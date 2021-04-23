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скаут: Игорь Львович;
 
 

Подборка видеоматериалов на военную тему

NBC News

Russian military harassing U.S. civilian fishing boats near Alaska: exclusive

Еxclusive: российские  военные преследуют  американские гражданские рыболовецкие суда вблизи Аляски

https://www.nbcnews.com/nightly-news/video/russian-military-harassing-u-s-civilian-fishing-boats-near-alaska-exclusive-110692933767

На видеоролике, полученном NBC News, виден  низколетящий российский военный самолет который неоднократно  совершал  беспокоящие облеты  американских рыболовецких судов в Беринговом море. Контр-адмирал береговой охраны Мэтт Белл подчеркнул  необходимость бдительности.


aviation News

Russian Ka-52 flew over American military base, threatening to open fire

Российский Ka-52 пролетел над американской военной базой, угрожая открыть огонь

2021-04-22

Ka-52

Россия продемонстрировала США готовность атаковать американские базы в Сирии.

На фоне агрессивных действий США и подконтрольных США военных формирований  в  Сирии, российский ударный вертолет Ка-52  демонстративно пролетел над территорией, находящейся под контролем США и так называемой международной коалиции, демонстрируя, в том числе, свою готовность нанести удар по американским военным объектам.

На представленном видео вы можете увидеть, как российский боевой вертолет Ка-52 демонстративно облетает американские военные объекты на малой высоте, демонстрируя свое господство и готовность нанести удар в случае провокаций как со стороны США, так и со стороны подконтрольных им  незаконных военных формирований.

https://avia.pro/sites/default/files/images/img_6791.mp4

Известно, что американским войскам не удалось обнаружить приближающийся вертолет ВКС России, однако на провокации  они  не пошли, опасаясь, что это приведет лишь к еще большей эскалации ситуации.

Примечателен тот факт, что, по ранее опубликованным данным, Россия вывела свои вертолеты Ка-52 из Сирии, однако появление одного из них может свидетельствовать о том, что эти винтокрылы снова вернулись в Арабскую Республику, очевидно готовясь противостоять любым угрозам. в том числе со стороны боевиков и террористов Турции, США и других стран.


                Haqqin.az   

В Иране показали пролет беспилотников КСИР над авианосцем США ВИДЕО

21 апреля 2021,

Кадры пролета беспилотных летательных аппаратов исламской республики над авианосцем США были опубликованы в среду иранским телеканалом Press TV.

Представлена съемка с иранских беспилотников палубы корабля и находящейся на ней техники. Отмечается, что речь идет о четырех беспилотниках, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции.

Press TV

@PressTV

·Apr 21

Беспилотник КСИР Ирана снимает видео пролетая над авианосцем США в Персидском заливе

https://twitter.com/i/status/1384909993120518149

Во вторник агентство Bloomberg опубликовало высказывания главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи об угрозах, которые представляют ВС Ирана для американских сил. По его словам, широкое использование Тегераном малых и средних беспилотников для наблюдения и атак в регионе означает, что "впервые со времен Корейской войны Вашингтон действует без полного превосходства в воздухе".

Во вторник Bloomberg опубликовало высказывания главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи об угрозах, которые представляют ВС Ирана для американских сил. По его словам, широкое использование Тегераном малых и средних беспилотников для наблюдения и атак в регионе означает, что "впервые со времен Корейской войны Вашингтон действует без полного превосходства в воздухе".

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