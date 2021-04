Русскоязычные СМИ Эстонии

PIXABAY.COM

Чиновники Кремля и правительства России опубликовали декларации о доходах за 2020 год. Издание "Дождь" изучило их и составил рейтинг 25 самых богатых чиновников. При этом мы учли не только личные доходы чиновников, но и доходы их супругов, а также несовершеннолетних детей. В итоге в список 25 богатейших семей Кремля и Белого дома в этом году вошли сразу несколько новичков. Обновился и топ-3 самых богатых семей во власти.

Денис Мантуров — 754 млн рублей (из них доход чиновника — 740 млн рублей)

Министр промышленности и торговли. Министр, занимавший до прихода в правительство должности в руководстве предприятий-экспортеров оружия, каждый год декларирует один из самых высоких доходов среди чиновников. В 2020 году его семейный доход вырос на 160 миллионов и составил 740 миллионов рублей.

Виталий Савельев — 395 млн рублей (359 млн рублей)

Министр транспорта. Бывший гендиректор «Аэрофлота» пришел в правительство Мишустина в 2020 году и сразу же занял второе место в рейтинге богатейших федеральных чиновников.

Татьяна Голикова — 310 млн рублей (40 млн рублей)

Заместитель председателя правительства. Семейный доход Голиковой по сравнению с прошлым годом вырос более чем в 4,5 раза — в 2019 году у нее на двоих с мужем было 66,3 млн рублей. Супруг Голиковой — бывший глава Минпромторга Виктор Христенко. В СМИ неоднократно писали о его дружбе с Виктором Харитониным, миллиардером, основным владельцем компании «Фармстандарт» и одним из главных игроков фармацевтического рынка. Его компании производят препарат «Арбидол», который в начале пандемии рекламировали как средство от коронавируса, и производят экспресс-тесты.

Дмитрий Песков — 225 млн рублей (12,5 млн рублей)

Замруководителя администрации президента, пресс-секретарь президента. Семья Пескова также традиционно входит в топ богатейших чиновников Кремля и правительства благодаря доходу жены — Татьяны Навки. Бывшая фигуристка и олимпийская чемпионка в 2020 году заработала 212 млн рублей, а Песков — 12 млн рублей.

Николай Шульгинов — 205 млн рублей (201 млн рублей)

Министр энергетики. Бывший председатель правления ПАО «РусГидро» пришел в правительство Мишустина в 2020 году на место Александра Новака и сразу же задекларировал один из самых высоких доходов среди федеральных чиновников. Издание «Коммерсантъ» писало со ссылкой на источники, что Шульгинов был «креатурой силовых структур» и его назначали на пост главы «Русгидро» «для стабилизации ситуации и улучшения контроля над расходованием бюджетных средств на строительство новой дальневосточной генерации». Источники VTimes напротив утверждали, что он самостоятельная фигура. Сам Шульгинов отвечал следующее: «Кому-то я не нравлюсь с первого дня, наверное, тем, кого оттащил от кормушки...»

Дмитрий Чернышенко — 202 млн рублей (142 млн рублей)

Вице-премьер правительства России. Чернышенко начинал с рекламного бизнеса, в 90-е сотрудничал с Mars и Procter & Gamble, отвечал за бюджет Олимпиады-2014, а в 2015 году стал гендиректором и председателем правления «Газпром-Медиа Холдинг», откуда уже перешел на работу в правительство. Его семейные доходы в 2020 году уменьшились более чем в два раза по сравнению с предыдущим периодом (499 млн рублей), что не помешало ему занять шестое место в рейтинге богатейших чиновников.

Дмитрий Патрушев — 133 млн рублей (133 млн рублей)

Министр сельского хозяйства . Сын давнего соратника Путина, бывшего директора ФСБ и секретаря Совбеза Николая Патрушева. В 2010 году занял пост председателя правления «Россельхозбанка», что могло объяснять лоббистские возможности банка. С 2010 года банк получил от государства около 300 миллиардов рублей. В 2018 году Патрушев занял пост министра сельского хозяйства. Доход министра за год незначительно сократился — с 157 млн в 2019 году.

