Новое соглашение с Норвегией позволяет США следить за российскими подводными лодками с более близкого расстояния

Christopher Woody Apr 21, 2021,

Военнослужащие ВМС США выходят из морского патрульного самолета P-8 после прибытия на базу в Андёя, Норвегия, на учения, 4 марта 2020 года. Королевские ВВС Норвегии

Военное сотрудничество между США и Норвегией расширилось на фоне растущей озабоченности по поводу активности России в Европе.

Соглашение, подписанное в середине апреля, расширит это сотрудничество, позволив США строить новые объекты на норвежских базах.

Недавнее соглашение между США и Норвегией расширит сотрудничество двух стран в области обороны, позволяя США строить объекты на норвежских базах для поддержки операций в регионе, где все активнее проявляется активность российских вооруженных сил.

Дополнительное соглашение о сотрудничестве в области обороны (Supplementary Defense Cooperation Agreement), подписанное в пятницу официальными лицами США и Норвегии, позволяет, в соответствии с английской версией соглашения обнародованного Норвегией, «беспрепятственный доступ сил США и использование ими» согласованных объектов [ВС Норвегии] для, среди других видов деятельности, обучения, дозаправки и технического обслуживания

Оно также позволяет «строить» и «изменять и улучшать» эти объекты, а именно аэродромы Ригге и Сола, расположенные недалеко от южного побережья Норвегии, а также аэродром Эвенес и военно-морскую базу Рамсунд, которые находятся за Полярным кругом. в северной Норвегии.

«Эти места были выбраны с целью укрепления сотрудничества с США на море и в области противовоздушной обороны в ближайшие годы», - заявили в правительстве Норвегии .

Дополнительное соглашение о сотрудничестве в области обороны расширяет доступ сил США к норвежским военным базам. Карты Гугл

Соглашение будет "способствовать дальнейшему развитию возможностей для американских войск для обучения и проведения учений в Норвегии, способствуя повышению оперативной совместимости с норвежскими и другими союзными силами", - заявил Госдепартамент США .

Соглашение еще должно быть ратифицировано парламентом Норвегии, который рассмотрит его позже в этом году, и в нем оговаривается, что новые объекты должны быть построены по согласованию с Норвегией и финансироваться США.

Расширение давнего сотрудничества двух стран в области обороны происходит на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией в Европе, особенно в европейской Арктике.

Россия и Норвегия имеют общие сухопутные и морские границы, и хотя норвежские официальные лица подчеркивают, что существует сотрудничество по таким вопросам, как управление рыболовством, и что напряженность остается низкой, обеспокоенность по поводу военной активности России растет .

«Активность России, ставшая теперь более комплексной, рапространяется в нашем регионе дальше на запад и юг, чем раньше, что демонстрирует способность России проецировать силы далеко в Атлантику», - заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен на мероприятии аналитического центра в марте.

Вооруженная крылатыми ракетами российская атомная подводная лодка К-560 "Северодвинск", класса "Ясень" . Минобороны России

Мощный Северный флот России базируется на арктическом побережье недалеко от границы с Норвегией. Близлежащие воды являются частью «бастиона», - района, где Россия делает упор на защиту своих баз подводных лодок несущих баллистические ракеты.

Российские подводные лодки также усилили подготовку по массированному проникновению в Северную Атлантику, где их способность поражать цели в глубине континентальных в США и Европе вызывает озабоченность у командиров НАТО .

«Действующая на нервы угроза безопасности» для США в европейской Арктике «скрыта, находится под поверхностью воды из-за “бастионной” военно-морской стратегии России и желания США управлять морскими силами в регионе», - сказал Джошуа Таллис, ученый-исследователь и эксперт по военно-морским операциям в CNA, некоммерческой исследовательской и аналитической группе.

«США, вместе со своими европейскими арктическими союзниками, начали создавать инфраструктуру и расширять доступ к этому региону, потому что все стороны видят необходимость в усилении морского наблюдения перед лицом возросшей активности подводных лодок Северного флота ... », - сказал Таллис Insider в среду.

Военно-морские силы США и других стран-членов НАТО также наращивают свою активность в Арктике. В мае 2020 года, надводные корабли ВМС США провели свои первые за более чем 30 лет учения к северу от России, в Баренцевом море.

В таких операциях часто используются норвежские базы, и Бакке-Йенсен сообщил Barents Observer, что системы снабжения топливом будут построены в Рамсунде, который станет второй северной норвежской базой приспособленной для поддержки американских кораблей.

ВМС США уже посещали более северное Тромсё, включая необычно публичное появление передовой американской подводной лодки в конце 2020 года.

Быстроходная ударная АПЛ ВМС США USS Seawolf во время короткой остановки у берегов Тромсё, Норвегия, 21 августа 2020 года. ВМС США

Другие проекты на норвежских базах, как сказал Бакке-Йенсен, могут включать ангары для самолетов США, таких как морской патрульный самолет ВМС США P-8, . Норвегия планирует закупить пять собственных самолетов P-8, которые считаются лучшими из существующих самолетов для охоты за подводными лодками.

ВВС Норвегии регулярно тренируются вместе с истребителями и бомбардировщиками ВВС США, а американские бомбардировщики недавно впервые были отправлены в Норвегию . Будущие объекты могут поддерживать большее количество таких операций.

«Расширение мощностей в Норвегии позволит дольше удерживать американскую авиацию, надводные корабли и ударные подводные лодки в районах патрулирования выше к северу», - сказал Таллис в среду.

Персонал США на новых объектахы для поддержки операций вооруженных сил США и НАТО будет развертываться на условиях ротации, поскольку новое соглашение не меняет политику Норвегии, запрещающую размещение иностранных сил на постоянной основе. Соглашение также не меняет запрет Норвегии на хранение или размещение ядерного оружия на своей территории.

Сделка действительно подчеркивает тесные отношения Норвегии с США и ее «ключевую позицию на северном фланге НАТО», - заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

«Чтобы Норвегия и наши союзники могли действовать вместе в кризисной ситуации в сложных условиях, мы должны иметь возможность проводить учения и регулярно тренироваться здесь, в Норвегии», - добавила Сёрейде.

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