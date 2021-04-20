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опубликовано редакцией на Переводике 20.04.21 17:45
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Трое российских альпинистов пропали без вести на пике Аннапурна I в Непале

Сообщается, что трое российских альпинистов пропали без вести на непальском пике Аннапурна I (8091 метр), расположенном на севере центральной части страны.

Annapurna Devi | Nepal | Russia    ANI  |  Asia 

Last Updated at April 19, 2021

  Photo: Wikipedia

Репрезентативное изображение Фото: Википедия

Сообщается, что трое российских альпинистов пропали без вести на непальском пике Аннапурна I (8091 метр), расположенном  на  севере  центральной части страны.

По сообщениям местных СМИ, пропавших  альпинистов звали  Сергей Кондрашкин, Александр Лютокин и Дмитрий Синев.

Поисковая операция должна начаться в понедельник утром. Ожидается более подробная информация по этому поводу.

Регион Аннапурна,  разноплановая  и популярная зона для треккинга*,  - это  горный массив в Гималаях на севере центральной части Непала, который включает в себя несколько вершин.

В апреле 2020 года два южнокорейских треккера погибли в результате схода лавины в районе Аннапурны.

* треккинг - горное восхождение по определенному маршруту без альпинистского снаряжения



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