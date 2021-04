архив



дата публикации 23.04.21 22:10 Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае Экономисты бьют тревогу: Китай стоит на пороге демографической катастрофы вчера в 08:58, Александр Мартыненко, Газета South China Morning Post сообщает: хороший уровень жизни, финансовое благополучие, технический прогресс и образование оказались вторичными факторами по сравнению с простой численностью рабочих рук в стране. К такому выводу пришли в Народном банке Китая и призвали власти срочно стимулировать массовую рождаемость. Иначе через считанные годы в стране разразится демографический кризис, который не удастся компенсировать никакими деньгами и высокими технологиями. Политика «Одна семья – один ребенок» в Китае была официально отменена еще в 2013-м, но рождаемость в стране все равно находится в стагнации. Количество стариков, напротив, постоянно растет – если в 2000-м их было 7 % от общего населения, то в 2019-м стало уже 12,3 %. Государственные финансисты подсчитали, что пик численности населения Китая придется на 2025 год, а затем количество граждан неумолимо начнет сокращаться. Но чиновников беспокоят не живые души, а уровень платежеспособности людей. Демография напрямую влияет на уровень потребления, и в Китае эта ситуация приобретает ярко выраженный негативный характер. Среди китайцев сильны родственные связи, поэтому уход за растущим числом стариков и параллельное уменьшение количества рабочих рук порождают у многих семей финансовый стресс. Стоимость деторождения, затраты на воспитание и обучение становятся весомыми ограничивающими факторами для многих молодых пар. Китайские финансисты призывают власти придумать новые способы, как вовлечь стариков в экономическую деятельность, как вернуть их на работу и стимулировать у них потребительский спрос. Женщин следует активно стимулировать рожать более двух детей. И, возможно, придется уменьшить инвестиции в передовые технологии, сократить темпы их внедрения, чтобы стареющее население успевало адаптироваться, не теряло рабочие места и сохраняло финансовую активность.

Будущее прокси-войны. Мотив китайца Dominic Tierney 22.04.2021 В 2013 году в центре внимания оказался китайский чиновник Ли Шай — сотрудник МИД КНР. Тогда он заявил, что китайские интересы в Африке нарастают, а потому «политические волнения в регионе повлияют на Пекин в гораздо большей степени». Один китайский посол вообще заявил — мол, Китай всё больше вовлекается в политику африканских стран. Но его туда «просто втягивают, не оставляя выбора». Как показывают эти комментарии, за последние десятилетия Поднебесная действительно становится всё более заметным участником зарубежных гражданских войн. Так уж сложилось исторически, что растущие великие державы имели привычку вмешиваться во внутренние конфликты за рубежом. И само собой разумеется, что Китай — вовсе не исключение. Но что же конкретно движет интересами китайской интервенцией далеко за пределами страны? Во-первых, Пекин мастерски оперирует внешними внутренними конфликтами. Он использует этот рычаг, чтобы дополнительно защитить свои основные интересы. Здесь и поддержание политического контроля в целом. И территориальная целостность внутри своего государства, построенная на защите принципа «одного Китая». Особенно такой расклад не нравится Тайваню, который согласно заявленным позициям является частью КНР. Пекин давно настаивает на том, чтобы получатели иностранной помощи отказались от дипломатических отношений с Тайбэем. А заодно не одобряет критику в свой адрес, стабильно поступающую по другим внутренним вопросам. Например, дела в Тибете, обращение с мусульманскими меньшинствами и, конечно же, Гонконг. Что особенно важно, Китай готов влиять на исход иностранного конфликта, просто чтобы победитель не смог сыграть свою партию. Вспомните гражданскую войну в Либерии, которая велась с 1989 по 2003 год. Тогда очаг заварушки превратился в довольно эффективную войну посредников — как раз между Китаем и Тайванем. Шла она не столько на поле боя, сколько посредством помощи одной из сторон и дипломатической поддержки. Как результат, уже в 1997 году Либерия прекратила отношения с Китаем. Взамен она получила подмогу — точнее, десятки миллионов долларов из Тайбэя. Реакция последовала практически незамедлительно, и в 2003 году Пекин препятствовал появлению мирного плана в африканской стороне. А заодно мешал развёртыванию сил ООН. Всё это продолжалось недолго. Ровно до тех пор, пока КНР не получила гарантий того, что новое правительство точно так же откажется от поддержки со стороны Тайваня. Вскоре Китай и Либерия торжественно восстановили дипломатические отношения, и ООН наконец-то санкционировала создание миротворческих сил в регионе. Правда, так бывает не всегда. Ведь во-вторых, периодически Китай интересуется