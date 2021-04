архив



опубликовано редакцией на Переводике 25.04.21 04:31 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Why Are Russia’s Surging Gold Exports being Stockpiled in the United States, and not China?" Глобальная сеть - 22 апреля 2021 г. Почему растущий экспорт золота из России накапливается в Соединенных Штатах, а не в Китае? April 22, 2021 Posted by Russia Briefing By Bob Savic, Advisor to Dezan Shira & Associates Необычные модели экспорта золота могут указывать на изменение положения долга США в качестве глобального торгового стандарта и возврат к золоту. Как отмечают многие геополитические обозреватели, Китай и Россия сформировали тесное стратегическое партнерство в последние годы, особенно после прихода к власти президента Китая Си Цзиньпина в 2013 году и президента России Владимира Путина годом ранее. Эти «особые отношения» отражаются в их торговых отношениях. В 2020 году объем двусторонней торговли достиг около 108 миллиардов долларов США, то есть за три года объем двусторонней торговли превысила 100 миллиардов долларов США. Обе страны заявили о своем намерении удвоить торговый оборот до 200 миллиардов долларов США к 2024 году. Вопрос о том, как именно будет достигнута эта амбициозная цель, является вопросом домыслов и предположений, включая проведение отложенных до сих пор переговоров о снижении тарифов на товары, торгуемые в рамках соглашения о свободной торговле между Китаем и ЕАЭС, но одно можно сказать почти наверняка: они вряд ли будут включать в себя глобальную торговлю одной крупной группой товаров, а именно - золотом и другими драгоценными металлами. Примечательно, что в 2020 году российский экспорт золота, вместо того, чтобы направляться на восток в соответствии с политикой Путина «Смотри на восток», в подавляющем большинстве случаев отправлялся на запад через страны-посредники и в конечную собственность Федерального резерва США. Это странный результат, учитывая, что США официально рассматривают Россию как геополитического соперника и «ревизионистскую» державу даже до такой степени, что недавно ввели санкции в отношении государственного долга России. Роль посреднических юрисдикций в перераспределении золотого запаса С точки зрения посреднических юрисдикций, через которые была отправлена ​​основная часть российского экспорта золота и других драгоценных металлов, важную роль, несмотря на свои тяжелые отношения с Москвой, сыграла Великобритания. Несмотря на сложность отношений, в 2020 году российский экспорт драгоценных металлов в Великобританию достиг рекордных 19,2 миллиарда долларов США. Огромный размер этого уровня экспорта особенно примечателен, учитывая, что общий объем российского экспорта в Великобританию составил 23 миллиарда долларов США, что значительно превышает экспорт золота в предыдущие годы, который составлял 911 миллионов долларов США в 2018 году и 6,4 миллиарда долларов США в 2019 году. Основные производители и экспортеры драгоценных металлов в Великобританию, такие как Австралия, Канада и Южная Африка, сохранили высокий, хотя и стабильный уровень экспорта в течение последних нескольких лет. Хотя в том году несколько других стран увеличили импорт прямой российского золота, он был в значительно меньших масштабов, в том числе в США, куда прямой импорт из России вырос до 2,1 млрд долларов США по сравнению с примерно 1 млрд долларов США в предыдущие годы. Следовательно, российский экспорт золота в Великобританию и куда он оттуда идет - это вопрос постоянно привлекающий всеобщее внимание. Неудивительно, что одновременно с увеличением импорта необработанного золота и драгоценных металлов из России резко вырос британский экспорт. Особенно это касается экспорта драгметалла в Швейцарию. Он значительно вырос за последние пару лет, что сделало нерафинированные драгоценные металлы крупнейшим экспортным товаром Великобритании в 2019 и 2020 годах, а Швейцарию - вторым по величине экспортным направлением, впервые обойдя Германию. Крупномасштабный экспорт необработанного золота в альпийское государство сохранялся до первого квартала 2021 года. Соответственно, Швейцария, которая, как сообщается, перерабатывает около 70% мирового золота в более изысканный и привлекательный продукт, также увеличила объемы экспорта драгоценных металлов по всему миру. Тем не менее, доля экспорта швейцарских драгоценных металлов заметно возросла из развивающихся стран, таких как Китай и Индия, будучи традиционными основными покупателями золота и других слитков, в развитые мировые экономики. В частности, на долю США приходится львиная доля экспорта золота Швейцарии в 2020 году, которая выросла до 32 млрд. долл. США с примерно 3 млрд. долл. США в предыдущие годы. Германия последовала этому примеру, хотя и в более скромных масштабах, а импорт швейцарского рафинированного золота в 2020 году составил 6 млрд. долл. США, в среднем 3,5 млрд. долл. США за предыдущие годы. С другой стороны, экспорт швейцарских слитков в Китай резко упал до 2,6 млрд. долл. США с 9 млрд. долл. США в 2019 году и 18 млрд. долл. США годом ранее. Экспорт золота из Великобритании в Китай также сократился до 1,9 миллиарда долларов США в 2020 году с примерно 9 миллиардов долларов США в 