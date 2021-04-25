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опубликовано редакцией на Переводике 25.04.21 05:47
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

100 лет жизнестойкости

By JIM O'NEILL | China Daily Global | Updated: 2021-04-23 

Могут ли другие страны  извлечь уроки из успеха Китая в противостоянии вызовам, какой бы политической системы они ни были?

Коммунистическая партия Китая отмечает свое 100-летие, что можно сказать о Китае с точки зрения экономиста?

По сути, стоит отметить, что, по крайней мере, на основании свидетельств тех 100 лет, Китай выделяется не только на фоне достижений большинства стран, добившихся устойчивого роста и сокращения бедности, но и большим контрастом с другими странами. о которых можно было бы подумать, что их  модели управления  аналогичны  китайским. Примечательно, что Союз Советских Социалистических Республик не смог сохранить  целостность, а его самая большая часть -  Россия  демонстрирует  очень мало свидетельств достижения  успехов  подобных  тем которых добился Китай. Другие страны с аналогичной структурой управления также пока не смогли добиться успеха   подобного китайскому, в том числе страны с гораздо меньшим населением, такие как Куба.

За последние 30 лет или около того достижения Китая были особенно заметны не только из-за их масштаба, но и с учетом повторяющихся глобальных экономических потрясений, которые происходили  в этот период. Подумайте только о трудностях, которые пришлось преодолевать Китаю и другим странам  -  о так называемом  азиатском кризисе 1997-98 гг., событии, которое отбросило  экономику ряда  азиатских стран на многие годы  назад; лопнувший пузырь доткомов на финансовых рынках в 2001 году; разрушительный финансовый кризис 2007-08 гг., от которого многие экономики и их общества, возможно,  не оправились  до  сих  пор; и, конечно же, нынешняя пандемия COVID-19, которая привела к крупнейшему экономическому спаду в мире с 1930-х годов.

Прежде чем я углублюсь в возможные причины, по которым Китай добился такого успеха,  позвольте мне привести некоторые цифры. Когда в 2001 году я придумал аббревиатуру BRIC, чтобы описать возможный потенциал роста крупнейших развивающихся экономик мира, размер экономики Китая составлял около 1 триллиона долларов. Он уже пережил десятилетие роста реального ВВП, выражающегося двузначными числами, несмотря на разрушения, вызванные азиатским кризисом. Сегодня Китай номинально приближается к 15 триллионам долларов в текущем долларовом выражении, что примерно в 15 раз больше. Размер его  экономики  более чем в три раза превышает размер третьей по величине экономики мира, Японии, и составляет по крайней мере три четверти экономики США. На самом деле это более чем в два раза превышает размер экономики других стран БРИК вместе взятых, и, конечно же, даже в последний знаменательный год Китаю удалось добиться положительного роста реального ВВП в размере около 2 процентов. Сегодняшняя экономика Китая больше, чем была в 2019 году, чего мы не можем сказать о любой другой экономике  мира. И, конечно же, по паритету покупательной способности,  ВВП  Китая на самом деле больше ВВП  США.

Благодаря этому замечательному росту,  стала  возможной способность Китая искоренить бедность,  и   поэтому  Китай играет центральную роль в значительном сокращении глобальной бедности. Несмотря на то, что произошло значительное увеличение благосостояния наиболее благополучных слоев населения в Китае, ВВП на душу населения  пока  что  составляет всего  от 11000 до 12000 долларов.  В то же время, он имеет все шансы удвоиться к 2035 году, как того хочет КПК.

Одна  позиций  статистических данных, на которой я люблю останавливаться, заключается в том, что, по оценкам, около 300 миллионов китайских граждан, в основном городских жителей, имеют ВВП на душу населения около 40000 долларов, что эквивалентно среднему уровню в Великобритании, стране с населением около 65 миллионов человек. Как гражданин Великобритании, я много  думал  над этим. Система управления Китая создала такое же богатство, как и моя страна, но для  в четыре раза большего  количества  людей. Невероятно. Как так? На этот вопрос ответить труднее.

Одно  из моих предположений, которое я редко вижу  у  других,  состоит в том,  что  это действительно,  возможно,  имеет прямое отношение к форме управления. Учитывая мой опыт работы в сфере международных финансов, -  а  я был в первых  рядах  во время многих международных кризисов и потрясений, о которых я упоминал, я  считаю,  что  несмотря на то, что все  эти  кризисы  были  разными,   Китай, по-видимому, каким-то  образом правильно  отреагировал на все из них. В 1997 году, несмотря на обвал валют вокруг него, Китай сопротивлялся давлению и искушению ослабить курс юаня, что в то время могло вызвать хаос. То же самое и со случайными приступами давления на финансовых рынках, с тех пор как Китаю каким-то образом удалось на них отреагировать. И, конечно же, во время финансового кризиса 2007-08 гг., когда зависимость Китая от экспорта была намного больше, ему удалось быстро отреагировать и сместить свою экономическую зависимость с экспорта с низкой стоимостью, что позволило повысить заработную плату и укрепить курс юаня, что вместе с массивным стимулированием внутренней инфраструктуры, позволили экономике перейти на позицию, в большей степени ориентированную на внутренний рынок. А затем за последние 15 месяцев, несмотря на первоначальные разрушения, которые пандемия COVID-19 вызвала в Китае, стране с населением 1,4 миллиарда человек, страна, похоже, справилась с этим и вернулась к более-менее нормальной жизни, в отличие от многих других стран  остального  мира.

В центре этого, по-видимому, находится не только четкое и решительное руководство КПК, но и группа хорошо образованных и подготовленных государственных служащих и бюрократов, которые быстро и продуманно внедряют политические меры направленные на то , чтобы помочь преодолеть кризис. Это то, что не удалось  сделать многим другим странам. Так что в этом отношении, возможно, это то, чему другие страны  могут научиться  у  Китая. Вы не можете позволить вашей политической системе каким-то образом заглушить  или  отказаться  от  необходимости  проведения  продуманной и решительной политики, когда потребность в ней велика.

Есть ли что-то, чему Китай может научиться у других в следующие 100 лет? Вероятно, это тема для другой статьи, но я мог бы предположить, что по мере того, как экономика Китая становится больше и становится более важной для остального мира, Китаю, возможно, необходимо освоить  более мягкую дипломатию и вместе с тем  осознать, что другие страны могут не выбирать те  же формы или управление, и что  китайская  модель не может быть легко применена где-либо еще. Но ее успех в преодолении экономических проблем определенно может  стать  уроком  для остального мира.


Автор - председатель Chatham House в Лондоне. Автор опубликовал эту статью в China Watch, аналитическом центре, работающем на China Daily.



ЛИ МИН / КИТАЙ



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