делами других государств, чтобы защитить собственную границу. Например, Объединённая армия штата Ва в соседней Мьянме давно является эффективным китайским посредником. Повстанцы говорят на китайском языке и используют китайскую валюту. Как сообщается, Пекин обеспечил им финансовую поддержку и тяжёлое вооружение, включая ракеты и бронетехнику. Конечно, существует множество мотивов для оказания помощи этому формированию. В список можно смело включать экономические интересы и базовое желание Пекина сохранить своё влияние в Мьянме. Но основная цель поддержки группы всё же другая. Повстанцев кормят, чтобы они не допустили распространения конфликта на территорию Китая. В-третьих, КНР вмешивается в гражданские конфликты в рамках своего стратегического соперничества с соседями. Взять хотя бы Нью-Дели: там давно жалуются, что китайцы старательно помогают повстанцам на северо-востоке Индии. А что делает Пекин? Просто отрицает подобную информацию. И в то же время предоставляет убежище лидерам повстанцев, а самим рядовым воякам — хорошее вооружение. И здесь вышеупомянутые повстанцы Мьянмы не просто идейные побратимы; в данном случае именно через них как посредников идут эти поставки. В 2020 году вышла статья китайской государственной газеты Global Times. Там открыто говорилось, что Пекин способен ответить на индийскую поддержку Тайваня, причём наиболее радикальным шагом. «Если Индия разыграет тайваньскую карту, — говорится в сообщении, — она должна знать, что Китай ответит поддержкой индийских сепаратистов». Заодно Китай интересуется делами Шри-Ланки. Здесь он помог правительству сокрушить тамильских сепаратистов в 2009 году — отчасти для того, чтобы сместить баланс сил в Южной Азии в сторону от Индии, заинтересованной в обратном. Пекин остаётся крупнейшим союзником острова. Это, к примеру, его главный поставщик оружия, что немало говорит о взаимной заинтересованности. А бонусом — ещё и хранитель интересов Шри-Ланки в Совбезе ООН. Когда в Палате военной стратегии собрались обсудить происходящее на острове, Пекин тут же вмешался. И намертво заблокировал любые попытки затронуть тему посредством диалога. Кроме того, в 2015 году китайцы отреагировали на местные выборы — и тут же направили средства на поддержку нужных политиков. В-четвёртых, экономические интересы также выгодны Пекину с точки зрения вмешательства в ход иностранных гражданских конфликтов. На рубеже веков партия поощряла компании земляков, дабы те наращивали зарубежные инвестиции. А впоследствии прямые зарубежные инвестиции Китая резко возросли. В 2002 году они достигали 2,7 млрд долларов, но в 2016 году увеличились до 196 млрд. Центральным элементом китайских иностранных инвестиций является Инициатива «Один пояс, один путь». Это программа стоимостью в 1 трлн долларов, которую запустили в 2013 году. Она включает в себя финансирование строительства мостов и железных дорог, портов и прочей инфраструктуры. Влияние «Пояса» распространяется на Азию, Африку и Европу. Экономические интересы вовлекают Китай и ряд военных обострений, демонстрируя его прямую заинтересованность в исходе зарубежных войн. Его инвестиции часто сосредоточены в крайне небезопасных регионах. При этом треть импорта нефти, необходимой для Китая, поступает из Африки. Энергетические, горнодобывающие и строительные компании КНР мыслят так же: они куда более охотно работают в нестабильных странах, чем западные корпорации. Так у Пекина появился сильный стимул — ему необходимо защищать политиков и целые правительства, которые подписывают экономические сделки с китайскими компаниями. И, конечно же, соблюдают продиктованные условия. Как помешать попыткам России и Китая подорвать либерализм По словам одного из ведущих экспертов, на фоне растущей координации Россией и Китаем своих действий, демократические страны должны объединить усилия, чтобы укрепить свои открытые общества. Apr 22, 2021 (Фото: Kremlin.ru, 2019 г.) Александр Виндман, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США, приобретший известность во время первого процесса по импичменту экс-президента Дональда Трампа, заявил, что Россия и Китай объединяют усилия, чтобы «превратить коррупцию в оружие», добавив, что западным демократиям необходимо объединиться, чтобы более эффективно защищать либеральный миропорядок. Выступая на состоявшемся 21 апреля антикоррупционном форуме, Виндман сказал, что есть признаки того, что Россия и Китай делятся «передовым опытом» по подрыву демократических обществ путем усиления криминальных сетей и распространения коррупционных практик. Они также применяют подход «пожарного шланга лжи» для распространения дезинформации. Подобно тому, как Россия и Китай все больше координируют свои действия, ведущим демократическим государствам тоже следует объединить усилия, чтобы защитить свою открытую систему. «Демократический мир должен объединиться во многом таким же образом [как