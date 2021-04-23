навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
23.04.21   Редакция

«Тюрьма - это АД»

(0)
 
22.04.21   Редакция

Хунта Мьянмы использует боевые самолеты российского производства для бомбёжек этнических повстанцев

(0)
 
22.04.21  

Русскоязычные СМИ Азербайджана

(0)
 
21.04.21  

Правда о картине «Спаситель мира» раскрыта

(0)
 
21.04.21   Редакция

Хозяева лондонского “Поля чудес” решили что пора собирать “урожай”

(0)
 
20.04.21   Редакция

Правительство США «отыграло назад» свою ложь про Россию, но говорит, что извиняться должна именно она

(0)
 
20.04.21  

Что грозит простым сторонникам Навального, если ФБК признают экстремистской организацией

(0)

последние за вчера, 22.04.21  
 
21:04   Редакция

Хунта Мьянмы использует боевые самолеты российского производства для бомбёжек этнических повстанцев

(0)
 
19:31   Редакция

Европейцы крепко “подсели” на российские трубопроводы

(0)
 
18:22   Редакция

В Варангер-фьорде объявлены российские стрельбы

(0)
 
18:16  

Русскоязычные СМИ Азербайджана

(0)
 
18:06  

Подборка сообщений EurAsia Daily

(0)
 
17:32  

Русскоязычные СМИ Эстонии

(0)
 
17:06  

Директор ФБК Иван Жданов: Путин еще пожалеет, что загоняет нас в подполье

(0)
 
10:37   Редакция

К чему приводит геронтократия?

(0)
 
05:26  

Послание Президента Федеральному Собранию

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 23.04.21 01:25
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

«Тюрьма - это АД»

Две последние “модели” из  'Butt Squad' (“Голожопого эскадрона”)  наконец-то  освобождены из “ада” дубайской тюрьмы через две недели после ареста  последовавшего за  “ню”-фотосессией на балконе

Две последние модели «Butt Squad» наконец-то были освобождены из «ада» дубайской тюрьмы через две недели после ареста.

Украинская модель Vogue 21-летняя Евгения Таран и еще одна модель по имени Анастасия вернулись в Киев после ареста 5 апреля полицией ОАЭ.

The picture shows over a dozen of naked women on the balcony of one of the city’s skyscrapers

На снимке -  более десятка обнаженных женщин на балконе одного из небоскребов города. Credit: Instagram

Evgenia Taran was freed from jail after she was arrested on April 5

Евгения Таран вышла на свободу после ареста 5 апреля   Credit: Anton Korotchenko

Model Anastasia spent two weeks in Dubai jail

Модель Анастасия провела две недели в тюрьме Дубая   Credit: instagram

На кадрах, сделанных из соседнего здания, видно, что более десятка женщин позируют для съемок в квартире в престижном районе Марина.

Полиция Дубая заявила, что арестовала «группу людей, которые снялись в неприличном видео» по обвинению в публичном разврате.


В субботу вечером в социальных сетях появились видео и фотографии, на которых обнаженные женщины выстроились на балконе во время съемок.

Модель Евгения назвала себя «выжившей», покидая Дубай, хотя известно, что Анастасия заразилась Covid-19, и поэтому ее держали до тех пор, пока она не вылечилась.

Обе женщины были в группе  из  более чем 20 моделей, приглашенных в скандальную поездку 41-летним организатором из  Playboy Виталием Гришиным, который остается под стражей в Дубае. 

Гришин, имеющий паспорт США, ранее был  сфотографирован  с рядом известных лиц, включая Барака Обаму, Хиллари Клинтон, Джорджа Клуни и Сильвестра Сталлоне.

Не сразу было ясно, останется ли Гришин в заключении, но ему сообщили, что за скандал ему грозит полтора года лишения свободы. 

Grechin plays the piano surrounded by the naked models in the same location where the infamous balcony pics were taken

Гришин играет на пианино в окружении обнаженных моделей в том же  номере  отеля, где были сделаны скандально  известные фото на  балконе

Полиция Дубая заявила, что люди на видео арестованы

Полиция Дубая заявила, что люди  снятые на видео арестованы

Виталий Гречин с Джорджем Клуни

Виталий Гришин с Джорджем Клуни Credit: Vitaliy Grechin

Украинская модель играет на пианино в печально известной квартире в Дубае

Украинская модель играет на пианино в скандально  известной квартире в Дубае  Credit: Instagram

Модель Vogue призналась, что ее снимали за тем же пианино в роскошной квартире в Дубае, где Гришин играл, когда его окружали 20 обнаженных женщин, в основном из Украины. 

Она сказала своим подписчикам, что из-за “обнаженной”  фотографии, её  заперли на 14 дней, дольше, чем всех остальных  женщин, кроме одной.

«Свет был включен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а кондиционер постоянно тарахтел», - сказала она.

Женщина выстроилась на балконе

Женщины выстроились в ряд на балконе

Кадры сняты из соседнего дома.

Видео было снято из  соседнего здания

Vitaliy Grechin poses with Hillary Clinton in 2011

Виталий Гришин позирует с Хиллари Клинтон в 2011 году

«Отсутствие туалетной бумаги, ложек и человеческого отношения со стороны  сотрудников - это  само собой разумеющееся. 

«Но самое ужасное - это незнание, потому что на ваши вопросы нет ответов, и они позволяют вам связываться с миром в соответствии с их настроением и за деньги».

Она сказала: «Единственное, что меня спасло, - это книги, которые мне каким-то образом удалось выпросить».

В других выпущенных ранее моделях говорилось, что с ними обращались как с «животными».

Женщин обвинили в нарушении общественного порядка, и им запретили въезд в страны Персидского залива как минимум на пять лет. 

Фотограф Александр Тен вылетел в Россию до того, как полиция Дубая начала задерживать участников. 

Он объявлен в розыск правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов. 

Несколько российских моделей сбежали из Дубая до того, как полиция задержала участников.

Украинско-американский организатор скандальной съемки Гришин, как полагают, все еще находится под стражей в Дубае,  есть опасения, что ему грозит до 18 месяцев тюрьмы. 

А 33-летний руководитель российской ИТ-компании Алексей Концов, который якобы опубликовал сенсационные фотографии, также находится под стражей.

В интервью российскому новостному изданию Life Тен признался, что снимал на балконе, но обвинил в скандале Гришина.

«Я не знаю, что меня разыскивают в Дубае», - сказал он. 

«Я ничего не предлагал. Я обычный фотограф. Это была особая съемка для Виталия Гришина и его потребностей.

«Мне сказали приехать в назначенное время и место и сфотографировать девушек, поэтому я приехал. Меня лично нанял Гречин».

Глава российской ИТ-компании Алексей Концов, 33 года, который якобы опубликовал фотографии трюка, все еще находится под стражей

Глава российской ИТ-компании Алексей Концов, 33 года, который якобы опубликовал скандальные фотографии, все еще находится под стражей

Фотограф Александр Тен разыскивается полицией ОАЭ

Фотограф Александр Тен разыскивается полицией ОАЭ Credit: Alexander Ten



статью прочитали: 38 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 