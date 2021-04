архив



дата публикации 21.04.21 21:00 скаут: Игорь Львович Украина Русскоязычные СМИ Украины Der Tagesspiegel: к чему Путину война, если достаточно рева танков? 21.04.2021 / Это «развертывание войск трудно не заметить», как пишет The New York Times. Всё, что движется по лесам к юго-восточной границе Украины, должно быть хорошо видно. Из этого следует как минимум один вывод: если Путин и планирует вторжение, то это уже не будет неожиданным ударом, как при захвате Крыма семь лет назад. Одна из военных мудростей гласит: атакующий не откажется от эффекта внезапности. Чего же хочет Путин? Директор ЦРУ этого тоже не знает. Выступая перед Конгрессом, он только строит догадки: это может быть демонстрация силы... или подготовка к войне. Если это просто угроза, то к Украине движется слишком много сил, причем высокомобильных. Президент Владимир Зеленский говорит о «приблизительно 80 тысячах солдат на нашей восточной границе и в Крыму, к ним нужно добавить 30 тысяч пророссийских боевиков и российский военных в Донбассе». Авторитетное британское издание Jane’s Defense News, специализирующееся на военной тематике, пишет о 14 моторизованных частях от полка до бригады. К этому добавляется тяжелая артиллерия (калибром от 152 до 240 миллиметров), а также ракеты меньшей дальности «Искандер», способные преодолевать расстояния до 500 километров и нести ядерные боеголовки. В любом случае контингент больше, чем тот, что использовался при вторжении в Крым в 2014 году и в Донбасс в 2015-м. Кроме того, в настоящее время 15 российских военных кораблей проводят ученья в Черном море. Российские войска на исходных позициях С другой стороны, американские и британские самолеты-разведчики, которые в данный момент усиленно патрулируют зону сосредоточения войск, сообщают, что российские войска не вышли на исходные позиции для наступления. Однако, учитывая их высокую мобильность, они могут быстро перейти в наступление: специальные части — в течение нескольких часов, регулярные войска — за пару дней. А по другую сторону их ждут многочисленные коллаборанты, которые прикроют наступающие части. В любом случае бряцание оружием усиливает психологическое давление на Киев, и, естественно, в экскалации обвиняют жертву. Как сообщил пресс-секретарь Кремля, Россия хочет только обезопасить себя перед лицом «взрывоопасной ситуации на нашей границе». И далее: возможно, дело дойдет до «военных действий на всей линии». Почему? Потому что «Киев занимается опасными провокациями». Заместитель главы администрации президента в Кремле предупреждает, что Россия должны защитить своих граждан на востоке Украины — их там 640 тысяч. По его словам, война станет «началом конца Украины». Когда-то мы такое уже слышали? Верно! Перед вторжением вермахта в Судетскую область. И вообще от любого властителя, выставляющего жертву виновником преступления. Получается, что вторжение все-таки будет? Не обязательно. Примечательно высказался московский военный эксперт Константин Сивков, который, вероятно, озвучивает официальную точку зрения: «Дипломатическое решение требует радикального изменения позиции Киева». Что же должен сделать малыш, чтобы умилостивить великана? И на этот вопрос у официозного Сивкова есть ответ: «Киев должен принять федеративную структуру Украины». А также «предоставить русскому языку равные права с украинским». И тогда «проблема Донбасса разрешится». Украина должна превратиться слабую федерацию Конечно, она не разрешится, потому что новому царю Владимиру Путину нужно нечто большее, чем просто языковое разнообразие. «Федеративная структура» означает в конечном итоге автономию Донбасса, центра украинской тяжелой промышленности. Москва называет регион «Донецкой и Луганской народными республиками». В дальнейшем унитарная Украина должна будет превратиться в слабую федерацию. Москва хотя и не будет владеть ей, но сможет в ней господствовать. Ненасильственное задействование 110 тысяч человек принесет таким образом редкую удачу. Путин в очередной раз сорвет банк, он малыми усилиями обеспечит себе хороший выигрыш — подконтрольную территорию под названием Украина. Путин как всегда показывает себя не как авантюрист, а как хладнокровный игрок, который хорошо просчитывает все риски. Он знал, что Запад не будет спасать Грузию и не остановит захват Крыма. Он пользовался преимуществом «непосредственного контакта» с этими территориями, в то время как Запад был от них далеко. Он смог вмешаться и в дела Сирии, после того как при Обаме военные самолеты США остались