NHS популярнее королевы: почему британцы так любят свою систему здравоохранения

Ольга Смирнова Би-би-си 25 апреля 2021

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES/XAVIERARNAU Подпись к фото, Британцы выходили на улицу аплодировать работникам NHS

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса Британия оказалась самой вакцинированной страной Европы, и многие считают это заслугой государственной системы здравоохранения NHS (National Health Service).

Однако до успешной программы массовой вакцинации в течение целого года Британия лидировала в мире по числу смертей от ковида на 100 тысяч населения.

В такой печальной статистике винили правительство, премьер-министра Бориса Джонсона, порой ученых, но не NHS.

Дело не просто в уважении к британским врачам: речь идет о любви, эмоциональной привязанности, государственной медицине. Пол Маккартни и актриса Эмма Томпсон написали любовные письма NHS, опубликованные в 2020 году наряду с десятками других писем благодарности британской медицине.

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES/RICHARD BAKER Подпись к фото, На вывешенных плакатах написано "NHS, мы тебя любим", "NHS, ты золото"

Дети рисуют радугу - эмблему NHS на асфальте, а их родители вывешивают в окнах домов плакаты, прославляющие NHS. Во время пандемии полмиллиона волонтеров записались в помощники NHS.

В разгар пандемии в прошлом году каждый четверг ровно в 20:00 британцы выходили из своих домов аплодировать работникам NHS.

"В других европейских странах существуют системы социального страхования, которые обеспечивают почти всеобщее здравоохранение, но в этих странах жители не испытывают подобной влюбленности в свою медицинскую систему", - говорит профессор Уорикского университета Роберта Бивинс, одна из авторов проекта об NHS как части британской культуры.

Но несмотря на эту влюбленность, британцы постоянно жалуются на свою медицинскую систему.

Русская служба Би-би-си разбиралась в границах этой беззаветной любви к Национальной системе здравоохранения и ее причинах.

Популярнее королевы

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES/PNA ROTA Подпись к фото, Будущая королева Елизавета II, тогда еще просто принцесса, посетила выставку, посвященную здравоохранению в Британии в 1948 году

Проведенный 2018 году опрос общественного мнения показал, что среди общественных институтов страны NHS популярнее, чем королева и Би-би-си.

"NHS - это то, что объединяет нас, то, в чем нам не нужно сомневаться. Нам не нужно платить за медицинскую страховку, и NHS всегда с нами в самые трудные минуты", - говорит Карл Флин, один из организаторов торжеств по случаю 70-летия NHS в 2018 году.

"Принцип NHS очень простой - бесплатная медицина для всех, вне зависимости от размера кошелька", - добавляет Флинн.

"Будь ты королева или простой смертный, доступ к медицине одинаковый. Он не зависит от твоего дохода. Он зависит от твоих потребностей", - полагает Джон Эпплби, глава медицинского фонда Nuffield Trust.

Ответственность государства

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES/ EDWARD G. MALINDINE Подпись к фото, Министр здравоохранения Бевин (в центре) руководил созданием NHS

"Чувство коллективной ответственности, сильно развитое после Второй мировой войны, продолжает влиять на наше отношение к NHS", - говорит Джон Эпплби.

Эта ответственность государства за здоровье населения отражается и в том, что в Британии нет особого налога для NHS. Национальная система здравоохранения оплачивается из "общего кармана" - общих налогов, так же как образование и другие жизненно важные службы.

Британцев не обязывают платить медицинскую страховку, и им не нужно беспокоиться об этом, когда они переходят на другую работу.

Исследования показывают, что частная медицинская страховка есть лишь у 13% британцев. Большая часть подобных полисов предоставляется работодателем, то есть сами британцы к частному медстрахованию активно не стремятся. При этом ни одна из них не предоставляет такого же объема услуг, как NHS.

Странная влюбленность?

АВТОР ФОТО, GETTY/IAN MACNICOL Подпись к фото, Часть церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне была посвящена NHS

Гордость собственной системой здравоохранения и эмоциональное отношение к медслужбам со стороны британцев иностранцам могут показаться странными.

Церемония открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне была призвана продемонстрировать наиболее выдающиеся достижения Британии, предметы ее главной гордости. В ней фигурировали Джеймс Бонд и королева. Но наряду с ними, как часть церемонии на стадионе в Лондоне, на больничных койках прыгали дети, а медсестры в форме, пританцовывая, раздавали лекарства. Врачи в белых халатах танцевали с пациентами.

