать свое пребывание на территории страны, уже разрабатывается МВД.

Кроме того, возможно, заявления представителей МВД в миграционной сфере призваны привлечь дополнительное внимание к перспективам вступления ряда государств-поставщиков рабочей силы в Евразийский экономический союз.

В ходе парламентской кампании (как известно, в России в сентябре 2021 года пройдут выборы в Госдуму) использование миграционной темы также возможно. Прежде всего, политическими силами, которые традиционно обращаются к этому вопросу – например, ЛДПР. Но пока данный вопрос находится на периферии политической повестки и не факт, что интерес к нему в ближайшие месяцы вырастет принципиально.

Политолог Зардушт Ализаде:

— Данное сообщение г-на Горового является мерой во исполнение указа президента России, который, как вы сами и отмечаете, продлил срок пребывания незаконно находящихся на территории России мигрантов до 15 июня. Как сказал поэт, «чего же боле»?

Путин приказал, замминистра приступил к исполнению приказа. Является ли эта мера чем-то направленным против стран СНГ? Давеча прошло сообщение, что Азербайджан выдворил со своей территории свыше 600 иностранцев. Азербайджан что, этим шагом решил с кем-то рассориться? Да любое государство старается исполнять свои законы, в том числе касающиеся правил нахождения иностранцев на своей территории.

Роль мигрантов в экономике России важна, но не критически. Мигранты, которые находятся на территории России законно, с оформлением всех требуемых документов, будут продолжать работать, зарабатывать и поддерживать своих родных денежными переводами. Россия никаких враждебных действий против мигрантов на этнической почве не производит. Просто она пытается упорядочить статус мигрантов в соответствии с законом.

Что делать 120 тысячам азербайджанцам, которые вернутся на родину? А в Азербайджане для них дел нет? Ильхам Алиев объявил широкую программу восстановления Карабаха. Пусть возьмет их на работу и привлечет их к восстановлению Карабаха. Работа в Азербайджане есть, было бы желание поделиться деньгами ГНФАР.

Решение Москвы может задеть чувства только малограмотных людей. А мало-мальски умеющим думать людям суть дела ясна: Россия приводит в порядок свои внутренние дела. Вот если бы еще сумела обуздать коррупцию верхушки, да перестать тратить народные денежки на разных иностранных дармоедов, глядишь, и народ российский заживет чуток получше…

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики (Молдова):

— В России острая нехватка рабочих рук. И трудно представить, что в этой ситуации она готова к тому, чтобы страну покинуло около миллиона мигрантов.

Так зачем это заявление?

Скорее всего для того, чтобы государства, граждане которых находятся в России, начали искать возможности уговорить Кремль не трогать мигрантов из их стран. И причина понятна. Сейчас в этих странах в связи с пандемией возросла безработица и возврат мигрантов может привести к росту социальной напряжённости. Пойдя им на встречу, Россия может усилить политическое влияние на эти страны.

Казбек Бейсебаев, политолог (Казахстан):

— Я думаю, что это решение больше экономическое. Пандемия сильно сказалась на простых россиянах, и немало тех, кто оказался без работы. Иначе говоря, их нужно срочно трудоустроить. Если этого не сделать, то социальное напряжение будет расти. А это никак не нужно перед выборами в Госдуму, местные законодательные собрания, и выборами губернаторов в некоторых регионах.

Напомню, что выборы пройдут в сентябре. Этим я могу объяснить нынешнее решение российских властей.

Ярослав Божко, глава Центра политических исследований «Доктрина» (Украина):

— Отчасти это решение направлено на стимулирование электоральной популярности властей в РФ перед выборами в Государственную Думу. По сути, это помогает власти создавать имидж борцов за национальную идентичность, проводя линию «свои/чужие» и ещё раз акцентировать внимание на угрозах, которые, по мнению российских властей, исходят от иностранцев.

С идеологической точки зрения партия власти в России содействует в той или иной мере изоляционизму РФ и созданию образа внешней угрозы для россиян, которую в массовой культуре часто олицетворяют приезжие из соседних стран на заработки.

Антииммигрантские настроения усиливают потребность в сильной власти, на чем хотят спекулировать в Кремле.

Рауф Оруджев| 19 апреля 2021,

Джейхун Наджафов, собкор 15 апреля 2021

Подрыв системы электроснабжения ядерного объекта в Натанзе вызвал серьезные сдвиги в иранском политическом истеблишменте.

