Подборка сообщений от Barents Observer

Ракеты «Бал» способны уничтожать корабли водоизмещением до 5000 тонн. Их задача — защита территориальных вод, становящихся из-за отступления арктических морских льдов более доступными для судоходства.

By Polina Leganger Bronder апреля 16, 2021

Береговой ракетный комплекс «Бал». Фото: Минобороны России

По данным Минобороны России, первые береговые ракетные комплексы «Бал» уже размещены на Земле Франца-Иосифа в северной части Баренцева моря.

В ближайшее время их развернут вдоль всего Северного морского пути.

О разворачивании «Балов» говорил в конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что количество БРК «Бал» и «Бастион» в Вооруженных силах составляет лишь 74% от необходимого. Он также сказал о развитии инфраструктуры в арктическом регионе. Как теперь понятно, эти заявления стали предвестниками объявленного сейчас расширения комплексов «Бал» в Арктике, пишут «Известия».

БРК «Бал», принятый на вооружение в 2008 году, считается многоцелевым, поскольку предназначен для защиты побережья, проливов и военно-морских баз. Перезарядка комплекса занимает 30–40 минут, а дальность действия составляет 120 километров. Он способен стрелять как одиночными ракетами, так и залпами до 32 дозвуковых ракет. Комплекс также оборудован приборами ночного видения. При этом, видимо, его наиболее полезной особенностью является мобильность и малое время развертывания, составляющее всего десять минут.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, комплексы «Бал» предназначены именно для защиты.

Как рассказал «Известиям» Мураховский, Россия не намерена использовать ракетные комплексы в международных водах.

Он подчеркнул, что цель их развертывания вдоль Севморпути — защита российских территориальных вод от любых опасностей и угроз.

По словам Мураховского, никто не сможет беспрепятственно заходить в воды российской Арктики. Исключение может делаться для гражданских судов, придерживающихся соответствующих правил, что позволяет им в определенных случаях заходить в территориальные воды. Однако проникновение военных кораблей будет строго воспрещено, особенно в случае военных конфликтов или эскалации.

В учениях Cold Response 2022, которые планируется провести в районе Офотен, будет задействовано около 40 тысяч военнослужащих. Главная роль на них будет отведена авиации и флоту.

By Thomas Nilsen апреля 15, 2021

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен садится в боевую машину пехоты CV9030. Фото: Томас Нильсен

«Интерес к северу и Арктике у наших союзников значительно возрос», — рассказал в телефонном интервью Barents Observer командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен.

На фоне роста недоверия между Россией и Европой Норвегия стремится укреплять свою безопасность в партнерстве с союзниками по НАТО и скандинавскими соседями, в том числе за счет увеличения объемов совместной подготовки на севере. Сейчас военные поделились более подробной информацией о запланированных на следующий год крупномасштабных зимних учениях.

Командующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен. Фото: Турбьёрн Кьосвольд / ВС Норвегии

«На данный момент мы предполагаем, что в учениях Cold Response будет задействовано около 40 тысяч военнослужащих», — сказал Кристофферсен.

«Это будут крупнейшие военные учения за полярным кругом на территории Норвегии с 80-х годов», — добавил генерал.

Во время Cold Response 2022 будет отрабатываться переброска сил на север Норвегии. Главной ареной станет регион Офотен, а основная роль будет отведена силам флота и авиации.

Этот регион находится недалеко от мест дислокации бригады Норд норвежской армии и полигонов, где часто проходят арктическую подготовку американские, британские и голландские военные.

На территории Офотена также находится аэродром Эвенес, где будут размещаться новые норвежские самолеты морской разведки P8 «Посейдон». Также это самая северная точка базирования двух истребителей F-35 Сил быстрого реагирования НАТО, готовых в любой момент вылететь на перехват российских военных самолетов у границ воздушного пространства Норвегии. Офотен имеет ключевое стратегическое значение для военного партнерства НАТО и стран Северной Европы в случае более крупного глобального конфликта с участием России в Северной Атлантике.

Этот район находится примерно в 600 километрах от Кольского полуострова, где базируются атомные подводные лодки Северного флота.

