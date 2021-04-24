«Чикагский Вестник» №19: Образование как оружие

Дмитрий Якубов:

– День добрый, дорогие друзья, в эфире «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. Сегодня мы отчасти продолжим тему, затронутую в предыдущей передаче, а отчасти начнём новую тему. Но обо всём по порядку. Сначала я, естественно, поздороваюсь со Станиславом. Станислав, приветствую!

Станислав Вольховский:

– Приветствую тебя, Дмитрий! Да, сегодня, думаю, тоже будет интересная дискуссия, как и всегда. Мы должны немного соскочить с нашей любимой темы о том безумии, которое творится в США с расизмом. И, может быть, поговорим о каком-то другом безумии?

Дмитрий Якубов:

– Да, безумий много, обсуждать есть что. Но для начала несколько последних новостей. Новость номер один, которую вы уже, наверное, слышали. Новость о семье вот этого Флойда великого, теперь подвижника.

Станислав Вольховский:

– Святого.

Дмитрий Якубов:

– Святого Флойда, подвижника земли американской. Его семья получает 27 миллионов долларов компенсации. Приятная новость, надеюсь, я вас обрадовал.

Другая новость, естественно, очень важная. Наконец-то, ура, ура, ура. Девушка-индеец, я даже не знаю, как её назвать получше. Индейка?

Станислав Вольховский:

– Судьба индейки.

Дмитрий Якубов:

– Судьба – индейка, жизнь – копейка. Вот она стала министром внутренних дел в США. Впервые. Это, конечно же, преподносится, как невероятное торжество демократии и свободы, радости, счастья, братства и всего остального, что у нас есть в «левом» лагере. Неважно, кто она, неважно, будет она справляться или не будет справляться со своей должностью, со своими обязанностями. Неважно! Важно, что она первый индеец, точнее, первая индейка на этом такой ответственном государственном посту. Вот.

Станислав Вольховский:

– Надеюсь, что по этому поводу не отменят праздник – День Благодарения, потому что… Хотя, это только в русском языке существует этот странный каламбур.

Дмитрий Якубов:

– Итак, День Благодарения, возблагодарим же американскую землю за то, что теперь индейцы возвращаются в правительство, будут снова нами править. Но об этом я скажу немного попозже. Сейчас хочу сделать небольшой экскурс в историю, а потом Станислав его прокомментирует.

Итак, дорогие друзья мои, отмотаем на несколько сот лет назад. Реформация идёт в Европе. Реформация началась достаточно кроваво. Она потеснила католиков и начала своё относительно победоносное шествие по Европе и тут появились иезуиты. Иезуиты вышли на историческую сцену и потеснили реформацию, восстановив во многом влияние католической церкви на государство в Европе. Один из очень эффективных методов иезуитов состоял в следующем. Они предлагали правительствам мир и уступки. Они говорили, мол, что мы будем с вами ссориться, убивать, ни к чему это не нужно, давайте жить в мире, но, пожалуйста, вы же не будете против, если вы будете практически везде-везде-везде, а мы просто займёмся образованием, мы будем просто учить детишек. Мы просто будем давать им образование получше. Ради вас же будем делать. На том и порешили. Как вы понимаете, прошло буквально 20, 30, 40 лет и католики без единого сражения значительно потеснили Реформацию и восстановили влияние католиков в Европе. Просто потому что из этих учебных заведений на свет божий выходили уже закоренелые католики, верующие в Папу Римского и во все католические догматы. Я эту историю привёл вовсе не потому, что считаю католиков плохими, а реформаторов – хорошими. Или наоборот. Дело, собственно, в технике. Как хорошо! Всё отдать, всем якобы поступиться, пойти на разные уступки. Но сохранить за собой образование. Через это отыграть всё. Думаю, современные «левые» очень внимательно и в деталях исследовали этот католический опыт восстановления своего могущества, восстановления своего влияния.