его оппоненты], чтобы дать отпор», – сказал Виндман на форуме, организованном Институтом Гарримана при Колумбийском университете. (Офис Eurasianet.org расположен в здании Института Гарримана – прим. ред.) Усиливающаяся конкуренция за глобальное влияние все больше сосредотачивается на проблеме коррупции в высших эшелонах власти, и Украина в настоящее время является полем битвы между конкурирующими моделями государственного устройства. Россия недавно стянула войска к границе с Украиной. Виндман указал на то, что это является результатом недовольства РФ действиями Киева против ориентированных на Россию олигархов в Украине, в частности санкциями, введенных в феврале администрацией президента Владимира Зеленского в отношении дружественного Кремлю магната Виктора Медведчука. По словам Виндмана, наращивая военное присутствие на границе, Россия давала Зеленскому понять, чтобы он «отстал» от юридических и физических лиц в Украине, связанных с Россией, которая хочет помешать планам Украины по интеграции в евроатлантическую систему. Виндман добавил, что эти войска представляют «острую и непосредственную» угрозу национальной безопасности Украины, подчеркнув при этом, что укрепление системы противодействия коррупции в Украине «так же важно», как и вопрос национальной безопасности страны. В последние годы Украина создала целый ряд институтов и систем для сдерживания коррупции. Но, несмотря на значительный прогресс, взяточничество остается устойчивой чертой политической и экономической жизни страны, отчасти по причине вмешательства России. «Повсеместная коррупция дает России возможность заявлять, что Украина является несостоятельным государством», тем самым замедляя темпы реформ в этой стране, пояснил Виндман. Виндман высказался в поддержку принятых администрацией Байдена временных инструкций касательно вопросов национальной безопасности, в которых более четко признается угроза, исходящая от коррупции в высших эшелонах власти в Украине и других странах, и необходимость борьбы с ней. «Если мы разрушим коррумпированные сети [используемые такими странами, как Россия, Китай и Северная Корея], мы продвинем интересы национальной безопасности США», – сказал Виндман. В случае с Украиной, добавил он, значительная активизация усилий по сдерживанию системной коррупции – это «пожалуй, самая важная инициатива в области национальной безопасности, которую [страна] может предпринять». Виндман ушел из армии в звании подполковника прошлым летом, после того, как тогдашний президент Трамп уволил его с должности ведущего эксперта по Украине в Совете национальной безопасности. Многие расценили это увольнение как месть за показания Виндмана во время первого расследования по делу об импичменте Трампа. В настоящее время он является докторантом Школы углубленных международных исследований им. Нитце при Университете Джонса Хопкинса. По словам Виндмана, чтобы эффективно противодействовать усилиям России и Китая по созданию нового экономического порядка, не основанного на правилах, потребуется гораздо более тесная координация между структурами национальной безопасности и правоохранительными органами США и Европы. Он также призвал США и ЕС усилить поддержку неправительственных групп и медиа-организаций, занимающихся мониторингом глобальных финансовых потоков. «Необходимо гораздо больше общаться, – сказал он. – Но пока мы еще не вышли на этот уровень».

Появление морских баз Китая на атлантическом побережье Африки стало бы крупнейшей угрозой США - Пентагон Этот контент был опубликован 22 апреля 2021 года ***После модернизации база КНР в Джибути может принимать авианосцы и ядерные подводные лодки Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава Африканского командования ВС США Стивен Таунсенд заявил, что более всего его беспокоит возможность создания КНР военно-морских баз на западных берегах Африки. "Это наиболее значительная угроза от Китая - заполучить полезный для его военных объект на атлантическом побережье (Африки - ИФ)", - приводят американские СМИ слова генерала со слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Он уточнил, что речь о порте, где ВМС Китая могли бы пополнять боеприпасы и ремонтировать корабли, и, по словам Таунсенда, Пекин "агрессивно ведет работу над этим". Генерал заявил, что в Вашингтоне знают о планах КНР развернуть сеть баз в мире, причем Китай сейчас пытается создать подобный объект в Танзании. Он отметил, что за последние два года Китай возвел большой пирс у своей базы в Джибути, и теперь здесь могут швартоваться авианосцы и ядерные подводные лодки. "Я ожидаю, что мы увидим здесь возросшее китайское военно-морское присутствие", - предупредил Таунсенд. Он добавил, что США не стоит вести соперничество с Китаем в регионе, предпринимая зеркальные меры, но Вашингтон "может направлять усилия туда, где наши (американские - ИФ) инвестиции найдут самое лучшее применение".

