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опубликовано редакцией на Переводике 21.04.21 06:34
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Британия провоцирует войну с Россией

21 April 2021   By: Finian Cunningham

Brits Push Russia War

Islam Times - Соединенные Штаты на прошлой неделе отказались от отправки двух военных кораблей в Черное море после того, как Россия предупредила о возможности конфликта на море. Однако несколько дней спустя Британия, как сообщается, вмешивается в  ситуацию  с планами отправить туда  свои  военные корабли. Если вспомнить  о «Бешеных псах и англичанах»* (см. примечание), предлагаемое британское военное вмешательство - это безрассудная провокация в ситуации, которая уже и  так  выходит из-под контроля. 

В  семилетней гражданской войне на Украине между поддерживаемым НАТО киевским режимом и этническими русскими на востоке Донбасса наблюдается взрыв насилия; Россия  отмобилизовала свою армию для учений,  США и Европейский союз высылают российских дипломатов, Россия  отвечает зеркально. 

Затем, по сообщениям СМИ, британцы объявляют, что в ближайшие недели отправят в Черное море военные корабли для «защиты» Украины от предполагаемой российской агрессии. 

Москва заявила, что,  в рамках защитных мер,  собирается закрыть части Черного моря в территориальных водах России для иностранных судов. Это включает акваторию  вокруг Крымского  полуострова, который присоединился к Российской Федерации после референдума в марте 2014 года. 

Поскольку США, Великобритания и ЕС отказываются признавать Крым в качестве законной территории России - всегда называя его «аннексированной» Россией территорией  Украины, - вполне возможно, что британские военные корабли попытаются игнорировать военно-морские ограничения Москвы в Черном море. Если вторжение произойдет, это может вызвать военное противостояние между Россией и Великобританией, входящей в НАТО. В этом случае все прогнозы бессмысленны,  возможно всё что  угодно, в том числе  война  между ядерными державами. 

Это безумие напоминает знаменитую атаку бригады  легкой кавалерии, когда британская кавалерийская часть  была  полностью уничтожена  во время Крымской войны 1853-56 годов  с  Россией. 

Оно подчеркивается социальным кризисом, разворачивающимся в Великобритании из-за пандемии коронавируса. Миллионы людей остались без работы, экономика рухнула, а система здравоохранения перегружена из-за чрезмерной нагрузки  на  медперсонал и недостаточной  оплаты его  работы. Фиглярствующий  премьер-министр Борис Джонсон и его подлое правительство тори, известное своими коррупцией и кумовством, планируют урезать 30 миллиардов фунтов стерлингов (40 миллиардов долларов) из бюджета  Национальной службы здравоохранения. 

И в разгар этой социальной катастрофы британские правители уделяют приоритетное внимание отправке военных кораблей «для противостояния» России в Черном море. Их преступное безрассудство поражает. Конечно, часть логики состоит в том, чтобы отвлечь общественное недовольство заграничной авантюрой, -  проверенным способом,   веками применявшимся британским империализмом. 

Но здесь  также есть попытка  британской элиты поднять авторитет  «Глобальной Британии» в эпоху Брексита. То есть, чтобы обновить имидж Великобритании как мировой державы, нужно  вызвать в воображении иллюзию «Правь Британия! Правь волнами!».  Чтобы разбудить  британскую национальную гордость и рекламировать Великобританию как соответствующего глобального игрока,  нет ничего лучше, чем немного хвастовства и бряцания оружием. 

Коррумпированные и некомпетентные британские правители используют конфликт на Украине и напряженность в отношениях с Россией как тщеславную возможность спроецировать британское «величие». 

В недавнем обзоре внешней политики британское правительство назвало Россию «критической угрозой». И  делало  всевозможные бравурные заявления о «сдерживании» российской «враждебности». Москва назвала британские описания    не имеющей под  собой   никаких  оснований  и  демонизирующей Россию  клеветой. 

Великобритания уже направила военно-морские силы для «поддержки» киевского режима и недавно разместила подразделения спецназа САС, чтобы поддержать украинскую армию в ее борьбе против этнических русских, защищающих свою территорию Донбасса. 

Также, примером грязных  британских  уловок является то, что последние заявления Чешской республики о злонамеренных действиях России были вызваны расследованием якобы  частной медиагруппы  Bellingcat. Но  Bellingcat, (или, точнее, «Smellingrat»**) - это прикрытие британской военной разведки МИ-6. Британцы утверждают, что предполагаемые российские оперативники были теми же самыми  людьми, которые предположительно были причастны к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери, Англия, в 2018 году 

Голословные обвинения в адрес России, которые Москва осудила как «грязную фальсификацию», привели к высылка российских дипломатов из Чехии и призывы к дальнейшим высылкам из Европейского Союза. Санкции против дипломатов провоцируют рост  напряженности  в  обстановке, которая и  так  уже накалена  вокруг Украины. 

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал: «Великобритания полностью поддерживает наших чешских союзников, которые показали, насколько далеко пойдет ГРУ [российская военная разведка] в своих попытках провести опасные и злонамеренные операции - и выявили тревожную картину её опасного  поведения после нападения в Солсбери».

Британцы издавна были  мастерами  черного искусства дезинформации и психологической войны. Несомненно, британский правящий класс видит подходящий способ продвигать британские интересы в сегодняшнем экономически сложном климате - особенно после Брексита и в условиях бушующей пандемии - изображая себя «защитником демократии» от «злой России». 

Это циничная аморальная игра, в которой британский истеблишмент знает толк. Но их цинизм - как видно из провоцирования  двух мировых войн - снова ставит под угрозу глобальную безопасность и мир.


* “Mad Dogs and Englishmen” («Бешеные псы и англичане») -  намек на слова  песни Ноэля Кауарда  “только бешеные псы  и  англичане  гуляют под палящим полуденным солнцем” 

**«Smellingrat» можно перевести как “вонючая крыса/гнида” (в противоположность “Bellingcat” - отважная кошка”)

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