Андрей Белоусов — 93,2 млн рублей (31 млн рублей)

Первый заместитель председателя правительства России. Сам Белоусов в этом году заработал на 22 миллиона больше, чем в прошлом, а доход его жены вырос с 11,2 до 61,6 миллиона рублей. Белоусов — старожил в правительстве. Он много лет был помощником Путина по экономике. Его называют «жестким государственником» и главным идеологом нацпроектов на 26 трлн рублей. В правительстве Мишустина Белоусову поручили план восстановления экономики от кризиса.

Михаил Мишустин — 83,7 млн рублей (19 млн рублей)

Премьер-министр России. После назначения на пост премьер-министра в 2020 году неприметный глава налоговой службы оказался в центре внимания расследователей. ФБК* оценил недвижимость главы правительства в 3 млрд рублей. После этого в газете «Коммерсант» вышла заметка заместителя шеф-редактора Дмитрия Бутрина, в которой он объяснил богатство премьера заработками во время работы чиновника в финансовой группе UFG в перерыве между госслужбой в 2008-2010 годах и консервативными инвестициями в депозиты и недвижимость. Декларация за 2020-й год свидетельствует о том, что с приходом на должность премьера доходы Мишустина изменились незначительно — с 18,2 до 19,8 миллиона рублей. Выросли доходы и его супруги — с 54,8 до 63,8 миллиона рублей.

Ирек Файзуллин — 83,4 млн рублей (73 млн рублей)

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Выходец из Татарстана, где с 90-х он занимал должности топ-менеджера в различных строительных компаниях, затем был заместителем министра Татарстана, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Марата Хуснуллина (ныне вице-премьер в правительства), а с 2010 года стал министром строительства республики. Главой уже федерального Минстроя стал в 2020 году.

Алексей Чекунков — 82 млн (82 млн рублей)

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Алексей Чекунков декларирует свое имущество впервые. До назначения в правительство в конце 2020 года он успел поучаствовать в создании Российского фонда прямых инвестиций, а затем в течение шести лет был гендиректором Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, он входил в набсовет ПАО «Алроса» и в Совет директоров ПАО «РусГидро». Арктика в последнее время становится приоритетом для российского правительства — оно разработало стратегию развитию региона до 2035 года, которой и предстоит заниматься ведомству Чекункова.

Владимир Мединский — 65,5 млн рублей (17,6 млн рублей)

Советник президента по культуре. Бывший министр культуры Мединский переехал из правительства в Кремль в 2020 году, где занял пост помощника президента Путина. Мединский регулярно декларирует высокий доход, в этом году основная часть семейного бюджета — 48 млн рублей — пришлась на жену. До карьеры чиновника Мединский трудился пиарщиком. К некоторым его расходам были вопросы у расследователей. В 2018 году Навальный обнаружил у министра двухэтажный пентхаус в центре Москвы, которую расследователи оценили в 200 млн рублей. На вопрос, откуда министр взял деньги на такую квартиру он ответил «Я не хочу это комментировать. Потом как-нибудь всё скажем».

Олег Храмов — 53,3 млн рублей (27 млн рублей)

Заместитель секретаря Совета безопасности. Сотрудник администрации президента с традиционной для выходца из КГБ биографией: в 1978 году окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ при Совете Министров СССР и с тех пор «проходил службу в органах государственной безопасности», говорится в справке на сайте Совбеза.

Александр Смирнов — 51,2 млн (25 млн рублей

Начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям. О деятельности Смирнова известно крайне мало, хотя в Кремле он давно и вся его карьера связана с коммуникациями. Он был директором департамента пресс-службы и информации в правительстве России, а нынешнюю должность занимает с 2012 года. За год Смирнов разбогател на 18,5 миллионов рублей.

