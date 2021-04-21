Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае

21.04.2021 Георгий Зотов

/ Георгий Зотов / АиФ

В аэропорту эфиопской столицы Аддис-Абебы безумное количество китайцев. Их видно издалека, и выглядят они одинаково, словно отряд учёных из будущего: в одноразовых марлевых «костюмчиках» с капюшоном, в очках и масках — берегутся от опасного коронавируса. Это и бизнесмены, и строители, и сотрудники китайского правительства, и обычные рабочие из КНР. За последние 20 лет Китай вложил в Африку 140 (!) миллиардов долларов, в том числе в республики, когда-то принадлежавшие к «орбите» влияния СССР — Эфиопию, Анголу, Замбию, Танзанию, Мозамбик. В Джибути (долг этой страны КНР, как Нигера и Конго, уже превышает 25% местного ВВП) в счёт процентов за кредит китайцам разрешили поставить военную базу, ведутся переговоры и о присутствии солдат Китая в других африканских государствах. Китайские торговцы вывозят из Африки нефть, бокситы, медь, бриллианты и какао-бобы для производства шоколада. Почему же СССР потерял в Африке десятки миллиардов долларов, а китайцы работают тут с огромной прибылью? Об этом задумался обозреватель «АиФ» в Судане.

«Ищем тут свинину»

С китайским бизнесменом Ван Чжао я познакомился в одном из супермаркетов Хартума — он покупал там орехи. «Свинину вот трудно найти, — жалуется Чжао. — В Судане большинство жителей мусульмане. Но ничего, в Эфиопии сначала этого мяса тоже не было, а теперь легко достать — много китайских потребителей появилось». Фирма Чжао (всего в Африке зарегистрированы более 10 000 китайских компаний) занимается строительством дорог при нефтяных месторождениях. Строят их строго граждане КНР — местных сотрудников никто не нанимает. Китай предоставил Судану очень выгодный кредит на строительство, но с одним условием — всем должны заниматься китайские фирмы, инженеры и даже рабочие, уборщицу со стороны и то не наймёшь. «Ты посмотри, какие автомобили в Судане и в Эфиопии, — подмечает Чжао. — Раньше тут ваши „лады“ ездили, для африканских дорог самое оно. А сейчас — либо китайские машины, либо южнокорейские, но собранные опять-таки в Китае. Советские „тачки“ в Африке раньше расхватывали как надёжные, но мы заняли ваше место: вам „ладу“ в Судане не продать».

Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Им нужны лишь деньги»

Дело не только в автомобилях. Даже в моей гостинице табличка для номера «Не беспокоить» написана с иероглифами. Уличные рынки Хартума завалены копеечным китайским барахлом и детскими игрушками — в обмен на кредиты Китай также получает и особые условия в торговле, и в результате Африка погребена под грудой убогих низкопробных товаров, какие сам китаец в жизни не купит. Поднебесной плевать на идеологию и религию, её интересуют только деньги. Именно поэтому во время санкций Запада против Судана КНР получила выгодные нефтяные контракты — китайцам было по барабану, что республикой управлял исламский режим генерала Омара аль-Башира, их заботила сугубо прибыль, на мнение США в Пекине внимания не обращали. Правда, дипломатический источник «АиФ» сообщил — влив в экономику Судана $20 миллиардов, китайцы пока вложений не окупили. Но у меня как раз не имеется сомнений, что в дальнейшем это получится: в Китае не привыкли терять свои деньги. «У нас нет такого в характере, — разводит руками российский бизнесмен, находящийся в командировке в Хартуме. — Мы стараемся дружить, помочь людям в Африке, сделать для них что-то хорошее. А Китаю пофиг совершенно, ему без проблем с бедняков три шкуры содрать. Я бы назвал это неоколониализмом. Китайцы высасывают из континента ценные ресурсы».

Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Вскипятил чай — «баксы» в Пекин