на земле, вместо того чтобы удерживать «красную линию». Царь знает также, что он может игнорировать слабый ЕС. Европейский союз ни в психологическом, но в военном отношении не в состоянии играть в стратегические шахматы. Умирать за Луганск? Послать на восток хотя бы пару бригад? Этого не хочет даже Байден, пусть он и взял более жесткий тон в отношениях с Москвой, чем Трамп. Но больше 500 американских солдат он в Европу посылать не намерен. А немцы заняты предвыборной борьбой. Поэтому в ход пойдут санкции. Байден уже запретил американским банкам напрямую покупать российские государственные облигации. Звучит более грозно, чем есть на самом деле, ведь финансовые институты могут продолжать приобретать российские бонды на вторичном рынке. Лучшее впечатление производит, конечно, двусторонний саммит, который Байден предложил Путину как пряник, чтобы предотвратить «эскалацию» и создать «стабильную, предсказуемую ситуацию». Вывод, хотя и без всяких гарантий, можно сделать такой: Путин знает, что у него на руках лучшие карты. В конечном итоге он выиграет партию без боя. Он еще больше ослабит Украину, насладится бессилием ЕС и усадит Байдена за стол переговоров. Совсем неплохо за пару недель бряцания оружием. Он один способен действовать решительнее, чем 27 членов ЕС плюс Вашингтон и Лондон. В этом матче счет будет 1:0,1 в пользу Путина. Источник The Times: Путин снова переиграл Запад 20.04.2021 Санкции, введенные против России, не заставили российского лидера прислушаться к мнению Запада. Путин уже сумел заткнуть за пояс четырех американских президентов, и сейчас нет никаких признаков того, что пятому удалось его напугать. Напротив, Байден, пишет автор, что называется, моргнул первым. А что об этом думают читатели The Times? The Times (Великобритания): Путина не волнует, что его называют убийцей, — он уверен, что Байден блефует На фоне стягивания российских войск к украинской границе многие боятся, что российскому президенту снова удалось переиграть Запад Летним днем 2001 года, спустя несколько месяцев после вступления в должность президента США, Джордж Буш-младший вышел из замка 16-го века в Словении и заявил, что он заглянул Владимиру Путину в глаза. «Я смог почувствовать его душу, — сказал Буш. — На мой взгляд, он очень прямолинеен и заслуживает доверия». Я помню, как на эти слова Буша отреагировала одна французская журналистка, стоявшая рядом со мной у стен этого замка во время пресс-конференции по итогам того саммита: она недоверчиво усмехнулась. С тех пор прошло два десятилетия, и другой недавно избранный президент США дал российскому лидеру совершенно противоположную оценку. По словам Джо Байдена, однажды он сказал Путину, что у российского президента нет души. Когда в ходе телеинтервью в марте Байдена спросили, считает ли он лидера Кремля «убийцей», Байден ответил: «Да, считаю». Такое отношение резко контрастирует с той раболепной почтительностью, которую выказывал Путину предшественник Байдена. Дональд Трамп публично встал на сторону бывшего офицера КГБ, отвергнув оценки американских разведывательных служб, и отказался признать, что Россия вмешалась в ход президентских выборов 2016 года, чтобы помочь ему избраться. Смогут ли жесткая риторика Байдена и те санкции, которые Соединенные Штаты и Великобритания ввели в четверг, 15 апреля, в ответ на «враждебное поведение» России, остановить наступление России на западную демократию? Путин уже сумел заткнуть за пояс четырех американских президентов, и сейчас нет никаких признаков того, что пятому удалось его напугать. Напротив, Байден, по всей видимости, моргнул первым: он принял решение отозвать два американских военных корабля, которые должны были войти в Черное море на прошлой неделе, после того как заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков посоветовал этим кораблям держаться подальше «ради их же блага». Эти корабли должны быть начать патрулирование Черного моря в знак поддержки Украины после того, как Путин устроил самое масштабное развертывание военных, танков и ракетных комплексов у украинской границы с момента аннексии Крыма в 2014 году. Это наращивание военного потенциала у границы Украины породило страхи, что Путин готовится снова напасть на своего соседа. Санкции, введенные против России после того, как Путин захватил Крым, не заставили российского лидера прислушаться к мнению Запада. На прошлой неделе многие выразили скептическое отношение к тому, что меры, введенные в ответ на кибератаки России и ее вмешательство в выборы, окажут хотя бы какое-то воздействие на человека, который вдохновляет диктаторов по всему миру. Недавно