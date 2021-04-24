Русскоязычные СМИ Украины

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ 2021, — СЕРГЕЙ СИДОРЕНКО, ДАВИД СТУЛИК

В последние годы Чехия неоднократно становилась генератором новостей о влиянии Путина в Европе. Не в последнюю очередь – в связи с деятельностью чешского президента Милоша Земана, который не скрывает своих теплых чувств к России или Китаю.

Впрочем, за последние несколько дней эта картина мира перевернулась.

В минувшие выходные Чехия сообщила о раскрытии преступления, совершенного российскими ГРУшниками – взрыва на военных складах, в котором погибли два человека. И хотя речь идет о событиях еще 2014 года, Прага отреагировала жестко, выслав из страны 18 российских дипломатов.

Но на этом история противодействия РФ со стороны Праги не закончилась. В ходе масштабной операции в Чехии задержали подозреваемых в боях против Украины на Донбассе.

Что же происходит? Об этом "Европейская правда" поговорила с Давидом Стуликом – чешским экспертом и другом Украины, который в течение десяти лет был пресс-секретарем представительства ЕС в Украине, а сейчас в Праге является старшим аналитиком Центра "Европейские ценности", занимающегося вопросами безопасности. Мы подготовили для вас как полную видеоверсию, так и несколько сокращенную текстовую версию нашей беседы на видеоканале "Европейской правды". Выбирайте тот формат, который вам больше нравится.





Далее – прямая речь Давида Стулика.

О "пророссийской Чехии"

Вопреки существующему стереотипу, Чехия – не пророссийская. 60-65% чешского общества понимает, что представляет собой Россия, что она делает за рубежом. В Чехии помнят о 1968 годе (когда СССР ввел армию в Чехословакию для подавления "пражской весны").

Но, к сожалению, в Чехии есть пророссийские политики во главе с президентом Милошем Земаном, которые после избрания начали защищать интересы РФ или других стран.

Также у нас есть "пятая колонна", Коммунистическая партия Чехии, поддерживающая непосредственные связи с Кремлем. И эта партия представлена в парламенте, хотя ее поддержка снижается. Но Чехия в целом не является пророссийской.

Почему же президентом Чехии стал открыто пропутинский Милош Земан?

Важно отметить: хотя большинство чехов проголосовали за Земана, это не означает поддержки его пророссийских заявлений.

Когда он был избран впервые (в 2013 году. – ЕП), то был сторонником чешского членства в НАТО, в ЕС, но постепенно – видимо, под давлением советников, которые непосредственно связаны с Кремлем, – проевропейская и проатлантическая риторика отошла на второй план.

Впрочем, и на вторых выборах в центре внимания была не внешняя политика. Чехи выбрали Земана, потому что он им предложил наилучшую внутреннюю, домашнюю политическую программу. Земан – харизматичный лидер, и это тоже людям нравится. Его здесь помнят как премьер-министра, который успешно закончил приватизацию в 1990-х годах, что потом привело к экономическому росту, увеличению заработной платы. Многие люди думали именно об этом, когда за него голосовали.

Так что речь не идет о том, что избиратели согласны с его взглядами на агрессию России против Украины. Наоборот, после всех этих скандалов я не уверен, что его бы снова выбрали.

Конкретный пример: тендер на строительство атомной электростанции, в котором хотел победить "Росатом". Там было очень мощное российское лобби. Есть экономические, материальные стимулы от людей, связанных с РФ. Но запрос общества – другой. Когда начала появляться информация, что "Росатом" будет приглашен участвовать в тендере, это вызвало волну возмущения и сопротивления. Две трети чехов – против участия "Росатома" в этом тендере.

Да, в Чехии есть агенты влияния, которые заинтересованы в помощи РФ по разным причинам: кто-то из материальных соображений, кто-то, как Земан – из эгоистических.

Он хочет быть другим, хочет доказать, что способен "показать средний палец" европейским политикам.

