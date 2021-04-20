Осада Соединенными Штатами и их союзниками России - это урок для Китая

Редакционная статья Global Times

Published: Apr 19, 2021

Xinhua file photos: президент России Владимир Путин (слева) и президент США Джо Байден.

США сплотили вокруг себя своих европейских союзников для начала новой дипломатической кампании изоляции, принятия карательных мер и возбуждения общественного мнения против России. Помимо ситуации на востоке Украины, голодовка лидера российской оппозиции Алексея Навального в тюрьме и сообщения о том, что он «умирает», стала последним поводом для давления на Россию со стороны США и их союзников.

Примечательно, что страны, включая Чехию, Польшу, Украину и Болгарию, присоединились к США, чтобы выслать российских дипломатов, в основном утверждая, что эти российские дипломаты вели «деятельность, несовместимую с их статусом». Это весьма туманная причина для высылки. Когда-то входившие в Варшавский договор или входившие в состав Советского Союза, эти страны теперь часто оказываются на передовой, отвечая на призыв США противостоять России.

Страны Центральной и Восточной Европы склоняются в сторону США и становятся «антироссийскими» по сложным историческим причинам, которые посторонним трудно комментировать. Жалко, что внутренняя дезинтеграция, а не принуждение со стороны США напрямую привели к распаду Советского Союза. Российская Федерация была одним из главных инициаторов распада, и первоначальное соглашение о замене Советского Союза Содружеством Независимых Государств (СНГ) было подписано Россией, Украиной и Беларусью. Российские лидеры, разрушившие Советский Союз, понятия не имели, что произойдет с их страной впоследствии.

Распад Советского Союза привел к глобальным геополитическим изменениям, и оценки этого события могут изменяться от страны к стране и во времени. Но становится все более очевидным, что больше всех проиграла от этого коллапса именно Россия.

Многие россияне когда-то считали, что после ухода коммунистической партии и распада Советского Союза США и Запад примут Россию и будут уважать тех, кто взял на себя инициативу положить конец холодной войне. Однако реальность сурова. Москва не получила ни благодарности, ни благожелательного отношения от Запада. С момента распада Советского Союза США высокомерно относились к России как к побежденной стране в холодной войне, предпринимая все возможные шаги для подавления и подчинения России своей воле.

Распад Советского Союза стал геополитической катастрофой для России. Как доминирующая республика Советского Союза, если бы она решила поддержать реформы для решения проблем вначале, Россия могла бы заплатить гораздо меньшую цену, чем та геополитическая цена, которую она заплатила в следующие 30 лет. В то время у Москвы была широкая сфера влияния и мощный контроль, который позволял ей действовать независимо и демонстративно против Вашингтона. Но она лишилась этих геополитических ресурсов, отказавшись от своих преимуществ.

Агрессивное отношение США к России дает представление о жестокости соперничества великих держав и помогает людям понять способы геополитического манипулирования применяемые Вашингтоном. США изображали свою холодную войну с Советским Союзом как идеологическую конфронтацию, чтобы скрыть свое намерение доминировать в мире в одиночку. Многие люди, в том числе россияне, считали, что изменение политического курса коренным образом изменит их отношения с США, и что таким образом Россия сможет интегрироваться в Запад и стать достойным членом «большой восьмерки».

Но Россия слишком велика, ее ядерный арсенал равен арсеналу США. Она занимает значительную часть Евразийского континента и выступает за многополярность, без необходимости стать новым членом Запада, покорным Вашингтону. Поэтому США воспользовались своей «победой» и способствовали расширению НАТО на восток, они сжимали, сокращали стратегическое пространство России с максимальной скоростью и полностью отказались от своего словесного обещания, что после объединения Германии и ее сохранения в НАТО блок не будет принимать бывших участников Варшавского договора и бывшие советские республики в качестве новых членов.

США совершенно не заслуживают доверия. Их способ конкуренции великих держав состоит в полной мобилизации идеологических ресурсов как своих собственных, так и всего Запада, и он хорошо инфильтруется в другие страны, что делает Соединенные Штаты очень привлекательными. После распада Советского Союза мир стал свидетелем других «цветных революций,» поддержанных США. Судьбы стран, переживших подрыв государственной власти, трагичны, так как у США нет ни намерений, ни возможности оказывать существенную помощь этим странам.

Китаю, как недавно выбранному «стратегическому конкуренту» США, повезло, - мы стали свидетелями всех цветных революций в мире за последние 30 лет. Это эквивалентно политической вакцинации и получению дополнительной прививки для повышения эффективности. Китайский народ должен защищать многообразные достижения Китайской Народной Республики и сохранять трезвый взгляд на повторяющиеся спекулятивные заявления США о том, что стратегическая игра между США и Китаем - это битва между «демократиями и автократией».

Китай должен продолжать наращивать свою национальную мощь и ослаблять способность США оказывать на него давление «с позиции силы». Китай может быть только другом, с которым США должны сосуществовать, потому что он не может его сокрушить. Мы не должны питать иллюзий, что США поддержат Китай в его изменениях. Китай настолько велик, что мы не можем даже пытаться избавиться от связанного с этим естественного бремени. Китай большой, и он должен жить с большим мужеством и достоинством.

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