Игорь Левитин — 45,4 млн рублей (43 млн рублей)

Помощник президента. После карьеры военного в 90-е Левитин перешел в ЗАО «Северстальтранс» Мордашева, которое планировало создать частного конкурента РЖД. Уже в 2004 году стал министром транспорта в правительстве Фрадкова, где остался и после смены премьера — вплоть до 2012 года. «Левитин, конечно, производит впечатление такого цельного мужика, сильного и квалифицированного. <…> Он хороший транспортник, хороший железнодорожник, профессиональный», — говорил о нем Путин. Доход Левитина — самый большой среди сотрудников Кремля, если не учитывать заработки супругов.

Александр Новак — 44,4 млн рублей (43,8 млн рублей)

Вице-премьер. Доход Новака в 2020 году вырос с 28 до 44 млн рублей. С 2020 года он занимает пост вице-премьера, до этого возглавлял Минэнерго России. В 90-е Новак сделал карьеру в на «Норильском комбинате», входящем в «Норникель». На работу в правительство перешел в 2008 году.

Сергей Иванов — 43,4 млн рублей (13,3 млн рублей)

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Один из самых давних соратников Путина, с которым он познакомился еще в 70-е годы в КГБ. С тех пор Иванов был и замглавы ФСБ и секретарем Совбеза, и министром обороны. Бывший глава Администрации президента (с 2012 по 2016 год), которого после двух первых сроков Путина даже называли возможным преемником наряду с Дмитрием Медведевым. За год доход Иванова вырос более чем в два раза, по итогам 2019 года он декларировал 19,5 млн рублей.

Юрий Трутнев — 43,3 млн рублей (42 млн рублей)

Вице-премьер. С конца 1980-х Трутнев занимался бизнесом, который вырос в группу ЭКС, при переходе на госслужбу в начале нулевых Трутнев свои акции продал. С 2004 по 2012 год — министр природных ресурсов, с 2013 года — вице-премьер. Доход Трутнева в последние годы уменьшается: с 538,4 в 2018 до 43,3 млн рублей в 2020 году.

Константин Чуйченко — 42,6 млн рублей (20 млн рублей)

Министр юстиции. Бывший одногруппник Медведева Чуйченко занял пост министра совсем недавно, но под его руководством Минюст объявил охоту на независимые НКО и политических активистов и начал массово вносить их в список иноагентов. «Инструментарий НКО нередко используется и в деструктивном ключе как механизм оказания незаконного, скрытого воздействия на общественно-политические процессы, нагнетания социальной напряженности, осуществления экстремистской и террористической деятельности», — говорил Чуйченко в апреле этого года.

Антон Котяков — 37,7 млн рублей (27 млн рублей)

Министр труда и социальной защиты. За год Котяков увеличил свой личный доход почти в два раза — с 14,7 до 27 млн рублей. Котяков родом из Самары, с 2014 года он работал в правительстве Московской области, а с 2017 был заместителем министра финансов России Антона Силуанова, который тоже вошел в список 25 богатейших чиновников

Николай Патрушев — 34,9 млн рублей (34,6 млн рублей)

Секретарь Совбеза. Еще один давний соратник Путина, с которым он познакомился еще в Ленинградском КГБ. С 1999 года — постоянный член Совбеза, в различные годы занимал высшие посты ФСБ и был ее директором с 1999 по 2008 годы.

Антон Силуанов — 34,9 млн рублей (34,9 млн рублей)

Министр финансов. В 2019 году Навальный нашел у Силуанова строящуюся дачу на Рублевке — в одном из самых дорогих районов Подмосковья. По оценке Навального, Силуанову при его доходах понадобилось бы не есть и не пить 33 года, чтобы заработать на эту дачу. Силуанов передал свой ответ на расследование через РБК — он заявил, что участок задекларирован в установленном порядке, а «суммы и параметры строений, приведенные в ролике, не имеют ничего общего с действительностью».

Сергей Кириенко — 30,8 млн рублей (30,5 млн рублей)

Первый заместитель руководителя администрации президента. Кириенко называют серым кардиналом Кремля, негласно координирующим всю внутреннюю политику, и куратором выборов. В конце 90-х Кириенко был главой правительства, именно на его срок пришелся дефолт 1998 года. После шел в Госдуму в качестве лидера партии «Союз правых сил», а в 2005 году возглавил Росатом. В 2016 году сменил на посту первого заместителя руководителя Администрации президента России Вячеслава Володина. Находится под санкциями США и Евросоюза.