В первом квартале российский агроэкспорт в Китай превысил 1 млрд долларов Источник: The DairyNews 21.04.2021 По данным ФТС, в январе-марте 2021 года Россия экспортировала в Китай 1,8 млн тонн продукции АПК, что на 57% выше аналогичного прошлогоднего периода. Стоимостной объем поставок увеличился на 9,5% до 1,09 млрд долл. Несмотря на рост, в текущем году КНР пока занимает второе место среди крупнейших покупателей российского продовольствия, уступая Турции, сообщили The DairyNews в пресс-службе ФГБУ «Агроэкспорт». Структура экспортных продаж в Китай в начале года претерпела существенные изменения. Так, кратный рост по сравнению с прошлым годом показал экспорт соевых бобов: в физическом выражении их отгрузки выросли в 4,4 раза до более 1 млн тонн, в денежном – в 4,9 раза до 357 млн долл. Более 95% этого объема пришлось на январь, что во многом объясняется введением в России экспортной пошлины с 1 февраля. «В преддверии введения пошлины на сою экспортеры, используя механизм предварительного декларирования, заявили экспорт значительного объема соевых бобов», – прокомментировал «Агроэкспорту» исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Однако он ожидает, что в последующие месяцы такой всплеск по экспорту соевых бобов больше не повторится. «До конца года экспорт будет несущественный. В новом сезоне, по нашей оценке, поставки не превысят 500 тыс. тонн», – указал Мальцев. На втором месте в структуре отгрузок в КНР – подсолнечное масло. Его экспорт в январе-марте в физическом выражении снизился на 11% до 168 тыс. тонн, однако в стоимостном – увеличился на 46% до 190 млн долл. благодаря росту мировых цен. Поставки рапсового масла выросли на 44% до 89 тыс. тонн в физическом выражении и на 70% до 94 млн долл. в денежном. «Спрос на российское масло в КНР устойчиво высокий, несмотря на серьезный рост стоимости масел по сравнению с началом прошлого года. Мы ожидаем, что экспорт растительных масел в этом году в КНР вырастет в денежном выражении», – отметил Мальцев. Экспорт ракообразных в Китай по сравнению с первым кварталом 2020 вырос на 75% до 3 тыс. тонн, а экспортная выручка – в 2,2 раза до 97 млн долл. Мороженая рыба, которая все последние годы лидировала среди экспортируемых в КНР категорий продуктов, в этом году пока находится на 5-м месте: ее поставки упали по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 7 раз до 46 тыс. тонн на сумму 64 млн долл. Рост экспорта ракообразных обусловлен восстановлением объема поставок живого краба в Китай в сравнении с прошлым годом, поясняет президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. «КНР – основной покупатель краба, а новогодние каникулы в Китае, когда люди собираются за праздничными столами и посещают рестораны, — традиционно сезон высокого спроса. Но в прошлом году праздничный досуг скорректировала пандемия коронавируса: в январе-феврале в КНР был веден строжайший карантин, рестораны были закрыты», – напомнил Зверев. Однако в целом, по его словам, в последние 10 лет наблюдается устойчивый тренд роста поставок краба в Китай, и 2021 год не стал исключением. Что касается поставок мороженой рыбы, то на этот сегмент значительное влияние пандемия начала оказывать только в этом году. «Основная часть выпускаемой на судах в зимне-весенний период продукции – 700 тыс. тонн обезглавленного замороженного минтая – исторически шла на экспорт в КНР. На снижение объема экспорта российской рыбопродукции повлияли введенные властями КНР меры по профилактике распространения Covid-19 в конце прошлого года», – комментирует Зверев. По его словам, сейчас в порту Циндао осуществляется выгрузка контейнеров, однако возврата к предыдущему формату