Путин еще больше укрепил свой авторитарный режим, изменив конституцию таким образом, что теперь он может оставаться на должности президента вплоть до 2036 года. Он укрепил свою репутацию «убийцы», ужесточив преследования своих врагов, некоторые из которых были ликвидированы открыто и демонстративным образом. Алексею Навальному, юристу и борцу с коррупцией, очень повезло, поскольку ему удалось выжить после покушения с применением вещества нервно-паралитического действия, которое — на это указывает масса улик — было нанесено на его одежду агентами служб безопасности. На прошлой неделе поступили сообщения, что Навальный тяжело болен, и его сторонники жалуются, что ему отказывают в предоставлении медицинской помощи в тюрьме, куда он попал за неоднократные нарушения условий испытательного срока. Его супруга Юлия говорит, что он похудел на 16 килограммов. «Я никогда не видела, чтобы кожа так обтягивала череп», — сказала она. Эксперты по России хмуро соглашаются с тем, что Путин, которому очень не понравилось видео Навального о его роскошном дворце на берегу Черного моря, возможно, будет счастлив, если его противник умрет в тюрьме — поскольку Путину не удалось «сломать» Навального и заставить того молить о пощаде. «Мы знаем, что однажды они уже пытались убить Навального. Почему они должны остановиться теперь?» — сказала Фиона Хилл (Fiona Hill), которая занимала должность директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности при администрации Трампа. По ее словам, Россия дошла до крайности, когда ее агенты нанесли вещество «Новичок» на нижнее белье Навального в августе прошлого года и когда они нанесли его на дверную ручку дома бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году. «Путин довольно циничен», — сказала Хилл, отметив, что российский президент отчаянно стремится к международному признанию и боится, что Китай займет его место, став главным противником Соединенных Штатов. «Он хочет быть вторым по значимости игроком в мире», — добавил Хилл. Если его цель действительно такова, демонстрация силы у украинской границы, возможно, уже приносит плоды. Во вторник, 13 апреля, Байден позвонил Путину, чтобы предложить ему провести саммит на территории «третьего государства», и Путин согласился. В пятницу, 16 апреля, объявив о высылке десяти американских дипломатов в ответ на американские санкции, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия все еще позитивно относится к предложению провести встречу лидеров и обдумывает, как это можно устроить. «Возможно, Путин пришел к выводу, что он испытал Байдена, и Байден это испытание провалил, — сказал Джеймс Шерр (James Sherr), старший научный сотрудник Эстонского института внешней политики, имея в виду решение отозвать американские военные корабли из Черного моря. — Русские слышат жесткую риторику, они видят жесткий язык жестов. Однако они скептически относятся к словам, не подкрепленным такими действиями, которые они могли бы уважать и бояться». Шерр продолжил: «Я никогда не верил, что санкции помогут сдержать Путина. Они нанесли ущерб российской экономике, усугубив те проблемы, которые сейчас существуют в обществе. Но русские справляются с ними». Мелинда Хэринг (Melinda Haring) из Атлантического совета сказала, что она одобряет жесткую риторику Байдена. «Путин — убийца? Мне нравится, что Байден называет все своими именами. Нет причин притворяться, что это не так. Зачем ходить вокруг да около?» Однако она добавила, что «нам нужно нечто большее, нежели просто удары по рукам, нежели санкции. Пока Путину не пришлось столкнуться с реальными значительными издержками. Сила всегда права. И это сходит ему с рук». Путинское мастерское владение «политическими технологиями» — сумрачная сфера, предполагающая распространение фейковой и сбивающей с толку информации, — позволило России обрести такое влияние, которое совершенно не пропорционально ее слабой и зависимой от экспорта энергоресурсов экономике. Некоторые из тех, кто знаком с его искусством морочить голову, приходят в отчаяние, понимая, насколько сильно Запад от него отстает. «Мы уверены, что игра еще продолжается, хотя Путин уже в ней выиграл, — сказал Петр Померанцев, британский автор советского происхождения, проработавший много лет на российском телевидении, который написал две книги о российской дезинформации и пропаганде. — Наши слова ничего не значат. Наши ценности ничего не значат. Все высокопарные заявления о миропорядке ничего не значат». Неспособность Великобритании отреагировать должным образом на убийство Александра Литвиненко — бывшего офицера КГБ, который получил британское