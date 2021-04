архив



опубликовано редакцией на Переводике 26.04.21 04:05

"At least three killed as Iranian fuel tanker attacked off Syria" Австралия - 24 апреля 2021 г. По меньшей мере три человека погибли во время атаки на иранский танкер у берегов Сирии Государственное информационное агентство заявило, что в результате засады, предположительно с участием беспилотника, на танкере возник пожар, есть жертвы. Клубы дыма поднимаются над танкером атакованным у побережья Сирии, вблизи города Баниас, в субботу. Photograph: Sana/AFP/Getty Images AFP in Beirut 24 Apr 2021 По крайней мере три человека погибли, когда иранский танкер был атакован у берегов Сирии в субботу, что стало первым нападением такого рода с начала гражданской войны в Сирии десять лет назад, сообщил военный наблюдатель. «По крайней мере, трое сирийцев были убиты, в том числе двое членов экипажа», - сказал Рами Абдель Рахман, глава базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека. Неизвестно, кто совершил нападение. «Мы не знаем, было ли это нападением Израиля», - сказал Абдель Рахман AFP, добавив, что «иранский танкер прибыл из Ирана и находился недалеко от порта Баниас». Также неясно, использовался ли в атаке беспилотник или ракета, сообщила Обсерватория. Сирийское государственное информационное агентство Sana со ссылкой на министерство нефти сообщило, что пожар возник после того, как «предположительно был атакован беспилотником со стороны ливанских вод». Позже пламя погасили. В опубликованной в прошлом месяце статье, со ссылкой на официальных лиц США и Ближнего Востока, Wall Street Journal сообщила, что с конца 2019 года, Израиль планировал атаки на, как минимум, дюжину судов, направлявшихся в Сирию и перевозивших, в основном, иранскую нефть. Также, с момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, Израиль нанес сотни авиаударов, в основном, по иранским союзникам режима Дамаска, ливанскому движению «Хезболла» и сирийским правительственным войскам. Нефтеперерабатывающий завод Баниас расположен в контролируемой режимом прибрежной провинции Тартус. «Это первая подобная атака на нефтяной танкер, но терминал Баниас уже подвергался нападениям в прошлом», - сказал Абдель Рахман. В начале прошлого года Дамаск сообщил, что водолазы заложили взрывчатку на морских трубопроводах нефтеперерабатывающего завода Баниас, но это не привело к остановке работ. А в феврале 2020 года четыре нефтегазовых объекта в центральной провинции Хомс были атакованы вооруженными беспилотниками, что привело к пожарам и нанесло большой материальный ущерб. Субботняя атака произошла после того, как в четверг, в результате ударов, нанесенных Израилем, был убит сирийский офицер и ранены три солдата, эта атака была проведена в ответ на ракету выпущенную по секретному ядерному объекту в еврейском государстве. В то время израильская армия сообщила, что из Сирии была выпущена ракета класса "земля-воздух" в сторону южной пустыни Негев, где расположен ядерный реактор Димона. Обмен ударами произошел менее чем через две недели после того, как Иран обвинил Израиль в «терроризме» после взрыва на ядерном объекте исламской республики в Натанзе. Fire extinguished on oil tanker off Syria after suspected drone attack Пожар, возникший на танкере после предполагаемой атаки беспилотника у берегов Сирии, потушен Reuters April 24, 2021 Клубы дыма поднимаются над танкером атакованным у побережья Сирии, вблизи города Баниас, в субботу. SANA/Handout via REUTERS Министерство нефти Сирии заявило в субботу что пожарные потушили пожар на нефтяном танкере у нефтеперерабатывающего завода Банияс после предполагаемой атаки беспилотника, прилетевшего со стороны ливанских вод. Принадлежность судна не была установлена: иранское телевидение al-Alam TV сообщило, что это был один из трех иранских нефтяных танкеров, недавно прибывших на сирийский нефтяной терминал, а полуофициальное информационное агентство Tasnim отрицало, что его иранское происхождение. В сообщении TankerTrackers говорится, что «горящий танкер у берегов Банияса не является иранским судном», а зарегистрирован в Бейруте. По словам отраслевых экспертов, в прибрежном сирийском городе Банияс находится нефтеперерабатывающий завод, который, наряду с ещё одним заводом в Хомсе, покрывает значительную часть потребностей страны в дизельном топливе, топливе для отопления, бензине и других нефтепродуктах. Раздираемая войной страна за последний год столкнулась с нехваткой бензина и топлива, поставки, в контролируемых государством районах, были нормированы, а цены выросли. Сирия стала более зависимой от поставок иранской нефти в последние годы, а ужесточение западных санкций в отношении Ирана, Сирии и их союзников, а также валютный кризис затруднили получение достаточного количества нефти. Сирийское государственное информационное агентство SANA, процитировавшее заявление министерства нефти, не предоставило никаких дополнительных подробностей о том, что было названо атакой беспилотника. Иранское телевидение al-Alam TV на арабском языке сообщило, что иранский танкер получил некоторые повреждения, но обошлось без жертв. Но иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на "определенные источники" заявило: "Инцидент произошел с другим судном ... и не связан с судном, перевозившим иранский груз". Продамасское телеканал al-Mayadeen сообщил, что танкер предположительно был атакован израильским беспилотником. Израильские военные отказались комментировать инцидент. 