оформления поступающих грузов так и не произошло. Китай – вторая по величине экономика в мире и один из наиболее быстрорастущих рынков продукции АПК. В 2020 году, несмотря на пандемию, ВВП КНР вырос на 2,7% и достиг 14,7 трлн долл. США. Доля сельского хозяйства в ВВП страны составляет 7,1%. Китай является ведущим мировым производителем многих видов агропродукции, в том числе занимает 1-е место по урожаю пшеницы, риса, арахиса, фруктов и овощей, чайного листа, табака. По продукции животноводства КНР остается лидером по производству свинины, куриных яиц, меда, вторым после США производителем куриного мяса. Несмотря на масштабы производства, агропромышленный комплекс Китая не в состоянии удовлетворить растущий спрос, в результате чего страна вынуждена импортировать многие виды продовольственных товаров. Кроме того, на объемы импорта значительно повлияла эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) в 2018-2020 годах, что вызвало резкий рост ввоза из-за рубежа мяса, а по мере восстановления собственного поголовья – фуражных культур. Китай – второй в мире импортер продукции АПК после США. По данным ITC Trade Map, в 2020 году в республику ввезено продовольствия стоимостью 162 млрд долл., что на 16% больше показателя 2019 (коды ТН ВЭД 01-24). В структуре закупок преобладали соевые бобы, свинина, говядина, ракообразные, готовые продукты для детского питания, пальмовое масло. Ведущие экспортеры продукции АПК в Китай – Бразилия с долей 21%, США (13%), Новая Зеландия (5,3%). Россия в 2020 году сохранила 10-е место с долей 2,5%. Согласно оценке Федерального центра «Агроэкспорт», потенциал поставок продукции АПК из России в Китай до 2030 года оценивается на уровне 7-7,6 млрд долл. В частности, перспективами роста экспорта обладают мороженая рыба, соевые бобы, подсолнечное масло, ракообразные, мясо птицы, рапсовое и соевое масло, шоколадные кондитерские изделия, мясо КРС, молочная продукция.

Жизнь IT-инженера в Китае: как дела с IT, цензурой и интеграцией в общество Maria Konova 21 апр Китай — один из мировых лидеров IT-рынка, который по многим параметрам теснит США и Европу. При этом историй о релокейте в Штаты или Европу тысячи, а в Китай инженеры почему-то практически никогда не едут. Чтобы разобраться, почему так происходит, мы пообщались с Русланом — iOS-разработчиком, который два года жил и работал в Шанхае. Он расскажет, как здесь вообще работается и живется иностранцу, и почему Китай практически полностью закрыт для зарубежных инженеров. Как я стал работать в Китае и почему другим способом сюда почти не попасть Я работал iOS-разработчиком в компании Booking.com, в офисе в Амстердаме. Руководство решило открыть в Китае полноценный филиал — чтобы адаптировать Booking под китайскую специфику. Стали искать сотрудников, готовых переехать в этот новый китайский филиал. Я сразу согласился — меня интересовала восточная культура и хотелось попробовать пожить где-то в новом и необычном месте. В итоге переехал и проработал в этом филиале два года. Под конец я остался там единственным иностранцем — остальные в штате были китайцами. Работа была проектной, а мне в Китае понравилось. Поэтому решил поискать работу в местных компаниях. И столкнулся с тремя проблемами: Почти везде требуют знание китайского. Китайцы, даже IT-инженеры, плохо знают английский, и без хорошего уровня китайского тут почти никуда не берут. Я изучал язык, и уже мог разговаривать на неплохом уровне, но для работы этого было недостаточно.

Своих инженеров и так хватает. Тут нет такой проблемы, что IT-специалистов мало и их ищут за рубежом. Местные вузы выпускают тысячи хороших специалистов, и нанимать иностранца просто незачем.

