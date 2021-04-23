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опубликовано редакцией на Переводике 23.04.21 00:09
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Сирийская ракета взорвалась недалеко от израильского ядерного реактора в Димоне

Опубликовано 22 апреля 2021 г.

Сирийская ракета упала на землю  и взорвалась примерно в сорока милях от израильского ядерного реактора в Димоне. В ЦАХАЛе описали инцидент как непреднамеренный: российская  SA- 5 была запущена  сирийским подразделением ПВО по самолету ЦАХАЛа, атаковавшему сирийские военные объекты недалеко от Дамаска. Судя по всему, сирийская ракета не попала в цель и продолжила полет до пустыни Негев, примерно в 300 км к югу от Дамаска. В Израиле обеспокоены тем фактом, что ракете удалось уклониться от надежной противоракетной обороны Израиля.

Вчера вечером невдалеке  от  израильского ядерного реактора  в  Димоне  взорвалась сирийская ракета. Израильские военные поспешили заявить, что сирийская ракета вошла в воздушное пространство Израиля непреднамеренно.

Iranian soldiers stand near a S-200 surf

Ракета и пусковая установка SA-5 Gammon.

Скорее  всего, российская ракета класса "земля-воздух" SA- 5 была запущена сирийским подразделением противовоздушной обороны  по  самолету  ЦАХАЛа, атаковавшему  сирийские военные цели недалеко от Дамаска. Судя по всему, сирийская ракета не попала в цель и продолжила полет по траектории  до пустыни Негев, примерно в 300 км к югу от Дамаска.

У Израиля есть надежная система противоракетной обороны, но ЦАХАЛ не сообщил, была ли перехвачена сирийская ракета. Наблюдатели отмечают, что взрывы, которые раздавались далеко от Иерусалима и Модиина, в центре Израиля, могли быть звуками противоракет, пытавшихся перехватить сирийскую ракету.

Армия обороны Израиля немедленно нанесла ответный удар, уничтожив сирийскую зенитную батарею, которая запустила SA- 5. Другие сирийские объекты поблизости также были уничтожены.

В высшей степени необычное проникновение сирийской ракеты в воздушное пространство Израиля вызвало беспокойство в Израиле, поскольку это произошло через две недели после того, как израильская операция нанесла серьезный ущерб подземному объекту Ирана по обогащению урана в Натанзе. Иран поклялся отомстить, и у него есть возможность сделать это из Сирии, где его силы контролируют большие участки сирийской территории и действуют в значительной степени независимо от режима Асада.

Падение на землю  сирийской SA- 5 в сорока милях от реактора в Димоне является необычным, но сирийские ракеты ПВО  и  в прошлом вылетали за  пределы сирийского  воздушного пространства.

Две сирийские ракеты ПВО упали в Израиле в 2018 году, одна в Иордании в 2017 году и еще одна в северной части Кипра в 2019 году. В 2018 году еще одна сирийская зенитная ракета поразила и уничтожила российский самолет-разведчик у побережья Сирии. В то время российские военные источники намекнули, что причиной происшествия стала способность Израиля «замаскироваться» за  российским самолетом, сделав его мишенью для сирийских сил обороны.

В августе прошлого года Израиль успешно испытал новый  улучшеннуый  противоракетный  комплекс  Arrow 2, разработанный  в сотрудничестве с США. Комплекс  был разработан для противостояния  усиленным иранским ракетным  возможностям, продемонстрированным в скрытой иранской ракетной атаке на нефтяные месторождения Саудовской Аравии 14 сентября 2019 года.

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