гражданство и которого отравили радиоактивным полонием-210 в Лондоне в 2006 году, — стала большой ошибкой, как сказал один источник в разведке, добавив: «Идея о том, что подобное можно делать на территории иностранных государств без разрешения Путина, просто немыслима. Другой ошибкой британцев стало то, что они позволили «Лондонграду» испытать на себе развращающее влияние нового российского богатства, не обращая внимания на то, что за этим богатством стоят преступники и силы государственной безопасности, о чем сказал Иэн Бонд (Ian Bond), руководитель проектов по внешней политике в Центре европейских реформ. «Мы позволили клептократической системе проникнуть в нашу сферу недвижимости, на наши заморские территории — это нанесло огромный ущерб», — сказал Бонд. «Мы думали, что сможем разглядеть преступность и другие дурные вещи, но Россия сумела добиться обратного, внедрив неэффективное управление в нашу систему. На самом деле мы никогда не противостояли отмыванию денег». С точки зрения некоторых критиков, Путин является воплощением вредоносного влияния России. Путин, который является специалистом по дзюдо и который состоял в подростковой банде в годы своего взросления на улицах Санкт-Петербурга, любит позиционировать себя как мужественного человека действия, поэтому, вполне возможно, он испытал некоторое удовольствие, когда Байден назвал его «убийцей». «Прежде чем пойти на службу в КГБ он фактически был уличным бандитом, поэтому уважение имеет для него большое значение», — объяснил Бонд, который в 1990-х годах был британским дипломатом в Москве. «Даже когда Путин решает быть любезным, обязательно есть некий подвох, — сказал один источник из рядов разведки. — Он постоянно вас испытывает». Путин точно знает, как можно вывести иностранных лидеров из равновесия. К своему несчастью, канцлер Германии Ангела Меркель лично в этом убедилась, когда во время одной встречи российский лидер спустил с поводка своего лабрадора, прекрасно зная, что она с юности боится собак. После встречи с Путиным в 2007 году Николя Саркози вышел, ухмыляясь и покачиваясь из стороны в сторону. Ходили слухи, что Путин обманом напоил водкой французского президента, который не употреблял спиртные напитки. Что касается Буша, то «Путин намного его опередил», как сказал Кристиан Кэрил (Christian Caryl), американский журналист, который освещал Россию в Newsweek и которому довелось дважды встретиться с Путиным в начале 2000-х годов. «Многие считали, что заявление Буша о том, что он заглянул Путину в душу, просто смехотворно, — сказал Кэрил. — Когда вы встречаетесь с Путиным, он кажется совершенно непроницаемым. Он холодный, расчетливый политик, и он чрезвычайно умен. Но при необходимости он не побоится достать нож». *** Комментарии читателей Richard Knight Итак, «Путин уже сумел заткнуть за пояс четырех американских президентов», и «неспособность Великобритании отреагировать на убийство Александра Литвиненко». Неужели? А чего вы ждете, господин Кэмпбелл? Ядерного удара? С таким же успехом вы могли бы написать, что четверо американских президентов «сумели заткнуть за пояс» Путина, потому что ему не удалось предотвратить военные кампании в Ираке и Афганистане. Дикари и сильные страны всегда будут вести себя так, как ведут себя дикари и сильные страны. Pintabitta В конфликтах прошлого западная демократия противопоставляла себя другим идеологиям (коммунизму, фашизму). Отличие современной России заключается в том, что у Путина нет идеологии, которую ему нужно отстаивать или распространять. Он возглавляет клептократию, лидеры которой цинично преследуют свои собственные финансовые интересы. «Занимать позицию морального превосходства», «побеждать в идеологической борьбе» бессмысленно. Экономические санкции и попытки запугать военными средствами тоже бессмысленны. С таким противником трудно справиться, особенно учитывая то высокотехнологичное оружие, которое у них есть. Mrs Derry Young А кто-нибудь еще заметил, что Путин переходит в наступление каждый раз, когда на него начинают нападать внутри России? Ему нужно отвлечь внимание от себя из-за того ужасающего обращения, которому подвергается Навальный и его сторонники. Ему нужно, чтобы общественность посмотрела в другую сторону. И Украина вполне для этого годится. IMK Путин — очень умный человек с очень глубокими историческими познаниями, которых так не хватает на Западе. Но то, что нас раз за разом обыгрывают, неприемлемо. Нам нужно тщательнее анализировать обстановку, больше стараться. Valerie Huff Прожив в Соединенных Штатах много лет, могу сказать, что на самом деле Америке не хватает