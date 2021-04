архив



дата публикации 22.04.21 18:06 скаут: Игорь Львович Россия Подборка сообщений EurAsia Daily Иран «празднует» мощный взрыв на ракетном заводе в Израиле — видео 21 апреля 2021 Иллюстрация: timesofisrael.com Государственные СМИ Ирана осветили сегодня, 21 апреля, мощный взрыв, который, по их словам, произошёл на «чувствительном» объекте в Израиле — ракетном заводе в центральной части еврейского государства, с большим восторгом. Аналогичный репортаж появился в израильской газете Haaretz, и, похоже, иранские СМИ взяли информацию оттуда. Об этом в среду пишет The Jerusalem Post. Восторженные сообщения появились после того, как официальные лица в Тегеране ранее в этом месяце обвинили Израиль в «ядерном терроризме» в связи с инцидентом на заводе по обогащению урана в иранском Натанзе. Таким образом, инцидент на израильском производственном объекте произошёл в сложное время, и некоторые проиранские голоса в Сети открыто выражают удовлетворение в связи с аварией на территории геополитического противника Исламской Республики. Некоторые даже поспешили с далеко идущими выводами о том, что иранцы отомстили израильтянам за взрыв в Натанзе, что, собственно, на прошлой неделе обещали высокопоставленные чиновники в ИРИ. Иранское новостное агентство Tasnim, которое считается близким Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), процитировало палестинские СМИ, где говорилось об «ужасном взрыве» в Израиле. Видео, опубликованное в соцсетях 20 апреля, в день инцидента на «чувствительном» объекте еврейского государства, показывает большой огненный столб, похожий на последствия мощной детонации, которая происходит при взрыве боеприпасов. Подобные типы взрывов, вызванных боеприпасами, имели место в Ираке и на Украине в последние годы, отмечает The Jerusalem Post. Официальные комментарии со стороны представителей израильских властей о случившемся в минувший вторник до сих пор отсутствуют. Как сообщало EADaily, инцидент произошёл во время плановых испытаний на заводе перспективного оружия израильской компании Tomer, где разрабатываются ракетные двигатели и различные типы ракет. Данная оборонная фирма является также производителем противоракетной системы Arrow 4 . Производственные объекты Tomer расположены в Рамле, в центре Израиля, недалеко от жилых районов. Местные жители говорят, что слышали взрыв и видели грибовидное облако.



«Форменное издевательство»: наших в Токио увидят за версту! 19 апреля 2021 Иллюстрация: championat.com Хождения по мукам российского спорта высших достижений — тема больная и предельно обидная для нас с вами, ярых поклонников и просто сочувствующих. После эталонной по уровню подготовки сочинской Олимпиады наших мордуют исправно семь лет, забирая медали, вымарывая фамилии из формуляра героев олимпийских баталий, запрещая турниры и старты. EADaily не раз писало о глумлении над отечественными олимпиониками и сборниками, лишенными гимна, флага и герба на ближайшие два года как минимум. Мы стыдливо заклеиваем надпись: «РОССИЯ» на чемоданах, инвентаре и майках, покаянно просим поставить «Катюшу» и Чайковского вместо великой музыки Александрова — гимна РФ. А уж про мышиную, единообразную парадную и повседневную спортивную форму и говорить не приходится. Ниже плинтуса — точнее не скажешь. И пока одни стенают, другие — делают. Не так быстро, как хотелось бы, но по крупицам, шаг за шагом восстанавливают пошатнувшееся реноме. И здесь в авангарде, как и положено настоящему полковнику (пусть и в запасе), президент Олимпийского комитета России (ОКР) легендарный саблист четырёхкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков. Выступает Станислав Поздняков. Фото: Николай Лизунов/EADaily Одному богу известно, сколько сил он потратил на долгие переговоры и разъяснение российской позиции, но нас всё же услышали. И на мой вопрос: «Как вы с этим справляетесь?», Станислав Алексеевич с улыбкой ответил: «Главное — олимпийское спокойствие». И вот на минувшей неделе наконец-то была представлена эксклюзивная форма сборной России на Олимпийские игры в Токио. Компания Zasport явила миру новую коллекцию, в которой «объединили традиционную символику сборной России с японскими мотивами». С вишенкой на торте: на белой основе размещены синяя и красная вставки треугольной формы. Чего уж там — точная копия российского флага. Вернее, (пусть будет так) сочетание цветов. И виден флаг российский. Иллюстрация: championat.com Как, например, у сербов, словенцев или французов. Попробуй придерись! Но