Дмитрий Козак — 30,4 млн рублей (15 млн рублей)

Заместитель председателя правительства России. Козака назначили заместителем председателя правительства России в январе 2020 года. Он стал преемником Владислава Суркова по вопросу отношений с Украиной, и сейчас активно комментирует обострение на границе. «Начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — сказал Козак в разгар операции по стягиванию российских войск к границе Украины, добавив, что вступление Украины в НАТО приведет к ее развалу.

Дмитрий Григоренко — 30,2 млн рублей (29млн рублей)

Вице-премьер. Пришел в правительство из Налоговой службы вслед за Мишустиным. В налоговых органах Григоренко работал с 2000 года после окончания института. О каких-то его бизнесах неизвестно.

Для справки: Президент Владимир Путин в 2020 году заработал 9,9 млн. За год его доход увеличился на 200 тыс.

BBC News Русская служба

ФОТО: BBC News

Россия стянула в район аннексированного Крыма крупную группировку войск. В частности, туда перебросили несколько кораблей, обычно не входящих в состав Черноморского флота, а на востоке полуострова появился военный лагерь.

Переброска войск проходит на фоне напряженности на границе России с Украиной, куда за последние недели также были стянуты непривычно большие силы. Ситуация вызвала беспокойство со стороны стран Запада - в частности, прекратить наращивать силы на границе Россию призвали США, Евросоюз и НАТО.

Большинство последних перемещений кораблей и военнослужащих официально подтверждает российское министерство обороны. В ведомстве отмечают, что переброска проводится в рамках плановых учений.

Во вторник утром стало известно, что Россия ввела ограничения на полеты в отдельных районах Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля, объяснив это опасностью для самолетов. Такие меры регулярно принимаются в ходе учений, чтобы военные по ошибке не сбили гражданский самолет.

Эксперты называют нынешние учения крупнейшими на территории аннексированного Крыма за всю постсоветскую историю. Они сходятся во мнении, что собранная в Крыму группировка войск вряд ли будет использована против Украины, но не исключают, что своими действиями Москва хочет послать Киеву политический сигнал.

Крымский полуостров был аннексирован Россией весной 2014 года. После этого западные страны ввели санкции против России, Украина заявляет о намерении добиваться возвращения полуострова.

Российские самолеты учатся атаковать корабли на низкой высоте

В понедельник пресс-служба Южного военного округа России сообщила, что в Крыму проводятся авиационные учения, в которых задействованы 50 самолетов авиации военно-воздушных сил, противовоздушной обороны и Черноморского флота. В них участвуют истребители, бомбардировщики и штурмовики.

В сообщении уточняется, что самолеты выполнят ракетные пуски и бомбометание по морским целям, полеты в сложных метеоусловиях и на предельно низкой высоте над водой.

Летчики также будут учиться сопровождать корабельные ударные группы и действовать в составе «разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря», говорится в сообщении.

Кроме того, российские летчики-штурмовики уже отработали оперативную переброску самолетов на аэродромы в Крыму и, наоборот, за его пределами.

Все это делается в рамках учений всех войсковых соединений округа, Черноморского флота и Каспийской флотилии, которые, как говорится в сообщении пресс-службы ЮВО, были запланированы на 2021 год.

При этом занятия и тренировки проводятся «с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности».

На Черное море перебрасываются дополнительные корабли

Различные армейские формирования на российской территории у границ с Украиной, а также в Крыму по сообщениям различных наблюдателей накапливаются уже несколько недель.

При этом корабли российского Военно-морского флота проявляли на Черном море особенную активность - в течение прошлой недели на нем собралась крупная корабельная группировка.

В частности, в состав Черноморского флота были переведены корабли с других флотов. Среди них много средств для высадки морского десанта.

