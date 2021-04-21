И русские, и Запад взяли то, что им было нужно: ни у одной из сторон пока нет желания изменить статус-кво

20/04/2021

Бывший посол Армении при Святом Престоле Микаэл Минасян обратился к начавшейся со вчерашнего дня антироссийской истерии из-за голосования российской делегации в ПАСЕ.

«Отечественные прозападники, по приказу правительства или с его молчаливого согласия, со вчерашнего дня подняли новую антироссийскую истерию из-за голосования российской делегации в ПАСЕ.

Можете сказать, что вы хотите, поскольку в ваших шагах и действиях есть глубокая трагедия. Прежде всего, надеюсь, вы знаете, что не нужны Западу. Не нужны ни как политическая сила, ни как вид. В целом Армения тоже не нужна, но подробнее об этом в другой раз. Доказательство второго – сегодняшняя забытая демократия и истекающий кровью народ, а первого – ваш статус: будучи прозападными, вы всеми силами поддерживаете самого зависимого от России лидера в истории Армении, который изо всех сил лижет ботинки русского. Кстати, заметили ли вы, что чем больше вы усиливаете антироссийскую пропаганду, тем чаще ничтожество вынуждают развязать язык?

К сожалению, вызывают улыбку также отечественные пророссийски настроенные, которые яростно атаковали русофобов из-за голосования по резолюции ПАСЕ, пытаясь доказать, что Россия не могла проголосовать «за», поскольку в повестку заседания были включены антироссийские формулировки. Пророссийски настроенные пытаются объяснить дебилам логику межпарламентской дипломатии. Между тем, вы не менее наивны, так как защищаете Россию от рабов Никола, способствуя «николайизации» Армении.

Кстати, у меня и для вас плохие новости: вы тоже не нужны России – ни как политическая сила, ни как вид. Реальность другая: и русские, и Запад взяли то, что им было нужно. А поскольку ни одна из сторон пока не имеет желания изменить статус-кво, а мы продолжаем видеть и не понимать, все остальное – политический самообман или самоудовлетворение. Как хотите.

Если вы заметили, наше воодушевление и разочарование бороться в международных инстанциях и упереться в стену – не новость. Начиная от Хримяна Айрика и до проводящего в ПАСЕ с потерянным выражением лица одиночную акцию Эдмона, мы, армяне, не поняли одну важную вещь: у государств есть собственные интересы, и единственная формула успеха – сопоставление интересов и неустанная и последовательная совместная работа. А для этого нужны образование, профессионализм, опыт, человеческие отношения, многоуровневые отношения, неустанный труд, дипломатическая последовательность. Одним словом, качества, которые уже 3 года воспринимаются максимум как «излишняя роскошь».

И именно поэтому они попали в лабиринт непонятных отношений, где ненавидящий Россию Никол стал рабом России, прозападные НПО, питающие отвращение к Николу, стали сторонниками раба русского – Никола, пророссийские политические силы поддерживают Россию, которая, в свою очередь, удерживает Никола, хотя питает отвращение к революционерам.

А Армения тем временем истекает кровью – понеся в войне 5000 жертв, потеряв Арцах, оставив собственных сыновей в лесах и тюрьмах Баку. И после всего этого вы уже второй день обсуждаете бессмысленный результат голосования четырехстепенного значения третьестепенной организации.

Как передают источники MediaPort, президент Республики Арцах Араик Арутюнян периодически гордится в различных кругах тем, что его крыша – Россия и именно официальная Москва сдерживает критику армянской оппозиции в его адрес. Араик Арутюнян в качестве доказательства приводит то обстоятельство, что первый, второй и третий президенты, а также другие известные в оппозиционном поле Армении политические игроки в своих публичных выступлениях не высказываются о нем критически. Источники MediaPort сообщают также, что хвастовство президента Арцаха настолько перешло границы, что вопрос дошел до Москвы, удостоившись крайне негативного отношения», - написал на своей странице в Facebook Микаэл Минасян.

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