Приведу ещё примеры последних дней. Одним из имён, одним из таких известных людей, которые казались раньше незыблемыми… Пал Дебюсси. Дебюсси у нас теперь в немилости у «леваков». Дебюсси имел неосторожность в начале XX века написать пару музыкальных пьес, в которых упомянул это самое слово «негр». Отмечу, что сами музыкальные пьесы очень известные хорошие, они вошли потом в музыкальное обучение очень-очень многих школ. В одном произведении упоминается «маленький негр», в другом – танец рабов, в котором передразнивают движения своих хозяев-рабовладельцев. Вот были две такие пьесы, которые теперь запрещены к изучению в музыкальных школах. Да, дорогие друзья, моя жена – учительница музыки, она была очень расстроена, потому что это, действительно, по-настоящему хорошие интересные произведения, которые очень многому учили детей. Всё, нельзя, довольно. Больше у нас Дебюсси не является тем композитором, на которого можно равняться и которого можно изучать. Правда, сказали, что у Дебюсси есть и другие пьесы хорошие, их мы и будем изучать. Посмотрим, что из этого получится.

Станислав Вольховский:

– Но это пока.

Дмитрий Якубов:

– Но это пока. Да. Это ещё – лиха беда начало, как говорится.

Другая новость. Теперь, дорогие друзья мои, имя Ньютона тоже нельзя упоминать в некоторых школах в связи с тем, что он белый человек. Больше нет законов Ньютонов. Есть – фундаментальные законы физики, так они теперь называются. И на том спасибо. Хотя бы об этом будут детям иногда напоминать, что есть фундаментальные законы физики. Кто их открыл? Не знаю, будут ли об этом говорить. Но больше эти законы законами Ньютона называться не будут по той простой причине, что Ньютон был белым человеком. Вот такое нововведение.

Но и этого «левакам» показалось мало. Следующая новость. Мы возвращаемся к индейской теме. Судьба – индейка, а жизнь – копейка или наоборот, это уже неважно, я думаю. Дело в том, что в штате Калифорния утверждена новая школьная программа, согласно которой студенты и школьники, занимающиеся изучением этносов, религий, словом, всего, что касается жизни историй народов и религий, традиций, теперь эти студенты будут обязаны… Что бы ты думал, Станислав, они теперь обязаны? Ты не догадаешься, никто, я думаю, не догадается! Эти студенты теперь обязаны на уроках молиться, именно молиться, уделять время молитве древнему богу ацтеков. Я записал себе его название, потому что очень сложно его запомнить. Когда ехал в студию, всё время его повторял, повторял. Но это невозможно запомнить. Итак, древний бог ацтеков – Тескатлипока. Тескатлипока! Вот ему теперь обязаны молиться.

Станислав Вольховский:

– Ха-ха. Но почему?

Дмитрий Якубов:

– Потому что. Сейчас я объясню почему. Этот Тескатлипока теперь должен принимать молитвы студентов в рамках программы деколонизации! Вы понимаете? То есть, пришли злые белые люди и совершили убийство богов. Тео…

Станислав Вольховский:

– Теоцид!

Дмитрий Якубов:

– Совершенно верно. Теоцид они совершили. Расправились.

Станислав Вольховский:

– Разновидность геноцида, скорее всего.

Дмитрий Якубов:

– Да, разновидность геноцида, только здесь пострадали несчастные боги ацтеков. И теперь в рамках деколонизации будут обязаны быть произнесены студентами молитвы этому богу. Никого не смущает, что древние ацтеки, помимо молитв, этому богу приносили и человеческие жертвы. То есть, теперь бог, которому приносились человеческие жертвы, это окажется не только частью изучения, но теперь студенты обязаны, согласно новым правилам, уделять время молитве, молиться в тишине или громко этому древнему богу ацтеков.

Станислав Вольховский:

– Видимо, жертвы воспоследуют. Это не так долго осталось ждать.

Дмитрий Якубов:

– Недолго осталось ждать.

Станислав Вольховский:

– Если он рассердится и не примет эти молитвы, и выразит свое негодование? Дескать, что вы молитесь мне, а где же мои жертвы?

Дмитрий Якубов:

– Да. Запомните, друзья, это имя – Тескатлипока. Тескатлипока!

Станислав Вольховский:

– Да, именно ему следует молиться, а не вызывать полицию, если случайно вас будут грабить или убивать. Потому что полицию мы, как известно, упраздняем, а вот за помощью можно обратиться к каким-нибудь древним богам.

Дмитрий Якубов:

– К древним богам и не забыть принести ритуальные человеческие жертвоприношения. Потому что так будет вернее, так молитвы точно будут услышаны.

