архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 24.04.21 04:08 скаут: Игорь Львович “Хартыя 97”,

"The Economist: Путин слабее, чем кажется" Белоруссия - 23 апреля 2021 г. The Economist: Путин слабее, чем кажется 23.04.2021 Запад может наказать хозяина Кремля за его агрессивную политику. Авторитарный лидер руководит полицейским государством. Его ключевой критик в тюрьме и близок к смерти. Каждый третий россиянин считает несправедливым приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Тем не менее, российский президент Путин все еще опасается «своего узника». На самом деле Путин слабее, чем кажется, пишет журнал The Economist (перевод — zn.ua). Оппозиционер Алексей Навальный может быть физически слабым, ведь его здоровья ухудшается в тюрьме, однако он все еще является главным российским оппозиционным лидером. Его обличительные видео вызывают резонанс у избирателей. Одно из них - экскурсию «дворцом Путина», посмотрели более 116 млн раз. Навальный создал движение, высмеивая ложь Кремля и бросая вызов партии Путина. Неудивительно, что в прошлом году его отравили, а потом посадили. Теперь его организацию называют «экстремистской» и пытаются разрушить. Это может объяснить, почему Путин активно пытается изменить главную тему дискуссий и разжечь патриотически настроенных российских граждан, снова угрожая суверенным соседним странам. За последние недели он собрал более 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной, которую он уже пытался дестабилизировать ранее, осуществил вторжение в Крым и поддерживал войну в Донбассе. Кроме того, российский флот угрожал заблокировать Керченский пролив, отрезав часть Украины от Черного моря. Однако 22 апреля российский министр обороны объявил, что войска будут отведены от украинской границы, ведь они уже завершили свои «учения». Трудно сказать, сколько на самом деле войск будет отведено, ведь при подобных обстоятельствах в прошлом Москва часто оставляла за собой значительные силы. Аналитики пытались спрогнозировать, чего именно хотел добиться Путин с помощью демонстрации военной силы. Мнения расходились, часть аналитиков считала целью российского президента - запугивание лидеров Украины, чтобы заставить их пойти на уступки, в частности, добиться официального признания автономии Донбасса. Другая часть прогнозировала, что Путин реально готовился к войне и очередному вторжению в Украину. Его «обращение к нации» 21 апреля предложило только туманные намеки. Путин дал много обещаний для россиян и угрожал врагам Кремля. Во время своей речи российский президент вспомнил и теорию заговора о том, что Запад пытается «убить» самопровозглашенного Лукашенко. Он пообещал, что все, кто угрожает безопасности России, «пожалеют как никогда». Даже во время речи Путина кремлевские силы «охотились на диссидентов». Однако на самом деле Путин слабее, чем кажется, но это делает его опасным. Предварительное вторжение в Украину произошло именно тогда, когда российская экономика оказалась в глубокой рецессии, а рейтинги Путина падали. Сегодня опросы также показывают падение популярности Путина. Протесты против ареста Навального в январе были крупнейшими в России за последние десять лет. Столкнувшись с акциями протеста дома, Путин может «перебросить свое внимание» за границу. Все это бросает вызов для президента США Джо Байдена и его союзников. Пытаясь найти способ сдержать Путина, Запад должен быть реалистом. Никто не хочет войны с ядерной страной, но и санкции часто неэффективны. Санкции редко работают, если они односторонние или их цель слишком амбициозная. Даже самые строгие эмбарго не смогли вытеснить «мелких» тиранов на Кубе и Венесуэле. Россия создала «изолированную» экономику, которая находится в рецессии, но сторонним странам ее трудно «задушить». Между тем разговоры об эмбарго на российский экспорт нефти и газа слишком наивные. Мир должен найти альтернативы ископаемому топливу, но внезапное «отключение» крупного поставщика повлечет глобальное экономическое потрясение. Цель санкций должна быть относительно скромной: не изменение режима, а «увеличение потерь» для Путина вследствие его агрессии за рубежом и дома. Байден удачно начал движение, введя ряд финансовых санкций за хакерские атаки и вмешательство в выборы. Санкции могут быть усилены, если Путин будет и дальше придерживаться агрессивной стратегии. Более жесткие ограничения со стороны западных финансовых учреждений, работающих с компаниями, которые связаны с Кремлем, могут причинить боль. Байден также пытается побудить союзников создать единый фронт. Германия должна «убить» газопровод «Северный поток-2», который будет транспортировать российский газ в обход Украины. Великобритания должна усилить борьбу с отмыванием денег. Лицам, причастным к злоупотреблениям, следует заморозить активы и запретить въезд на Запад. НАТО также надо активизироваться. Альянс должен найти равновесие и попытаться успокоить соседей России. Некоторые россияне считают, что НАТО может вторгнуться, чтобы помочь Украине вернуть утраченное. НАТО нужно усилить свое присутствие в Черном море, а страны-члены должны и в дальнейшем поставлять Украине оборонительное оружие. Россия менее важна, чем Китай, как для мировой экономики, так и для климатических переговоров. Но в то же время Кремль - это один из самых больших факторов нестабильности на европейских границах и, вероятно, наиболее активный источник проблем в богатых демократиях, ведь Москва часто финансирует экстремистские партии, распространяя дезинформацию и раздор. То, как Запад будет бороться с агрессией России, создает прецедент. Лидеры Китая, безусловно, наблюдают. Если Байден позволит России агрессивную политику против Украины, Пекин решит, что имеет право терроризировать Тайвань. В отличие от своего предшественника, Байден догадывается об «истинной природе» Путина. Вместо того, чтобы дружить с российским президентом, как это делал Трамп, Байден назвал Путина убийцей. Но при этом лидер США держит коммуникацию с Кремлем открытой. Байден предложил провести встречу с Путиным. Это было бы ошибкой, если бы просто повысило «престиж российского президента», но не в том случае, если такие прямые переговоры помогут уменьшить напряжение в регионе. Решающее значение будет иметь дипломатическая работа накануне потенциальной встречи. К счастью, Байден нанял много экспертов по вопросам отношений с Москвой и прислушивается к ним. В конце концов, будущее России должны решать не чужие лица. Поиск альтернативы агрессивному режиму Путина должны осуществлять только сами россияне. Байден должен настаивать на том, чтобы Навального выпустили на свободу. Миру нужны диссиденты, которые могут помочь привлечь Путина к ответственности. Без разоблачения правды Россия останется под авторитарным режимом, а соседние страны и в дальнейшем не будут в безопасности, резюмирует издание. статью прочитали: 37 человек Комментарии