Взрыв на заводе по обогащению урана произошел 11 апреля, в то время как там вот-вот собирались начать процесс активизации обогащения урана. И Тегеран немедленно обвинил Израиль в террористической атаке на этот ядерный объект.

«Пока на переговорах в Вене обсуждали — разрешить или нет Ирану обогащать уран, прогремевший в Натанзе взрыв по меньшей мере на год закрыл вопрос обогащения урана в ИРИ», - заявил haqqin.az также не сомневающийся в злонамеренном характере инцидента иранский политолог и журналист Таха Кермани.

взрыв в Натанзе подорвал Иран изнутри

Теперь в Иране, рассказал Кермани, задаются вопросом, как израильские спецслужбы взорвали самый охраняемый и защищаемый объект страны. Взрыв в Натанзе стал самым скандальным в череде инцидентов - от убийства ключевой фигуры в иранской ядерной программе физика-ядерщика Мохсена Фахризаде до пропажи засекреченных документов, касающихся иранской ядерной программы. Иранские власти утверждают, что теракт - дело рук израильских спецслужб. Но в таком случае очевидно, что «Моссад» может делать в Иране что захочет, где захочет и когда захочет.

«Иранцы поражены ювелирной точностью взрыва, в результате которого никто из многочисленного персонала объекта не пострадал. А ведь могли бы устроить взрыв помощнее в более опасной зоне объекта и тем самым превратить всю территорию Натанза в зону отчуждения. Происшествие привело к беспрецедентным выпадам в адрес самой могущественной военно-политической организации Ирана - Корпуса стражей исламской революции (КСИР)», - отмечает политолог.

Эсхак Джахангири обвиняет КСИР

Впервые за постреволюционную историю страны первый вице-президент Эсхак Джахангири подверг резкой критике эту грозную организацию и потребовал от «стражников» отчитаться за провал своей деятельности перед иранским народом. «Мы должны знать, кто несет ответственность за случившееся», - сказал Джахангири.

Первый вице-президент напомнил, что ранее среди бела дня в пригороде Тегерана израильские спецслужбы ликвидировали ядерщика Фахризаде, который возглавлял секретный проект «Амад», занимающийся разработкой и испытанием ядерной боеголовки для баллистической ракеты. И до сих пор нет ни одного задержанного по этому преступлению. Всего же за последние десять лет в Иране были убиты четыре физика-ядерщика. Как считает Джахангири, в Иране действует крупная шпионская сеть, и никому до этого нет дела.

«Обычно после шпионских скандалов иранские силовики выставляют на телевидение пару-тройку молодых людей, которые признаются во всех грехах, их судят за шпионаж, а власти триумфально объявляют, что с иностранной разведкой покончено раз и навсегда. Но в данном случае даже официальные лица в правительстве и парламенте признают, что взрыв в Натанзе был под силу только широкой и очень разветвленной сети», - говорит Кермани.

первые вопросы возникли после убийства ядерщика Фахризаде

В том, что неведомые террористы действовали так точно, он видит просчеты КСИР, отвечающего за охрану стратегических объектов, Основанная на фанатизме государственная машина пропаганды сильно подвела «стражников», считает Кермани и приводит аргументы: «В прошлом году после убийства Касема Сулеймани власти решили устроить траурную церемонию по генералу прямо перед ядерным заводом в Натанзе. Несколько иранских телеканалов транслировало патриотические песнопения, восхвалявшие подвиги Сулеймани, и заодно в кадры попал, причем с разных точек, непосредственно сам ядерный объект, включая входы-выходы, посты охраны и др. В общем, секретный объект основательно продемонстрировали со всех сторон. Проведение акции именно там имело символический смысл - власти хотели показать, что уничтожение Израиля начнется именно с Натанза. А о том, что еврейское государство надо стереть с лица земли, говорят все - от командиров ополчения Басидж до членов муниципалитетов и правительства. На одной из площадей Тегерана даже установлены электронные часы, которые символически отсчитывают время до наступления конца Израиля. И все иранцы знают, что израильские спецслужбы ведут охоту за гордостью ядерной программы Ирана в Натанзе. При всем том вот так просто: пришли, взорвали и ушли. И пока нет ни одного задержанного из предполагаемых участников подрыва.

