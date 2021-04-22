Хунта Мьянмы использует боевые самолеты российского производства для бомбёжек этнических повстанцев

Авианалеты на районы населенные народностями Карен и Качин «наводят ужас» в этих форпостах борьбы с военной хунтой

MARWAAN MACAN-MARKAR, Asia regional correspondent

April 15, 2021

Истребители МиГ-29: Мьянма закупила 30 МиГ-29, а также 10 боевых вертолетов Ми-24 и Ми-35П. © Reuters

БАНГКОК - Последние три недели в небе над внутренними районами Мьянмы ревели боевые самолеты российского производства, которые бомбили опорные пункты этнических повстанцев на границах страны с Китаем и Таиландом. По ночам же, как утверждают очевидцы, летали боевые вертолеты российского производства нарушая тишину и освещая небо.

По сообщениям местных СМИ, основную тяжесть бомбардировок на этой неделе на севере страны приняла на себя Армия независимости Качина (Kachin Independence Army KIA). Военные, также известные как «Татмадау», используют наземные силы и авиаудары, чтобы отвоевать стратегический холм Алав возле китайской границы в штате Качин, который был захвачен в прошлом месяце КИА, сообщает новостной сайт Irrawaddy.

Использование вооруженными силами Мьянмы такой огневой мощи в сельских районах, контролируемых различными вооруженными этническими группами, призвано послать четкий сигнал всем, кто там живет: хунта контролирует ситуацию, и любое сопротивление перевороту 1 февраля будет встречено применением крайне жестких силовых мер.

«Они хотят продемонстрировать, что они могут делать что угодно и могут бомбить везде, где живет каренский народ», - сказал источник, близкий к высокопоставленному лидеру Каренского национального союза (Karen National Union - KNU), политического крыла Каренской национально-освободительной армии, старейшего из 20 мьянманских гражданских этнических вооруженных формирований.

«Мирные жители чувствуют себя запуганными авиационными ударами», - сказал источник Nikkei Asia, говоря с территории, контролируемой KNU, недалеко от мьянманско-тайской границы.

Беженцы Карен ждут на берегу реки Салуин в Мае Хонг Сон, Таиланд, 29 марта 2021 года, они бежали из Мьянмы после авиаударов. © Karen Women's Organization / Reuters

Использование армейской мощи в контролируемых повстанцами районах усугубляет все более жестокую кампанию, проводимую вооруженными силами и их начальником, старшим генералом Мин Аунг Хлаингом, по подавлению общенационального протеста против переворота в стране в Юго-Восточной Азии. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным, сети местных наблюдателей за соблюдением прав человека, более 700 человек были убиты силами безопасности. В список погибших входят жертвы, погибшие в результате авиаударов.

Два дня ударов с воздуха в конце прошлого месяца "ознаменовали собой новый поворот в войне внутреннего конфликта, которая велась, когда боевые действия в районе Карена ограничивались наземными действиями", - сказал источник в KNU.

Масштаб авиаударов застал KNU врасплох, признал он, имея в виду истребители и боевые вертолеты, которые сначала нанесли удар ночью 27 марта, а затем продолжали налёты в последующие дни.

Авиаудары были вызваны тем, что 27 марта силы Каренской национально-освободительной армии захватили военный пост, в результате чего, как сообщается, погибло 10 солдат. Это нападение - в то время как хунта отмечала ежегодный День вооруженных сил военным парадом в столице Нейпьито - сигнализировало о том, что этническая вооруженная группировка еще раз бросила клич, чтобы сплотить свои ряды в связи с охватившей страну гневом против переворота.

В ночь на День вооруженных сил в авиаударе участвовали два истребителя и боевые вертолеты, которые нанесли удар по обширной территории, населенной народностью Карен. На следующее утро четыре военных самолета вернулись к подвергшимся нападению деревням, заставив тысячи и без того запуганных мирных жителей бежать.

Самолеты "сбросили девять бомб и открыли огонь из автоматического оружия", - говорится в заявлении гуманитарной группы Karen Peace Support Network.

Аналитики говорят, что поворот хунты к применению своей авиации для подавления сопротивления в этнических районах имеет более широкие цели. Во-первых, он подталкивает KNU «отказаться от своей риторики против переворота» и своей поддержки теневого правительства - Комитета представителей Pyidaungsu Hluttaw, - которое начало формироваться, говорит Мэри Каллахан, автор книги «Наживая врагов: война и государственное строительство в Бирме».

Но в поле зрения вооруженных сил находятся и другие этнические вооруженные организации, добавил профессор международных исследований Вашингтонского университета в США.