Иностранец здесь практически не может получить постоянный вид на жительство. Разрешение на работу придется продлевать каждый год, и для работодателя это не очень удобно. Для сотрудника, кстати, тоже — вам просто могут не продлить разрешение, и придется уезжать. Поэтому устроиться в китайскую компанию из-за границы практически невозможно. А возможно, и незачем — все-таки процессы здесь сильно отличаются от принятых в Европе. Это касается и других профессий. Но есть два исключения — преподаватель иностранных языков и танцор/модель. На эти профессии в Китай иностранцев нанимают очень охотно. Европейская внешность тут всем нравится, а нанять для своего ребенка преподавателя английского из Европы, США или России считается очень престижным. Даже если английский он знает не очень хорошо. Многие, кто едут работать в Китай, в итоге работают именно преподавателями, либо танцуют в клубах или снимаются для журналов. Как в Китае устроена работа в IT-компаниях В Китае есть «культ 996» — означает работу с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. Выживать в таком графике очень сложно, но многие китайские компании, в том числе IT, работают по принципу 996. Например, когда я искал работу, в одном стартапе предлагали график еще хуже — с 12 утра до 12 ночи, с воскресенья по пятницу. Мне в этом плане повезло. Я работал все-таки в европейской компании, так что график был обычный — 8 рабочих часов, 5 дней в неделю. Но для Китая эта история нетипичная. Кстати, я заметил, что в основном в крупных IT-компаниях инженерами работают ребята младше 30. Не знаю точно, почему так происходит. Могу только предположить, что людям после 30 такой график выдерживать уже сложно: многие стараются или перейти на менеджерские должности, или заработать побольше и уже вообще не работать. Либо уходят в компании помельче, где платят не много, но и нагрузка не такая высокая. А может вообще ложатся и умирают — зная китайцев, вполне вероятный сценарий. Причем конкуренция очень большая. Не хочешь работать 996 или проходить стрессовое собеседование? До свидания, на твое место претендует еще пять человек. Собеседования тоже своеобразные. На интервью в местные компании я чувствовал себя как в универе на экзамене по матанализу. У старого препода, который ненавидит всех и не упускает шанса показать, что он знает гораздо больше, чем ты. Говорят, что так они проверяют, выдержит ли человек их культуру внутри компании или нет. Когда мой знакомый собеседовался в Алибаба, ему позвонили без предупреждения в 8 вечера и начали гонять по алгоритмам. Кроме того, здесь есть еще одно серьезное отличие от европейских компаний. В Европе принято, чтобы сотрудники что-то предлагали и начинали свои собственные проекты. Обычно согласовать что-то новое очень легко, а инициатива поощряется. В Китае все совсем не так. Любая инициатива обычно исходит только сверху, от руководства. А чтобы предложение сотрудника приняли, его все равно нужно отнести наверх, долго согласовывать — и только потом снова спускать вниз, на исполнение. Мы в китайском филиале Booking в итоге работали по китайской схеме. То есть нам приносили задание, мы его выполняли — и большего от нас особо и не ждали. Мне сначала было немного непривычно, но я заметил, что процессы так идут в целом быстрее. А вот китайцы иначе работать не умеют — если их оставить без руководства, они потеряются и не будут знать, что им вообще делать. Не думаю, что это как-то хорошо или плохо — просто по-другому. Результаты приносят оба подхода. Немного о жизни в Китае с точки зрения иностранца Как вы уже поняли, вас вряд ли занесет в Китай на работу — если только вы не планируете тут танцевать или преподавать английский китайским ребятишкам. Поэтому хочу немного рассказать, как тут вообще живется — своими глазами вы это не увидите, для туристов многие вещи проходят мимо. Не буду делить особенности страны на какие-то плюсы и минусы — просто расскажу про моменты, которые мне кажутся необычными или интересными. Любовь к европейцам. Вы наверняка слышали, что во всей Азии очень любят людей с европейской внешностью. И это правда. В Шанхае это не так заметно, но когда я путешествовал по стране, меня часто просили сфотографироваться с их детьми, и я в целом привлекал много внимания. Именно поэтому европейцев зовут сюда работать танцорами и моделями. Не обязательно даже уметь реально круто танцевать — европейской внешности обычно достаточно. Иметь работника с европейской внешностью престижно и прибыльно — заведение сразу станет сильно популярнее. Доходит до абсурда. Бары, клубы и рестораны платят иностранцам просто за то, что они посидят в заведении. Считается, что если в заведение ходят иностранцы — оно очень крутое, для местных это работает как реклама. То есть вы приходите, просто сидите — а вам бесплатно приносят выпивку, еду и даже немного накидывают сверху в качестве оплаты. Я сам так не подрабатывал, но многие мои знакомые это делали. Еще перед иностранцами здесь