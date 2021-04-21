Российский флот обеспечит безопасность поставок санкционированной иранской нефти в Сирию

Apr 20, 2021 Средиземноморский флот России обеспечит безопасность иранских поставок в Сирию

Иранские суда, доставляющие нефть и пшеницу в сирийские порты, отныне будут сопровождаться через Средиземное море после выхода из Суэцкого канала, сообщают иранские и российские источники. Недавно состоялась трехсторонняя встреча между официальными лицами России, Ирана и Сирии с целью поиска путей прорыва американской и европейской блокады Сирии. Они согласовали «совместную миссию по улучшению многосторонней координации для обеспечения поставок нефти в Сирию».

В решении не упоминается Израиль, хотя, согласно сообщению из американских источников в прошлом месяце, Израиль, за два года, атаковал 12 иранских танкеров, следовавших через Средиземное море в сирийские порты. Тем не менее, хотя в целях миссии открыто упоминаются только США и Европа, то есть блокада НАТО, Израиль, безусловно, примет во внимание сдерживающий эффект, предполагаемый российской военно-морской миссией, и постарается избежать столкновения с российскими военными кораблями, обеспечивающими поставки Ирана в Сирию.

Российский источник сообщил, что военно-морское сопровождение будет применяться к четырем иранским танкерам, курсирующим по маршруту в Сирию с партиями нефти и газа: «Поставки нефти будут продолжаться в предстоящий период, - заявил источник, - с помощью нескольких иранских танкеров которые будут отправляться в Сирию одной группой. Их безопасный проход в сирийские порты будет обеспечиваться российским средиземноморским флотом непрерывно до конца этого года».

Было неясно, должны ли все четыре иранских танкера выходить в море единой группой или идти по маршруту непрерывной доставки в Сирию по отдельности. В российском заявлении также говорилось о судах, перевозящих «продукты питания и некоторые товары первой необходимости, в частности [продукты] фармацевтической промышленности».

Российский источник подчеркнул, что Москва и Тегеран создали миссию морского сопровождения в связи с присвоением сирийских нефтяных месторождений войсками США и передачей их продукции курдским элементам на севере Сирии и Ирака. Министр нефти Сирии Бассам Томех заявил, что американцы выкачали нефти с месторождения Дейр-эз-Зур на сумму 92 миллиарда долларов (!).

Военные источники DEBKAfile отмечают, что до сих пор наблюдался только один случай сопровождения российскими военными кораблями иранского танкера в Сирию после того, как он прошел через Суэцкий канал в Средиземное море. (Фото: российский крейсер « Москва» .) Другая ирано-сирийская сделка касалась открытия в этом месяце грузовой судоходной линии между Бендер-Аббасом и Латакией. Но никаких признаков этого активности на этой линии до сих пор обнаружено не было.

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