Россия и Иран снова продвигают альтернативу Суэцкому каналу

После того, как в прошлом месяце, гигантский контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале, на неделю нарушив движение мирового торгового флота, Россия и Иран вернулись к продвижению Международного транспортного коридора Север-Юг в качестве альтернативы Суэцкому каналу в будущем

Mohammad Hanafi April 23, 2021

ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

CAIRO — Блокировка глобального транспортного движения в конце марта, после того, как гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, побудило Россию и Иран в очередной раз упомянуть Международный транспортный коридор Север-Юг в качестве альтернативы Суэцкому каналу в будущем.

Предложение России и Ирана подняло вопрос о том, может ли коридор повлиять на доходы, получаемые от египетского канала.

Судоходство в канале было остановлено 23 марта после того, как Ever Given встал боком на узком участке канала и потребовалась почти неделя усилий, прежде чем его смогли вывести оттуда.

Выступая перед прессой перед встречей со своим иранским коллегой в Тегеране 13 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Иран заинтересованы в развитии международного транспортного коридора Север-Юг. Он добавил, что в Тегеране ведутся переговоры о расширении сотрудничества между двумя странами и изучении экономических выгод от коридора, особенно с учетом того, что нарушение судоходства по Суэцкому каналу потребовало рассмотрения альтернативных маршрутов.

Юрий Трутнев, один из заместителей премьер-министра России, заявил СМИ 31 марта, что российский северный морской путь может стать важным резервным вариантом для мировой торговли в случае, если судоходство в Суэцком канале будет снова заблокировано.

Комментируя нарушение глобального движения морского транспорта в Суэцком канале 23 марта, посол Ирана в России Казем Джалали 28 марта рассказал прессе о важности Международного транспортного коридора Север-Юг как альтернативы каналу.

Коридор представляет собой сеть морских, железнодорожных и автомобильных перевозок протяженностью 7200 километров (4475 миль), которая связывает Индийский океан с Каспийским морем через Персидский залив в Россию и Северную Европу. Россия и Иран говорили о строительстве канала через Иран к Каспийскому морю. Коридор все еще находится на начальной стадии, несмотря на то, что он был предложен Россией, Ираном и Индией ещё в 2002 году .

8 апреля генерал-лейтенант Усама Раби, председатель Управления Суэцкого канала, заявил в эфире программы «Сабах аль-Хейр» (Доброе утро) на Первом египетском канале, что, несмотря на блокировку, доходы Суэцкого канала за первый квартал 2021 года были выше, чем в первом квартале 2020 года, добавив, что выручка составила 2 миллиарда долларов по сравнению с 1,9 миллиарда долларов в первом квартале 2020 года.

В другом заявлении от 5 апреля Раби сказал, что судоходство в канале бесспорно и несомненно безопасно, и упреждающие меры властей канала в этом отношении являются частью постоянных усилий, которые начались с запуска президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси проекта расширения Суэцкого канала в 2015 году.

Он сказал, что канал останется главной артерией мировой торговли и самым коротким, быстрым и безопасным маршрутом доставки. Судоходство по каналу полностью обеспечивается по суше, морю и воздуху египетскими вооруженными силами и специальными силами, которым поручено обеспечить безопасность внутреннего навигационного маршрута канала.

Ахмед аль-Шами, советник Министерства транспорта по вопросам морского транспорта, сказал, что не верит, что Международный транспортный коридор Север-Юг сможет конкурировать с Суэцким каналом или даже повлиять на его доходы в ближайшие годы.

Шами сказал Al-Monitor, что Суэцкий канал - это международный транспортный коридор, обеспечивающий круглосуточное обслуживание и безопасность, в отличие от Международного транспортного коридора Север-Юг, который не имеет таких услуг и мер безопасности и обслуживает, в основном, Иран, Россию и Индию. Северный же морской путь, по его словам, из-за морозов работает только часть года.

Он отметил, что Россия и Иран достигли договоренности о развитии коридора 20 лет назад. С тех пор мало что произошло, и Суэцкий канал не пострадал, добавил он.

Шами сказал, что доходы Суэцкого канала в 2021 году, как ожидается, превысят 6 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем за всю историю, несмотря на почти недельную блокировку. Он сказал, что быстрая реакция Египта, направленная на вызволение и вывод судна и прекращение кризиса, повысила доверие мира к каналу и управлению им и должна иметь очень положительное влияние на канал и его доходы.

Он указал, что через Суэцкий канал проходит 12% мирового объема торговли т и Международный транспортный коридор Север-Юг не повлияет на его доходы. Он ожидал, что в 2050 году через канал будет проходить 28% мирового объема торговли, что указывает на его многообещающее будущее.

Ваэль Каддур, бывший заместитель председателя управления канала, также исключил идею о том, что Международный транспортный коридор Север-Юг повлияет на доходы Суэцкого канала. Он сказал, что погодные условия не позволяют коридору работать круглый год и что он используется в основном для транспортировки нефти и газа, в то время как канал работает круглый год на полную мощность, обслуживая все типы судов, включая нефтяные танкеры и ненефтяные контейнерные суда.

Каддур сказал Al-Monitor, что руководство канала должно разработать гибкие маркетинговые планы, чтобы устранить последствия недавней блокировки канала. Он сказал, что цены на страховые премии для судов увеличатся, что впоследствии приведет к увеличению транспортных расходов по каналу и повлияет на размер судов, которые могут пройти через канал в будущем. По его словам, власти должны извлечь уроки из опыта, чтобы лучше управлять гигантскими судами, улучшать подготовку своего персонала и планировать использование гигантских буксиров для быстрого реагирования на любой будущий кризис.

Каддур сказал, что он ожидает, что канал покажет рекордные цифры в апреле, несмотря на инцидент с блокировкой. По его словам, на доходы канала не повлияет ни Международный транспортный коридор Север-Юг, ни сбой в прошлом месяце.

Яман аль-Хамаки, профессор экономики в университете Айн-Шамс, сказала Al-Monitor, что географическое положение Суэцкого канала делает его самым быстрым, коротким, дешевым и безопасным маршрутом доставки. Не говоря уже о том, что ему доверяют международные грузовые перевозчики, это доверие, по ее словам, было подтверждено тем, как быстро власти разблокировали канал. Следовательно, нереально утверждать, что Международный транспортный коридор Север-Юг является конкурентом, который может повлиять на доходы канала, сказала она.

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