Генерал Кристофферсен заверил, что Россия проинформирована об учениях «в соответствии с международными стандартами и соглашениями».

В соответствии с Венским документом государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приглашают на свои военные учения наблюдателей от других членов организации.

«Россия получит приглашение направить наблюдателей на Cold Response 2022», — сказал Кристофферсен.

После аннексии Москвой Крыма в 2014 году Осло, как и большинство других членов НАТО, разорвал военные отношения с Россией. При этом у норвежцев остается прямой канал связи между штабом в районе Будё и штабом Северного флота в Североморске.

Прямой канал связи

Генерал Кристофферсен не стал вдаваться в подробности о том, какие темы или ситуации обсуждаются по прямому каналу связи, но дал ясно понять, что Норвегии важно избегать недопонимания или обострения в случае происшествий.

«У нас хорошее общение», — сказал он.

Во время учений Trident Juncture 2018, на которых силы НАТО отрабатывали на юге Норвегии действия в рамках статьи 5 договора, предусматривающей коллективную защиту в случае нападения на одну из стран-участниц альянса, российский Северный флот внезапно выпустил НОТАМ (Извещение летному составу) для района в непосредственной близости от норвежских территориальных вод для проведения там своих учений. С тех пор российский флот несколько раз выпускал аналогичные оповещения для проведения ракетных стрельб в Норвежском море.

Говоря в подкасте о действиях России во время Trident Juncture, отставной адмирал ВМС США Джеймс Фогго сказал, что это событие стало прямой причиной отправки Соединенными Штатами в 2020 году корабельной ударной группы в Баренцево море, которое в России считают своей вотчиной. Это стало первым появлением флагов американского флота так далеко на севере со времен холодной войны.

Ситуация с безопасностью в Арктике ухудшается, и Норвегия больше не представляет НАТО на севере в одиночку.

«Мы приветствуем силы союзников», — сказал Кристофферсен, добавив, что Cold Response — норвежские учения, но они важны для совместной подготовки с союзниками. В июне этого года состоится совещание по планированию, в котором также примут участие два северных соседа Норвегии, Финляндия и Швеция, не являющиеся членами НАТО.

«Сдерживание в действии»

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен этой зимой подтвердил, что Cold Response 2022 необходимо рассматривать через призму более постоянного присутствия НАТО в Арктике.

«Учения также проверят способность союзников защищать интересы НАТО в Арктике. Это сдерживание в действии», — считает министр.

При этом дилемма для Норвегии состоит в том, как сбалансировать сдерживание и успокоение. Сложно одновременно быть маленьким соседом России на фоне наращивания ею военной мощи в Арктике и поддерживать хорошие отношения, видя как Москва использует военную силу в качестве инструмента для достижения внешнеполитических целей, в том числе размещая сейчас огромные силы у восточной границы Украины.

Для стран-соседей, таких как Норвегия, это создает некую неопределенность.

Самый северный норвежский наблюдательный пункт на берегу Баренцева моря. На горизонте виден российский полуостров Средний. Фото: Томас Нильсен

На севере Россия в последние годы несколько раз имитировала воздушные удары по целям на территории Норвегии. Военные на Кольском полуострове глушили сигналы системы GPS по другую сторону границы, что создавало угрозу безопасности гражданской авиации.

Во время визита в Североморск во вторник министр обороны России Сергей Шойгу обвинил в наращивании военной мощи в Арктике НАТО.

По его словам, ситуация на Крайнем Севере «остается сложной» и «между ведущими государствами мира возрастает конкуренция за доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана и транспортным коммуникациям».

Как уже сообщал Barents Observer, Шойгу сказал: «США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике, увеличивают интенсивность боевой подготовки, расширяют и модернизируют военную инфраструктуру».

В сентябре этого года Россия проведет совместные стратегические учения «Запад-2021». Масштабные военные маневры пройдут в ряде районов запада России и на территории Беларуси, в том числе в зонах ответственности Северного флота на севере и в Арктике.