Такие люди есть в любой стране.

Но проблема Чехии в том, что некоторые из этих людей занимают очень влиятельные позиции.

Как чехи восприняли новость о том, что взрыв на военных складах совершили россияне?

Это был большой шок.

В субботу вечером, когда в новостях сказали, что сейчас будет созвана экстренная Пресс-конференция двух высших чиновников, премьера и вице-премьера, все подумали, что это связано с запланированным визитом вице-премьера Гамачека в Москву.

Он должен был быть в Москве в понедельник для переговоров о закупке российской вакцины "Спутник V". Также были подозрения, что он будет говорить об атомном тендере.

А когда СМИ обнародовали фото этих двух "ребят из Солсбери", "Петрова и Боширова", я сначала думал, что это день дурака, первое апреля. Это была настолько шокирующая информация, что я несколько раз это перечитал. Но появились доказательства, и первый шок сменился шоком от того, что военные агенты третьей страны совершают здесь взрывы, убивая наших сограждан.

То, что во время взрывов на военных складах погибли два человека, многие в Чехии восприняли очень близко. И это действительно сейчас очень меняет восприятие РФ у чешских граждан.

Даже больше.

Многие политики и эксперты говорят, что это был акт государственного терроризма со стороны России.

По сути, в эти выходные произошел важный разворот Чехии от Москвы в сторону наших евроатлантических союзников.

Мы в определенной степени нажали на тормоз поезда, который приближал нас к Москве.

Россия действительно существенно утратила влияние – но не до конца. Пророссийские силы готовятся к информационной контратаке.

Как отвечает российская агентура?

Хотя в серьезных СМИ Чехии есть консенсус относительно этих событий, есть еще отдельный сегмент медийного рынка, который, как считают, связан с Россией. Мы их называем "альтернативные СМИ", которые создают "альтернативную правду".

Около 30% чехов берут информацию из этого сегмента.

Чехия в этом не уникальна: мы же видели в США, как Трампу удалось убедить столько людей в "альтернативных фактах". Есть спрос на информацию, которая противоречит всем официальным источникам, есть недоверие системе, традиционным СМИ и так далее. Есть люди, ищущие черно-белое, очень простое разъяснение событий в мире – и такие сайты им это дают.

Так вот, пока на этих сайтах – тишина.

Они молчат, потому что не ожидали такого развития событий и еще не знают, что рассказывать.

Но мы уверены, что вот-вот они начнут выдавать много разных объяснений, альтернативных версий. Говорить, что это были американские агенты. Это их тактика. Так же делали со сбитым на Донбассе "Боингом" MH-17: много различных версий, которые запутывают картину, создают "информационный дым". А через неделю к журналистам выйдет президент Земан, который скажет: "Видите, есть 20 различных объяснений, и у меня нет доказательств, что это было так, как говорят спецслужбы".

Поэтому спецслужбы уже сейчас должны представить максимальное количество доказательств, чтобы сузить россиянам пространство для дезинформации.

В каких государствах ЕС влияние России представляет наибольшую опасность?

Следите за Венгрией, Австрией. До определенного момента в этом списке была Италия, где в правительство вошла откровенно пророссийская партия "Лига".

Эти три страны наиболее подвержены российскому влиянию – через энергетические, экономические рычаги, есть также вопросы к политическим элитам. Не обязательно они просто коррумпированы россиянами – например, в Австрии есть "стремление к нейтралитету", желание "искать правду с обеих сторон". Также причина в некой ностальгии – желании быть на связи с "большой страной на Востоке". Это удивляет в случае Венгрии, имеющей опыт введения советских войск в 1956 году, о котором венгерские лидеры забыли. Хотя я думаю, в Венгрии тоже происходят определенные изменения в настроениях граждан.

Однозначно надо уделять внимание Германии и Франции, так называемым "двигателям" Евросоюза.

