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Международное радио Китая 2021-04-16

Темпы роста ВВП Китая в первом квартале составили 18,3% в годовом исчислении. Это абсолютный рекорд с 1993 года, когда Госстатуправление КНР начало предоставлять квартальную экономическую отчетность. Предыдущий рекорд составлял 15,3%.

Небывало высокого показателя удалось достичь за счет низкой планки отсчета: в январе-марте 2020-го на волне эпидемии COVID-19 ВВП Китая просел на 6,8%. Вместе с тем, в январе-марте 2021-го экономический рост был уверенным даже по сравнению с «докоронавирусным» первым кварталом 2019-го: ВВП увеличился на 10,3%. Это свидетельствует о том, что китайская экономика полностью оправилась от удара эпидемии и уже вовсю растет.

Положительную динамику продемонстрировала «тройка» китайского экономического развития: это внутреннее потребление, инвестиции в основные фонды и внешняя торговля. Так, розничные продажи в первом квартале подскочили на 33,9% в годовом исчислении. Лавинообразный рост продаж произошел в секторе недвижимости: в физическом объеме они увеличились на 63,8%, а в денежном исчислении – на 88,5%. Это свидетельствует о дальнейшем росте стоимости жилья, который не смог остановить даже коронавирус. Пожалуй, единственным сектором, который о сих пор не вывел продажи на докризисные показатели, стал ресторанный бизнес. Хотя в первом квартале его продажи выросли на 75,8% в годовом исчислении, по сравнению с докоронавирусными январем-мартом 2019-го показатели упали на 1%.

Инвестиции в основные фонды за январь-март увеличились на 25,6%. Поток капиталовложений в инфраструктуру возрос на 29,7%, в производство – на 29,8%, в строительный сектор – на 25,6%.

Объем внешней торговли в первом квартале расширился на 29,2%.

Хорошие показатели продемонстрировал производственный сектор с ростом в 24,5% в годовом исчислении. Рост сектора услуг достиг 25,3%.

Благодаря экономическому росту за первый квартал в КНР создано 2,97 млн новых рабочих мест. Безработица по итогам марта оказалась на уровне 5,3%, что на 0,6 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Располагаемые доходы населения увеличились на 13,7% в годовом исчислении. С учетом инфляции эта цифра не меняется, поскольку в первом квартале рост потребительских цен оказался отрицательным: -0,1%.

Наблюдатели уверены, что в последующих кварталах КНР продолжит демонстрировать уверенный экономический рост, однако показатели будут уже ниже. Большинство экспертов полагает, что по итогам года темпы роста ВВП КНР достигнут восьми и более процентов, хотя правительство закрепило более скромный плановый показатель в «6% и более». Как пояснил ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, плановый показатель занижен намеренно, «чтобы оставить пространство для маневра».

Константин Щепин

russian.china.org.cn 19-04-2021

В последнее время США и другие западные страны снова начали разыгрывать «синьцзянскую карту». Отрывок из видеоролика с интервью, которое было взято у бывшей переводчицы ФБР Сибель Эдмондс в 2015 году, еще раз подтверждает, что США давным-давно замышляют беспорядки в Синьцзяне.

Как сказала Эдмондс, «если вы взглянете на карту, то сразу поймете, насколько важен Синьцзян. «Неважно, откуда энергия поступает в Китай, из Казахстана или Туркменистана, будь то газ или нефть – они должны пройти здесь».

В интервью Эдмондс раскрыла информацию о том, что все люди, совершающие теракты в Синьцзяне, вывозятся из Китая иностранными спецагентами, проходят военную подготовку за границей и после отправляются назад в Синьзцян для осуществления терактов.

Эдмондс отметила: «Я имею в виду, что жители Синьцзяна тайно вывозятся из страны, они проходят военную подготовку, их тренируют и вооружают, им говорят, что делать на следующем этапе, а затем возвращают в Синьцзян. Видите ли, в Синьцзяне произошли теракты, и люди совершенно не понимают, откуда у террористов оружие, где они прошли военную подготовку, все дело в том, что террористы были обучены этому за рубежом».

По словам Эдмондс, США заявляют о том, что национальные меньшинства подвергаются преследованиям, однако в действительности США волнуют далеко не «права человека», за которые они ратуют на словах. «Мы хотим постепенно разыгрывать тут “гендерную” и “этническую” карты, говоря о том, что у местного населения здесь нет собственной земли, а мы хотим им помочь. Местных жителей притесняют, убивают и пытают, поэтому мы придем и поможем решить эту проблему, создадим военные базы и вызовем сочувствие людей во всем мире. Нас никогда не волновали люди, уж простите, люди не входят в область наших интересов, если только их нельзя использовать, превращать в капитал или получать от них объективную выгоду».

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