за версту теперь видно — русские идут! Первым возбудился британский журналист Тарик Панья из New York Times: «О, посмотрите: форма олимпийской сборной России выглядит как гигантский российский флаг. И да, российский флаг вроде бы запрещён на Олимпиаде-2020». Затем подключились Reuters и Inside The Games, намекая на некое издевательство, но Международный олимпийский комитет (МОК) быстренько поставил их на место: «Дизайн формы команды ОКР соответствует установленным и опубликованным правилам». Здесь необходимо пояснить: на Олимпиаду в Токио (если она состоится) поедет не сборная России, а команда Олимпийского комитета России. Вот в такой замечательной форме. Форма сборной. Иллюстрация: championat.com А сейчас решается судьба музыки, под которую наши ребята будут получать золотые медали. Мы заявили фрагмент Первого концерта Чайковского. Он произвёл фурор на минувших мировых первенствах конькобежцев и фигуристов. Только не нужно здесь нудить, мол, а где гимн, докатились, позор. Да. Докатились. Но теперь — выкатываемся. С божьей помощью и своими титаническими усилиями. Ровно об этом и говорили на церемонии открытия обновленной Аллеи славы, посвящённой выдающимся достижениям отечественных спортсменов-олимпийцев, наши легендарные чемпионы в минувшую субботу. Место действия: Сочи, «Роза Хутор». Главные действующие лица: уже упомянутый Станислав Поздняков, трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова, двукратные олимпийские чемпионы Александр Зайцев (фигурное катание), Светлана Ишмуратова (биатлон), Светлана Хоркина (спортивная гимнастика), олимпийские чемпионы Светлана Журова (конькобежный спорт) и Александр Старостин (современное пятиборье). Журова, Хоркина, Поздняков, Горохова, Ишмуратова, Старостин. Фото: Николай Лизунов/EADaily Специально для EADaily двукратная олимпийская чемпионка Турина заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом полковник Светлана Ишмуратова сообщила после замечательной церемонии: «Мы обязательно добьёмся возвращения на мировые арены нашего гимна, флага, герба и гордой надписи: „Россия“. Завершаем работу над ошибками и делаем выводы. Впереди много работы, но уже сегодня можно смело говорить о том, что самое худшее позади. Теперь дело за спортсменами. Ждём от них ярких побед и медалей. Желательно, высшего достоинства». Кстати, завтра у Светланы Ирековны день рождения, и от имени наших читателей мы сердечно поздравляем легендарную биатлонистку, желаем ей здоровья и новых свершений во благо российского спорта. Новая форма наших олимпийцев ей очень понравилась. Как и двум другим Светланам — Журовой и Хоркиной. Значит, действительно попали в цвет наши дизайнеры. Корреспондент EADaily Николай Лизунов и двукратные олимпийские чемпионки Светлана Хоркина и Светлана Ишмуратова. Фото: Николай Лизунов Но партнёр Ирины Родниной известный балагур и шутник Александр Зайцев подметил остроумно: «Главное не форма, а содержание». Как говорят в таких случаях, кто бы спорил, а мы одобрительно промолчим. Николай Лизунов Der Spiegel: За «Спутником V» и обратно — немцы рвутся в Россию 19 апреля 2021 Иллюстрация: spiegel.de Сотни немцев рвутся в Россию ради прививок от коронавируса. Но и не только — Москва снова выдаёт туристические визы, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В Германии многим немцам, как и 24-летнему Томасу Валлеру, пришлось бы ждать своей прививки от коронавируса ещё долгие месяцы — в России он смог сделать её сразу. Валлер стал одним из первых участников вакцинного тура в Москву, организованного норвежской турфирмой: на выходные в российскую столицу приехали 50 немцев, чтобы привиться «Спутником V». Перед вакцинацией врач ещё в отеле осмотрела всех прибывших иностранцев, измерила давление, температуру, послушала лёгкие, расспросила о недавно перенесённых заболеваниях. «В Германии мне, как молодому человеку без ранее перенесённых заболеваний, пришлось бы ждать прививки месяцами, в Москве это получилось незамедлительно, — рассказывает Валлер. — Честно говоря, я не верю, что каждый из нас, как обещает немецкое правительство, получит возможность вакцинироваться до лета». К тому же у него всё равно осталось несколько недель отпуска — диплом бакалавра по информатике ему предстоит защищать только осенью, после отдыха. Как и Валлер, многие участники тура уже несколько недель искали в интернете альтернативные возможности сделать прививку. «США не подошли из-за визы, — рассказывает Энно Ленце из Берлина. — В Сербии не было свободного времени для записи на приём». Россия оказалась единственным предложением, которое он реально мог