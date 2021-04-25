навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
25.04.21   Редакция

Почему растущий экспорт золота из России накапливается в Соединенных Штатах, а не в Китае?

(0)
 
24.04.21  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
24.04.21   Редакция

The Economist: Путин слабее, чем кажется

(0)
23.04.21  

Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае

(0)
 
23.04.21   Редакция

Русскоязычные СМИ Казахстана

(0)
23.04.21  

Подборка видеоматериалов на военную тему

(0)
 
22.04.21   Редакция

Хунта Мьянмы использует боевые самолеты российского производства для бомбёжек этнических повстанцев

(0)
 
22.04.21  

Русскоязычные СМИ Азербайджана

(0)

последние за вчера, 24.04.21  
 
04:40  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
04:16  

Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США

(0)
 
04:08   Редакция

The Economist: Путин слабее, чем кажется

(0)
 
04:02  

Ошибка?! Да это же просто диверсия, чтобы русские от вакцин отказались и латышам больше досталось

(0)
00:52   Редакция

«Чикагский Вестник» №19: Образование как оружие

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 25.04.21 04:31
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Почему растущий экспорт золота из России накапливается в Соединенных Штатах, а не в Китае?

 April 22, 2021  Posted by  Russia Briefing

By Bob Savic, Advisor to Dezan Shira & Associates 

  • Необычные модели экспорта золота могут указывать на изменение положения долга США в качестве глобального торгового стандарта и возврат к золоту. 

Как отмечают многие геополитические обозреватели, Китай и Россия сформировали тесное стратегическое партнерство в последние годы, особенно после прихода к власти президента Китая Си Цзиньпина в 2013 году и президента России Владимира Путина годом ранее. Эти «особые отношения» отражаются в их торговых отношениях. В 2020 году объем двусторонней торговли достиг около 108 миллиардов долларов США, то есть за три года объем двусторонней  торговли превысила 100 миллиардов долларов США.

Обе страны заявили о своем намерении удвоить торговый оборот до 200 миллиардов долларов США к 2024 году. Вопрос о том, как именно будет достигнута эта амбициозная цель, является вопросом домыслов  и предположений, включая проведение  отложенных до сих пор переговоров  о снижении тарифов на товары, торгуемые в рамках соглашения о свободной торговле между Китаем и ЕАЭС, но одно можно сказать почти наверняка: они вряд ли будут включать в себя глобальную торговлю  одной крупной группой товаров, а именно -  золотом и другими драгоценными металлами.

Примечательно, что в 2020 году российский экспорт золота, вместо того, чтобы направляться на восток в соответствии с политикой Путина «Смотри на восток», в подавляющем большинстве случаев отправлялся на запад через страны-посредники и в конечную собственность Федерального резерва США. Это странный результат, учитывая, что США официально рассматривают Россию как геополитического соперника и «ревизионистскую» державу даже до такой степени, что недавно ввели  санкции в  отношении  государственного долга России.

Роль посреднических юрисдикций в перераспределении золотого запаса

С точки зрения посреднических юрисдикций, через которые была отправлена ​​основная часть российского экспорта золота и других драгоценных металлов, важную роль,  несмотря на свои тяжелые отношения с Москвой,  сыграла Великобритания. Несмотря  на сложность отношений, в 2020 году российский экспорт драгоценных металлов в Великобританию достиг рекордных 19,2 миллиарда долларов США.

Огромный размер этого уровня экспорта особенно примечателен, учитывая, что общий объем российского экспорта в Великобританию составил 23 миллиарда долларов США, что значительно превышает экспорт золота в предыдущие годы, который составлял 911 миллионов долларов США в 2018 году и 6,4 миллиарда долларов США в 2019 году. Основные производители и экспортеры драгоценных металлов в Великобританию, такие как Австралия, Канада и Южная Африка, сохранили высокий, хотя и стабильный уровень экспорта в течение последних нескольких лет.

Хотя в том году несколько других стран увеличили импорт прямой российского золота, он был в значительно меньших масштабов, в том числе в США,  куда прямой импорт из России вырос до 2,1 млрд долларов США по сравнению с примерно 1 млрд долларов США в предыдущие годы. Следовательно, российский экспорт золота в Великобританию и куда он оттуда идет - это вопрос  постоянно  привлекающий всеобщее  внимание.

Неудивительно,  что одновременно  с увеличением импорта необработанного золота и драгоценных металлов   из России   резко  вырос британский экспорт. Особенно это касается экспорта драгметалла  в Швейцарию. Он значительно вырос за последние пару лет, что сделало нерафинированные драгоценные металлы крупнейшим экспортным товаром Великобритании в 2019 и 2020 годах, а Швейцарию - вторым по величине экспортным направлением, впервые обойдя Германию.

Крупномасштабный экспорт необработанного золота в альпийское государство сохранялся до первого квартала 2021 года. Соответственно, Швейцария, которая, как сообщается, перерабатывает около 70% мирового золота в более изысканный и привлекательный продукт, также увеличила объемы экспорта драгоценных металлов по всему миру.

Тем не менее, доля экспорта швейцарских драгоценных металлов заметно возросла из развивающихся стран, таких как Китай и Индия, будучи традиционными основными покупателями золота и других слитков, в развитые мировые экономики. В частности, на долю США приходится львиная доля экспорта золота Швейцарии в 2020 году, которая выросла до 32 млрд. долл. США с примерно 3 млрд. долл. США в предыдущие годы. Германия последовала этому примеру, хотя и в более скромных масштабах, а импорт швейцарского рафинированного золота в 2020 году составил 6 млрд. долл. США, в среднем 3,5 млрд. долл. США за предыдущие годы.

