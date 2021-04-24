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Ошибка?! Да это же просто диверсия, чтобы русские от вакцин отказались и латышам больше досталось

Редакция PRESS Апрель 23, 2021

Ошибка?! Да это же просто диверсия, чтобы русские от вакцин отказались и латышам больше досталось, — пишет pietiek.com

Несмотря на то, что Минздрав уже успел повесить ответственность за ошибку в переводе плаката о вакцинации на русский язык – на рекламное агентство, у меня лично есть несколько вопросов по этому поводу, пишет читатель pietiek.com.

Продолжение текста после рекламы

Допустим, связанные с этим проектом люди не говорят по-русски, и ошибка была допущена по незнанию. И в эту версию можно поверить, пока не понимаешь, как много людей работали над этим проектом.

Согласно официальной версии в ошибке виновато агентство. И это заявление рождает представление, что ни у Бюро вакцинации, ни у Минздрава не было никакой связи с этой кампанией. Рождается впечатление, что рекламное агентство по своей инициативе решило создать кампанию по агитации и потратить на это не государственные деньги, а свои.

Но на самом деле это не так и проектом занимались и агентство, и его заказчики – Бюро вакцинации и Минздрав. И учитывая этот факт, понятно, что плакат видело намного больше людей, чем исходит из официальной версии.

На мой взгляд, в таком проекте должны были быть задействованы по крайней мере семь человек из по крайней мере от трех организаций:

1. Лицо, ответственное за финансирование проекта со стороны государства - какой-то начальник в Бюро вакцинации/ министерстве.

2. Лицо, отвечающее за связь с рекламным агентством – какой-то руководитель в Бюро вакцинации/министерстве.

3. Человек, отвечающий за проект со стороны рекламного агентства – руководитель агентства.

4. Графический дизайнер, который изготавливал файлы русскоязычной рекламы – дизайнер из агентства.

5. Человек, который отвечает за связь между типографией и рекламным агентством – руководитель типографии и руководитель проекта.

6. Человек, ответственный за печать плаката – печатник.

7. Лица, ответственные за установку рекламных плакатов - установщики.

То есть, как мы видим, по крайней мере семеро видели этот текст. При этом по крайней мере дважды макет согласовывали – плакат должны были согласовать со стороны госзаказчика агентству, а агентство должно было утвердить макет для типографии.

Но оказывается, что ни один из этих семерых не говорит на русском языке так, чтобы заметить даже ребенку понятную ошибку. К тому же, как могли дважды согласовать макет, если ни один из участников проекта не умеет читать по-русски?

Честно говоря, я с большим трудом верю, что из семи человек разного возраста и различных профессий никто не умеет читать на русском. Согласно статистике, русскоязычных в Латвии 35%. То есть, опять же согласно статистике, по крайней мере двое из этих семерых могли бы быть русскоязычными. И не будем забывать тот факт, что в Латвии, в отличие от Литвы и Эстонии, значительная часть латышей прекрасно говорит по-русски, а также перфектно читают и пишут на этом языке.

Но допустим на мгновение, что из этих семерых, никто в глаза не видел русского алфавита. Если это правда, тогда каким образом делался перевод латышского текста на русский? Через Google-переводчик?

Но если переводить через Google, то выходит очень странная штука. Если ввести оригинальный латышский текст, где фигурирует слово vecvecāki, то система все равно переведет его как бабушка un дедушка, а не прабабушка и прадедушка, как было написано на плакате. И если бы организаторы проекта воспользовались Google, то они бы просто не смогли так ошибиться.

Что мы имеем в результате? Несмотря на извинения рекламного агентства и замену плакатов на правильные, репутация процесса вакцинации была испорчена. После такой антирекламы совершенно ясно, что часть русскоязычных приняла решение не вакцинироваться, часть отложила эту идею, а часть не знает вакцинироваться или нет.

Учитывая все это, возникает вопрос: могла ли эта якобы случайная ошибка быть хитрым способом снизить спрос на вакцину? В конце концов, все мы прекрасно знаем, что очереди в центрах вакцинации напрямую связаны с отсутствием вакцины.

И вот, чтобы снизить этот спрос, была придумана история о, казалось бы, случайной ошибке, когда на самом деле цель этого проекта - просто снизить спрос на вакцины у одной части населения?

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