17 апреля в Черное море через Керченский пролив вошел отряд кораблей Каспийской флотилии. Он перешел в подчинение командованию Черноморского флота.

Корабли преодолели 100 километров по рекам и Волго-Донскому каналу. В составе отряда - три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.

18 апреля в акваторию Черного моря через Босфор вошли два больших десантных корабля (БДК) - «Калининград» и «Королев». Они входят в состав Балтийского флота. До этого в тот же день в Черное море вошли БДК Северного флота России «Александр Отраковский» и «Кондопога».

В среду, 14 апреля, из пунктов базирования Черноморского флота в море вышел крупный отряд кораблей, в составе которого также были БДК, сообщает пресс-служба ЮВО, не уточняя, сколько и какие десантные корабли действовали в составе группировки.

Кроме них в ее составе были фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», тральщик «Иван Голубец». Пресс-служба ЮВО сообщила, что они провели учения по преодолению минного заграждения.

На востоке Крыма появился военный лагерь

Как сообщило на прошлой неделе немецкое издание Spiegel, на востоке Крымского полуострова возник большой армейский лагерь. При этом издание ссылкается на спутниковые снимки, доступные изданию. Согласно этим данным, лагерь находится примерно в 30 километрах от населенного пункта Марфовка на западе полуострова.

16 апреля пресс-служба ЮВО сообщила, что части 58-й армии провели в Крыму учения. При этом в сообщении говорилось, что части 58-й армии проводят учения во взаимодействии с силами 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии, причем в сообщении говорилось, что эти учения - плановые, и на них проверяются итоги зимнего периода обучения войск Южного военного округа.

Переброска двух армий

С начала апреля США и европейские страны выражали обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной. Однако сообщения о том, что Россия стягивает войска к границам, стали появляться в социальных сетях еще в конце марта.

30 марта издание New York Times опубликовало статью о резком обострении конфликта на востоке Украины и «вдоль де-факто границы между двумя странами на перешейке Крымского полуострова».

8 апреля расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала расследование, в котором утверждается, что российские войска «концентрируются в полевом лагере на полигоне к югу от Воронежа, куда свозят технику как минимум с двух железнодорожных станций».

CIT утверждает, что использует для своих расследований только открытые источники - часто это записи с мобильных телефонов и видеорегистраторов, которые их авторы сами выкладывают в сеть.

Как утверждают авторы расследования, значительная часть техники, отслеженной таким образом в Воронежской области, относится к Центральному военному округу, и до этого места она преодолела сотни и тысячи километров.

13 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «Вооруженные силы России за три недели перебросили на западные рубежи две армии и три соединения ВДВ». Правда, министр пообещал, что эти учения завершатся в течение двух недель.

Учения или подготовка к вторжению?

Как рассказал в интервью Русской службе Би-би-си эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник, учения, которые проводятся на Черном море - крупнейшие за всю постсоветскую историю.

На Западе отнеслись к этим перемещения российских войск крайне серьезно. Впрочем, реакции американских и британских военных на действия российского Черноморского флота сильно отличались.

На прошлой неделе стало известно, что США отказались от планов направлять два своих эсминца в Черное море, чтобы не обострять напряженность между Россией и Украиной. Об этом писало издание Politico со ссылкой на свои источники. Этот заход был плановым, он не был реакцией на какие-то действия российского флота.

В воскресенье стало известно, что Британия, наоборот, отправит в мае в Черное море фрегат и эсминец ПВО из состава авианосной ударной группировки во главе с «Куин Элизабет» для демонстрации солидарности с Украиной и в знак ее поддержки.

Между тем военный обозреватель Александр Гольц считает, что относиться к действиям России как к подготовке вторжения на Украину не стоит.

Он убежден, что хотя на Черное море были стянуты десантные средства с нескольких российских флотов, включая Каспийскую флотилию, даже этих средств не хватит на то, чтобы совершить высадку десанта, способного захватить или удержать плацдарм на украинском побережье.

В сумме, по мнению, эксперта, все десантные средства способны обеспечить высадку одного, максимум, двух усиленных батальонов морской пехоты, которые не способны обеспечить наступательную операцию.