Увы, друзья мои! Это не шутка и не розыгрыш. Это новость появилась, в том числе, и на канале «Fox», и в интернете. Пожалуйста, вы можете её почитать, ознакомиться. Тут много чего сказано. В частности, сказано, что человек, который создал эту новую революционную программу, он, естественно, марксист. И он считает, что Америка построена на неправильных принципах. Например, очень плохой принцип евроцентризма, ужасный принцип.

Станислав Вольховский:

– Вместе со страшным перфекционизмом.

Дмитрий Якубов:

– О, да-да. Перфекционизм и христианский бог, как он сказал, изнасиловал и уничтожил древних богов ацтеков. И теперь, и это, друзья мои, привожу фразу из его книги, это «осуществляется месть богов».

Станислав Вольховский:

– О-о-о!

Дмитрий Якубов:

– Итак, у нас месть богов и деколонизация. Думаю, кто будет первее? У кого лучше получится? У тех, кто занимается дерусифкацией на территории бывшего СССР или те, кто занимается деколонизацией на территории США, пока еще существующих. Вот интересно. Видимо, будет такая конкуренция, у кого быстрее и эффективнее получится вот это де-де-де что-то.

Станислав Вольховский:

– Дело в том, что проект деколонизации он явно более важный. Потому что совсем недавно, даже такого знаменитого борца с путинским режимом, как Алексей Навальный, отлучили от священного звания узника совести. Его отлучила организация «Amnesty International». Потому что, оказалось… Удивительно, удивительно, удивительно! Оказалось, что Навальный 10 лет назад входил в националистические и расистские организации, шутил насчет Холокоста, критиковал нелегальную иммиграцию, и занимался прочей деятельностью. И теперь это прилетело ему, как бумеранг. Поэтому оказались неважными все эти его заслуги в шатании путинского режима и организации в России майдана. Если он не встроился в новый тренд борьбы за социальную справедливость, значит, он такой же мерзкий нехороший человек, как и сам Путин.

Дмитрий Якубов:

– Н-да. Очень много плохих «человеков» развелось. В частности, у нас.

Станислав Вольховский:

– Надо бы почистить.

Дмитрий Якубов:

– Да. Чистки грядут. Великая Хрустальная ночь, видимо, ещё нам предстоит. Не знаю, кто её переживёт. Видимо, только очень счастливые люди. Итак, какие же принципы, очень неправильные, лежат в основании США, по мнению этого профессора, имя которого так и звучит: Эр Полтэка Сиаухтин. Или Чьяухтин. Видимо, древний индеец, воскресший.

Станислав Вольховский:

– Вполне возможно, что это псевдоним. Эти люди иногда любят находить в себе давно утерянные корни и какой-нибудь Джон Левинсон, простой и банальный, становится Ахмедом Хасаном или называет себя каким-нибудь именем древнего ацтека или индейца, или чернокожего. Тут уже по выбору.

Дмитрий Якубов:

– Так, да. Евроцентризм – неправильный принцип. Затем, естественно, белый супрематизм, он же – антиблэк и антииндиан, индейский. Но самый неправильный принцип – это капитализм, конечно же.

Станислав Вольховский:

– О-у.

Дмитрий Якубов:

– Да, он очень всем мешает. Да. Потом принципы сексизма и принципы гомофобии лежат в основании Америки. Эти принципы, естественно, должны быть уничтожены. И так далее. Тут столько неправильных принципов, что я их всех перечислять не буду.

Станислав Вольховский:

– А есть ли здесь, цитирую одну из методичек по борьбе с системным расизмом еще 2016 года. То есть, эти люди готовились. Есть ли здесь такая вещь, как фокусная, исключительно правильный ответ? На вот этот перфекционизм, индивидуализм. Потому что, в соответствии с этой книжкой, – это тоже признаки белого супрематизма. Объективность, ты удивишься, объективность – это значит вера, что существует такая вещь, как объективность или нейтралитет. То есть, объективным у нас быть нельзя, надо быть борцуном.

Дмитрий Якубов:

– Борцуном. И ты знаешь, введено ещё одно интересное слово, ещё одно интересное научное понятие появилось, с чем я их всех поздравляю. Это контргегемония. Вот это не только деколонизация, деевропеизация, но и ещё теперь контргегемония. Видимо, белый человек всех их очень подавил. Понимаете ли, теперь нам нужна политика контргегемония.

Станислав Вольховский:

– Это то же самое, когда мы вспоминали Бухарина. Он говорил, что русские должны поставить себя в искусственно низкое положение для того, чтобы потрафить тем, кого они угнетали долгое-долгое время в этой страшной кровавой тюрьме народов Российской империи. Здесь, я думаю, видится то же самое.

