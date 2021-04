архив



опубликовано редакцией на Переводике 28.04.21 05:03 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Global Times”,

"US ‘color revolution’ 2.0 against Russia a lame attempt" Китай - 27 апреля 2021 г. "Цветная революция" 2.0 - провалившаяся атака Америки на Россию By Cui Heng Published: Apr 27, 2021 Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в заседании Попечительского совета Русского географического общества 14 апреля 2021 г. (Фото: Синьхуа) Администрация Байдена продолжает политику максимального давления на Россию, прилагая еще большие усилия, чем раньше. США и их союзники приняли несколько пакетов санкций против России, нанося удары по ключевым секторам российской экономики и пытаясь заставить ее уступить. Однако долговременная политика санкций не принесла ожидаемого результата. Россия не только пережила тяжелейший период, но и укрепила свое влияние. После того, как к власти пришел президент США Джо Байден, способ давления на Россию со стороны США претерпел некоторые изменения, и акцент сместился на психологическую войну против президента России Владимира Путина и правительства России. Андрей Ильницкий, советник министра обороны России, недавно заявил, что США и другие западные страны ведут психологическую войну против России. Эта война аналогична «цветным революциям» на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке, произошедшим в первом десятилетии века. Её можно назвать стратегией «цветной революции» 2.0. Впервые эту стратегию можно было увидеть на самой большой волне протестов в России за последние годы, спровоцированной возвращением российского оппозиционного активиста Алексея Навального в страну в начале 2021 года. Фактически, большинство людей, участвовавших в протестах, просто хотели выразить свое мнение. неудовлетворенность своим правительством с точки зрения борьбы с эпидемией. Западные страны никогда не упустили бы такую ​​возможность оказать давление на Москву. Поэтому, они начали всесторонние атаки на Россию - через посольства в России они поддерживали протесты оппозиции. Кроме того, они также манипулировали международным общественным мнением направляя его против Путина и его правительства. Эти меры являются точной копией предыдущих «цветных революций», которые привели к падению законно избранных режимов в “целевых” странах, и развитие в этих странах было серьезно затруднено. Факты показывают, что цветные революции никогда не приводили к «демократии и свободе». Когда в ноябре 2020 года Байден был избран президентом США, многие люди опасались, что администрация демократов вернется к инструментарию интервенционизма, что снова спровоцирует волну цветных революций. Однако времена изменились. Западные страны уже не так влиятельны, как ранее в этом веке, когда глобальное влияние неолиберализма достигло своего пика. По сравнению с развивающимися странами, они продемонстрировали тенденцию к деградации в экономическом развитии и социальном управлении. В частности, западные страны не полностью взяли под контроль COVID-19 и вынуждены заниматься своими внутренними делами. Таким образом, манипулирование общественным мнением с целью давления на Россию - это максимум того, что Запад может сделать прямо сейчас. “Чувство собственной миссии” господствующей элиты США и стремление одержать верх быстро возвращается в идеологию. Например, бывший посол США в России Майкл Макфол недавно написал в Твиттере, что Россия будет богаче и свободнее при демократической системе, чем при правлении Путина. Поскольку долгосрочные санкции против России не смогли свергнуть администрацию Путина, западным странам фактически не хватает инструментов для прямой угрозы России. Поэтому были развязаны информационно-психологические войны с целью демонизации путинского режима. Однако, судя по текущим событиям, намерение западных стран инициировать в России «цветную революцию» не реализовалось. После того, как в январе 2021 года личный рейтинг одобрения Путина упал до минимума, после марта он начал восстанавливаться. Протесты оппозиции длились недолго и затухли. Авторитет лидеров оппозиции резко снизился, потому что они либо были приговорены к тюремному заключению, либо были вынуждены бежать из страны, либо были идентифицированы как доверенные лица Запада для свержения России. Таким образом, многие россияне выступили против оппозиции. Другая, более важная причина заключается в том, что: внутри основной части администрации Путина нет раскола. Группы интересов всех партий поддерживают единство и стабильность вокруг Путина. Это ослабило влияние цветной революции. Цветные революции добились успеха на Украине, в Грузии и Кыргызстане в первую очередь из-за фракционного соперничества внутри их правящих групп. Однако в России Путин продемонстрировал сильное лидерство и успешно интегрировал крайне отчужденные российские элиты. Таким образом, западные страны не могут найти рычаги воздействия внутри российской правящей группы. Так что они могут использовать только такие фигуры, как Навальный. Но это фактически ослабило эффективность цветной революции. Стабильность правящей группы и высокий рейтинг одобрения - это основа защиты России от попыток западных стран разрушить её. Тем более, что после того, как россияне испытали хаос и беспорядок в переходную эпоху после распада бывшего Советского Союза в 1990-х годах, они не одобрят партию, которая захочет нарушить существующий порядок и стабильность. После прихода к власти, Байден начал проводить политику сдерживания в отношении России и Китая. Эта “цветная революция” 2.0 нацелена не только на Россию; Китаю также нужно сохранять бдительность. Но сегодняшняя “цветная революция” уже перестала быть подтверждением превосходства Запада. 