Я проезжаю в Хартуме мимо китайского ресторана «Лан Тян» — он всегда забит посетителями из Поднебесной, трудно найти свободный столик. Недавно открылось ещё одно заведение — с кантонской и сычуаньской кухней, скоро появится третье кафе с иероглифами и палочками. В столице Эфиопии Аддис-Абебе таких ресторанов уже шесть, в них готовят повара из КНР, и обслуживают официанты из Шанхая и Сианя. Мой знакомый хозяин гостиницы в Эфиопии Асреф, учившийся в СССР и 20 лет проживший в Москве, тоже ввёл в меню ресторана при отеле китайские блюда. «Большой спрос, — объясняет он. — Не, ты пойми меня правильно — лично я „оливье“ обожаю, но его редко заказывают. А вот свинину в кисло-сладком соусе спрашивают каждый день». На долю китайских компаний приходится 50% всех строительных заказов Африки: мосты, аэропорты, шоссе, железные дороги воздвигают именно китайцы. Зачастую бедные африканские государства не могут расплатиться с Китаем по долгам и передают в его собственность свою инфраструктуру. Скажем, Замбия отдала КНР свою энергетическую компанию: и теперь, едва обычная замбийская домохозяйка ставит чайник на плиту, деньги за это уходят в Пекин. Китайцы также забрали в оплату кредита местную радиовещательную корпорацию, идут переговоры о передаче КНР аэропорта Лусаки.

Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Нефть получают бесплатно

«Китайцы гениально работают в Африке, — считает суданский экономист Абдалла аль-Мохаммед. — Они приходят такие вежливые, тихие, нежные. Не давят, кланяются, улыбаются. Скажем, Россия или Япония опасаются связываться с какими-то режимами, а они ничего не боятся. Им главное, чтобы было выгодно. И вдруг однажды ты понимаешь, что тебя опутали по рукам и ногам кредитами, кругом барахло из КНР, и твоя страна принадлежит китайскому бизнесу. Китай предложил Танзании построить порт — с правом аренды на 99 лет! Русские не смотрят так далеко — а вот, наверное, и напрасно». Танзания, кстати, от строительства порта отказалась — местные власти смутило, что китайцы рассматривают землю и сам объект как свой собственный. Ещё раньше проект аэропорта отвергла Сьерра-Леоне — китайский бизнес поставил слишком жёсткие условия. Но в том-то и дело, что африканцам некуда деваться. Бывший союзник СССР Ангола стал главным партнёром Китая на континенте (торгуют на $25 миллиардов в год), китайцы протягивают дороги от Луанды в провинции, развивают нефтяные месторождения. Взамен гости из Пекина получают скидки на нефть — она достаётся им почти бесплатно.

В супермаркетах Хартума на полках имеется аж два вида соевого соуса и китайская лапша — у неё есть покупатели. Китай уже построил в Африке 12 000 километров шоссе и железных дорог, воздвиг 20 морских портов и 80 энергетических объектов. Он спокойно раздаёт взятки, чтобы получить выгодные контракты, и не играет в дружбу. Куча африканских стран сидит в китайской долговой яме, а китайские торговцы влёгкую захватывают местные рынки. КНР везёт из Африки нефть, алмазы, железную руду, медь, получает сотни тысяч рабочих мест для своих граждан. СССР же потерял в Африке десятки миллиардов долларов, строя для наших «друзей» фабрики, комбинаты, плотины, бесплатно поставляя оружие и раздаривая кредиты. Долги нам никто не вернул. Возможно, сурово действовать так, как Китай, и, верно, не в наших привычках: мы всё же по натуре добрее. Но вот в том, чтобы извлекать хорошую прибыль, — тут я как раз согласен с китайцами. Хватит уже бесконечно дарить Африке деньги, пускай и мы наконец-то на ней заработаем.

21.04.2021 Геннадий Детинич

Вчера командующий Космическими силами США генерал Джеймс Дикинсон (James Dickinson) в докладе Конгрессу назвал Китай главной угрозой для страны в космосе. Особое беспокойство у военных вызвал спутник Шицзянь-17 (Shijian-17), который вооружён роботизированной рукой и может свободно менять орбиту. Китай утверждает, что это экспериментальный спутник для борьбы с космическим мусором, но в США уверены, что это средство устранять их спутники.

Роботизированный манипулятор на МКС. Источник изображения: NASA

«Пекин активно стремится к космическому превосходству с помощью космических систем и систем космического нападения», — написал Дикинсон в подготовленных замечаниях сенатскому комитету по вооруженным силам. — Один примечательный объект — это Шицзянь-17, китайский спутник с роботизированной рукой».

Способность Китая уничтожить спутник США имеет решающее значение, поскольку исход следующей крупной войны будет решён в первые минуты первого дня начала боевых действий. В частности, в эти минуты должна быть выведена из строя система GPS. Все действия вооруженных сил США — авианосцев, истребителей пятого поколения, танков и ракет — полагаются на GPS для определения местоположения, навигации и времени. Превосходство США в военной сфере может быть немедленно устранено, если цифровая связь будет нарушена. У Китая для этого есть как наземные средства борьбы, так и космические, включая спутник с «рукой».