"Целью NHS с самого начала было создание более равноправного общества, где у каждого есть доступ к медицине", - объясняет профессор Роберта Бивинс.

"NHS стала частью национальной идеи о том, что Британия - равноправное и открытое общество. И символ этого общества - NHS", - говорит профессор.

От первого вздоха до последнего

АВТОР ФОТО, MIRRORPIX Подпись к фото, С созданием NHS в Британии значительно упала младенческая смертность

NHS была основана в 1948 году, когда у власти в Британии стояли лейбористы во главе с Клементом Эттли, который тремя годами ранее одержал победу на выборах над британским лидером военной эпохи Уинстоном Черчиллем.

Министром здравоохранения в правительстве Эттли был Анеурин Беван. Он и возглавил работу над созданием бесплатной государственной медицины.

Образование NHS было частью политики формирования так называемого государства всеобщего благоденствия (welfare state), в котором государство заботится о благополучии своих граждан "от рождения до гробовой доски". Тогда же, в голодные послевоенные годы, была введена не только бесплатная медицина, но и бесплатное образование.

"Политика лейбористов тогда была направлена на борьбу с пятью "великанами". Один из них - болезни", - рассказывает Роберта Бивинс.

Другими "великанами", с которыми британские власти боролись после войны, были бедность, плохие жилищные условия, необразованность и низкая занятость населения.

Здоровье нации после суровых военных лет находилось в ужасающем состоянии, и общественный запрос на доступную систему по лечению и поддержанию здоровья был огромен.

Уже в 1951 году стало понятно, что государству не потянуть всех расходов на NHS, и тогда был введен стандартный платеж за лекарства, отпускаемые по рецепту, не зависящий от его типа и стоимости.

Сегодня эта плата в Англии составляет чуть больше 9 фунтов (примерно 12 долларов), но многие наименее социально защищенные категории населения от нее избавлены. Кроме того, лекарства бесплатны в других частях Соединенного Королевства - Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии.

Тогда же была введена оплата за услуги окулистов и зубных врачей. От нее в системе NHS освобождены дети до 18 лет, пожилые люди, а также беременные женщины и мамы в первый год жизни ребенка.

NHS - это Британия

"Британцы восприняли создание NHS как то, что они заслужили после всех лишений войны. NHS стала компенсацией за страдания, перенесенные во время Второй мировой войны и за социальное неравенство, которое продемонстрировала война", - рассказывает Роберта Бивинс.

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES Подпись к фото, Любовь к NHS у британцев прививается с детства

По ее словам, NHS напоминает британцам, что значит быть британцем. Она стала предметом национальной гордости и тем, что объединяет британцев.

Опрос общественного мнения, проведенный в 2020 году, показал, что 71% жителей страны гордятся тем, что они британцы, в первую очередь благодаря NHS.

На втором месте в этом опросе оказалось британское национальное блюдо фиш-н-чипс (рыба в кляре с жареной картошкой), которым гордятся 58%, потом идет большой английский завтрак (52%) и лишь потом королева (48%).

Кто доволен больше

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES Подпись к фото, Большинство жителей Британии считают, что NHS хорошо справляется со своими задачами

Опросы также показывают, что большинство британцев в целом довольны государственной системой здравоохранения.

Примерно 63 процента населения полагают, что NHS работает хорошо.

Большинство британцев считают, что больницы работают хорошо (68% опрошенных отозвались положительно), 64% опрошенных высоко отозвались о работе участковых врачей.

Число недовольных NHS упало с 30% в 2018 году до 25% годом позже. Исследования показали, что уровень удовлетворенности NHS зависит от возраста, пола и политических взглядов.

Люди старше 65 лет более довольны NHS, чем британцы более молодого возраста.

Те, кто поддерживает правящую сейчас Консервативную партию, более довольны NHS (68%), чем сторонники лейбористов (57%).

В 2019 году почти две трети опрошенных (62%) сказали, что они недовольны нехваткой персонала в NHS. Более половины опрошенных (57%) пожаловались на долгое ожидание приема у врача. И почти каждый второй (49%) сказал, что в целом недоволен недостаточным финансированием медицинской сферы со стороны государства.

