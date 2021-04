архив



опубликовано редакцией на Переводике 23.04.21 21:28 скаут: Игорь Львович Казахстан Русскоязычные СМИ Казахстана New York Times: ремарка Путина о «красной линии» удивила Запад 22 апреля 2021, В своём послании Федеральному собранию вместо большого количества насущных внешнеполитических вопросов Владимир Путин сделал акцент на внутренней повестке, ни словом не обмолвившись о ситуации на Украине, пишет The New York Times. Вместе с тем, как отмечает газета, российский лидер предупредил Запад о том, что ему не стоит пересекать «красную линию» — чем вызвал немало вопросов, особенно если учесть, что президент не уточнил, где именно пролегает эта граница. Reuters На фоне концентрации войск на границе с Украиной, голодовки Алексея Навального, нового санкционного пакета со стороны США и большого сюрприза, который, как ожидается, должна преподнести соседняя Белоруссия, президент России Владимир Путин выступил с обращением к своему народу. Однако, как оказалось, оно почти целиком было посвящено внутриполитической повестке, пишет The New York Times. Таким образом, причины тревожного перемещения войск на украинской границе по-прежнему остаются загадкой — хотя, возможно, на то и был расчёт. Однако, какую бы игру ни вёл Путин — ведь такая серьёзная концентрация войск не могла произойти без его согласия, — эта игра неразумна, учитывая, что в ходе российско-украинского конфликта погибло уже более 13 тыс. человек, включая 298 погибших на борту малайзийского авиалайнера, «сбитого сепаратистами с ковбойскими замашками». В своей речи российский лидер упомянул о вопросах международной политики, однако по традиции он в основном жаловался на то, что Россию «цепляют без всякого повода», а также клятвенно заверял, что на любое пересечение «красной линии» против России последует «ассиметричный, быстрый и жёсткий» ответ. Как отмечает The New York Times, подобное «бахвальство» удивило Запад, учитывая, что Путин так и не уточнил, где же пролегает та самая «красная линия». При этом Путин ни словом не обмолвился ни о нынешней ситуации на Украине, ни об Алексее Навальном, ни о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сообщил о принятии «очень серьёзного» решения, которое стало причиной спекуляций относительно возможности заключения формального союза с Россией. Вместе с тем, у российского лидера было немало веских внутриполитических причин, чтобы затронуть именно экономические и социальные проблемы, включая борьбу с пандемией. Среди них — падение его рейтингов, а также выборы в парламент, которые должны пройти через пять месяцев. При этом тема Украины не вызывает особого беспокойства у среднестатистического россиянина, так как его «с помощью обмана заверили» в том, что Москва не имеет отношения к боевым действиям в этом регионе. По данным опросов, россияне предпочли бы экономическое развитие мечтам о возрождении Великой России, в то время как 68-летний Путин уже не пользуется той популярностью, которая была у него, когда он только пришёл к власти. По мнению аналитиков, возможно, это одна из причин, по которой Путин не собирается предпринимать против Украины каких-либо шагов военного характера. Ещё один довод в пользу этой версии — это тот факт, что передвижения войск были нарочитыми и практически никак не скрывались, что говорит о том, что Россия не собирается идти на какие-то серьёзные шаги. В любом случае вероятность того, что Путин попробует захватить регионы, которые сейчас находятся под контролем украинских повстанцев, довольно мала, учитывая возможную жёсткую реакцию Запада. Подобная демонстрация сил может объясняться и по-другому. В частности, не исключено, что Путин таким образом пытается оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, который избрался на свой пост благодаря обещаниям покончить с коррупцией в стране и заключить мир с Россией, однако не добился значительных успехов ни по одному из этих пунктов. При этом на этой неделе украинский лидер сообщил, что готов встретиться с Путиным в любое время. Кроме того, вполне возможно, что российский президент также пытался намекнуть США и Европе, что попытки оказать Украине более серьёзную поддержку и, особенно, рассмотрение вопроса о членстве Киева в НАТО, — это плохая идея. Или же Путин пытался показать, что несмотря на плачевное состояние российско-американских отношений, с ним по-прежнему нужно считаться. Или же он стремился донести до Запада все из вышеперечисленных мыслей одновременно. «Какие бы мотивы ни двигали Путиным, концентрация сил в Крыму — это опасный ход, особенно когда речь идёт о крупной ядерной державе. Пусть вероятность того, что бряцание оружием приведёт к случайной конфронтации, и ничтожна, однако это не тот риск, на который должна идти держава, которая ответственно подходит к своим действиям», — подчёркивает газета. Не так давно президент США Джо Байден послал Путину чёткий сигнал, введя против России новые санкции и выслав 10 российских дипломатов в ответ на хакерские атаки и «вмешательство» в выборы. Тем не менее в данном случае Вашингтон предложил не только кнут, но и пряник в лице приглашения на саммит, на котором США и Россия могли бы перейти к более продуктивному диалогу по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон, включая тему судоходства в Арктике, пандемию COVID-19, контроль над вооружениями, вопрос Китая и урегулирование конфликтов в Сирии и на Украине. Возможно, что у Путина не было никаких иных вариантов, кроме как в ответ на санкции выслать из страны группу американских чиновников. «Однако сейчас в его интересах — перестать играть крутого парня и начать играть роль государственного деятеля. Такая метаморфоза подразумевает остановку наращивания войсковой группировки, принятие предложения Зеленского о мирных переговорах и встречу с Байденом», — считает газета. В ходе своего послания Путин поднял такие темы, как программа по борьбе с пандемией, изменение климата, развитие инфраструктуры, повышение доходов населения, а также многие другие вопросы, которые беспокоят россиян. Российский лидер наверняка должен понимать, что его образ лидера куда больше выиграет от встречи с новым американским президентом и обсуждения проблемы мирного сосуществования, чем от его попыток притеснить Киев, подытоживает The New York Times.