Дмитрий Якубов:

– Какие слова нужно произносить во время молитвы этому древнему ацтекскому богу? Liberation, transformation, decolonization – все эти слова часть обращения к древним ацтекским богам.

Станислав Вольховский:

– По-моему, это молитва Карлу Марксу.

Дмитрий Якубов:

– Да. После этого студенты должны завершить это обращение к древнему ацтекскому богу следующими словами: «Punchy bay, punchy bay».

Станислав Вольховский:

– Не говори третий раз, потому что он может откликнуться.

Дмитрий Якубов:

– Да, может откликнуться.

Станислав Вольховский:

– Хах-ха-ха.

Дмитрий Якубов:

– По словам человека, который это всё изобрел, это всё развивает критическое сознание, критическое мировосприятие. Вот таким образом. Естественно, христианские молитвы – это религиозная и очень вредная пропаганда. Ни в коем случае её допускать нельзя. А вот молитвы древним ацтекским древним богам – это просвещение, это прогрессизм, это то, что нужно нам всем.

Станислав Вольховский:

– Да-а, здесь, конечно, трудно что-то прокомментировать. У меня нет диплома психиатра, нет медицинского образования. Поэтому с медицинской точки зрения мне трудно это комментировать. Потому что, по-моему, это можно только прокомментировать, будучи врачом. Но всё-таки попробую, попытаюсь, что же можно здесь сказать ещё.

Дмитрий Якубов:

– Да, политические обозреватели могут остаться без работы, правда? Потому что теперь пришло время психиатров анализировать. Политики уже ничего, наверное, сказать по этому поводу не могут.

Станислав Вольховский:

– Да, потому что всё нормальное и даже сама нормальность у нас сейчас переводится сейчас либо в разряд психиатрических заболеваний, либо каких-то очень нехороших вещей. А вот всяческие извращения, всяческие комплексы и фобии, наоборот, сегодня официально признаны психиатрами совершенно нормальными.

Кстати, о нормальности. Есть другая новость. Одна из крупных компаний «Unilever», один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии, в том числе, парфюмерии, решила официально отказаться от слова «нормальный» в описании своих продуктов. И это последнее в цепи их решений, когда они включают в свои новые правила то, что нормальностью быть не может. Как они заявили: «Стратегическими целями «Unilever» объявлено содействие и искоренение дискриминации в сфере красоты и участие в общественной жизни, бросая вызов узким идеалам красоты». Итак, идеалы красоты у нас тоже сбрасываются с корабля истории, как, собственно, и сама красота. Видимо, уродство – это просто другая форма красоты.

Дмитрий Якубов:

– Тескатлипока будет доволен. Но об этом мы поговорим в следующем сегменте передачи. Оставайтесь с нами, это был «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. Через несколько минут мы вернёмся и продолжим.

Дмитрий Якубов:

– Вновь здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. Мы продолжаем нашу передачу. В первом сегменте передачи мы вкратце рассказали о новостях последних дней. О том, что появляются новые правила обучения. Этническое образование вышло на новый уровень. Теперь студентам предлагается молиться древним ацтекским богам. И это обязательная программа, человек отказаться не может. Может, и может как бы физически. Но за это его могут так или иначе покарать.

Станислав Вольховский:

– И вовсе не ацтекские боги, а вполне реальные органы.

Дмитрий Якубов:

– Да, вполне реальный учитель, а не древний ацтекский бог его покарает. Причём, как мы уже и заметили, этот ацтекский бог Тескатлипока принимал человеческие жертвоприношения. Ему приносились человеческие жертвы в своё время. Теперь этому богу и предлагается молиться американским студентам вместо молитвы Богу-отцу, Богу-сыну и Святому Духу. Это всё зловещая религиозная пропаганда. Деколонизация у нас теперь будет осуществляться через молитвы, обращённые к Тескатлипоке. Не знаю, можно ли склонять это имя.

Станислав Вольховский:

– Сколько копий, если ты помнишь, было сломано для того, чтобы не допустить в американских публичных школах молитвы? Либо какой-то даже намёк! Не дай бог даже сказать что-то о боге, упомянуть о личности бога, о нации, созданной богом и так далее. Это всё изгонялось поганой метлой. И вдруг, оказывается, молитва может быть не только вполне себе не только хорошей, но и обязательной! Если это, конечно, молитва не богу, а, в принципе, демону. Потому что существо, которому приносятся человеческие жертвы, оно является демоническим.