стараются «выпендриться» — качественно оказать услугу, показать лучший сервис. Например, многие отели обслуживают только китайцев — для работы с иностранцами нужно получить специальную лицензию и доказать, что ты действительно не ударишь в грязь лицом перед гостями из-за рубежа. Это сильно мешало — во время путешествий большая часть отелей была для меня недоступна. И это при том, что я работал в Китае, то есть был почти местным жителем. Вообще Китае много мест с потрясающей природой — можно здорово отдохнуть, не выезжая из страны Настороженное отношение к иностранцам. Кажется, с предыдущим пунктом это согласуется плохо. Но на самом деле европейцев здесь любят как диковинку — а вот общаться с ними и пускать в свое общество не торопятся. В моем кругу, например, были в основном экспаты. Китайцы тоже были, но только те, кто долго прожил за границей и больше любит общаться с иностранцами, чем с местными. В основном отношение просто нейтральное. Есть те, кто ругается, что иностранцы отнимают рабочие места и местных девушек, но большинству людей на вас все равно. Вы для них навсегда чужой. Вообще вся китайская среда не очень дружелюбна к иностранцам. В кафе может не быть меню на английском — зачем, клиентов-китайцев хватит. Или, например, в пандемию перед походом в музей нужно было бронировать место онлайн на сайте. Я часто не мог это сделать — система принимала только номер китайского паспорта, а данные моих документов вбить было невозможно. Целая куча недорогих ресторанов. За что я полюбил Китай, так это за общепит. Я готовил сам раз—два в месяц, если вдруг сильно хотелось — а в остальное время питался в кафе и ресторанах. Они тут на каждом шагу, везде кормят вкусно и недорого. Полноценно поесть можно за 30 юаней — около 300 ₽. Может показаться, что это дорого, но зарплата у IT-инженеров тут вполне европейская — может быть 25 000 юаней и выше, а это около 290 000 ₽. Плюс Шанхай — недешевый город, во многих других цены ниже. Что интересно, почти все рестораны — с местной кухней. Вот только общего понятия «китайская кухня» тут нет — в каждой провинции она очень сильно отличается. Где-то любят острое, где-то в ходу морепродукты. В общем, можно питаться одной «китайской едой», и это не надоест. Невозможность интегрироваться в общество. Иностранец в Китае никак не может получить гражданство. Даже если вступить брак с местным — вы получите вид на жительство с серьезными ограничениями, который не дает даже права на работу. Если работаете здесь, разрешение на работу и жизнь дают только на год, и его нужно каждый раз продлевать. Постоянный вид на жительство не дают почти никому, только за какие-то выдающиеся заслуги перед Китаем. Если прибавить то, что иностранцам тут не особенно рады, получается, что переезжать в Китай на ПМЖ точно не стоит. Всегда будет риск, что вы тут обживетесь — а потом разрешение на работу не продлят, и придется уезжать. И начать близко общаться с местными не получится. Поэтому многие сюда приезжают просто на заработки или для смены обстановки, а через несколько лет возвращаются на родину или едут куда-нибудь еще. Я сам уехал спустя три года после приезда — предложили хороший проект в Лондоне. Китай мне нравился, но я понимал, что навсегда тут остаться не смогу. И лучше уехать сейчас, чем потом убегать вникуда. Тотальная слежка и цензура. Все, что говорят про слежку и цензуру в Китае — правда. Плохо отзываться о правительстве нельзя, и нужно всегда держать в голове, что ваши сообщения в мессенджерах могут в любой момент прочитать. Если увидят что-то антиправительственное, иностранца в тюрьму не посадят, но разрешение на пребывание в стране сразу отзовут. Вслух политику тоже лучше не обсуждать — китайцы такие беседы однозначно не поддержат. Зарубежные сервисы действительно не работают по умолчанию. Многие все равно ими пользуются через VPN, и это формально не запрещено — я сам так делал. Серьезные санкции и последствия ждут не пользователей, а создателей VPN-сервисов. На улицах действительно буквально везде стоят камеры. Куда бы ты ни пошел — за тобой следят. Это напрягает, но с другой стороны гарантирует безопасность. Здесь почти нет краж и чего-то серьезнее — ведь преступника сразу вычислят и найдут. Например, знакомые девушки мне рассказывали, что совершенно не боятся гулять тут по ночам — такой уровень безопасности есть даже не во всех странах Европы. А вот еще несколько коротких фактов: Большинство китайцев потеют без запаха из-за физиологических особенностей. Очень актуально для шанхайского жаркого и влажного климата — я умудрялся полностью пропотеть за 15 минут на улице. Из-за этой особенности дезодорантов в магазинах почти не найти.

Почти у всех китайцев плохое зрение. На работе в команде из 15 человек я единственный не носил очки.

На первом же свидании к партнеру тут присматриваются как к потенциальному супругу. Местным важно жениться/выйти замуж до 30 — иначе считается, что с тобой что-то не так, и потом найти пару будет сложно.