В обеих странах у вас есть очень компетентные послы, которые знают, каким образом доносить украинскую позицию. Сейчас будет очень важно работать с новым немецким правительством, которое поменяется после выборов осенью.

А в целом в ЕС побеждает "партия здравого смысла".

К большому сожалению для меня и для вас, я не называл бы это "проукраинским лагерем". Речь идет о людях, которые защищают демократию, права человека, принципы правового государства. Эти люди выступают против российской агрессии как в Украине, так и в Грузии; они понимают угрозу со стороны тоталитарных режимов.

Они также выступают против роста китайского влияния в ЕС и в Чехии.

Для Украины хорошо, что такие люди есть и их однозначно большинство.

Что же касается Чехии... Возможно, из информационного пространства создается впечатление, что влияние России у нас очень велико, но оно сейчас падает.

Россию поддерживают две партии – крайне правые и крайне левые, коммунисты и националисты, но их поддержка вместе – до 20%. При этом коммунисты могут не пройти в парламент.

Здесь помогает природа, потому что их избирателей становится все меньше и меньше ;)

Беседовал Сергей Сидоренко,

видео Владимира Олийныка,

"Европейская правда"

Георгий Кунадзе

21 Апреля, glavcom.ua

Теперь удел России – переговоры по тем проблемам, которые она создала миру сама

Влияние России в современном мире объективно невысоко и не видно, за счет чего оно может повыситься. Так называемой мягкой силы, то есть способности убеждать, у России нет уже давно. Способность принуждать – не столь велика, как может показаться. Международная репутация у России, увы, неважнецкая, а общение с ней считается токсичным.

Духоподъемные новые ракеты, которые регулярно показывают в российском телевизоре, военную безопасность России не укрепляют: есть они или нет – на ядерную державу никто не нападет. Сама же она вряд ли решится пустить их в ход первой: риск быть уничтоженной ответным ударом «супостата» реален. Да и вообще, будучи последним средством сдерживания гипотетического агрессора, ядерное оружие вряд ли может считаться инструментом текущей политики. Угрозой его применения нельзя добиться ни отмены санкций, ни каких-либо преференций, ни просто любви и уважения.

Китайцы, для примера, это хорошо понимают и ввязываться в гонку ракетно-ядерных вооружений не спешат, предпочитая конкурировать с другими странами в невоенных областях. Безопасность Китая от этого не страдает. Зато его международная репутация не подвержена «сезонным» колебаниям, вовлеченность в мировое хозяйство неизменно высока, а политического влияния хватает на то, что реально необходимо Китаю.

В отличие от вездесущей России Китай не стремится быть женихом на каждой свадьбе и покойником на каждых похоронах. И во многом поэтому может порой позволить себе куда больше, чем Россия.

Взять хотя бы историю с задержанием в Канаде по запросу США финансового директора китайской фирмы «Хуавэй». В ответ на это китайские власти немедленно арестовали двух канадских граждан, фактически взяв их в заложники. Эта некрасивая история, но на репутации Китая она сказалась мало, а его другим интересам не повредила. России подобный фортель с рук бы не сошел. Ей бы он почти наверняка стоил каких-нибудь новых санкций и, конечно, громкого и единодушного осуждения.

Одним словом, даже обнаружив точки некоторого мировоззренческого соприкосновения, Россия и Китай остались очень разными. Различий между ними много, но главное – в огромном неравенстве возможностей. Для России Китай – единственный и незаменимый партнер, без тесного сотрудничества с которым ее нынешняя изоляция от внешнего мира станет близка к абсолютной. Напротив, для Китая Россия – партнер важный, но не единственный и даже не главный.

В силу этого содержание и темпы сближения определяет именно Китай, которому политический союз с Россией (или с кем-то еще) не нужен: ведь такой союз предполагает обременительные взаимные обязательства, что крайне непрактично. Разовая и хорошо взвешенная поддержка стоит в политике дороже. Нужен ли союз с Китаем самой России, непонятно. Скорее всего, Россия об этом даже не задумывается. Ей бы, как говорится, день простоять да ночь продержаться.