«Эскалация воздушных атак является для них сигналом о том, что протесты в центральных районах Бамара не должны восприниматься. как знак того, что вооруженные силы (Татмадау) слабы», - сказала она. «Это также может быть напоминанием рядовым солдатам, что Нейпьитау стоит за их спиной».

Непрекращающийся общественный протест против переворота привел этнические вооруженные группы к идее политических расчетов. Их общая численность составляет примерно 100 000 вооруженных ополченцев. В вооруженных силах насчитывается 350 000 человек, что делает их второй по величине армией в Юго-Восточной Азии.

Неудивительно, что аналитики по вопросам безопасности и дипломаты следили за заявлениями этого квартала, включая решение 10 групп сепаратистов о разрыве пакта о проведении переговоров о прекращении огня, которые положили бы конец десятилетиям конфликта. Но не все вооруженные ополченцы последовали за KIA и KNU, в решении возобновить вооруженную борьбу.

Авиаудары могут еще больше отсрочить совместный военный ответ этнических повстанцев, сказал азиатский дипломат, указав на превосходящую огневую мощь военных над этническими повстанцами.

«Нет никаких данных о том, что ЕАО [этнические вооруженные организации] имели зенитное оружие», - сказал дипломат Nikkei Asia. «Татмадау обладает превосходством в воздухе и психологическим преимуществом».

Единственным исключением является Объединенная армия штата Ва (United Wa State Army - UWSA), крупнейшая и лучше всего оснащенная этническая военная сила, которая контролирует свою цитадель вдоль границы Мьянмы и Китая, численность бойцов которой составляет примерно 25 000 человек. В ее арсенале есть поставленные Китаем зенитные ракеты, но «китайцы продали их с условием, что они не будут переданы другим ЕАО», - сказал дипломат. «UWSA на данный момент остается вне борьбы после беспорядков после переворота».

Эти китайские связи не остались незамеченными для военных.

«Известно, что Китай активно поддерживает UWSA контролирующую территорию граничащую с китайской провинцией Юньнань, и поэтому Татмадау действует с осторожностью», - сказал Джон Блаксленд, профессор исследований международной безопасности и разведки Австралийского национального университета в Канберре. «Другие [этнические вооруженные группы] сталкиваются с ограничениями в поставках [оружия]».

Превосходство военных в воздухе расширилось благодаря оружейным сделкам с Москвой. В России, Мьянму, в основном, интересуют боевые самолеты и вертолеты, отмечает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира, шведский аналитический центр, отслеживающий глобальную торговлю оружием. Было закуплено 30 истребителей МиГ-29 и 10 боевых вертолетов Ми-24 и Ми-35П. Ожидается поставка шести истребителей Сухой-30.

Глава хунты, старший генерал Мин Аунг Хлаинг, принимает военный парад в День вооруженных сил в Нейпьито, Мьянма, 27 марта 2021 года. © Reuters

Шоппинг мьянманских военных начался после того, как в последнее десятилетие глава хунты Мин Аунг Хлаинг, чтобы избежать зависимости от Китая, крупнейшего поставщика оружия в Мьянму, наладил связи с Москвой в сфере обороны.. Россия имеет право вето в Совете Безопасности ООН. По мнению аналитиков, расширение связей с Москвой поможет хунте расширить свои оборонные и дипломатические возможности.

В последний раз российские истребители использовались во время конфликта между военными и армией Аракана, этнической повстанческой группировкой, которая действует в западной части штата Ракхайн. Это происходило в течение 2019 года и до конца прошлого года, когда было заключено перемирие.

«Столкнувшись с чрезвычайно враждебной наземной обстановкой, военные широко используют тяжелую артиллерию и авиацию, в том числе боевые вертолеты и самолеты, для отражения атак армии Аракана», - писал в своем отчете о конфликте за прошлый год аналитический центр International Crisis Group, базирующийся в Брюсселе.

Но поскольку они сталкиваются с недовольством по поводу переворота в этнических районах страны, где проживает треть населения страны, военные не исключают и других опробованных тактик, таких как использование вооруженных групп в качестве прокси-бойцов. Столкновение в западном регионе Сагайн, недалеко от границы с Мьянмой и Индией, в этом месяце разоблачило этот альянс.

Согласно источникам Asian military intelligence, «Татмадау» договорились с сепаратистской повстанческой группировкой, действующей в Индии - повстанцам манипури, известным как Мейтей, - чтобы они пересекли границу, надели военную форму Мьянмы и штурмовали лагерь протеста против переворота с применением автоматического оружия, в результате чего погибло 12 мирных жителей.

«Это была сделка, заключенная местным командиром «Татмадау», - сообщил Nikkei источник в разведке. «Другие местные командиры также пытаются установить контакт с вооруженными группами в других этнических районах, чтобы противостоять распространению возмущения против переворота».

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