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опубликовано редакцией на Переводике 22.04.21 10:37 скаут: ruscherb; переводчик ruscherb;

Ссылка на оригинал К чему приводит геронтократия?



В конце 70-х - начале 80-х во всем мире было принято потешаться над престарелым руководством Советского Союза. Сарказм по поводу возраста первых лиц государства сочился не только из демократических западных стран, но и изнутри самого СССР.



Одной из самых распространенных тогда и симптоматичных шуток было высказывание про "гонки на лафетах". Мол, советские лидеры соревновались в том, кто быстрее умрет после вступления в должность Генерального секретаря ЦК КПСС. Этот юмор был своеобразной попыткой подсветить проблемы, возникшие в стране, которой управляли очень пожилые люди.



Тогда все думали, что Запад навсегда защищен от геронтократии демократическими процедурами. Однако, это оказалось ошибочным мнением. Сменяемость власти не дает защиты от геронтократии. Пример тому - Соединенные Штаты, где буквально недавно 78-летний Джо Байден сменил на посту президента 74-летнего Дональда Трампа.



Эта тенденция очень похожа на то, что происходило в позднем СССР. Поэтому примерно можно представить, к чему может привести трансфер власти от одного пожилого президента другому.



Во-первых, пожилые лидеры по физиологическим причинам не всегда адекватно реагируют на текущую ситуацию. Да, в какие-то моменты это может стать причиной забавных казусов, как на инаугурации Байдена. Однако, никто не дает гарантии, что в следующий раз поведение что-то не расслышавшего или не понявшего президента не станет причиной крупного дипломатического скандала.



Во-вторых, пожилые люди в целом негативно относятся к изменению того, к чему они привыкли. При возрастных правителях, социальные институты и общество в целом имеет тенденцию к замораживанию, замедлению или вообще полной остановке реформ. Поэтому геронтократия может в принципе создавать серьезнейшие проблемы для государства, т.к. оно устойчиво и эффективно лишь тогда, когда может адекватно адаптироваться к постоянно изменяющемуся миру.



И, наконец, в-третьих, пожилые люди во власти в ядерной сверхдержаве являются угрозой всему миру. В науке широко известен феномен "сдвига к риску" как частного проявления дисперсии ответственности. Люди, принимающие решение в группе склонны к более радикальным и рискованным шагам. А теперь представим, что решение по важным политическим и военным вопросам принимается восьмидесятилетними стариками, которые воспринимают каждый новый день как потенциально последний. Кто поручится за то, что коллективному Байдену не захочется остаться в истории, развязав кровопролитную войну непонятно, за что?



В конце 20-ого века всему миру невероятно повезло, что правление кремлевских старцев закончилось относительно мирным распадом СССР. Ведь все могло пойти по совершенно иному сценарию. Какой-нибудь дементный дедушка в качестве финального аккорда своей жизни вполне мог захотеть сжечь проклятых капиталистов в ядерном огне.



Сегодня эта история повторяется, но уже по другую сторону океана. А вместе с ней повторяются и потенциальные исходы правления вашингтонских пенсионеров: тихое увядание и распад государства, социально-политическая катастрофа или своевременная смена руководства на более соответствующее принципам демократии. Остается только гадать, какой именно из них воплотится в реальность.



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В конце 70-х - начале 80-х во всем мире было принято потешаться над престарелым руководством Советского Союза. Сарказм по поводу возраста первых лиц государства сочился не только из демократических западных стран, но и изнутри самого СССР.Одной из самых распространенных тогда и симптоматичных шуток было высказывание про "гонки на лафетах". Мол, советские лидеры соревновались в том, кто быстрее умрет после вступления в должность Генерального секретаря ЦК КПСС. Этот юмор был своеобразной попыткой подсветить проблемы, возникшие в стране, которой управляли очень пожилые люди.Тогда все думали, что Запад навсегда защищен от геронтократии демократическими процедурами. Однако, это оказалось ошибочным мнением. Сменяемость власти не дает защиты от геронтократии. Пример тому - Соединенные Штаты, где буквально недавно 78-летний Джо Байден сменил на посту президента 74-летнего Дональда Трампа.Эта тенденция очень похожа на то, что происходило в позднем СССР. Поэтому примерно можно представить, к чему может привести трансфер власти от одного пожилого президента другому.Во-первых, пожилые лидеры по физиологическим причинам не всегда адекватно реагируют на текущую ситуацию. Да, в какие-то моменты это может стать причиной забавных казусов, как на инаугурации Байдена. Однако, никто не дает гарантии, что в следующий раз поведение что-то не расслышавшего или не понявшего президента не станет причиной крупного дипломатического скандала.Во-вторых, пожилые люди в целом негативно относятся к изменению того, к чему они привыкли. При возрастных правителях, социальные институты и общество в целом имеет тенденцию к замораживанию, замедлению или вообще полной остановке реформ. Поэтому геронтократия может в принципе создавать серьезнейшие проблемы для государства, т.к. оно устойчиво и эффективно лишь тогда, когда может адекватно адаптироваться к постоянно изменяющемуся миру.И, наконец, в-третьих, пожилые люди во власти в ядерной сверхдержаве являются угрозой всему миру. В науке широко известен феномен "сдвига к риску" как частного проявления дисперсии ответственности. Люди, принимающие решение в группе склонны к более радикальным и рискованным шагам. А теперь представим, что решение по важным политическим и военным вопросам принимается восьмидесятилетними стариками, которые воспринимают каждый новый день как потенциально последний. Кто поручится за то, что коллективному Байдену не захочется остаться в истории, развязав кровопролитную войну непонятно, за что?В конце 20-ого века всему миру невероятно повезло, что правление кремлевских старцев закончилось относительно мирным распадом СССР. Ведь все могло пойти по совершенно иному сценарию. Какой-нибудь дементный дедушка в качестве финального аккорда своей жизни вполне мог захотеть сжечь проклятых капиталистов в ядерном огне.Сегодня эта история повторяется, но уже по другую сторону океана. А вместе с ней повторяются и потенциальные исходы правления вашингтонских пенсионеров: тихое увядание и распад государства, социально-политическая катастрофа или своевременная смена руководства на более соответствующее принципам демократии. Остается только гадать, какой именно из них воплотится в реальность.