В целом, получается, что России и Китаю (точнее, Китаю и России) вполне достаточно договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Неравный союз

По данным российской таможенной статистики, до 85% в российском экспорте в Китай приходится на минеральное топливо, лес, морепродукты, руду, шлак и золу. Российский экспорт машин и оборудования составляет около 3%, а еще чего-то секретного – не более 2%.

Зато в российском импорте из Китая фигурируют сложные станки и механизмы, котлы и реакторы, электрооборудование, телефоны, компьютеры и другие приборы промышленного и бытового назначения, автомобили, оптика и измерительная аппаратура. Совокупная доля этих товаров с высокой добавленной стоимостью в российском импорте превышает те же 85%. Российско-китайский товарооборот колеблется на отметке 100 млрд долл., а его структура, по существу, мало отличается от структуры товарооборота России и ЕС.

По официальным российским данным, количество граждан Китая, в каждый конкретный момент легально находившихся в России до пандемии не в туристических целях, то есть трудовых мигрантов, не превышает 500 тысяч человек. Неофициальные экспертные оценки дают несколько другие цифры: 2,5 миллиона легальных трудовых мигрантов и около 2 миллионов нелегальных.

Такой большой разброс официальных данных и неофициальных оценок, возможно, указывает на то, что российские власти не очень озабочены вопросами китайской трудовой миграции. Хотя могли бы и озаботиться, ведь китайские трудовые мигранты в основном концентрируются на российском Дальнем Востоке, население которого не превышает 6 миллионов человек.

Нельзя также не отметить, что занятые в торговле, промышленности, сельском хозяйстве и производстве услуг китайские трудовые мигранты давно уже стали практически незаменимы для хозяйственной жизни дальневосточных российских регионов, но при этом мало контактируют с местными хозяйствующими субъектами, предпочитая учреждать собственные фирмы. Чья, на первый взгляд, вольная деятельность, как говорят, контролируется властями приграничных китайских провинций, где проживает не менее 200 миллионов человек. Долгосрочное экономическое сотрудничество с Китаем, тон в котором задают такие аффилированные с правительством России гиганты, как «Газпром» и «Роснефть», также дает повод для некоторых вопросов.

Прежде всего, они возникают в связи с гигантским контрактом на поставку российского газа в Китай, заключенного «Газпромом» с Китайской нефтегазовой корпорацией в мае 2014 года.

Согласно этому контракту, «Газпром» будет ежегодно поставлять в Китай 38 млрд кубометров газа. (Примерно столько же газа «Газпром» реализует на рынках Европы.) Российский газ в Китай должен поступать с нового Чаяндинского месторождения в Ленском районе Якутии по строящемуся с 2016 года газопроводу мощностью в те же самые 38 млрд кубометров и протяженностью 2158 км. Конечная точка маршрута газопровода – город Благовещенск Амурской области, откуда газ будет доставляться в приграничный китайский город Хэйхэ по трубе, проложенной в туннеле под дном Амура. Срок действия контракта – 30 лет, сумма контракта – 400 млрд долл. Нетрудно понять, что Китай станет монопольным покупателем газа, поступающего по новому газопроводу. Как представляется, описанные выше направления и формы российско-китайского экономического сотрудничества указывают на стремительное превращение России в сырьевой придаток Китая.

В этом незавидном качестве Россия, вытесняемая с сырьевых рынков других стран, рада продать любое свое сырье Китаю, а тот, имея по большинству позиций альтернативные источники его получения, вполне способен жестко диктовать ей свои условия сделок.

В рамках той же логики Россия не может отказаться от использования китайских трудовых мигрантов и вынуждена закрывать глаза на их присутствие и поведение, что, конечно, чревато ростом недовольства местного населения.

Что за горизонтом российско-китайских отношений?