Эксперт уверен, что как за убийство Фахризаде, сбитый украинский пассажирский самолет никто из правящей верхушки и тем более КСИР ответственности не понес, так и за взрыв ядерного объекта никто не ответит.

«Как всегда, КСИР будет выше любого закона. Что касается обещаний Ирана отомстить Израилю, то все это ничего не значащие угрозы, рассчитанные для внутренней аудитории, - подчеркивает Кермани. - Власти Ирана приводят привычный довод, чтобы не утруждать себя рискованными акциями ответного удара: «Мы выше всякого рода возмездий, наш ответ - это наша политика борьбы с империализмом». Так говорят иранские политики, когда журналисты спрашивают о возможности контрудара. Но градус взаимных обвинений между ветвями власти не перестает расти. К примеру, сейчас радикальное крыло руководства страны обвиняет главу МИД Джавада Мохаммада Зарифа чуть ли не в пособничестве врагам Ирана».

Страсти спадут, предвидит журналист, когда на телеэкраны выйдет верховный лидер Али Хаменеи и будет клеймить позором врагов Ирана, призовет народ к единству, солидарности в противодействии мировому империализму».

Отдел информации 19 апреля 2021,

Как сообщалось ранее, 12 апреля Федеральная служба безопасности России арестовала главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, занимавшего этот пост 27 лет.

Виталия Борзенко подозревают в участии в организованной преступной группировке, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбуждено по четырем статьям: 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нём»; 159 УК РФ «Мошенничество»; 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»; 174.1 УК РФ «Отмывание денег».

Вместе с ним были задержаны двое сыновей Керима Бабаева, богатого бизнесмена из Ростовской области, (одного позже отпустили). Сам Бабаев находится в розыске, есть предположения, что он бежал в Турцию или Азербайджан. Создателем ОПГ силовики считают Керима Бабаева.

Как сообщает haqqin.az, Кериму Бабаеву принадлежат многочисленные коммерческие объекты, рынки, земельные участки и т.д. в Ростове. Утверждается, что все это богатство он приобрел вместе с Борзенко.

Сайт 161.ru пишет, что Бабаев родился в хуторе Хлебодарное Целинского района в 1953 году. Окончил Ростовский институт сельхозмашиностроения (РИСХМ), получив специальность инженера-механика. Начинал на заводе «Ростпродмаш», где позже стал начальником отдела механизации и автоматизации. Сейчас является гендиректором ООО «БАГИ», президентом ассоциации «Прогресс».

Керим Бабаев

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Бабаев — совладелец или владелец 19 предприятий. С декабря 2006 года является гендиректором ООО «БАГИ».Основной вид деятельности возглавляемой им ООО «БАГИ» — розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Также деятельность компании связана с ресторанами и кафе, с полным ресторанным обслуживанием.

Кроме того, Бабаев владеет компанией ООО «РМЗ», которая занимается производством машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

Свою предпринимательскую деятельность Керим Бабаев начал еще в нулевых. Тогда на границе с Аксайским районом «вырос» знаменитый овощной рынок «Алмаз». До 2005 года Бабаев попытался заниматься политикой, был депутатом гордумы Ростова четвертого созыва. В 2011-м он снова попытался влиться в политику: участвовал в выборах в Госдуму от партии «Правое дело», но мандат не получил.

старший сын Бабаева - Эдуард

Вся семья Бабаевых неравнодушна к футболу и к спорту в целом. К футболу он приобщил и своих сыновей, Эдуарда и Вадима. Оба играли в любительском футбольном клубе «Ростсельмаш», а Бабаев-старший вкладывал туда деньги, став главным инвестором компании.

Знакомые и близкие к окружению Бабаева-старшего характеризуют его как довольно горячего, умного и вспыльчивого человека.

Эдуард, старший сын Бабаева, является учредителем сети АЗС «Ирбис», наравне со своим братом Вадимом и отцом владеет ООО «Алмаз». В 2010-м избрался депутатом Ростовской городской думы от «Единой России» . Эдуард является учредителем или владельцем 15 компаний в Ростове-на-Дону, Аксае, Янтарном, Новочеркасске.

младший сын Бабаева - Вадим

Младший сын Бабаева - 41-летний Вадим не пошел в политику, как отец или старший брат, но разделил с ними любовь к спорту. Бабаев-младший являлся учредителем 21 организации. Кроме того, возглавлял Федерацию бокса Ростовской области.

статью прочитали: 34 человек