Обозреватель Hill рассказала, как Байдену переиграть Путина 22 апреля 2021, Хотя президент США Джо Байден очень хочет показать всему миру, как жёстко он может действовать в отношениях с Владимиром Путиным, до сих пор эти попытки были лишь «провальными и конфузными», считает обозреватель The Hill Лиз Пик. Она уверена, что переиграть Россию можно, если США продолжат наращивать добычу и экспорт своих энергоресурсов, но пока, слушая «климатических фанатиков из своей партии», Байден делает обратное.

Reuters Президент США Джо Байден «отчаянно хочет показать всем, что он не Дональд Трамп», пишет в своей статье обозреватель The Hill Лиз Пик. В особенности действующий американский лидер хочет продемонстрировать миру, насколько жёстким он может быть с российским президентом Владимиром Путиным, которого Байден не так давно назвал «убийцей». «К сожалению, пока попытки Байдена противостоять российскому лидеру были лишь провальными и конфузными», — утверждает аналитик. В ходе своей второй телефонной беседы с Путиным американский президент «ясно дал понять, что США будут принимать жёсткие меры ради защиты своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательства в выборы». Тут же Байден «внезапно и не очень-то к месту» предложил российскому коллеге провести двустороннюю встречу. Путин до сих пор не согласился и при этом продолжает стягивать войска к границе с Украиной и «блокировать морские пути» для Киева, отмечает Пик. «Это отторжение плохо продуманного предложения Байдена встретиться с «убийцей» Путиным унизительно. Как и решение Байдена отозвать два военных корабля США, которые уже было направлялись в Чёрное море в знак демонстрации силы. Путин рыкнул, предупреждая США держаться подальше «ради их же собственного блага», и Байден моргнул», — рассуждает обозреватель. По мнению Пик, если глава Белого дома действительно хочет продемонстрировать Путину жёсткость и «наказать» Кремль, ему следует сделать всё возможное, чтобы нарастить производство американской нефти и отправлять больше сжиженного природного газа (СПГ) на экспорт. Это поможет подорвать финансовый потенциал России и усилить влияние США. «Но дайте угадаю, Байден слишком слаб, чтобы пойти против климатических фанатиков, которые господствуют в Демократической партии», — продолжает Пик. Как обращает внимание аналитик, российская экономика по-прежнему очень сильно зависит от экспорта энергоресурсов и в последние годы она существенно пострадала от падения цен на нефть и неожиданного роста производства в США. По словам эксперта, в прошлом году, на фоне пандемии, которая в существенной мере ограничила глобальную экономическую активность и снизила спрос на нефть, российская экономика сократилась почти на 4%. В апреле 2020-го цены на нефть в какой-то момент составляли рекордно низкие за последние 20 лет $19,46. На фоне пандемии и ситуации на нефтяном рынке индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в России также демонстрировал самый низкий показатель с 1997 года, когда его начали здесь считать. Спад экономики привёл к росту безработицы и падению рейтингов президента. «Проще говоря, цены на нефть важны для России и важны для Путина», — уверена обозреватель. Байден мог бы продолжить оказывать давление на мировые цены на нефть с помощью роста объёмов производства американских энергоресурсов. Он мог бы ограничить влияние и прибыль России, активнее продавая за рубеж собственный СПГ. Но вместо этого, по словам Пик, «Байден и его коллеги-демократы готовы сократить добычу ископаемых видов топлива в США, возложив важное геополитическое преимущество на алтарь климатических изменений». Одними из первых своих указов, придя к власти, Байден приостановил выдачу новых контрактов на аренду федеральных земель под разработки. Кроме того, президент задался целью запретить добычу энергоресурсов на 30% земель и водных участков к 2030 году. Нефтяные компании предчувствовали такой поворот событий и запаслись разрешениями заранее, поэтому эффект от этих мер будет виден не сразу. Тем не менее производство энергоресурсов в США неизбежно пострадает. К примеру, такими темпами, по прогнозам Американского института нефти, к 2030 году морская добыча природного газа в Америке сократится на 68%, а нефти — на 44%. Более того, эксперты полагают, что к 2030 году объёмы импортируемой в США нефти увеличатся на 2 млн баррелей в день, что будет обходиться стране примерно в $500 млрд в год. «Такие тенденции будут способствовать росту цен на нефть и усилению России», — предсказывает аналитик. Вместо того чтобы ограничивать производство энергоресурсов в своей стране, Байден может и должен игнорировать «климатических фанатиков в собственной партии» и способствовать росту объёмов добычи. «Это пойдёт на благо американским потребителям и будет способствовать экономическому росту. Что ещё лучше, это поможет Байдену. И может, тогда Путин будет воспринимать его всерьёз», — заключает Пик.