В перспективе масштабы «дружественного проникновения» Китая в дальневосточные российские регионы, видимо, будут определяться им самим в минимальной зависимости от мнения России. Впрочем, намерения осуществить «дружественное поглощение» этих регионов у Китая, скорее всего, нет. Поглощение территории соседнего государства, тем более такой запущенной, – дело рискованное и затратное, а китайцы народ осторожный, и потому лишних расходов, например, на социальную инфраструктуру, не любят.

Другое дело, что, окончательно став сырьевым придатком Китая, Россия может рано или поздно превратиться и в его младшего политического партнера, вынужденного оглядываться на старшего при принятии ключевых внешнеполитических решений.

Уже сейчас заметно, что Россия фактически выпала из процесса урегулирования взрывоопасных северокорейских проблем, доверив представлять свои интересы Китаю.

Поступив таким образом, Россия последовала примеру Японии, чьи интересы в северокорейском урегулировании представляют США. Но для Японии роль младшего партнера США привычна. И очень помогла добиться успеха везде, где провалилась Россия. Привыкнет ли Россия с ее чудовищным самомнением к роли младшего партнера Китая, сказать трудно.

Зато ответ на вопрос о том, почему ей светит такая роль, вполне очевиден. Заблудившаяся в трех соснах своих архаичных геополитических фантазий и поведенческих стереотипов Россия утратила релевантность цивилизованному миру и перестала восприниматься им как ответственный игрок международной политики.

Теперь удел России – переговоры по тем проблемам, которые она создала миру сама. И на этих переговорах России уготована роль не столько арбитра, сколько ответчика.

Альтернативы добрым отношениям с Китаем у России, естественно, нет. Однако без столь же добрых отношений с ныне враждебными ей странами, список которых непостижимо велик, отношения России с Китаем объективно лишаются стратегического баланса. Для его восстановления России неминуемо придется пересмотреть едва ли не всю свою внешнюю и внутреннюю политику, то есть – ни много ни мало – затеять новую перестройку. Причем в более радикальном и бескомпромиссном варианте, чем в далеком 1985 году.

Рано или поздно время перемен непременно наступит. Жаль только: жить в эту пору прекрасную нынешнему поколению россиян, вероятно, уже не придется. Повний текст

Тимоти Эш

Британский экономист, эксперт по вопросам Украины

21 апреля

На наших глазах разворачивается серия чрезвычайных событий, которые подчеркивают, что отношения между США и Россией находятся в худшем положении с окончания холодной войны

Во-первых, новость о том, что 18 российских дипломатов выдворяют из Чехии на фоне сообщений о том, что два агента ГРУ стоят за взрывами 2014 года на складе боеприпасов (тогда взорвалось 50 тонн боеприпасов и погибли два чеха). Связь с Солсбери и Скрипалем здесь в том, что, похоже, за нападением стоят те же два агента, что и за отравлением Новичком в Солсбери.

Кроме шуток о шпилях соборов мы должны помнить, что два чеха погибли во время взрывов в 2014 году и британец — в Солсбери. Здесь можно сослаться на статью 6 НАТО и потребовать от всех членов Альянса аналогичных высылок.

Предыстория этих нападений представляется интересной, если учесть, что, по некоторым сведениям, боеприпасы должны были отправить в Украину, сражавшейся с Россией на Донбассе.

Интересно, что это всплыло сейчас — семь лет спустя. Вероятно, это отражает новую американскую политику открытости по отношению к злонамеренным действиям России: «Мы знаем, что вы это сделали». К тому же это демонстрирует союзникам всю степень российской угрозы, если они уже не знали об этом. Контекст здесь таков, что президент Чехии Милош Земан — бывший коммунист, он питает слабость к Путину и России. По-видимому, целью расследования является разоблачение Земана и объединение чешского политического класса с альянсом демократий против России.

Полагаю, что сейчас будет еще больше разоблачений в других странах НАТО — опять-таки призыв России к ответу за злонамеренные действия и разоблачение и ослабление российских союзников и посредников в Европе.