По его словам, активность кораблей на Черном море, в первую очередь, преследует официально заявленную цель - обучение войск.

Однако во вторую очередь, считает эксперт, она может преследовать уже политические цели.

«Если в стране есть морская пехота, она должна тренироваться и куда-то высаживаться. В данном случае, благодаря политической ситуации, лучше всего ей продемонстрировать способность высадиться в Крыму, демонстрируя готовность высадиться в соседних черноморских государствах в случае войны», - отмечает Гольц. Однако дальше демонстрации дело не пойдет, считает он.

Русская служба Би-би-си направила в Минобороны просьбу уточнить, почему учения проводятся именно сейчас, и ожидает ответа.

Rus.postimees.ee 20 апреля 2021

Российский военный корабль в Черном море.

ФОТО: Sergei Malgavko/Sergei Malgavko/TASS

США выразили глубокую обеспокоенность планами российских властей заблокировать части Черного моря, пишет Deutsche Welle.

"Это представляет собой очередную неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - заявил в понедельник, 19 апреля, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, указав, что ранее Россия уже неоднократно совершала агрессивные действия в отношении украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины.

Патруль российской береговой охраны в Черном море

США выразили глубокую обеспокоенность планами российских властей заблокировать части Черного моря. "Это представляет собой очередную неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - заявил в понедельник, 19 апреля, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, указав, что ранее Россия уже неоднократно совершала агрессивные действия в отношении украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины.

Ned Price

@StateDeptSpox

United States government official

Russia’s plan to block parts of the Black Sea to certain maritime traffic is aimed to undermine Ukraine. We support Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, extending to its territorial waters.

Russia’s Intention to Restrict Navigation in parts of the Black Sea - United States Department of...

The United States expresses its deep concern over Russia’s plans to block foreign naval ships and state vessels in parts of the Black Sea, including near occupied Crimea and the Kerch Strait. Russia...

state.gov

8:25 PM · 19 апр. 2021 г.

По словам представителя Госдепартамента, такое развитие событий вызывает особую тревогу на фоне "заслуживающих доверия сообщений о наращивании возле украинских границ и в оккупированном Крыму российских войск", численность которых достигла уровня, "невиданного со времени вторжения России в 2014 году".

"Мы воздаем должное Украине за ее неизменную сдержанность перед лицом российских провокаций и призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и дать обратный ход наращиванию сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - указывается в заявлении Неда Прайса.

Киев протестует из-за закрытия РФ части акватории Черного моря

15 апреля МИД Украины заявил о решительном протесте в связи с тем, что под предлогом военных учений Россия до октября закрывает для кораблей и государственных судов других стран часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива.

Сообщения о наращивании войск РФ на границе с Украиной появились в начале апреля. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в аннексированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза выразили обеспокоенность такой ситуацией. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь отразить агрессию России.

Москва объясняет переброску войск к границе с Украиной проведением учений. В Донбассе с февраля вновь усилились перестрелки между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.

20 апреля 2021 | Анатолий Ядов

© Sputnik / Firas al-Ahmad

Как, вы еще не знакомы с русскими "диверсантами" Бошировым и Петровым? Да их вся Европа в лицо знает, как вездесущих отравителей и подрывников.

И вот не сиделось этой Чехии ровно на ее афедроне, обязательно надо было затеять шпионский скандал. Да еще так не вовремя, проблем-то и без того хватает. Вполне возможно, что именно таким образом рассуждают политики в западноевропейских столицах, читая новости о высылке российских дипломатов из Праги.

Чешские спецслужбы якобы получили достоверную информацию о том, что взрывы на военных складах в Злинском крае, во Врбетице в 2014 году провернули знаменитые на весь мир (еще по так называемому делу Скрипалей) русские диверсанты Боширов и Петров.

Демарш Чехии против России поставил весь Евросоюз в неловкое положение.

