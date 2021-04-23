Глобальное восстановление или гиперинфляция?

22.04.21 Автор Павел Онойко

Огромная сумма в размере 5,4 трлн евро — это деньги, которые домашние хозяйства в большинстве стран мира сэкономили и накопили с начала пандемии, когда их расходы были принудительно сокращены из-за приостановки экономической деятельности, а также из-за опасений потребителей по поводу своей работы и доходов.

Различия между богатыми и бедными странами, а также между разными доходными группами внутри стран также очевидны по уровням сбережений: они явно выше в США, Западной Европе и богатых странах Ближнего Востока, но значительно ниже в странах Восточной Европы и беднейших странах Азии. Эта экономия, однако, является одной из надежд мировой экономики на восстановление после окончания пандемии, поскольку ожидается, что она будет направлена на всевозможные потребительские расходы, которые будут стимулировать рост. Несколько дней назад агентство Moody's предсказало, что если домашние хозяйства во всем мире потратят около трети своих избыточных сбережений, они подстегнут мировую экономику как минимум на 2 процентных пункта в текущем и следующем году.

По оценкам агентства, американские домохозяйства собрали большую часть этого капитала, так как они сэкономили 2 триллиона. Данные Evercore ISI показывают, что сбережения в крупнейшей экономике мира были сконцентрированы еще до того, как была реализована программа Байдена, по которой населению были выделены 1,9 трлн. долларов, а общая сумма помощи населению США превысила 4 триллиона долларов США.

В то же время данные ОЭСР показывают, что сбережения домашних хозяйств в наиболее развитых странах достигли самого высокого уровня с начала века. Точно так же сбережения были намного выше, чем обычно в странах Ближнего Востока, которые поддерживали свою экономику щедрыми программами. В то время как в Азии сбережения домохозяйств снова были высокими, но не очень высокими по сравнению с нормальными уровнями, отчасти потому, что пандемия была остановлена быстрее и оказала меньшее воздействие на расходы домохозяйств.

В Южной Америке и Восточной Европе уровень сбережений вырос, но меньше, чем в США, поскольку они сильно пострадали от пандемии, а государственные программы были менее щедрыми. Во всех географических регионах воздействие пандемии было неравномерным: больше всего пострадали бедные домохозяйства, а сбережения были неравными, при этом большая часть средств аккумулировалась на банковских счетах более богатых домохозяйств. По данным Moody's, к концу первого квартала общие сбережения во всем мире составили не менее 6% мирового ВВП. В недавнем отчете Financial Times говорится, что последние опросы демонстрируют оптимизм среди потребителей, а это означает, что они будут спешить тратить в магазинах.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Morning Consult, в котором 1/3 самых богатых домохозяйств во многих странах, таких как Китай, Австралия, Италия, Россия и США, считают, что период, который мы переживаем, подходит им для перехода на большие рынки. Однако это не относится к беднейшим домохозяйствам. Экономисты Goldman Sachs отмечают, что две трети дополнительных сбережений в США были получены от 40% самых богатых среди населения сверхдержавы.

По оценкам тех же экономистов, такое распределение сбережений уменьшит масштабы импульса, который экономика получит, когда будут отменены ограничительные меры, поскольку «более высокие доходы не дадут зайти так далеко в расходах». Как они типично говорили FT, «если дополнительные сбережения принадлежат более богатым домохозяйствам, то это будет рассматриваться, как увеличение их благосостояния, а не как увеличение доходов, тогда уровень расходов будет явно ниже».

Примером может служить Великобритания, где, по данным Банка Англии, почти три четверти домохозяйств заявили в ходе опроса, что они намерены оставить свои сбережения на банковских счетах нетронутыми и не тратить их. Некоторые другие домохозяйства планируют использовать свои сбережения для выплаты долгов или инвестировать в пенсионные фонды, чтобы иметь больший доход после выхода на пенсию.

В Греции также отмечен рост накоплений на депозитных счетах граждан. В частности, по данным банка Греции, вклады домашних хозяйств и предприятий в декабре увеличились на 4,4 млрд. евро, что явным образом свидетельствует о сокращении потребления и увеличении ликвидности, накопленной в экономике, благодаря мерам государственной поддержки предприятий.

Воздействие государственного вмешательства было настолько велико, что общий рост банковских депозитов составил 19,9 млрд. евро за 2020 год и 17,9 млрд. евро с начала кризиса здравоохранения в марте до конца 2020 года.

В целом депозиты частного сектора в местных банках увеличились до 163 млрд. евро на конец декабря по сравнению со 143,1 млрд. евро на конец 2019 года. При этом вклад домохозяйств составил 126,3 миллиарда евро, а корпораций — 36,7 миллиарда евро.

Более половины увеличения, зарегистрированного в прошлом году, приходится на предприятия, ликвидность которых возросла на 10,3 млрд евро, в то время как вклады домашних хозяйств выросли на 9,6 млрд евро.

Данный рост депозитов свидетельствует о стагнации в экономике и сокращении расходов домохозяйств и компаний, а также о приостановке выплаты взносов не только банкам и другим кредиторам, но и налоговым органам и фондам социального страхования.

Мировые экономисты подчеркивают, что столь высокие размеры помощи, а также рост накоплений могут привести к серьезной инфляции, которая больно ударит именно по бедным странам, ухудшив их и без того сложное экономическое положение.

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