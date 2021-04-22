Европейцы крепко “подсели” на российские трубопроводы

By JONATHAN HOLSLAG BRUSSELS, 21. APR,

Заседание Совета Европы на этой неделе стало одним из тех моментов, которые заставляют задуматься, почему мы все время пытаемся делать вид, что имеем общеевропейскую внешнюю политику.

Чем больше мы говорим о геополитике, самостоятельности и большой стратегии, тем больше кажется, что Европа движется в прямо противоположном направлении.

Россия - одна из тех проблем, которые демонстрируют это с удручающей ясностью. Совет Европы не согласился ни в чем и ни с чем, кроме полного бездействия.

Несмотря на ситуацию с Алексеем Навальным, несмотря на демонстрацию силы на границе с Украиной и так далее.

В некоторых столицах это объяснят прагматической дипломатией. В своем фирменном режиме «Алиса в стране чудес» Берлин вежливо предложил Москве «перейти от провокации к сотрудничеству».

Это предлагается уже около 20 лет. Вот что вызывает глубокое беспокойство в отношении так называемого прагматизма.

В то время как колеса дипломатии обычно крутятся медленно, у Европы было 20 лет на то, чтобы разработать и создать защиту от возродившейся напористости России, но она продолжает только принимать удары.

Она терпит удары, потому что до смерти боится возмездия России. Несмотря на то, что НАТО наращивает свое присутствие на востоке, Европа никоим образом не готова противостоять российской агрессии. Она только принимает дипломатические удары, потому что её ошибочная энергетическая политика отдала её во власть России.

Около 40 процентов нашего газа по-прежнему поставляется из России. Строятся новые трубопроводы; терминалы по приему сжиженного газа расширяются, в том числе в моей собственной стране, Бельгии.

Европа также терпит дипломатические удары, потому что другой рукой она тянется к российским деньгам. Пока европейские министры готовились к встрече, Shell подписала новое пятилетнее соглашение с «Газпромом», Siemens получила заказ на поставку поездов, а Generali начала изучать возможность приобретения активов в России на 2 млрд долларов [1,66 млрд евро].

Пинаем консервную банку

Европа плывет по течению, но течение вполне может привести к пропасти. Снисходительность Европы к России не увеличивает шансов на сотрудничество, как предполагают немцы и другие.

Нет, слабость Европы - это открытое приглашение для новых провокаций, чтобы Россия продолжала проверять, насколько далеко она может зайти. В истории мировой политики слабость была таким же важным катализатором войны, как и сила, с той разницей, что она уступает инициативу другим.

Пока что, после аннексии Крыма, Россия кажется несколько насытившейся, ограничиваясь только запугиванием.

Но упреждающее запугивание на Балтике, на границе с Украиной, на Черном море, вокруг Средиземного моря или в сфере кибернетической и информационной войны увеличивает вероятность ошибок и эскалации.

Европейские идеалисты возразят, что Россия хрупка, что она находится на периферии огромного европейского рынка и что Европейский Союз ей нужен больше, чем она ему.

Европейские реалисты могут возразить, что на самом деле возникает новый тип многополярной Европы, в которой четыре крупные державы - Франция, Германия, Великобритания и Россия - стремятся продвигать свои интересы над головами более мелких государств; Европейский Союз становится тонким флером, под которым скрывается это новое соперничество.

Тем не менее, с точки зрения российской элиты, большая часть Европы - это просто сборище избалованных, декадентствующих , принимающих свои иллюзии за реальность, наркоманов которыми легко можно манипулировать.

Попробуем немного заняться геополитикой с точки зрения России.

В непосредственной близости от своих границ Россия создала огромный потенциал дестабилизации: в Балтийском море, Беларуси, Молдове, Украине, Черном море и за их пределами.

Второй слой состоит из мелких нарушителей спокойствия, включая такие страны, как Литва, Польша и Румыния. Они доставляют неудобства, и их военные связи с США беспокоят, но на самом деле никак не подрывают российское сдерживание.

Далее идет слой центральноевропейских государств.

Они сочетают в себе традиционную осторожность, чтобы не провоцировать Россию, и актуальный интерес к бизнесу. Имеем в виду Германию, Австрию, Словакию. Это еще одна точка давления.

Самый западный слой состоит из стран, которые смутно осознают геополитический вызов, но не имеют решимости ответить, и их также легко уговорить с помощью энергетических и деловых возможностей. Имеем в виду Бельгию, Нидерланды, Францию и Испанию.

И в то время как Европа далека от того, чтобы манипулировать некоторым внутренним недовольством в России, чтобы дестабилизировать Владимира Путина или работать в направлении стратегической автономии от России, Москва использует внутренние разногласия в Европе, чтобы продолжать ослаблять ее, использовать ее энергетическую зависимость и усиливать собственную стратегическую самостоятельность.

Действительно, Россия - периферийная европейская держава, но периферийная держава имеющая множество преимуществ.

Джонатан Холслаг преподает международную политику в Свободном университете Брюсселя (VUB) .

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