рассматривать. В начале месяца Москва открыла границы для немцев и снова выдаёт туристические визы, поясняет Der Spiegel. Для 66-летней Фифи из Баден-Вюртемберга, не пожелавшей назвать свою фамилию, прививка от коронавируса — лишь приятный побочный эффект. В первую очередь она захотела приехать в Москву ради того, чтобы посетить Большой театр, где должен выступать оперный певец Пласидо Доминго. Кроме того, в России всё давно открылось снова — бары, рестораны, кинотеатры, магазины и спортивные клубы полны людей, как будто пандемия давно закончилась. По словам туристки, она не понимает, почему критикуют «Спутник V». Это точно такая же векторная вакцина, как препарат AstraZeneca, «только с более высокой эффективностью». Так почему бы не выбрать лучший вариант? Разработчики «Спутника V» опубликовали данные о том, что эффективность вакцины составляет 91,6%, но даже после этого у некоторых остались сомнения в российской вакцине. Даже в самой стране присутствует скепсис: многие люди до сих пор не готовы вакцинироваться и предпочитают подождать. «Спутник V» до сих пор не допущен в ЕС, его ещё проверяет соответствующее ведомство. При этом Москва была первой в мире, кто зарегистрировал вакцину от коронавируса ещё в августе прошлого года, — однако по ускоренной и не особенно прозрачной процедуре, третья клиническая фаза которой с тысячами испытуемых была дополнена лишь позднее. Фифи известна эта критика, однако она считает, что дела с AstraZeneca в Германии обстоят ещё хуже: «Сначала должна прививаться только одна возрастная группа, потом другая, потом всё-таки нет — чему мы теперь вообще должны верить?» Турпакет в Москву с вакцинацией «Спутником V» стоит € 1 999, сообщается в статье. В него входят два билета на самолёт туда и обратно с интервалом в три недели, для того чтобы сделать оба укола препаратом, три ночи в отеле с завтраком, трансфер, услуги переводчика и организованное получение визы. За прививку «Спутником V», которую можно также забронировать отдельно, надо доплатить ещё € 300. Несколько недель назад министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что иностранцев пока не будут прививать бесплатно: сначала необходимо защитить собственное население. В начале года иностранцы без вида на жительство ещё могли бесплатно сделать прививку, например, в ГУМе на Красной площади, отмечает Der Spiegel. Последние несколько недель это уже невозможно. Теперь иностранцы должны обратиться в одну из частных клиник, где могут пройти вакцинацию, заплатив за один укол «Спутника V» от € 30. В частности, именно так поступила автор этой статьи — корреспондент издания Кристина Хебель. Совладелец предлагающего вакцинные туры агентства World Visitor Альберт Зигль утверждает, что российские власти проявили высокую готовность к сотрудничеству. Для него речь идёт не о политике, а исключительно о бизнесе: «Если Дубай откроет рынок для вакцинных поездок, мы будем продавать путёвки и туда». Последний коронавирусный год был трудным и для World Visitor, специализирующегося на групповых поездках. По словам туроператора, российские партнёры помогли им заключить договора с тремя частными клиниками в Москве, обладающими специальным разрешением от Министерства здравоохранения. Сам 57-летний баварец сейчас находится в турецкой Анталье, откуда организует поездки, отмечает немецкий журнал. Он сообщил, что может рассчитывать на 60 доз «Спутника V» в день и на 1 800 — в месяц. «Это не огромное количество, — подчеркнул Зигль, поэтому никакой этической проблемы он тут не видит. — Мы должны радоваться за каждого в мире, кто вакцинировался». По его словам, сейчас в его фирме уже сделано 600 бронирований, в том числе штат одной фирмы, производящей программное обеспечение для компьютеров, и также один экипаж яхты. Как пишет Der Spiegel, в отеле, где поселились Томас Валлер и другие желающие сделать укол российской вакциной, сразу появились съёмочные бригады трёх российских телеканалов, однако присутствовали и немецкие журналисты. Тем не менее многие туристы из Германии, приехавшие в Москву за прививкой, не пожелали высказываться на камеру. 24-летний Томас Валлер сказал, что «доверяет вакцине». Серьёзных побочных эффектов он не опасается, — в конце концов, несколько миллионов россиян уже сделали себе прививку. Сам процесс прошёл очень быстро: укол занимает всего несколько секунд. После этого привившиеся иностранцы получают специальный сертификат. Как сообщает Der Spiegel, вторая прививка Валлера назначена на 7 мая. До тех пор он хочет остаться в России и посмотреть страну: «Дважды проходить карантин в Германии — это бред».