смелости. Америка может разбираться с проблемами только посредством нападений, как внутри своих территорий, так и за рубежом. К примеру, последнее время нам каждый день сообщают о новом инциденте со стрельбой. Только так американцы и умеют решать проблемы. Не Россия вторглась на Украину. Зачем нужно было свергать пророссийского лидера и заменять его проевропейским? Есть документальные фильмы, где показано, как Джо Маккейн призывал к бунтам на Украине. Соединенные Штаты даже предоставили Украине 5 миллиардов долларов. Я думаю, что Навальный сам «решил» устроить голодовку. Между тем Джулиан Ассанж не выбирал такого обращения с собой. Hoss Cartwright Учитывая, что во главе Еврокомиссии стоит Урсула фон дер Ляйен, во главе США — Байден с его Альцгеймером, во главе Соединенного Королевства — Борис Джонсон, Си и Путин могут — при взаимной поддержке или без нее — захватить США, Евросоюз и Великобританию в любой момент, не встретив никакого сопротивления. Запад фатально слаб, так чего мы ждем? Возможно, прихода еще одного вируса, поскольку Запад не смог справиться с первым. AJF Сначала Байден объявляет о введении новых санкций против России, и уже в следующем предложении он говорит, что готов встретиться с Путиным в Европе через пару месяцев, чтобы нормализовать отношения. James Campbell С точки зрения Путина, все идет гладко: страдающий старческими болезнями президент США, Брексит, погрузившийся в ковидный кошмар Евросоюз, русофильский канцлер Германии, и в целом Запад, вынужденный вести холодную войну на двух фронтах — против России и против Китая. И в дополнение ко всему этого позера-мачо назвали «убийцей» — должно быть, Путину это очень польстило. Arouet «"Мы позволили клептократической системе проникнуть в нашу сферу недвижимости, на наши заморские территории — это нанесло огромный ущерб", — сказал Бонд». Лондон давно превратился в центр по отмыванию денег, благодаря чему банкиры, политики и юристы процветают. А что сделало наше правительство? Несколько лет назад мой друг продавал квартиру в Лондоне. К нему пришел афганец с 1,2 миллиона фунтов стерлингов наличными! Как такое может быть? Stuart Hogan На примерах вторжения советских войск в Венгрию и Чехословакию Путин усвоил, что Запад никогда не станет вмешиваться напрямую, чтобы воспрепятствовать экспансии России. При этом Путин знает, что жесткие действия за границей позволят ему повысить свой рейтинг внутри России. Он становится все больше похож на русского короля Лира, который знает, что его истинный враг — это не США, а преклонный возраст и те олигархи, которым на руку его уход. Morticia Проблема заключается в том, что, если он уйдет, его место займет другой такой же самодовольный прохвост. Кого я имею в виду — Америку или Россию? Мне трудно найти какие-либо различия между ними. Gary Hyams В каждой статье о Путине мы читаем одни и те же старые истории, вроде «перед тем как стать офицером КГБ, он был уличным бандитом». С нашей точки зрения, Путин — злодей, но, если бы его там не было, дела обстояли бы намного хуже. Перед тем, как открыть для себя демократию, Навальный основал партию националистического толка, а теперь мы считаем его «хорошим парнем». Распад Советского Союза означал, что были прочерчены определенные границы. Многие этнические русские оказались по другую сторону украинской границы. Многие из тех, кого мы привыкли называть российскими лидерами, на самом деле были украинцами (Брежнев). История России очень тесно связана с Украиной (Киевская Русь). Мы поддерживаем революцию на Украине, и наш министр иностранных дел торопится в Киев, чтобы выразить солидарность. А теперь мы сталкиваемся с последствиями наших действий. Мы должны быть крайне острожными и не вмешиваться в дела «заднего двора» России. Русским не нужные чужие территории, но они сделают все возможное, чтобы защитить русских. DukeOfLancasterVI Хм, недооценивать янки — плохая затея. В конце концов, это единственная страна в мире, сбросившая ядерные бомбы на другую страну. Если они решат убивать, прольется очень много крови. Мэтью Кэмпбелл (Matthew Campbell) Newsweek: Россия без аппетита смотрит на Украину 19.04.2021 Киев выразил свою обеспокоенность в связи с «крупнейшим наращиванием российских войск вдоль украинской границы». Многие задаются вопросом, не готовится ли Москва совершить еще один рывок вглубь украинских территорий, пишет автор. И сам приходит к выводу - что вряд ли. Newsweek (США): Россия собирается вторгнуться на Украину? Киев выразил свою обеспокоенность в связи с крупнейшим наращиванием российских войск вдоль украинской границы