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Беспилотник ВВС США пролетел вдоль берегов Крыма и над Донбассом

  • 21.04.2021

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk пролетел 21 апреля вдоль морской границы у берега Крыма. Об этом со ссылкой на сервис отслеживания движения самолетов Flightradar24 сообщило российское издание «Коммерсант».

Судя по данным Flightradar24, дрон вылетел с авиабазы на острове Сицилия, добрался до воздушного пространства над Черным морем, обогнул Крым с юга, находясь на удалении от российского воздушного пространства. Беспилотник проследовал над нейтральными водами вдоль российского побережья Краснодарского края – напротив Новороссийска и Геледжика. Далее дрон вернулся, обогнув Крым, и совершил полет над территорией Украины – от Николаева до Северодонецка и обратно.

Скриншот экрана с данными сервиса Flightradar24

Агентство «Интерфакс» уточняет, что полет около морской границы Крыма американский дрон выполнил на высоте 15 тыс. м.

Россия с 20 по 24 апреля ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря, сообщает «Коммерсант».

Ограничены полеты до высоты 19 километров над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии),  с прилегающими к ней территориальными водами и частью международных вод Черного моря.

Кроме того,  с 24 апреля до 31 октября 2021 года Россия закроет для иностранных военных судов проход в трех районах Черного моря. Поводом для решения названо проведение в этих районах «учений» российского флота. США и ЕС требуют от РФ отменить решение.

Все это происходит на фоне растущего напряжения на границе России и Украины, а также между Россией и США.

Так, сегодня МИД РФ объявил 10 сотрудников посольства США в Москве персонами нон-грата. Они должны покинуть страну до 22 мая. Ноту об этом получил заместитель посла США в РФ.

По данным международных наблюдателей, Россия сосредоточила на восточной границе Украины и в Крыму наивысшую концентрацию военной силы начиная с 2014 года. Число военнослужащих, стянутых к российско-украинской границе, оценивается в 120 тысяч человек.

2 апреля президент США Джо Байден пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому поддержку перед лицом российской агрессии. 15 апреля США ввели новые санкции в отношении России. Ограничительные меры, в частности, коснутся российского госдолга. Кроме того, санкции вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц, а 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне будут высланы из страны. 


«Детали», Д.Г. На фотоиллюстрации сверху: пуск израильского беспилотника Harop с корабля. Фото не является изображением стратегического беспилотника ВВС США. На иллюстрации в тексте: скришот данных с сервиса Flightradar24.

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