Во-вторых, в Financial Times была опубликована интересная статья с комментариями официальных лиц США, пытавшихся прояснить отношение Белого дома к санкциям после того, как они были введены на прошлой неделе против первичной рублевой эмиссии. Это произошло после некоторой критики, что действия на прошлой неделе были слишком мягкими. Послание от Белого дома заключается в том, что экономические санкции являются основным инструментом и что Джо Байден им привержен. А то, что мы видели на прошлой неделе, — только начало, если Москва продолжит свои злонамеренные действия, ее ждет больше.

После санкций в отношении суверенного долга, скорее всего, все пойдет по нарастающей. На очереди — введение санкций против торговли новыми выпусками облигаций в рублях и/или долларах на вторичном рынке, а затем будет распространяться и на предыдущие эмиссии. Возможно, это могло бы произойти уже в июне, когда будет принято решение по химическому и биологическому оружию — через 90 дней после первоначального подтверждения того, что Москва использовала биологическое оружие в нападениях на Скрипалей и Навального. Очевидно, что запрещение первичной и вторичной торговли новыми облигациями имеет то преимущество, что не привязывает к торгам существующих американских инвесторов. Но посыл правительства США ясен — оно не хочет, чтобы американские учреждения финансировали злонамеренные действия России против страны и ее союзников. И они должны уменьшить контакты с Россией — или не жаловаться позже, когда на них повлияет повторение санкций в будущем.

Интересно, что это всплыло сейчас — семь лет спустя

В-третьих, вскоре после введения санкций Россия в ответ прекратила судоходство в Керченском проливе до октября. Цель ясна — усилить экономический шум вокруг Украины, поскольку это нанесет ущерб украинским портам в Азовском море, включая Мариуполь.

Это бросает немедленный вызов администрации Байдена, поскольку указывает на новые злонамеренные действия, которые могут вызвать новые санкции США в ответ.

Обратите внимание на то, что США должны были послать два военных корабля в Черное море на прошлой неделе, но в последний момент приостановили развертывание, что было воспринято как жест доброй воли в сторону Путина — и попытка отступить. Учитывая, что Путин отреагировал на это эскалацией, администрация США столкнулась с дилеммой — нужно ли отреагировать развертыванием? Тем временем Великобритания, кажется, шагает в неизвестность, объявив о том, что два ее эсминца войдут в Черное море в мае, а авианосец Королевского военно-морского флота Великобритании обеспечит воздушное прикрытие (американские самолеты) со стороны Средиземного моря.

В-четвертых, Москва выдворила украинского консула из Санкт-Петербурга по обвинению в шпионаже.

В-пятых, Москва объявила о том, что она произвела аресты в ходе, как она утверждает, запланированной попытки государственного переворота против президента Лукашенко в Беларуси. Лукашенко обещает чрезвычайные правовые меры в ближайшие дни — не уверен, что это может быть, но это вполне может включать обязательства по большей интеграции с Москвой. А Россия особенно желает возможности развернуть больше войск в Беларуси, чтобы открыть второй фронт против Украины.

Шестое, пишут, что Алексей Навальный при смерти. Его фактическая смерть вполне может спровоцировать еще один дипломатический скандал между Западом и Россией и, вероятно, дальнейшие санкции — я ожидал бы, что они будут направлены против клептократии, а значит — олигархов.

Пункты три-шесть — это, скорее всего, московские ответные меры против США и их союзников в дополнение к санкциям, объявленным Москвой в пятницу, включая высылку дипломатов и санкции против отдельных лиц.

Подводя итог, справедливым будет сказать, что на наших глазах разворачивается серия чрезвычайных событий, которые подчеркивают, что отношения между США и Россией находятся в худшем положении с момента окончания холодной войны, скорее всего, даже хуже, чем в 2014 году после аннексии Крыма, поскольку эскалация идет по нескольким направлениям.

