архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 23.04.21 01:25 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Sun”,

"JAIL ‘HELL’ Last two ‘Butt Squad’ models finally freed from Dubai jail ‘hell’ two weeks after naked balcony pic arrest" Великобритания - 22 апреля 2021 г. «Тюрьма - это АД» Две последние “модели” из 'Butt Squad' (“Голожопого эскадрона”) наконец-то освобождены из “ада” дубайской тюрьмы через две недели после ареста последовавшего за “ню”-фотосессией на балконе Will Stewart

Niamh Cavanagh

Apr 22 2021 Две последние модели «Butt Squad» наконец-то были освобождены из «ада» дубайской тюрьмы через две недели после ареста. Украинская модель Vogue 21-летняя Евгения Таран и еще одна модель по имени Анастасия вернулись в Киев после ареста 5 апреля полицией ОАЭ. На снимке - более десятка обнаженных женщин на балконе одного из небоскребов города. Credit: Instagram

Евгения Таран вышла на свободу после ареста 5 апреля Credit: Anton Korotchenko

Модель Анастасия провела две недели в тюрьме Дубая Credit: instagram

На кадрах, сделанных из соседнего здания, видно, что более десятка женщин позируют для съемок в квартире в престижном районе Марина. Полиция Дубая заявила, что арестовала «группу людей, которые снялись в неприличном видео» по обвинению в публичном разврате.

В субботу вечером в социальных сетях появились видео и фотографии, на которых обнаженные женщины выстроились на балконе во время съемок. Модель Евгения назвала себя «выжившей», покидая Дубай, хотя известно, что Анастасия заразилась Covid-19, и поэтому ее держали до тех пор, пока она не вылечилась. Обе женщины были в группе из более чем 20 моделей, приглашенных в скандальную поездку 41-летним организатором из Playboy Виталием Гришиным, который остается под стражей в Дубае. Гришин, имеющий паспорт США, ранее был сфотографирован с рядом известных лиц, включая Барака Обаму, Хиллари Клинтон, Джорджа Клуни и Сильвестра Сталлоне. Не сразу было ясно, останется ли Гришин в заключении, но ему сообщили, что за скандал ему грозит полтора года лишения свободы. Гришин играет на пианино в окружении обнаженных моделей в том же номере отеля, где были сделаны скандально известные фото на балконе

Полиция Дубая заявила, что люди снятые на видео арестованы

Виталий Гришин с Джорджем Клуни Credit: Vitaliy Grechin

Украинская модель играет на пианино в скандально известной квартире в Дубае Credit: Instagram

Модель Vogue призналась, что ее снимали за тем же пианино в роскошной квартире в Дубае, где Гришин играл, когда его окружали 20 обнаженных женщин, в основном из Украины. Она сказала своим подписчикам, что из-за “обнаженной” фотографии, её заперли на 14 дней, дольше, чем всех остальных женщин, кроме одной. «Свет был включен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а кондиционер постоянно тарахтел», - сказала она. Женщины выстроились в ряд на балконе

Видео было снято из соседнего здания

Виталий Гришин позирует с Хиллари Клинтон в 2011 году

«Отсутствие туалетной бумаги, ложек и человеческого отношения со стороны сотрудников - это само собой разумеющееся. «Но самое ужасное - это незнание, потому что на ваши вопросы нет ответов, и они позволяют вам связываться с миром в соответствии с их настроением и за деньги». Она сказала: «Единственное, что меня спасло, - это книги, которые мне каким-то образом удалось выпросить». В других выпущенных ранее моделях говорилось, что с ними обращались как с «животными». Женщин обвинили в нарушении общественного порядка, и им запретили въезд в страны Персидского залива как минимум на пять лет. Фотограф Александр Тен вылетел в Россию до того, как полиция Дубая начала задерживать участников. Он объявлен в розыск правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов. Несколько российских моделей сбежали из Дубая до того, как полиция задержала участников. Украинско-американский организатор скандальной съемки Гришин, как полагают, все еще находится под стражей в Дубае, есть опасения, что ему грозит до 18 месяцев тюрьмы. А 33-летний руководитель российской ИТ-компании Алексей Концов, который якобы опубликовал сенсационные фотографии, также находится под стражей. В интервью российскому новостному изданию Life Тен признался, что снимал на балконе, но обвинил в скандале Гришина. «Я не знаю, что меня разыскивают в Дубае», - сказал он. «Я ничего не предлагал. Я обычный фотограф. Это была особая съемка для Виталия Гришина и его потребностей. «Мне сказали приехать в назначенное время и место и сфотографировать девушек, поэтому я приехал. Меня лично нанял Гречин». Глава российской ИТ-компании Алексей Концов, 33 года, который якобы опубликовал скандальные фотографии, все еще находится под стражей Фотограф Александр Тен разыскивается полицией ОАЭ Credit: Alexander Ten





статью прочитали: 38 человек Комментарии