Дмитрий Якубов:

– Да, демоны, как мы с тобой уже однажды заметили, для прогрессистов – это свои люди, свои существа. Они добрые, они хорошие, они революционные, они ведут к переменам, помогают людям изменять свою жизнь к лучшему. А вот злой христианский бог эту жизнь, естественно, с их точки зрения, ломает.

Станислав Вольховский:

– Если эта монополия на христианство, в данном случае мы имеем дело с демонополизацией. Во всех смыслах.

Дмитрий Якубов:

– Демоно-, демона-полизация. Да. Очень интересные вещи в последнее время происходят. Я в прошлой передаче обещал в двух словах объяснить, почему же темнокожие стали поддерживать демократов, вместо того, чтобы поддерживать своих освободителей-республиканцев. Буквально пару слов, поскольку обещал. Скажу пару слов, а потом мы вернёмся к нашим баранам, то есть демократам.

Станислав Вольховский:

– Это не политкорректно.

Дмитрий Якубов:

– Это не политкорректно. Да. Итак, ключевой фактор, сделавших белых южан республиканцами и чернокожих, соответственно, демократами. Возможно, это одна из версий, сыграло роль выдвижение в 1964 году республиканской партией кандидатом в президенты Барри Голдуотера. Он имел либертарианские взгляды и не нашел широкой поддержки среди традиционных республиканцев северных и западных штатов. Зато в южных штатах его полюбили по одной единственной причине, как утверждается. Он поддерживал урезание социальных расходов, (внимание!) получателями которых в южных штатах являлись в основном, хотя и далеко не исключительно чернокожие, а также считал, что правительство не имеет право запрещать частным компаниям дискриминировать потребителей, что косвенно поддерживало сегрегацию. Хотя сам Голдуотер выступал против сегрегации в государственных учреждениях и армии.

Станислав Вольховский:

– Что интересно, в советской прессе того времени, когда Голдуотер выдвигался на пост президента в 64 году, его выставляли как откровенного фашиста и кукклусклановца. Я даже видел, можно привести множество карикатур. Его рисуют то свастикой, то в чёрном куклусклановском колпаке. Его ещё считали бешеным. В частности, за его поддержку ядерной бомбардировки во Вьетнаме во время Вьетнамской войны.

Дмитрий Якубов:

– Да, возможно, это тоже сыграло свою роль. И, возможно, его таким образом его и представляли себе темнокожие. Возможно, «леваки» на этом хорошо тогда сыграли. Видимо, возможно, они действовали в этом смысле заодно с Советским Союзом, представляя этого президента, как реваншиста с точки зрения нацизма.

Станислав Вольховский:

– Был же даже знаменитый рекламный ролик. Один из ключевых эпизодов, каким образом политическая реклама стала в американской политике важнейшим элементом. Был знаменитый рекламный ролик, в котором девочка отрывает лепестки от ромашки (известный образ – любит-не любит) и вместе с этим на этом фоне проводится обратный отсчёт перед ядерным взрывом. Навязывалось такое мнение, что поддержка демократов – это мир, поддержка республиканцев Голдуотера – это война. Потому что Голдуотер хочет начать ядерную войну.

Дмитрий Якубов:

– Очень часто на этом играют демократы, представляя себя партией мира, а республиканцев представляя партией войны, которая якобы хочет постоянно на кого-то нападать из-за своих исключительно империалистических наклонностей. В результате получается, если демократы начинают войну, то это война миролюбивая, ради мира на земле.

Станислав Вольховский:

– Война за мир.

Дмитрий Якубов:

– Война за мир и просто… Ну, невозможно её не начать, потому что как бы так надо. Потому что мы очень сильно любим людей, хотим мира, поэтому мы бомбим этих и тех, пятых и десятых. Теперь я чувствую себя хорошо, своё обещание исполнил, рассказал, каким образом темнокожие граждане США стали симпатизировать в большей степени демократам. Хотя, подчеркиваю, последние выборы показали, что очень многие темнокожие всё-таки голосовали за Трампа и за республиканцев. Но такова тенденция, к сожалению. Тенденция эта взяла начало в середине XX века. Темнокожие стали пересматривать свою партийную принадлежность.

