Подборка сообщений из Сирии

Сирийская пустыня | Российские войска и 5-й корпус начинают новую кампанию против ИГИЛ для обеспечения безопасности в Дейр-эз-Зоре и Хомсе

On Apr 19, 2021

Источники SOHR сообщили, что российские силы и ополченцы из 5- го корпуса сегодня утром начали кампанию по прочесыванию территории от южной части пустыни Дейр-эз-Зор до пустыни Аль-Сухна в восточной сельской местности Хомса в поисках ячеек организации ИГИЛ, которые скрываются в сирийской пустыне. Кампания сопровождается авиаударами российской авиации по позициям ИГИЛ в регионе.

Нужно отметить, что 48 часов назад боевики ИГИЛ объявили, что им удалось убить несколько российских солдат во время их высадки в пустыне Аль-Сухна в восточной части Хомса. Однако SOHR не смогла проверить эти утверждения.

18 апреля источники SOHR сообщили, что российские самолеты нанесли новые авиаудары по позициям ИГИЛ в сирийской пустыне. За последние 24 часа они нанесли более 70 авиаударов по позициям в Итерие и прилегающих районах в восточной сельской местности Хамы, пустыне Расафа в сельской местности Аль-Ракка, по позициям ИГИЛ в треугольнике Хама-Алеппо-Аль-Ракка и на административной границе между Аль-Раккой и Дейр-эз-Зором. Судя по сообщениям о жертвах, авиаудары наносились по пещерам и бункерам, в которых, скорее всего, скрывались члены ИГИЛ, а также по тыловым линиям снабжения боевиков, с целью положить конец деятельности ИГИЛ в регионе.

Сирийская пустыня за последние 72 часа | Перед началом операции по прочесыванию пустыни Хомс, российская авиация нанесла более 220 авиаударов, в результате которых было убито более 25 боевиков ИГИЛ.

On Apr 19, 2021

ائرة حربية روسية مصدر الصورة (AFP)

Активисты SOHR говорят, что за последние 72 часа российские самолеты нанесли более 220 авиаударов по целям в сирийской пустыне, Это было сделано незадолго до того, как российские войска в сопровождении поддерживаемого Россией Пятого корпуса начали операции по прочесыванию пустынных районов Хомса в поисках ячеек ИГИЛ, скрывающихся там.

SOHR задокументировала уничтожение 26 членов ИГИЛ. Они были убиты в результате авиаударов, нанесенных в районе Джебель-Абу-Раджмин, пустыне Аль-Сухна и районах на северо-востоке Пальмиры в сельской местности восточного Хомса.

Между тем, российские СМИ сообщили, что в результате авиаудара России по базе боевиков в сирийской пустыне было убито 200 членов ИГИЛ, а источники SOHR подтвердили, что численность групп в которые собираются боевики ИГИЛ незначительная. Заявление России [об уничтожении 200 боевиков] может быть ответом на недавнюю информацию, опубликованную ИГИЛ, о том, что в пустыне были убиты российские солдаты.

При всем при этом, колонны 25- й дивизии и про-российских ополченцев вышли с линии фронта в Идлибе и сельской местности Хамы и сегодня утром направились в пустыню Хомс для участия в совместных с российскими войсками и 5-м корпусом операциях по прочесыванию местности.

Два отдельных патруля | Американские и российские войска проводят патрулирование в одном и том же районе - в сельской местности Аль-Маликия

апреля 19, 2021

Активисты SOHR сообщили, что американские силы провели новое патрулирование в сельской местности Аль-Маликия (Дайрик) в провинции Аль-Хасака, - четыре бронетранспортера проехали по деревне Айн-Дивар и ее окрестностям вблизи сирийско-турецкой границы, а затем вернулись вернулись на свою базу.

Вскоре после патрулирования США, группа из трех российских бронетранспортеров совершила объезд того же района, проехала в направлении Аль-Джиср Аль-Романи недалеко от сирийско-турецкой границы, а затем вернулась в Аль-Камышлы.

Вчера источники SOHR сообщили, что видели, как четыре американских бронетранспортера патрулируют возле сирийско-турецкой границы в северо-восточном регионе Сирии. Патруль отправился с базы Робария и двигался по деревне Айн-Девар и ее окрестностям, а также по другим районам провинции Аль-Хасака. Патруль сопровождали два вертолета, пролетавшие над этим районом и стрелявшие осветительными ракетами недалеко от турецкой границы. Активисты SOHR также сообщили о падении черных предметов с двух вертолетов на город Аль-Маликия (Дайрик).

13 апреля активисты SOHR сообщали, что видели, как четыре американских бронетранспортера патрулировали в селе Айн-Дивар и других районах сельской местности Аль-Маликия (Дайрик) на северо-востоке Сирии, недалеко от сирийско-турецкой границы. Стоит отметить, что перед возвращением на авиабазу «Робария аз-Зираи» члены патруля встречались с жителями этого района.

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