В пятницу министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен подписал соглашение с США, которое в том числе разрешает строительство ангара и инфраструктуры для обеспечения топливом патрульных самолетов ВМС США P-8A «Посейдон» в аэропорту Эвенес и на соседней с ней военно-морской базе Рамсунд.

By Thomas Nilsen апреля 17, 2021

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Фото: Томас Нильсен

«Это соглашение усилит возможности США и НАТО по защите Норвегии», — рассказал в телефонном интервью Barents Observer министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

Новое соглашение расширяет возможности для трансатлантического военного сотрудничества. На заполярном аэродроме Эвенес за американский счет будет построена инфраструктура для обслуживания патрульных самолетов США и других стран НАТО, выполняющих полеты над стратегически важным Норвежским морем.

В последние годы подлодки российского Северного флота все чаще и в большем количестве выходят на дежурство у берегов северной Норвегии. США и их союзники по НАТО обеспокоены новыми более совершенными и тихими подлодками проекта «Ясень», вооруженными крылатыми ракетами с расширенным радиусом поражения.

Для слежения за подлодками нужна противолодочная авиация. Ожидается, что с 2022 года Норвегия начнет получать патрульные самолеты P-8A «Посейдон», строящиеся сейчас компанией «Боинг». Всего их будет пять.

При этом российский атомный подводный продолжает значительно расширяться. В настоящее время на заводе «Севмаш» в Северодвинске на разных стадиях строительства находятся 15 подлодок.

«Возросшая активность российских подлодок требует расширения наших возможностей по наблюдению за ними», — сказал Бакке-Йенсен.

«Новое соглашение расширяет существующее норвежско-американское сотрудничество», — сказал он.

Документ под названием Supplementary Defense Cooperation Agreement (Дополнительное соглашение о сотрудничестве в области обороны) разрешает использование выделенных территорий в общих американо-норвежских военных целях. При использовании этих территорий американцы будут полностью уважать суверенитет и право Норвегии, а также международное парво.

В соглашении упомянуты четыре места на территории Норвегии — аэродромы Рюгге, Сула и Эвенес и военно-морская база Рамсунд. Аэродромы Рюгге и Сула находятся на юге Норвегии, а Эвенес и Рамсунд расположены на севере страны между городами Нарвик и Харстад.

По словам министра обороны, ангар для американских «Посейдонов» — это один из примеров того, что может быть построено рядом с норвежскими ангарами. Помимо этого, на военно-морской базе Рамсунд примерно в шести километрах от аэродрома будет построена система подачи топлива.

Barents Observer / Карта Google

Бакке-Йенсен пояснил, что соглашение не разрешает США создавать свои базы на территории Норвегии.

«В соглашении говорится, что Соединенные Штаты с полным уважением относятся к политике Норвегии, не позволяющую создание на территории страны иностранных военных баз», — сказал министр.

Вряд ли это можно назвать способом ослабить и без того негативную тенденцию в области безопасности на севере?

«Это соглашение не ведет к эскалации напряженности в отношениях с Россией», — сказал министр.

«Это общедоступный текст, мы информируем всех о том, что делаем. Соглашение способствует сотрудничеству между Норвегией и США».

Бакке-Йенсен пояснил, что Норвегия исторически тесно сотрудничает с Соединенными Штатами и другими членами НАТО.

«Оборона Норвегии опирается на три основных элемента: потенциал национальной обороны, коллективная оборона в рамках НАТО и двусторонние планы по оказанию помощи с близкими союзниками. Продолжение сотрудничества с США в области обороны — это дополнение к нашим собственным действиям по укреплению потенциала норвежских вооруженных сил», — сказал министр.

В тексте соглашения подчеркивается, что на борту военных кораблей, заходящих в порты Норвегии, или самолетов, приземляющихся на ее аэродромах, не может находиться ядерное оружие.

Текст соглашения на норвежском языке размещен на портале правительства.

На пресс-конференции в Осло министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде заявила, что соглашение укрепит безопасность Норвегии. «Благодаря соглашению Соединенные Штаты смогут повысить качество совместной подготовки с норвежскими войсками», — сказала министр.

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