С одной стороны, как бы полагается выразить союзнику словесную поддержку и проявить какую-нибудь солидарность. А с другой стороны, все эти мутные шпионские секреты и дела... Да еще и оружие для Сирии. Шпионские скандалы любят только журналисты и широкие народные массы, а вот правительствам, и уж тем более самим спецслужбам, они, как правило, крайне неприятны.

В отличие от журналистов и любителей детективов, знающие люди понимают, что в таких делах ясности не бывает, отличить факты от предположений и трюков практически невозможно, а последствия скандала выходят боком всем его участникам. Вот как, например, в этой истории со взрывом складов, на которых, как выясняется, находилось оружие, прикупленное болгарским торговцем Эмилианом Гебревым для последующей поставки клиентам.

Кто говорит, что украинским, а кто указывает на сирийских террористов.

Речь идет о том самом Гебреве, которого, как утверждается, пытались впоследствии отравить тем самым "Новичком" те самые русские диверсанты Боширов и Петров, что ранее подрывали, по утверждениям чешских спецслужб, военные склады, а позднее травили опять же "Новичком" в британском Солсбери того самого бывшего перебежчика и бывшего военного разведчика Скрипаля.

Но к упомянутым "русским злодеям" мы еще вернемся, а пока можно подробнее обсудить загадку вооружений, принадлежащих частному торговцу, но хранившихся почему-то на военных складах в Чехии.

Это что же, выходит, чешские власти попустительствовали продаже вооружений "серому" торговцу, то есть снабжали им, в том числе, и воюющие группировки в Сирии, а может, и еще кого из числа тех типов, которым нравится во имя Аллаха стрелять в самих европейцев.

Неприятная история с поставками оружия в Сирию

В 2013 году страны альянса с трудом, но все же под давлением Великобритании и Франции договорились об ослаблении эмбарго на поставки вооружений сирийской "оппозиции", о чем, надо думать, неоднократно и тяжко пожалели.

Лондон заверял союзников (на тот момент еще союзников), что на оружие из Европы смогут рассчитывать только "умеренные" представители сирийской оппозиции, что ЕС будет держать под полным контролем местонахождение и использование оружия, чтобы оно не попало в руки исламских экстремистов. И нес тому подобную ахинению, которой союзники как бы верили, хотя и сомневались, что в "каше", заварившейся в Сирии, кто-нибудь и хоть что-нибудь мог "держать под полным контролем".

А уж вопросом, откуда "оппозиция" возьмет немалые суммы на покупку оружия, и вовсе никто публично старался не задаваться.

Вспоминать обо всем этом в Евросоюзе очень не хотят. Но вот эта Прага с ее поиском приключений на свой и общеевропейский афедрон...

Кто его знает, сколько и чего официально и не очень продали британцы и французы "умеренным" террористам, но болгарский бизнесмен Гебрев, несомненно, хорошо заработал на этой торговле. В Болгарию за несколько лет войны осуществлялись поставки старых (и не очень старых) советских вооружений из Белоруссии, Украины и бывших стран Варшавского договора на сотни миллионов евро.

А кому они попали в руки, побывав в Болгарии, могут рассказать, наверное, посредники сирийской "умеренной оппозиции". Так что на счет семейства Гебревых можно отнести существенную часть громких возгласов удивления, раздававшихся в Брюсселе при прочтении отчетов о количестве и производителях вооружений, боеприпасов и амуниции, изъятых у разбитых наступающими войсками правительства Сирии боевиков "оппозиции".

Стоит отметить, что профессия международного полулегального торговца оружием имеет один крайне неприятный побочный эффект – у него очень много врагов, которые просто мечтают отправить "негоцианта" на тот свет наиболее эффективным и быстрым способом.

© AP Photo.Американский конвой в Сирии

Скажем, продажа оружия каким-нибудь группировкам террористов в Сирии вызывает негодование других группировок, а также местного правительства, торговцев-конкурентов и спецслужб, всяческих неправительственных организаций, борющихся за мир во всем мире нетрадиционными способами.