Станислав Вольховский:

– В данном случае это, действительно, связано с Администрацией Джонсона. Администрация, которая пообещала даже не населению, но она, скорее кооптировала лидеров чернокожих. Это была очень простая сделка. Они смогут везде, на всех углах торговать, так сказать, проблемой расизма, а Федеральное правительство будет вбухивать огромные деньги именно в борьбу с расизмом, во все эти социальные программы, результаты которых мы видели в таких страшных совершенно районах на южной стороне Чикаго, как район Кабрини-Грин. Это всё результат этой концентрации населения, когда его просто скопили там и забыли о нём. Дали ему возможность друг друга истреблять в наркотических преступлениях, в грабежах, в убийствах. То, что творится на южной стороне Чикаго, как и в других больших американских городах, – это просто ад, если мы говорим о чёрном населении, которое там сконцентрировано. Но в данном случае чёрные жизни не очень важны. Они только важны, когда идёт священная борьба с полицейским произволом, тогда они становятся важны. Когда же постоянно чёрные банды и латиноамериканские банды убивают своё же собственное население, причём, не всегда они просто их убивают. Мы знаем случаи и обезглавливания, и сожжения, и убийства детей. Неслучайны убийства именно с целью убийства или шантажа, или запугивания какого-либо члена семьи. Вся эта жуть спокойненько себе творится и вместе с тем выплывают на экраны телевизоров, на страницы газет, на сайты в интернете. Выплывают целые тучи всевозможных профессоров, социологов, специалистов по статистике, общественным наукам, криминологии. Все эти специалисты рассказывают нам, каким образом нужно окончательно избавиться от полиции, как нужно вообразить новую полицию. Словом, ещё меньше полиции, ещё больше банд, больше убийств. Вот это они и несут. С этой весёлой программой демократы к себе подгребли огромную кучу чёрного населения, которое пребывает в этом аду, в этой безысходности, в этом постоянном криминале. Те же, кто пытается из этого вырваться, естественно, они тяготеют больше и к охране порядка. Потому что у них есть свои бизнесы, они пытаются их создать и им не надо, чтобы какой-нибудь урод с коктейлем Молотова, у которого был плохой день или он борется с очередным системным угнетением, просто спалил этот магазинчик, спалил этот ресторан. А на этот ресторанчик, может быть, человек потратил годы жизни. То есть, они заинтересованы.

Дмитрий Якубов:

– Ацтекские боги будут довольны! Человеческие жертвоприношения постоянно происходят и, видимо, богам это нравится. Надо сказать, что темнокожие организации, радикальные, но не все, они имеют определённую историю столкновения с полицией на территории США. В 1967 году Хьюи Ньютон… Кстати, имя этого Ньютона можно произносить. Ха-ха.

Станислав Вольховский:

– Это правильный Ньютон.

Дмитрий Якубов:

– Это правильный Ньютон. Это темнокожий Ньютон, поэтому его имя произносить можно, слава богу. Но не белого Ньютона, ни в коем разе. Этот – тёмный Ньютон, пусть никто не нервничает. Так вот, он с соратниками, этот Ньютон, вступает в перестрелку с полицейскими. Но не из-за какого-то грабежа, когда их пытались остановить. Нет. Именно целились в полицейских, потому что не любили этих полицейских. Начинали они с того, что просто вооружённые ходили по улице, ездили, вооружённые до зубов, за этими полицейскими машинами, тем самым, демонстрируя своё пренебрежение и превосходство. В конечном итоге, они начали и стрелять по полицейским. В результате стрельбы один полицейский был убит, второй ранен. А этот Ньютон обвинён в неумышленном убийстве и посажен в тюрьму всего лишь на один год и 10 месяцев.

Станислав Вольховский:

– Какой произвол.

Дмитрий Якубов:

– Какой произвол. Да. Убил полицейского и сел на год и 10 месяцев. Но под давлением общественности (обратите внимание), в том числе, и белых студентов из Йельского университета (без Йельского университета никуда, правда?) обвинения с него снимают. В августе 1968 года в Детройте и в Лос-Анджелесе начались перестрелки и «Черными пантерами», о которых мы рассказывали в прошлой передаче. Это такая темнокожая организация, которая постепенно радикализировалась и начала в открытую нападать на полицейских. Летом и осенью 1968 года полиция нападает на офисы «Пантер» в городах Индианаполис, Детройт, Сиэтл, Окленд, Денвер, Сан-Франциско и Нью-Йорк. В сентябре 150 полицейских напали на 12 «Пантер» прямо в зале суда. Вот такая интересная новость.