Были надежды на то, что заявление о встрече на высшем уровне Байдена с Путиным ослабит напряженность, но полагаю, что в преддверии этой встречи, если она действительно состоится, напряженность, скорее всего, возрастет. Обе стороны будут стремиться к соперничеству за позиции и обеспечению рычагов давления на этих переговорах, а также показать сопернику свою силу и то, что ими не будут помыкать. Мы уже видели, как перед встречами в нормандском и минском форматах Москва проводила эскалацию.

Будет происходить больше подобных вещей, и, скорее всего, больше санкций. Но независимо от того, какие санкции вводятся, думаю, что тенденции сведутся к тому, что инвесторы не будут спешить увеличивать инвестиции в Россию, несмотря на якобы привлекательные оценки. Скорее, я думаю, что отделы по наблюдению за выполнением правил торговли и соображения, связанные с ESG (Environmental, Social, Governance), подтолкнут инвесторов продолжать на границе участия, чтобы уменьшить связи с Россией — в ожидании худшего.

23 апреля,

Фредерик Кемп

Президент и главный исполнительный директор Atlantic Council

То, насколько искусно Байден подойдет к растущему вызову со стороны России и Китая, определит нашу эпоху

Президент Джо Байден столкнулся с кошмарным сценарием, который повлечет за собой глобальные последствия: расширением китайско-российского стратегического сотрудничества, направленным на подрыв влияния США и срыв усилий по объединению демократических союзников. Пока это самое важное испытание Байдена как лидера, которому не уделяют должного внимания. Хотя именно это может стать определяющим вызовом для его президентства.

На прошлой неделе Россия и Китай одновременно активизировали свою военную деятельность, угрожая суверенитету Украины и, соответственно, Тайваня — стран, чья динамично растущая независимость бросает вызов Москве и Пекину, но лежит в основе интересов США и союзников в их регионах.

Даже если действия Москвы и Пекина не приводят к военному вторжению ни в одну из стран, и большинство экспертов по-прежнему считают его маловероятным, масштабы и интенсивность перемещений войск требовали немедленного внимания. Официальные лица США и союзников не отрицают того, что Россия и Китай обмениваются разведданными и, вероятно, все больше координируют свои действия и стратегии.

«Это (российское) наращивание достигло точки, способной стать началом ограниченного военного вторжения, — сказал Комитету по разведке Сената США на этой неделе Уильям Бернс, глава ЦРУ. — Не только Соединенные Штаты, но и наши союзники должны отнестись к нему очень серьезно».

Что касается Китая, то согласно Ежегодной оценке угроз, проводимой Разведывательным сообществом США: «Китай пытается использовать сомнения в том, что США привержены региону, подорвать демократию Тайваня и расширить влияние Пекина». Освещая доклад, СМИ не упомянули предупреждение о «растущем стратегическом сотрудничестве России с Китаем… для достижения своих целей».

Даже если рассматривать их по отдельности, китайский и российский вызовы — это головная боль для любого президента США. Но если Китай и Россия будут действовать более сплоченно и слаженно, тут получится целая история, похлеще любого романа Тома Клэнси. Это сценарий, для которого Соединенным Штатам и их союзникам не хватает стратегии или даже общего понимания.

Планирование действий Китая и России

Для тех, кто сомневается в китайско-российских амбициях, одним из моих любимых мест для гадания на китайских чайных листьях является Global Times, как правило, это рупор лидеров Пекина. В редакционной статье в конце прошлого месяца под заголовком Китайско-российские связи углубляются, в то время как США и их союзники колеблются, написано: «Самыми влиятельными двусторонними отношениями в Евразии являются китайско-российские всеобъемлющие стратегические партнерские отношения, скоординированные для новой эры».