2019 году. Таким образом, в то время как Швейцария и Великобритания значительно увеличили экспорт драгоценных металлов в США, их экспорт в Китай резко упал. Подобная тенденция, хотя и в менее драматичной форме, проявляется в Германии (в отличие от Индии). В большинстве других стран Европы и Азии, которые являются основными постоянными покупателями драгоценных металлов, произошли по существу нейтральные изменения в их торговых потоках со Швейцарией и Великобританией. Понимание новой политики России в отношении экспорта золота Механистическое объяснение значительного роста экспорта российского золота в Великобританию и за ее пределы, вероятно, является результатом либерализации Москвой экспорта драгоценных металлов в прошлом году. До реформ коммерческие банки России были единственными агентами, имеющими лицензию на экспорт золота и серебра в слитках. Теперь производители драгоценных металлов с общими долгосрочными лицензиями получили те же права, хотя в настоящее время неясно, могут ли применяться какие-либо ограничения на экспорт. Тем не менее, вероятно, существуют основные причины, по которым эти в значительной степени непредвиденные реформы были введены в первую очередь. Некоторые наблюдатели утверждали, что России необходимо продавать значительную часть произведенного золота, чтобы компенсировать в целом падающую картину экспорта на фоне экономических проблем, связанных с западными санкциями. Но если это правда, то почему бы не продавать напрямую в Китай, где существует постоянно высокий спрос на золото и драгоценные металлы? В настоящее время Россия экспортирует туда незначительное количество таких товаров. Другой причиной экспорта золота в Великобританию, а затем в США, может быть желание российских частных коммерческих игроков, которые составляют основную часть операторов золотых и серебряных слитков, найти на Западе безопасную гавань для своих активов. В то же время, многие российские частные компании и бизнесмены попали под санкции США и Великобритании за предполагаемые связи с российским правительством. При размещении там своего золота или других активов риск подвергнуться санкциям и замораживанию местных активов только еще больше усугубляется. Более вероятное объяснение роста экспорта золота из России заключается в ожидании Москвой того, что центральные банки США и Германии воспользуются глобальной пандемией и замедлением мировой экономики в 2019 году, чтобы запастись рекордными уровнями золотых резервов. Фактически центральные банки развитых стран были нетто-покупателями золота со времен глобального финансового кризиса 2008 года. Однако в 2020 году власти США и Германии сделали еще один шаг, подавив спрос в основном со стороны Китая, но также, в меньших масштабах, и в Индии . Это связано с тем, что закупки слитков через Великобританию и Швейцарию центральными банками других развитых стран оставались относительно стабильными на протяжении всего этого усиленного покупательского разгула. Поэтому следует задаться вопросом, что США и Германия могут получить от наращивания своих золотых резервов в 2020 году и в первом квартале 2021 года? Возможно, все сводится к очевидному выводу: доллар США и американская экономика сталкиваются с усиливающимися геоэкономическими проблемами со стороны растущей экономики Китая. Такой сценарий в перспективе может поставить под угрозу статус доллара США как основной мировой резервной валюты, в результате чего евро окажется в невероятно переоцененной позиции, в то время как китайский юань, в краткосрочном и среднесрочном временном горизонте, вряд ли будет выполнять функциональную роль доллара в финансировании большинства глобальных транзакций С другой стороны, США и Германия (последняя, ​​по-видимому, скрывает активность покупки золота в США, возможно, из-за сохраняющейся исторической озабоченности по поводу валютной нестабильности) могут в какой-то момент ожидать возврата к золотому стандарту вместо другого фиатного преемника доллара. В самом деле, когда центральные банки развитых стран выкачали ошеломляющие 10 триллионов долларов США в 2020 году, сценарий другой фиатной валюты, обеспечивающей долгосрочную стабильность глобальной реальной экономики, помимо постоянного роста цен на активы, кажется более отдаленным, чем когда-либо прежде. Исходя из предположения, что США будут упорствовать в сохранении ключевой роли доллара как мировой валюты-заемщика, не в последнюю очередь, это связано с рециркуляцией потоков капитала для финансирования гигантских планов президента Байдена по стимулированию и развитию инфраструктуры. все еще будет какое-то время в далеком будущем. Тем не менее, недавняя политика российского правительства по либерализации экспорта золота на фоне резкого роста спроса на золото со стороны Федеральной резервной системы США может быть расчетливым шагом в поощрении США к повторному введению золотого стандарта, учитывая, что Москва не стеснялась в продвижение глобальной не-долларовой экономики. По крайней мере, новый золотой стандарт оставит США в сильной позиции, обладающей самыми большими золотыми резервами среди всех стран, в то время как Китай и Россия в равной степени выиграют от своего значительного лидерства в качестве основных мировых производителей золота. статью прочитали: 2 человек Комментарии