А в 1969 году было арестовано 348 «Пантер, членов этой организации. И так далее. Есть ещё одна интересная новость. Точнее, не новость, а исторические интересные сведения о чикагской организации. В июле 1969 года полиция нападает на чикагское отделение партии, перестрелка длилась около часа. То есть, бутылка, точнее, ящик Пандоры был открыт ещё не вчера, а был открыт в конце 60-ых годов. Начали стрелять первыми темнокожие радикальные организации. А полицейские, по большому счёту, только отвечали. Естественно, у них потом не оставалось выбора, как только защищать себя, защищать закон, а потом попытаться эти организации нейтрализовать. Но этого, в конечном счёте, не произошло. Возможно, они их ослабили. Возможно, они, действительно, на какое-то время восстановили законный порядок. Но, к сожалению, мы сейчас видим, что происходит.

Станислав Вольховский:

– Надо было бы в одной из наших передач рассмотреть этот странный и любопытный альянс между белыми либералами, очень часто богатыми и сверхбогатыми, и радикальными движениями. Потому что традиционно, особенно выходцы из Советского Союза, нам же говорили о том, что пропаганда говорила о том, что богатые против социализма, против «левых» идей, они ничего так страшно не боятся, как идеологию Карла Маркса. На самом деле в реальной жизни это не совсем так. Или, вернее, совсем не так.

Дмитрий Якубов:

– Абсолютно. Софья Перовская и Савенков. Они были бедными людьми? Нет, они были очень обеспеченными людьми, особенно Савенков. Да и потом там Савва Морозов там был спонсором социализмом.

Станислав Вольховский:

– Трудно найти бедных революционеров на самом деле.

Дмитрий Якубов:

– Да. Трудно найти борца за пролетариат среди пролетариата.

Станислав Вольховский:

– Ха-ха.

Дмитрий Якубов:

– Они в основном существуют среди обеспеченных дворян.

Станислав Вольховский:

– Пролетариат слишком занят обеспечением своих семей. Им же надо заработать.

Дмитрий Якубов:

– Им не до партий было.

Станислав Вольховский:

– Им не до борьбы было за светлое будущее. А вот уже представители интеллигенции, дворянства имели уже много времени, чтобы побороться. Чтобы священной борьбой добиться каких-нибудь целей для этого населения.

Дмитрий Якубов:

– Ударим священной борьбой по бездорожью. Да, хорошо. Но вернёмся к образованию.

Итак, дорогие друзья мои, вы помните это замечательное произведение Оруэлла, где у собаки отнимают щенков, воспитывают как нужно. Потом, когда она их встречает, они её уже не узнают, потому что полностью подчиняются другим людям. Родственные связи для них ничто, а подчинение приказам – всё. Когда-то, как говорят некоторые историки, иезуиты применяли подобную практику муштры. Когда человек подчинялся исключительно своему начальнику. Но времена иезуитов ушли в прошлое. Теперь наступают времена «леваков», которые занимаются муштрой и оболваниванием наших детей. Что ты скажешь, Станислав?

Станислав Вольховский:

– В данном случае могу процитировать знаменитого авторитета левачества, Льва Давыдовича Троцкого. Его книга «Преданная революция», глава о семейном термидоре. Именно так он называет то, что произошло в отношении семьи при Сталине. Он пишет, но здесь он ошибся: «Однако, самая смелая революция, как и «всемогущий» британский парламент, не может превратить женщину в мужчину или, лучше сказать, не может разделить между ними поровну ношу беременности, родов, кормления и воспитания детей». Я думаю, нынешняя революция займётся этим и перебьет товарища Троцкого. Но дальше он пишет именно то, что касается нас, нашей передачи: «Революция сделала героическую попытку разрушить так называемый «семейный очаг», т.е. то архаическое, затхлое и косное учреждение, в котором женщина трудящихся классов отбывает каторжные работы с детских лет и до смерти. Место семьи, как замкнутого мелкого предприятия, должна была, по замыслу, занять законченная система общественного ухода и обслуживания: родильные дома, ясли, детские сады, школы, общественные столовые». И так далее. Цель эта совершенно естественна. Потому что эти люди хотели, как пишет дальше Троцкий, взять штурмом старую семью, они хотели оторвать детей от своих родителей, которые воспитают их, конечно, в нехорошем духе уважения к старшим, к традициям, к религии и так далее. А вот в правильных школах правильные учителя дадут им именно то образование, которое нужно. И выйдут настоящие такие воины армии тьмы. Или члены революционной организации, готовые взять штурмом, как говорил Троцкий, «взять штурмом небо».