с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым. Многие задаются вопросом, не готовится ли Москва совершить еще один подобный рывок вглубь украинских территорий. За последние несколько недель выросла интенсивность столкновений в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины, где правительственные войска ведут борьбу с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Киев сообщил, что Россия собрала более 40 тысяч своих военнослужащих у восточной границы Украины и более 40 тысяч военнослужащих в Крыму. Этот резкий рост численности российского военного контингента у границ Украины заставил госсекретаря США Энтони Блинкена (Antony Blinken) предупредить Россию, что Москва столкнется с «последствиями», если будет действовать «бездумно или агрессивно». Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она «открыто угрожает» его стране войной, и предупредил в четверг, 15 апреля, что, «если Россия перейдет красную линию, то ей придется пострадать». Несмотря на рост напряженности, эксперты считают, что вероятность массового вторжения в ближайшее время мала. Глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс (Tod Wolters) предупредил конгрессменов в четверг, 15 апреля, что риск того, что Россия вторгнется на территорию Украины в ближайшее время, оценивается на уровне «между низким и средним». «Мне кажется, судя по тому, что я сейчас наблюдаю, вероятность такого развития событий начнет снижаться», — сказал генерал Уолтерс, выступая на заседании комитета Сената по делам вооруженных сил в Вашингтоне. Он добавил, что такой его вывод основан на расположении российских войск. Марк Галеотти, эксперт по России и почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований, отметил, что, несмотря на наращивание российских сил у границы, сейчас там нет ключевой материально-технической базы, необходимой для осуществления полномасштабной наступательной операции. «Это не исключает вероятности того, что сегодня днем они начнут наращивать свои силы и средства еще больше». «Однако это все же позволяет нам предположить, что происходящее не является прелюдией к масштабной атаке, которая позволит России захватить сухопутный коридор, ведущий в Крым, или к другим кошмарным сценариям, которые выдвигают некоторые эксперты», — сказал Галеотти в интервью Newsweek. Он склоняется к менее жестким сценариям. К примеру, Россия может увести свои войска спустя две недели, «успешно продемонстрировав, что она может очень быстро мобилизовать свои силы». Другой сценарий сводится к тому, что российские войска не стремятся оккупировать новые территории, а хотят «просто наказать украинские силы». «Это силовая дипломатия в самом жестком ее проявлении, и худшее, чего мы можем ожидать, — это рост интенсивности боевых действий вдоль линии соприкосновения. Однако нет ничего удивительного в том, что люди опираются на наиболее пессимистичные сценарии», — объяснил Галеотти. Россия настаивает, что перемещение войск внутри ее территории — это ее внутреннее дело. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что оно является частью учений по повышению боеготовности на фоне того, что он охарактеризовал как угрозы со стороны НАТО. В апреле вдоль границы обычно наблюдается рост напряженности, чему способствует наступление тепла после зимы, и вдоль линии соприкосновения могут время от времени происходить стычки. Тимоти Фрай (Timothy Frye), автор книги «Слабый диктатор: границы власти в путинской России» (Weak Strongman: The Limits of Power in Putin's Russia), сказал, что российской общественности «нет аппетита» к конфликту на востоке Украины, особенно с учетом того, что Кремль ранее делал все возможное, чтобы дистанцироваться от гибели поддерживаемых Москвой бойцов в этом регионе. «Российская общественность с большой опаской относится к перспективе любого участия российских военных в делах востока Украины. Если станет известно о людских потерях, это может привести к крайне негативной реакции», — сказал он в интервью Newsweek. «Более вероятный сценарий — введение российских миротворцев под предлогом необходимости защитить российских граждан, которые получили паспорта от российского правительства и которые живут на территориях, контролируемых сепаратистскими силами». «Это такая тактика, которую можно будет представить российской общественности в выгодном свете и которая будет представлять собой более скромный шаг вверх по лестнице эскалации, нежели полномасштабное вторжение», — сказал Фрай, который возглавляет факультет политологии Колумбийского университета. Брендан Коул (Brendan Cole) Нормандский формат. Украина и Россия поговорили на уровне