опубликовано редакцией на Переводике 25.04.21 03:48 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Putin Rewrites the Law of the Geopolitical Jungle" Глобальная сеть - 23 апреля 2021 г. Путин переписывает “Закон геополитических джунглей” PEPE ESCOBAR • APRIL 23, 2021 Обращение Путина к Федеральному Собранию России - де-факто Обращение к нации - было приемом дзюдо, который буквально ошеломил ястребов атлантической сферы. «Запад» даже не упоминался по имени. Только косвенно или с помощью восхитительной метафоры - «Книги джунглей» Киплинга . О внешней политике говорилось только в самом конце, чуть ли не о как едва не забытом предмете. В течение большей части полутора часов Путин сосредоточился на внутренних проблемах, подробно описывая ряд мер, которые позволят российскому государству помочь нуждающимся - семьям с низким доходом, детям, матерям-одиночкам, молодым специалистам, малоимущим - с помощью: например, бесплатные медицинские осмотры вплоть до возможности получения универсального базового дохода в ближайшем будущем. Конечно, ему также необходимо будет заняться нынешним крайне нестабильным состоянием международных отношений. Его лаконичная манера речи, противопоставленная господствующей в атлантистской сфере русофобии, была поразительна. Во-первых, самое главное. Политика России «направлена ​​на обеспечение мира и безопасности для благополучия наших граждан и стабильного развития нашей страны». Но если «кто-то не хочет… вступать в диалог, но выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет способ отстоять свою позицию». Он выделил «практику политически мотивированных незаконных экономических санкций», чтобы связать ее с «чем-то гораздо более опасным», и фактически вынес на свет вещь невидимую в западном нарративе: «недавняя попытка организовать государственный переворот в Беларуси и убийство президента этой страны». Путин не преминул подчеркнуть, что «все границы пересечены». Заговор с целью убить Лукашенко был раскрыт российской и белорусской разведками которые задержали несколько акторов, поддерживаемых (кем же ещё?) разведслужбами США. Госдепартамент США предсказуемо отрицал свою причастность. Путин: «Стоит указать на признания задержанных участников заговора, что готовилась блокада Минска, в том числе его городской инфраструктуры и коммуникаций, полное отключение всей электросети белорусской столицы. Это, кстати, означает подготовку к масштабной кибератаке». И это приводит к очень неудобной правде: «По-видимому, это не без причины, что наши западные коллеги упорно отвергаются многочисленные предложениями от российской стороны о создании международного диалога в области информации и кибер-безопасности» «Асимметричный, быстрый и жесткий» Путин заметил, как «нападение на Россию» стало «спортом, новым видом спорта, - кто громче всех заявит что-нибудь». Затем он вспомнил Киплинга: «А мы видим, что происходит в реальной жизни: как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают, для того чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был.». Эта многослойная метафора еще более поразительна, поскольку она перекликается с геополитической Великой игрой конца XIX века между Британской и Российской империями, участником и певцом которой был Киплинг. В очередной раз Путину пришлось подчеркнуть, что «мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши благие намерения как безразличие или слабость и намеревается полностью сжечь эти мосты или даже взорвать их, он должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким». Итак, вот новый “Закон геополитических джунглей”, поддерживаемый господами Искандером, Калибром, Авангардом, Пересветом, Кинжалом, Сарматом, Цирконом и другими уважаемыми джентльменами, гиперзвуковыми и другими, позже комплиментарно упомянутыми в речи. Те, кто доводят Медведя до такой степени, что он угрожает «Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели». Ошеломляющие события последних нескольких недель - китайско-американский саммит на Аляске, саммит Лавров - Ван И в Гуйлине, саммит НАТО, стратегическое соглашение между Ираном и Китаем , речь Си Цзиньпина на форуме Боао - теперь сливаются в новую поразительную реальность: эпоха Левиафана, единолично навязывающего всем свою железную волю, закончилась. Тем русофобам, которые до сих пор не поняли, хладнокровный, спокойный и собранный Путин был вынужден добавить: «При этом у нас, ….., хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами». Возвращаясь к realpolitik, Путину еще раз пришлось подчеркнуть «особую ответственность» «пяти ядерных держав» за серьезное обсуждение «вопросов, связанных со стратегическим вооружением». Остается открытым вопрос, согласится ли на это администрация Байдена-Харрис, за которой стоит токсичный коктейль из неоконсерваторов и “человеколюбивых” империалистов. Путин: «Целью таких переговоров может быть создание среды бесконфликтного сосуществования на основе равной безопасности, охватывающей не только стратегическое оружие, такое как межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, но также, я хотел бы подчеркнуть, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения». В то время как обращение Си на форуме Боао было адресовано, в основном, Глобальному Югу, Путин особо выделил то что "мы расширяем контакты с нашими ближайшими партнерами по Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Содружеству Независимых Государств и союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности" и расхваливал «совместные проекты в рамках Евразийского экономического союза», выставляя их в качестве «практических инструментов решения проблем национального развития»». В двух словах: интеграция на практике, следуя российской концепции «Большой Евразии». «Напряженность