Немецкие рыбаки прикрывают укладку «Северного потока — 2» в датских водах 21 апреля 2021 Иллюстрация: marinetraffic.com. На строительство «Северного потока — 2» прибыло второе дополнительное судно Морспасслужбы. Как и первое, оно, очевидно, будет следить за охранной зоной строительства газопровода в датских водах. Тем временем немецкие рыболовецкие суда уже несколько дней находятся в районе баржи «Фортуна», и их передвижения больше похожи на обеспечение безопасности работ в районе активного рыболовства. Ранее на «Северном потоке — 2» жаловались на польских рыбаков, которые не раз заходили в охранные зоны и даже наскочили на одно из судов снабжения. Вчера, 20 апреля, в район строительства «Северного потока — 2» прибыло из Калининграда второе дополнительное аварийно-спасательное судно Морспасслужбы «Бахтемир». До этого в конце марта к работам по укладке газопровода присоединился «Спасатель Карев». Это судно обеспечивает охранную зону работ баржи «Фортуна». Иллюстрация: marinetraffic.com Судя по маршруту «Бахтемира», это аварийно-спасательное судно встанет на охранную зону трубоукладчика «Академик Черский», который пока так и не начал активных работ по достройке нитки А в датских водах. Ему предстоит уложить около 70 километров. Иллюстрация: marinetraffic.com Иллюстрация: marinetraffic.com Тем временем два немецких рыболовецких судна Antares и Christin-Bettina уже четвертые сутки находятся у баржи «Фортуна». Вместо того чтобы указывать вид операций или точку назначения, суда сообщают, что контакт с ними осуществляется по «каналу-16», который предназначен для связи между судами в случае бедствия, срочной необходимости или по причинам безопасности судоходства. Судя по данным навигационного портала Marinetraffic, Antares и Christin-Bettina находятся с востока и запада к «Фортуне» и в течение последних четырех суток совершали постоянное маневрирование вдоль трубоукладочной баржи, сохраняя установленную Датским морским ведомством охранную зону в полторы мили. Иллюстрация: marinetraffic.com Иллюстрация: marinetraffic.com. Суда базируются в Заснице, рядом с портом Мукран, который является логистическим центром «Северного потока — 2». Возможно, Antares и Christin-Bettina привлекли к обеспечению охранной зоны строительства газопровода. По крайней мере, в декабре Antares уже обеспечивал охранную зону строительства «Северного потока — 2», когда «Фортуна» достраивала небольшой участок в немецких водах. Иллюстрация: vesselfinder.com Район достройки «Северного потока — 2» в датских водах — зона активного рыболовства, и в апреле представители проекта жаловались, что польские рыбаки уже не раз создавали опасность строительству. Иллюстрация: marinetraffic.com Так, ночью 30 марта на борту «Спасателя Карева» по радару обнаружили два объекта у баржи «Фортуна», один из которых шел в сторону трубоукладчика и на вызовы по радиоканалам не отвечал. Российское судно пошло пересекающимся курсом, после чего рыболовецкая шхуна свернула на юг. Второе судно покинуло район работ сразу после этого. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал директор филиала Nord Stream 2 AG в Кингисеппском районе Ленинградской области Андрей Минин. Еще раньше, 22 февраля, судну снабжения «Владислав Стрижов» вообще пришлось перекрыть путь траулеру KOL-194 (SWI-106). «Неоднократные попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались. В этой ситуации судно снабжения „Владислав Стрижев“ было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате чего SWI-106 произвело навал на „Владислава Стрижева“. После столкновения капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии. Если бы не решительные действия судна снабжения, удар пришелся бы по трубоукладочной барже „Фортуна“. Через российское консульство в Германии по данному инциденту был заявлен морской протест», — рассказал директор филиала Nord Stream 2 AG в Кингисеппском районе Ленинградской области. Баржа «Фортуна» возобновила достройку нитки В «Северного потока — 2» в феврале, и в конце апреля работы находятся в завершающей стадии. В датских водах судну осталось уложить 12 километров из 49.