С другой стороны, экспорт швейцарских слитков в Китай резко упал до 2,6 млрд. долл. США с 9 млрд. долл. США в 2019 году и 18 млрд. долл. США годом ранее. Экспорт золота из Великобритании в Китай также сократился до 1,9 миллиарда долларов США в 2020 году с примерно 9 миллиардов долларов США в 2019 году.

Таким образом, в то время как Швейцария и Великобритания значительно увеличили экспорт драгоценных металлов в США, их экспорт в Китай резко упал. Подобная  тенденция, хотя и в  менее драматичной форме, проявляется в Германии (в отличие от Индии). В большинстве других стран Европы и Азии, которые являются основными постоянными покупателями драгоценных металлов, произошли по существу нейтральные изменения в их торговых потоках со Швейцарией и Великобританией.

Понимание новой политики России в отношении экспорта золота

Механистическое объяснение значительного роста экспорта российского золота в Великобританию и за ее пределы, вероятно, является результатом либерализации Москвой экспорта драгоценных металлов в прошлом году. До реформ коммерческие банки России были единственными агентами, имеющими лицензию на экспорт золота и серебра в слитках. Теперь производители драгоценных металлов с общими долгосрочными лицензиями  получили те же права, хотя в настоящее время неясно, могут ли применяться какие-либо ограничения на экспорт.

Тем не менее, вероятно, существуют основные причины, по которым эти в значительной степени непредвиденные реформы были введены в первую очередь. Некоторые наблюдатели утверждали, что России необходимо продавать значительную часть произведенного золота, чтобы компенсировать в целом падающую картину экспорта на фоне экономических проблем, связанных с западными санкциями. Но если это правда, то почему бы не продавать напрямую в Китай, где существует постоянно высокий спрос на золото и драгоценные металлы? В настоящее время Россия экспортирует туда незначительное количество таких товаров.

Другой причиной экспорта золота в Великобританию, а затем в США, может быть желание российских частных коммерческих игроков, которые составляют основную часть операторов золотых и серебряных слитков, найти на Западе безопасную гавань для своих активов. В то же время, многие российские частные компании и бизнесмены попали под санкции США и Великобритании за предполагаемые связи с российским правительством. При размещении там своего золота или других активов риск подвергнуться санкциям и замораживанию местных активов только еще больше усугубляется.

Более вероятное объяснение роста экспорта золота из России заключается в ожидании Москвой того, что центральные банки США и Германии воспользуются глобальной пандемией и замедлением мировой экономики в 2019 году, чтобы запастись рекордными уровнями золотых резервов. Фактически центральные банки развитых стран были нетто-покупателями золота со времен глобального финансового кризиса 2008 года. Однако в 2020 году власти США и Германии сделали еще один шаг, подавив спрос в основном со стороны Китая, но также, в меньших масштабах,  и в Индии . Это связано с тем, что закупки слитков через Великобританию и Швейцарию центральными банками других развитых стран оставались относительно стабильными на протяжении всего этого усиленного покупательского разгула.

Поэтому следует задаться вопросом, что США и Германия могут получить от наращивания своих золотых резервов в 2020 году и в первом квартале 2021 года? Возможно, все сводится к очевидному выводу: доллар США и американская экономика сталкиваются с усиливающимися геоэкономическими проблемами со стороны растущей экономики Китая. Такой сценарий в перспективе может поставить под угрозу статус доллара США как основной мировой резервной валюты, в результате чего евро окажется в невероятно переоцененной позиции, в то время как китайский юань,   в краткосрочном и среднесрочном временном  горизонте,  вряд ли будет выполнять функциональную роль доллара в финансировании большинства глобальных транзакций 

С другой стороны, США и Германия (последняя, ​​по-видимому, скрывает активность покупки золота в США, возможно, из-за сохраняющейся исторической озабоченности по поводу валютной нестабильности) могут в какой-то момент ожидать возврата к золотому стандарту вместо другого фиатного преемника доллара. В самом деле, когда центральные банки развитых стран выкачали ошеломляющие 10 триллионов долларов США в 2020 году, сценарий другой фиатной валюты, обеспечивающей долгосрочную стабильность глобальной реальной экономики, помимо постоянного роста цен на активы, кажется более отдаленным, чем когда-либо прежде.

Исходя из предположения, что США будут упорствовать в сохранении ключевой роли доллара как мировой валюты-заемщика, не в последнюю очередь, это связано с рециркуляцией потоков капитала для финансирования гигантских планов  президента Байдена  по стимулированию и развитию инфраструктуры. все еще будет какое-то время в далеком будущем.

Тем не менее, недавняя политика российского правительства по либерализации экспорта золота на фоне резкого роста спроса на золото со стороны Федеральной резервной системы США может быть расчетливым шагом в поощрении США к повторному введению золотого стандарта, учитывая, что Москва не стеснялась  в продвижение глобальной не-долларовой экономики. По крайней мере, новый золотой стандарт оставит США в сильной позиции, обладающей самыми большими золотыми резервами среди всех стран, в то время как Китай и Россия в равной степени выиграют от своего значительного лидерства в качестве основных мировых производителей золота.

статью прочитали: 2 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 