Как вариант противодействия этому в США намерены создать ячеистую спутниковую сеть наблюдения и связи на созвездиях из тысяч небольших спутников. Такие системы более устойчивы к атаке, чем немногочисленные крупные и дорогие спутники. Одну из таких программ, вероятно, реализует компания Илона Маска SpaceX (проект Starlink).

Источник изображения: Nikkei

На слушаниях во вторник Дикинсон назвал Китай «ведущим вызовом» в космической сфере, с более чем 400 спутниками на орбите, в чём он уступает только США. Россия имеет около 200 спутников, но может удвоить это количество к 2030 году, сказал он. В то же время командующий отметил, что за объектами на орбите очень трудно следить. Ежедневно командование отслеживает около 32 тыс. объектов, из которых 7000 — это активные или выведенные из работы спутники. По мере развития коммерческой космонавтики следить за ближним космосом станет ещё сложнее, что позволит противнику маскировать свои действия на орбите.

Источник: Nikkei Asian Review

21 апреля 2021

© Sputnik / Александр Кондратюк

Несмотря на то, что многие эксперты считают, что интересы России и Китая несовместимы, эти страны могут образовать военный альянс.

Москва и Пекин могут объединиться, потому что США представляют угрозу национальным интересам этих государств, пишет The National Interest (NI).

"Расширяющиеся дискуссии о том, создается ли китайско-российский альянс, могут упускать из виду суть. Из-за системных эффектов Китай и Россия могут (и, вероятно, будут) синхронизировать свои действия против союзов США без какого-либо официального договора, либо из соображений стратегической взаимности, либо из чистого оппортунизма. Поскольку Соединенные Штаты являются главной проблемой безопасности для обоих, прижатие Вашингтона на другом конце Евразии обеспечивает свободу передвижения на другом конце", – говорится в статье.

Там отмечается, что страны уже проводят совместные учения, в том числе воздушное патрулирование над Японским морем.

Кроме того, Китай и Россия территориально связаны евразийским континентом. У обеих стран остаются нерешенные проблемы безопасности на своих границах. У Китая есть территориальные споры в Южном и Восточно-Китайском морях и незавершенное "воссоединение" с Тайванем, в то время как Россия чувствует угрозу присутствия НАТО в своих западных регионах.

"Китай и Россия могут оказывать друг другу стратегическую поддержку, усиливая давление в своих регионах различными способами. Такая поддержка может происходить без формального союза и может быть совершенно не связана с продолжающимся конфликтом", – считают в NI.

Отмечается, если страны заключат военный союз, это может привести к эскалации конфликтов в Азии, в частности вокруг Тайваньского пролива, Восточного или Южно-Китайского морей. В этой ситуации Россия может либо поддержать своего стратегического партнера, либо попытаться извлечь выгоду из ситуации другими способами.

Другой зоной обострения отношений могут стать западные рубежи России. В издании предположили, что Россия попытается захватить какой-то участок суши на Украине, в Прибалтике или в районе Черного моря. В таком случае Китай также бы поддержал Россию.

И хотя Москва и Пекин официально заявили, что их союз не носит военного характера, в американском СМИ считают, что для этого есть все предпосылки.

"Китайско-российские отношения и их системные последствия уже существуют в рамках псевдо-альянса с возможно серьезными последствиями, которые следует принимать во внимание, особенно в связи с ростом напряженности вокруг Украины и в Тайваньском проливе", – заключили в издании.

Ivan O'Gilvi

@o_gilvi

Китайский беспилотный стелс-бомбардировщик Feilong-2. Фото: http://naukatehnika.com

2:03 AM · Apr 21, 2021

https://twitter.com/o_gilvi/status/1384749702063722497/photo/1

В Китае впервые публично продемонстрировали изображение нового ударного дрона тяжелого класса Feilong-2. Машина изготовлена по схеме "летающее крыло", снабжена реактивными двигателями и обладает малой радиолокационной заметностью, пишет dambiev.

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Фотографии прототипа опубликованы в китайской соцсети Weibo. Значительная часть снимков заретуширована, чтобы скрыть оборудование дрона. Видимые фрагменты позволяют говорить о сходстве беспилотника с макетом, продемонстрированным на выставке достижений гражданской и военной техники в Пекине в 2019 году.

По данным из открытых источников, FL-2 получит два турбовентиляторных двигателя, взлетную массу порядка 22 тонн и способность нести почти 6 тонн боевой нагрузки. Передвигаясь с крейсерской скоростью 750 км/ч, Feilong-2 сможет находиться в воздухе до 10 часов, а дальность полета составит 7000 километров.