советников: итоги переговоров 19.04.2021 Андрей Ермак (Фото: пресс-служба форума Украина 30) ДОПОЛНЕНО Сегодня, 19 апреля, состоялась встреча советников глав государств нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции. Об этом сообщает в Facebook украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Как отмечается, главным вопросом встречи стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. По информации украинской делегации в ТКГ, все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. "Даже прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях", – говорится в сообщении. Сообщается, что конкретные меры, которые могли бы усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в подгруппе по безопасности ТКГ, соответствующее заседание которой запланировано на 20 апреля в 10:00. РосСМИ со ссылкой на источники сообщили, что российская сторона считает сегодняшнюю встречу безрезультатной. ДОПОЛНЕНО В 23:05 В Офисе президента сообщили, что немецкая сторона предложила согласовать обращения политсоветников лидеров нормандской четверки о том, что они приветствуют обновленную приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года. Глава ОП Андрей Ермак отметил, что у украинской стороны есть много предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня. Как отмечается, речь идет о более строгой ответственности за снайперские обстрелы. Кроме того украинская сторона предложила сделать обязательными встречи рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности в течение 24 часов, если на Донбассе из-за обстрелов гибнут люди. Сообщается, что эти предложения будут представлены координатору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ послу Яшару Халиту Чевику во время завтрашнего заседания. "Советники лидеров Украины, Франции, Германии и России также договорились на следующих заседаниях продолжить работу над согласованием кластеров, которые призваны обеспечить выполнение минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации на Донбассе", – говорится в сообщении ОП. ДОПОЛНЕНО В 23:25 Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников в комментарии Интерфакс-Украина сказал, что речь на встрече шла о кластерах и обеспечении соблюдения режима прекращения огня – реального и полноценного. "Мое впечатление от сегодняшней встречи политических советников нормандского формата: была абсолютно рабочая атмосфера, без каких-либо особых или лишних эмоций", – добавил Резников. 31 марта Россия в ТКГ отказалась от возвращения к перемирию на Донбассе.

7 апреля на экстренном заседании ТКГ все стороны переговоров согласились с необходимостью возвращения к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе, но совместное заявление подписать не удалось из-за позиции России и подконтрольных ей боевиков ОРДЛО.

14 апреля, на заседании ТКГ глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил меры по улучшению механизма соблюдения прекращения огня.

Опубликованы спутниковые фото лагеря армии России в Крыму: он появился за пару недель 19.04.2021 Фото: Planet Labs, Inc. / Der Spiegel На военном полигоне на юге Керченского полуострова Крыма до первых чисел апреля появился новый лагерь оккупационных войск России. Это видно по спутниковым фото частной американской компании Planet Labs, которые попали в распоряжение Der Spiegel и российского ресурса OSINT-расследователей CIT. По данным источников, лагерь россияне разбили с 15 марта по 2 апреля 2021 года. CIT пишет, что там, вероятно, расположены переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии ВС РФ (например, 136-я мотострелковая и 291-я артиллерийская бригады). Это можно проследить по грузоперевозкам РЖД и кадрам военных колонн в Крыму. Кроме того, о переброске подразделений этой армии во временно оккупированный Крым недавно писала пресс-служба Южного военного округа МО ВС РФ. Нажмите снимки ниже, чтобы увеличить их. Фото за 15 марта: Фото за 2 апреля: Немного ближе: Расследователи CIT отметили, что на фото лагеря не видно танков или САУ Мста-С (их также перебрасывали в Крым в составе частей 58-й армии ВС РФ), что "позволяет предположить, что перед нами не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа". В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине. Банковая не исключает вторжения. США оценили риск и заявили, что "не допустят агрессии РФ", а если та пойдет на это, то "заплатит". В Кремле назвали "условие" отвода войск.

Состоялся разговор глав РФ и США Путина и Байдена. Последний предложил встречу и подписал новые санкции против РФ, заявив: "Мы могли пойти дальше, но я решил этого не делать".

