В Варангер-фьорде объявлены российские стрельбы

Кратчайшее расстояние от района, где заявлены артиллерийские стрельбы, до территориальных вод Норвегии составляет всего 3-4 морских мили.

By Thomas Nilsen апреля 21, 2021

Норвежский пограничник на сторожевой вышке в Гренсе-Якобсельве. На горизонте российский полуостров Средний.

В Варангер-фьорде проходит граница между Норвегией и Россией. Первые 12 миль от берега — это территориальные воды, которые затем переходят в простирающиеся на 200 миль в Баренцевом море исключительные экономические обеих стран, разделенные морской границей.

Судя по прибрежным предупреждениям (ПРИП) Администрации морских портов Западной Арктики, артиллерийские стрельбы запланированы на 20 и 21 апреля.

Неясно, будут ли стрельбы вестись с берега или с борта кораблей в этом районе. В понедельник на Северном флоте стартовали масштабные учения под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

В них задействованы корабли, подводные лодки, береговые и сухопутные войска, зенитно-ракетные комплексы и авиация Северного флота.

Западная граница района, на который распространяется предупреждение о артиллерийских стрельбах, находится всего в 8 километрах от местечка Гренсе-Якобсельв, где находится самая северная сторожевая вышка норвежских пограничников, откуда хорошо видны российские воды.

Barents Observer / карта Google

Расстояние от западного края района стрельб до территориальной границы с Норвегией составляет около 3-4 морских миль (5-7 километров).

По словам официального представителя Вооруженных Сил Норвегии майора Бриньяра Стурдаля, это территориальные воды России, и «у нее есть все права на проведение такого рода учений в этом районе».

«Это не привлекает особого внимания Объединенного штаба», — добавил он.

В феврале Barents Observer сообщал о проходе ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» в непосредственной близости от норвежской границы в районе Гренсе-Якобсельва.

Фрегат у берегов Финнмарка

В то время как большинство кораблей, задействованных в учениях, находится в непосредственной близости от Кольского залива, фрегат «Адмирал Касатонов» сейчас находится к северу от норвежского Финнмарка.

«… фрегат «Адмирал флота Касатонов» … задействован в выполнении учебно-боевых задач командно-штабного учения в западной части Баренцева моря», — сообщила во вторник вечером пресс-служба Северного флота.

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