Аэродинамическая схема и другие параметры роднят FL-2 с российским тяжелым дроном С-70 "Охотник", при этом максимальная скорость и практический потолок у последнего выше: 1000 км/ч и 18 км, соответственно.

Пекин сигнализирует Дели, что не пойдет на уступки

Владимир Скосырев 20.04.2021

Китай готовит своих пилотов к боям в горах. Фото с сайта www.chinamil.com.cn

Командующие корпусов Китая и Индии на очередной встрече в Гималаях не смогли договориться о взаимном отводе войск от линии соприкосновения. После этого Китай разместил высоко в горах пусковую установку ракеты дальностью действия до 500 км. Как видно из сообщения в китайской военной газете, это должно послужить предупреждением Индии. В прошлом году в долине Галван произошла стычка без применения огнестрельного оружия. С обеих сторон были жертвы. После этого удалось договориться о смягчении напряженности. В Пекине полагают, что Индия стала вести себя более агрессивно под влиянием США.

Газета китайского Министерства обороны пишет, что дислокация нового вида оружия в горах служит делу защиты пограничных рубежей страны. Сообщается также, что в горах Синьцзян-Уйгурского автономного района, то есть в регионе, соседствующем со спорной индийско-китайской границей, состоялись учебные стрельбы с применением реактивных систем залпового огня.

Какие именно системы размещены в Гималаях, газета умалчивает. По словам китайского военного обозревателя Энтони Вон Тона, это, вероятно, современная система типа PCL-191. Она способна нести восемь ракет калибра 370 мм, каждая с радиусом действия 350 км или две 750-мм тактические баллистические ракеты с дальностью до 500 км. Эта загадочная ракета впервые была продемонстрирована на параде в Пекине в 2019 году в честь 70-летия КНР. Ее название обнародовал через несколько месяцев после парада китайский военный журнал.

В беседе с «НГ» завесу тайны приоткрыл Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН. «Китайцы ранее проводили уже учения со стрельбами баллистических ракет малой дальности в условиях высокогорья, например в Тибете и Синьцзяне. Это служило предостережением Индии. Тем самым китайцы оказывали давление на Индию, добиваясь уступок на переговорах».

На сей раз переброшена система, не имеющая аналогов в мире. Она занимает среднее положение между оперативно-тактическим комплексом баллистических ракет и очень тяжелой реактивной системой залпового огня, создана на базе полученной в начале 2000-х годов по лицензии советской системы «Смерч». Китайцы постепенно увеличивали дальность таких систем и пришли к тому, что по дальности они сравнялись с оперативно-тактическими комплексами баллистических ракет. Они относятся к категории ракет меньшей дальности – от 500 до 1000 км.

«Китайцы вложили большие средства в такой класс оружия, как тяжелые реактивные системы залпового огня. Увеличивая их дальность, они оснастили их также высокоточными системами наведения. Из Тибета таким оружием можно держать под прицелом инфраструктуру в приграничных районах Индии. У индийцев ничего подобного на данный момент нет», – заключил Кашин.

Как пишет газета South China Morning Post, последняя встреча командиров корпусов двух стран закончилась без подписания совместного заявления. Очевидно, ни одна из сторон не готова к компромиссу. Профессор Чжу Юнбяо из Университета в городе Ланьчжоу говорит, что предыдущие раунды переговоров шли гладко, поскольку обсуждались формальности. Но когда речь зашла о конкретных аспектах разногласий, дискуссия забуксовала. Дело в том, что военным трудно договориться по коренным вопросам. Возможно, для достижения прогресса потребуется встреча лидеров двух стран в двустороннем формате или на многостороннем форуме.

Однако Лю Цзуни, генеральный секретарь Центра сотрудничества Китая и Южной Азии в Институте международных исследований в Шанхае, смотрит на ситуацию более пессимистично. По его мнению, теплая погода позволит сторонам доставить больше амуниции и других грузов своим частям. Поэтому могут вспыхнуть новые столкновения. Лю также считает, что подбивает Дели к тому, чтобы занять более агрессивную позицию, Вашингтон, его новая администрация.

Опубликовал свой прогноз индийско-китайских отношений и американский мозговой трест Совет по национальной разведке. Он также не исключает, что Индия и Китай могут, сами того не желая, «соскользнуть» к военному противостоянию. Это может случиться, если военачальники одной из сторон сочтут, что противник захватывает стратегически важный участок контролируемой ими территории. Прецедентом тут могут служить столкновения июня 2020 года, когда Китай оккупировал часть земли, которую индийцы считали своей.

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