И даже если торговец находит поддержку у какого-нибудь авторитетного игрока международной арены, который похлопает его по плечу и скажет "май диа френд, тейк ит изи энд донт эфрейд коз ю хэв ауэ саппот", это не значит, что другой авторитетный участник со словами "аллаху акбар" или "да ты совсем берега попутал" не постарается дать торговцу понять, что ему пора задуматься о вечном и отринуть мирские блага.

Очень не советуют знающие люди и патологоанатомы браться за "серую" торговлю оружием.

Боширов и Петров – единственные "диверсанты Путина"

Не влезая в туманные вопросы, касающиеся возможного участия каких-либо спецслужб в развитии или, наоборот, прекращении болгарского оружейного бизнеса – они, эти вопросы, как правило, основаны на не поддающейся проверке информации, остаются без ответов и потому практически не совместимы с объективной журналистикой.

Кто там и что взрывал и взрывал ли вообще в Чехии, неопровержимо доказать никто не может, а шуму от "разоблачений" получается больше, чем от самих взрывов. Да что там говорить, как ни поверни, все равно очень нехорошая история получается. Судя по публикациям на эту тему в проамериканских изданиях, а также тех, что не склонны к объективности, когда речь идет о России, картина складывается следующая.

Два всемирно известных злобных русских диверсанта подорвали чешские склады с вооружением, которое принадлежало торговцам, снабжавшим мужественных украинских борцов с "российской агрессией". В целом для не особенно знающих и думающих потребителей информации все выглядит убедительно, поскольку "Путин захватил Украину" и потому, конечно, заинтересован в диверсиях против сторонников стойкого Киева.

Правда, если добавить в список покупателей вооружений, поставляемых частным болгарским торговцем, еще и сирийских террористов, то картина начинает разваливаться. А именно слово "Сирия" из текстов упомянутых изданий почему-то выпало.

Кроме того, более объективные средства массовой информации говорят о поставках вооружений не "на", а "из" Украины в Болгарию. Там, на Украине, периодически случаются эффектные пожары на военных складах и все, понимаете ли, сгорает и взрывается, безвозвратно пропадая.

Но пора вернуться к обвиняемым Прагой в диверсии на складах вездесущим "русским диверсантам" Боширову и Петрову. Насколько можно судить по публикациям в чешских изданиях, оные личности, как бы непреднамеренно (и что бы это значило?), подорвали сначала склад номер 12 во Врбетице в ноябре 2014 года, затем в декабре 2014 года вернулись и рванули еще и склад номер 16. Слегка передохнули и отправились в Болгарию травить загадочным "Новичком" владельца вооружений со взорванных складов Гебрева. Но не дотравили. Очевидно, от усталости, поскольку вдвоем провернуть такое количество злодейств в разных странах мира – дело непростое.

Что они взрывали и кого еще мазали и опрыскивали экзотическими отравляющими веществами (это их почерк, бошировско-петровский, чтобы снискать международное признание) в промежутке между покушением на Гебрева в 2015 году и на Скрипаля в британском Солсбери в 2018 году, неизвестно, но, конечно же, именитые диверсанты без дела не сидели.

Поскольку, судя по постоянному мельканию этих имен в международной прессе, других доверенных офицеров спецслужб у президента Владимира Путина просто нет. Вот только эти двое всемирно известных, узнаваемых в лицо всеми и каждым, и мотаются из страны в страну, совершая по прямому приказу российского лидера всяческие черные дела. Пожалуй, им пора открывать фан-клуб.

Если же оставить сарказм и иронию в стороне, то вывод из очередного шпионского мыльного сериала со взрывами, отравлениями и высылкой дипломатов следует довольно грустный. В отличие от всего остального, высылка дипломатов вполне реальна и улучшению отношений в Европе никак не способствует.

А судя по странному совпадению по времени демарша Праги, вдруг, спустя семь лет, "открывшей истину" о взрывах, с обменом санкциями между Вашингтоном и Москвой, очередной виток страстей и усилий демонизировать Россию на этом не закончится. Хуже вроде бы уже некуда, но кто знает, какими дорогами и куда заведет ситуацию буйная фантазия западных "партнеров".

статью прочитали: 54 человек