В Шанхае есть очень большой «свадебный рынок». Туда приходят родители и выставляют таблички с параметрами детей: возрастом, ростом, весом, работой, зарплатой и т.п. Другие родители ходят по рынкам, расспрашивают про «товары» и договариваются о свидании для своих детей. Такой вот Tinder. Вот как выглядят такие рынки. Источник Нет ограничения на возраст продажи алкоголя — даже школьник может купить виски. Но пить китайцы не умеют, порой пьянеют от бокала пива. Чтобы вы понимали — у них даже есть центры обучения навыкам употребления алкоголя. Правда, они вне закона и их закрывают, но сам факт наличия таких заведений забавляет.

А школьникам, кстати, пить некогда — здесь культ образования, дети постоянно заняты учебой, чтобы иметь шанс поступить в хороший вуз на бюджет. Типичный день китайского школьника последнего года школы начинается в 5-6 утра и заканчивается около 10 вечера, после всех репетиторов. И так целый год. По выходным тоже репетиторы.

Новости Китая, вечер: образцовые отношения с Россией и пьяный пилот Опубликовано 2021/04/20 Фото: RG Главные новости Китая, по будням в 7 утра и 7 вечера по Москве. — Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия создали образцовые отношения между мировыми державами. Об этом председатель КНР сообщил на открытии диалога «Партия “Единая Россия” — Коммунистическая партия Китая». По его словам, две страны поддерживают дружественные связи, постоянно развивают всеобъемлющее стратегическое сотрудничество. Си Цзиньпин также отметил, что руководящие партии Китая и России на протяжении длительного времени институализируют свои связи, работая над укреплением политического взаимодоверия. Межпартийный диалог является значимой составляющей российско-китайских отношений, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. В этом году мероприятие проходит в режиме видеоконференции. — Huawei наберет на работу 5 тыс. инженеров-разработчиков смарткаров. Об этом сообщил руководитель отдела умных автомобилей китайского гиганта электронной коммерции Ван Цзюнь. Он отметил, что Huawei продолжит вкладывать средства в автомобильную промышленность. В 2021 году компания запланировала потратить на НИОКР в сфере смарткаров $1 млрд, а в будущем эти расходы будут ежегодно расти на 30%. Также компания примет на работу 5 тыс. инженеров, в том числе 2 тыс. разработчиков систем автономного хода. Ван подчеркнул, что Huawei будет развивать сотрудничество с производителями автомобилей со всего мира. На данный момент компания имеет партнерские отношения с более чем 200 автомобилестроительными компаниями. — Китай построил более 26 тыс. футбольных полей за 5 лет. Такие данные опубликовал Государственный комитет КНР по развитию и реформам. Отмечается, что за время реализации 13-го пятилетнего плана (2016-2020) в регионах Китая возвели 26,9 тыс. футбольных полей. Лидерами спортивного строительства стали провинции Хэнань, Шаньдун и Гуандун — во всех трех построили более 1 тыс. футбольных полей. В комитете отметили, что вместе с большими масштабами строительства возникли серьезные проблемы с эксплуатацией полей и качеством проведенных работ. Также власти рекомендовали сделать поля, построенные на государственные деньги или с применением субсидий, бесплатными или ввести минимальную плату за пользование гражданами. Футбольный стадион в одном из китайских городов. Фото: Global Times — Рождаемость в Китае может опуститься ниже 10 млн младенцев в ближайшие 5 лет. Такое заявление сделал директор Гуандунской академии демографического развития Дун Юйчэн. Эксперт отметил, что в стране будет рождаться менее 10 млн младенцев ежегодно, если государство не отменит ограничение по рождению двух детей. Также Дун считает возможным сценарий снижения общей численности населения Китая в ближайшие годы. До 2016 года в Китае действовала политика «Одна семья — один ребенок». За годы проведения политики реформ и открытости стране удалось сдержать взрывной демографический рост. Однако в последние годы Китай столкнулся со старением населения. В 2019 году в КНР родилось 14,65 млн детей, что стало самым низким показателем со времени основания государства в 1949 году. — В Китае наказали иностранного пилота, у которого обнаружили следы алкоголя в крови. Предполетную проверку не прошел сотрудник Сычуаньских Авиалиний. Сообщается, что правила нарушил иностранный пилот, однако его происхождение и имя СМИ не уточняют. В данной авиакомпании могут работать граждане стран, у которых установлены дипломатические отношения с КНР. Пилот был оштрафован на 80 тыс. юаней ($12 тыс.) и лишен права совершения полетов на полгода. Все члены экипажа в день инцидента также были отстранены от работы.