выходящая на уровень военного времени» Теперь сравните все вышеперечисленное с Указом Белого дома, объявляющим «чрезвычайное положение в стране» для «борьбы с российской угрозой». Это напрямую связано с президентом Байденом, а на самом деле с компанией, говорящей ему, что делать, в комплекте с наушником и телесуфлером - пообещавшей президенту Украины Зеленскому, что Вашингтон «примет меры», чтобы поддержать Киевом в его желании возвращения Донбасса и Крыма. У этого Указа есть несколько проблемных вопросов. Он де-факто отказывает любому гражданину России в полных правах на его собственность в США. Любого жителя США можно обвинить в том, что он является российским агентом, подрывающим безопасность США. Подпункт (C), детализирующий «действия или политику, которые подрывают демократические процессы или институты в Соединенных Штатах или за рубежом», достаточно расплывчат, чтобы его можно было использовать для устранения любой журналистики, поддерживающей позиции России в международных делах. Под санкции попали приобретение облигации российских ОФЗ, а также одна из компаний, занимающихся производством вакцины Sputnik V. Тем не менее, вишенкой на этом пироге с санкциями может стать то, что отныне всем российским гражданам, включая имеющих двойное гражданство, может быть запрещен въезд на территорию США, за исключением редких специальных разрешений помимо обычной визы. Российская газета «Ведомости» отмечает, что в такой параноидальной атмосфере риски для крупных компаний, таких как «Яндекс» или «Лаборатория Касперского», значительно возрастают. Тем не менее, эти санкции не стали неожиданностью для Москвы. По словам инсайдеров Beltway, худшее еще впереди: два пакета санкций против Nord Stream 2 уже одобрены Министерством юстиции США. Ключевым моментом является то, что этот Указ де-факто объявляет любого, кто сообщает о политических позициях России, как потенциально угрожающего «американской демократии». Как заметил ведущий политический аналитик Аластер Крук, это «процедура, обычно предназначенная для граждан вражеских государств во время войны». Крук добавляет: «Американские ястребы резко повышают ставки в игре против Москвы. Напряженность и риторика выходят на уровень военного времени». Остается открытым вопрос, будет ли путинское Обращение к нации серьезно изучаться токсичной сумасшедшей комбинацией неоконсерваторов и гуманитарных империалистов, стремящихся противостоять одновременно и России и Китаю. Но факт в том, что уже начало происходить нечто экстраординарное: своего рода «деэскалация». Еще до Обращения Путина, Киев, НАТО и Пентагон, по-видимому, получили сообщение, о перемещении Россией двух армий, большого количества артиллерии и двух воздушно-десантных дивизий к границам Донбасса и Крыма, не говоря уже о перемещении основных военно-морских сил с Каспия на Черное море. НАТО не могло и мечтать о развертывании чего-либо сопоставимого. Факты говорят о многом. И Париж, и Берлин боялись возможного столкновения Киева непосредственно с Россией и яростно лоббировали против этого, минуя ЕС и НАТО. Тогда кто-то - это мог быть Джейк Салливан - должно быть, прошептал в наушник “манекена для краш-тестов”, что вы же не собираетесь оскорблять главу ядерной державы и рассчитывать сохранить глобальное «доверие» к вам. Итак, после этого уже известного звонка Путину по телефону, от «Байдена» последовало приглашение на саммит по изменению климата, на котором любые высокие обещания носят в основном риторический характер, поскольку Пентагон по-прежнему будет крупнейшим загрязняющим организмом на планете Земля. Так что Вашингтон, возможно, нашел способ сохранить по крайней мере одно направление диалога с Москвой. В то же время Москва не питает никаких иллюзий, что драма Украина / Донбасс / Крым закончилась. Даже если Путин не упомянул об этом в Обращении к нации. И даже если министр обороны Шойгу отдал приказ о деэскалации . Всегда “бесценный” Андрей Мартьянов радостно отметил «культурный шок, когда Брюссель и округ Колумбия начали подозревать, что Россия «не хочет» Украины. Россия хочет, чтобы эта страна сгнила и взорвалась, но так чтобы экскременты от этого взрыва не попали на Россию. Плата Запада за зачистку этого clusterf**k также входит в планы России в отношении украинского бантустана». Тот факт, что Путин даже не упомянул Бантустан в своем выступлении, подтверждает этот анализ. Что касается «красных линий», то подразумеваемый месседж Путина остается прежним: база НАТО на западном фланге России просто недопустима. Париж и Берлин это знают. ЕС уходит “в несознанку”. НАТО всегда будет отказываться признать это. Мы постоянно возвращаемся к одному и тому же важному вопросу: сможет ли Путин, несмотря ни на что, провести операцию в стиле Бисмарка и Сун-Цзы и построить прочную немецко-российскую Антанту - сердечное согласие (а это довольно далеко от «союза»). «Северный поток-2» - важная шестеренка в колесе, и именно это сводит с ума вашингтонских ястребов. Что бы ни случилось дальше, для всех практических целей теперь включен режим “Железный занавес 2.0”, и просто он никуда не денется. Будет больше санкций. На Медведя было брошено все, за исключением “горячей” войны. Будет очень интересно наблюдать, как и с помощью каких шагов Вашингтон будет участвовать в «деэскалационном и дипломатическом процессе» с Россией. Гегемон всегда может найти способ развернуть масштабную пиар-кампанию и в конечном итоге заявить о дипломатическом успехе и «выходе из тупика». Что ж, это определенно лучше, чем в пожар войны. В противном случае мелким искателям приключений из "Книги джунглей" можно посоветовать посоветовали: занимайтесь своими смешными делами и будьте готовы к встрече «асимметричным, стремительным и жестким» ответом.