Это слишком для любого новоизбранного президента

В едва завуалированном предупреждении для Японии и Южной Кореи сказано: «Китай и Россия понимают силу своих связей… Честно говоря, ни одна страна в регионе не может в одиночку противостоять ни Китаю, ни России, не говоря уже о борьбе с этими державами одновременно. Для любой страны, которая стремится противостоять Китаю и России, создавая альянс с США, это было бы катастрофой».

В октябре прошлого года президента России Владимира Путина спросили о возможности официального военного союза с Китаем. Ответ был таков: «Теоретически это вполне возможно». Так или иначе, в военной эскалации вокруг Украины и Тайваня не было и нет ничего теоретического.

Недавно Россия собрала наибольшее количество войск вдоль границы Украины со времени аннексии Крыма в 2014 году. В то же время Китай увеличил число военных вторжений с воздуха в зону ПВО Тайваня до беспрецедентного уровня, совершив в этом году более 250 самолето-пролетов вблизи острова. Только в прошлый понедельник китайские военные направили в Тайвань двадцать пять военных самолетов, что является рекордным показателем с тех пор, как в прошлом году Тайвань начал сообщать цифры.

Как великодержавная драма усложняет планы Байдена

На этой неделе администрация Байдена ответила Путину — подвесив в качестве морковки встречу на высшем уровне и ударив кнутом новых санкций. Во вторник Байден позвонил Путину, сигнализируя, что он не собирается нагнетать с ним напряженность (всего месяц назад согласившись с мнением о том, что тот — «убийца»).

В среду государственный секретарь США Энтон Блинкен стоял рядом с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, осуждая наращивание военной мощи России. Самый сильный упрек администрации Байдена прозвучал в четверг, когда она объявила о новых экономических санкциях против 38 российских организаций, обвиненных в вмешательстве в выборы и кибератаках, выслала 10 дипломатов, и ввела меры, запрещающие финансовым учреждениям США торговать недавно выпущенными российскими государственными долгами и облигациями.

Вторжение Китая на Тайвань произошло вскоре после того, как госдепартамент США издал руководящие принципы, ослабляющие правила для американских правительственных чиновников, сотрудничающих с Тайванем. Блинкен заявил, что администрация обеспокоена «все более агрессивными действиями» Китая и хочет убедиться, чтобы Тайвань «имел возможность защитить себя». В среду США еще раз продемонстрировали свою поддержку, направив на Тайвань неофициальную делегацию в составе бывшего американского сенатора и двух бывших заместителей госсекретаря США.

Эта разворачивающаяся великодержавная драма не могла произойти в худшее время для администрации Байдена, чьему пребыванию у власти даже не исполнилось сто дней — это произойдет 30 апреля. Но, вероятно, именно в этом заключается смысл для Путина и китайского президента Си Цзиньпина, поскольку они рассчитывают получить преимущество, прежде чем Байден сможет обеспечить себе более прочную основу посредством пересмотра политики и укомплектования кадрами ключевых руководящих постов.

Эти динамичные события также усложняют тщательно продуманные планы администрации Байдена действовать методически, обоснованно утверждая, что обновление США является предпосылкой для эффективного глобального лидерства.

Цель Байдена — справиться с COVID-19 посредством ускоренной вакцинации, поспособствовать росту экономики и конкурентоспособности, выделив $4 трлн в виде экономических стимулов и расходов на инфраструктуру, и восстановить отношения с ключевыми союзниками, — цель, отраженная в встрече Байдена на этой неделе с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга. Одновременно администрация Байдена также сталкивается с рядом других внешнеполитических проблем, начиная с заявления президента на этой неделе о том, что он выведет американские войска из Афганистана к 11 сентября, и заканчивая усилиями по возобновлению ядерных переговоров с Ираном, несмотря на нападение в прошлое воскресенье на завод по обогащению урана в Нетензе.

Это слишком для любого новоизбранного президента. Однако то, насколько искусно Байден подойдет к объединенному и растущему вызову со стороны России и Китая, определит нашу эпоху.

Перевод НВ

Оригинал впервые опубликован на CNBC.com

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