Дмитрий Якубов:

– Интересная терминология, не перестаю удивляться. Марксист-теоретик Паулу Фрейре предложил следующую терминологию: педагогика угнетённых. Или педагогика для угнетённых масс. Так, наверное, это можно перевести на русский язык. По-английски это звучит «pedagogy for the oppressed». Что главное в этой педагогике? Что главное в этом подходе? Как утверждает этот теоретик, нужно учить, в первую очередь, студентов тому, что угнетение должно быть уничтожено. Угнетение должно быть сброшено. Угнетатели, естественно, должны быть побеждены. Развивать критическое мышление. Он это так называет. И всё, что касается понимания того, что мы живём в российском обществе. Ой, не российском, а в расистском. Да? И так далее. И в дискриминации. Он откровенно говорит о будущем, как об обществе пострасистском, постсистемном.

Станислав Вольховский:

– Постчеловеческом.

Дмитрий Якубов:

– Постчеловеческом. Возможно, очень может быть. Постчеловеческом. Но, опять-так, деевропеизация, деколонизация и контргегемония. Вот эти словечки теперь – это то, как будут учиться наши студенты.

Станислав Вольховский:

– Эти товарищи обожают придумывать всевозможные слова. Их придумывали и во время Французской революции, и во время 1917 года в России. Так что здесь ничего нового нет. Думаю, мы каждый день будем узнавать новые слова и имена новых богов, которым надо приносить кровавые жертвы. И новые правила, через которые нормальные люди должны будут проходить для того, чтобы по-прежнему жить и дышать воздухом. Но, если мы возьмем даже наш штат, то здесь недавно, возможно, мы говорили об этом, здесь тоже были приняты в смысле образования новые стандарты. Культурно-ответственные учительские стандарты для всех иллинойских учителей публичных школ. Там как раз приводится то же самое. И про угнетение идеология, и борьба с расизмом. И то, что учитель не должен фокусироваться на правильных ответах. А зачем?

Дмитрий Якубов:

– Самое страшное правило, да. Это самое страшное, да.

Станислав Вольховский:

– Учитель должен у своих студентов учиться тому, что они могут научить его.

Дмитрий Якубов:

– Итак, дорогие друзья мои, мы живём в эпоху, когда происходит месть древних богов за то, что христиане их когда-то ниспровергли. Так думают новые теоретики марксизма. Поживём – увидим. Дорогие друзья мои, хочется мне что-то сказать приятное для вас. Но скажем так. Один раз мы этих богов скинули, скинем, с божьей помощью, ещё раз. С чем я вас и поздравляю или вдохновляю. Так или иначе, но наше время подошло к концу. Хочу пожелать всего хорошего.

Станислав Вольховский:

– Надеюсь, как говорил русский православный публицист Юрий Воробьевский «Путч ветхих богов», именно так он назвал одну из глав своей книги о третьем Рейхе, тот путч ветхих богов всё-таки провалится и потерпит поражение, силы добра победят. Но они не победят без нас. Поэтому мы должны тоже всячески сопротивляться этому безумию, которое захлёстывает не только Америку, но и, к сожалению, весь мир. Может быть, об этом стоит поговорить позже об общемировом тренде. В наших других передачах о том, что происходит в мире. Потому что такое же самое безумие оно захлёстывает и многие страны Европы.

Дмитрий Якубов:

– Не будем молиться древним ацтекским богам. Тем более, Тескатлипоке…

Станислав Вольховский:

– Всё! Ты сказал третий раз, он сейчас придёт.

Дмитрий Якубов:

– Хах. Сказал, он сейчас придёт. Не приносите, естественно, человеческие жертвы. Молитесь тому богу, в которого верите. На этой ноте, хорошей и оптимистичной давай мы сегодня закончим. Всего доброго, до новых встреч, дорогие друзья!

Станислав Вольховский:

– Всего хорошего.

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