Прага обвиняет МИД России в вербовке чехов на Донбасс 21 апреля 2021 К арестам чехов — сторонников ДНР и ЛНР был привлечен спецназ полиции Чехии. Иллюстрация: zpravy.aktualne.cz. Сегодня, 21 апреля, в Чехии арестовали пятерых граждан страны. Они обвиняются в том, что воевали в ополчении ДНР-ЛНР и оказывали помощь народным республикам Донбасса. В организации сети по вербовке чехов на Донбасс официальная Прага обвиняет депортированных накануне сотрудников российского посольства. Розыск и аресты потенциальных сторонников ДНР-ЛНР начались поздно вечером во вторник, продолжились ночью. Спецоперация проходила по всей территории Чешской Республики. «Полиция подозревает задержанных в том, что они выезжали воевать в Украину на стороне пророссийских сепаратистов либо планировали или организовывали такие поездки. Также возможно, что они могли контактировать с некоторыми депортированными российскими дипломатами — фактически сотрудниками Главного разведывательного управления Министерства обороны России», — цитирует чешское издание Respekt сообщение Высшей прокуратуры Праги. «Следственные действия проходят в период обострения ситуации на российско-украинской границе. Сюда вошли российские войска, и НАТО опасается нападения Москвы. Ранее Россия отрицала такое намерение», — пишет «Respekt». В декабре 2020 года был осужден на 15 лет тюрьмы за терроризм и наемничество гражданин Чехии, признанный виновным в том, что он в мае 2014 года уехал воевать за ДНР и получил государственную награду народной республики. В конце прошлого года три года тюрьмы за «участие в организованной банде» получил бывший ополченец ДНР Павел Кафка — чешский русофил, житель города Ческе Будеевице. В 2020 году осудили патриота ДНР и ЛНР Эрика Эшту, демобилизованного военнослужащего чешской армии. Эшту сначала обвинялся в терроризме, но в итоге суд признал его виновным только в несанкционированной службе в иностранных вооруженных силах, назначил условный срок. Официальная Прага считает армии ДНР и ЛНР незаконными сепаратистскими формированиями. «Иностранные вооруженные силы», которые фигурируют в приговоре Эшту — эвфемизм, обозначающий, скорее всего, Российскую армию. Правящие круги Чехии считают, что против ВСУ на Донбассе воюют регулярные российские войска. По словам корреспондента Respekt, аресты сторонников ДНР-ЛНР и фактическое обвинение Прагой МИД России в действиях против Чехии связаны с взрывами в 2014 году 150 тонн взрывчатки на военном складе в небольшом городке Врбетице в Злинском крае Чехии. В результате подрывов взрывчатки, которые произошли 16 октября и 3 декабря, погибли сотрудники частной военной фирмы, которая занималась поставками оружия на Украину. Чешская разведка расценивает этот инцидент как теракт, организованный российскими спецслужбами. В теракте обвиняются «отравители Скрипалей» Александр Мишкин (он же Петров) и Анатолий Чепига (он же Руслан Боширов). В том, что в Праге сейчас действуют против России на стороне киевского режима, кроются бизнес-интересы вице-спикера нижней палаты парламента Чехии Петра Фиалы. Наместник Джорджа Сороса на Украине Томаш Фиала — брат Петра Фиалы. статью прочитали: 48 человек Комментарии