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES Подпись к фото, На первичном приеме у участкового врача у пациента есть как правило не больше четверти часа, чтобы пожаловаться на все свои недуги

Сотня жалоб

"Когда мы проводили наше исследование, британцы часто нам говорили, что любят NHS. А потом перечисляли сотню жалоб на работу NHS", - рассказывает профессор Роберта Бивинс.

Откуда эта смесь любви и готовности жаловаться на свою систему здравоохранения?

NHS работает в высшей степени эффективно, когда людям требуется экстренная медицинская помощь.

"Британцы знают, что если их переедет машина, их немедленно увезут в госпиталь и предоставят обслуживание на самом высоком мировом уровне. И всё это будет абсолютно бесплатно", - рассказывает Роберта Бивинс.

"NHS весьма успешно предоставляет помощь на основных этапах нашего жизненного пути: во время рождения детей, в подростковом возрасте, при беременности, в лечении серьезных или острых заболеваний", - добавляет она.

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES Подпись к фото, NHS оказывается крайне эффективна на основных этапах жизни британцев

По словам Бивинс, это все довольно эмоциональные моменты нашей жизни, и это отчасти объясняет "влюбленность" британцев в свою медицину: в эти эмоциональные решающие минуты жизни государственная медицина в целом как правило находится на высоком уровне.

Но во все прочие моменты, в ту пору, когда все другие службы предоставляют помощь чуть ли не моментально, людей раздражает необходимость ждать.

"Надо ждать приема у участкового врача. Надо ждать замены тазобедренного сустава. Ты ждешь и ждешь, и ждешь, и ждешь", - рассказывает Бивинс.

Сейчас, во время пандемии, срок ожидания несрочных операций или несрочных консультаций у специалистов увеличился с 4 месяцев до 18 месяцев. Недавнее исследование показало, что более 160 тысяч британцев ждут несрочной операции больше года. Общее число больных, ожидающих операции, по состоянию на декабрь 2020 года превысило 4,4 млн.

Ждать приходится, потому что больницам не хватает врачей и медсестер, не хватает больничных коек.

Задачей государственной медсистемы на момент ее создания в послевоенный период было помочь людям в ключевые периоды их жизни и когда они сильно болели. С этой задачей NHS справляется до сих пор, и результаты налицо.

Например, в 1948 году из каждой тысячи рожденных детей 36 не доживали до года, сегодня эта доля упала до четырех из тысячи. С 1948 года средняя продолжительность жизни британцев увеличилась на 13 лет.

"В 1948 году никто особо не думал о хронических заболеваниях или, скажем, о медобслуживании людей с ожирением. А сейчас мы думаем: у меня плоскостопие, мне нужно сходить с специалисту", - рассказывает Роберта Бивинс.

"Сейчас мы хотим, чтобы NHS помогала нам, и когда нас переезжает автобус, и когда и у нас вросшие ногти, - добавляет она. - Но NHS неважно справляется с вросшими ногтями".

А расходы на здравоохранение растут, как и везде, частично с появлением новых лекарств, методов диагностики и лечения. Население Британии стареет. Все это ведет к росту расходов NHS.

МРТ для любопытных

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES Подпись к фото, Британские врачи стараются без особой нужды не направлять на дорогостоящие диагностические процедуры

Британцам приходится ждать визита к специалисту или несрочной операции, потому что при ограниченном финансировании в NHS сделали сознательный выбор концентрироваться на безотлагательных и серьезных проблемах со здоровьем.

NHS - одна из самых дешевых систем здравоохранения Европы.

"Мы финансируем медсистему меньше, чем многие другие страны Европы. Таким образом мы все получаем медобслуживание, которое нам необходимо, но никто не получает от NHS обслуживания, которого бы мы хотели", - рассказывает профессор Бивинс.

"Мне бы, например, хотелось сделать МРТ, чтобы посмотреть, что ж там происходит у меня в теле, но NHS не может себе позволить делать дорогие сканы просто ради любопытства", - добавляет она.

Престиж и желание уйти

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES Подпись к фото, Британские врачи нередко жалуются на перегрузки и засилье бюрократии

NHS - один из крупнейших работодателей в Британии, и работать в NHS престижно.

Однако врачи жалуются на бюрократию и перегрузки.

Парадокс в том, что несмотря на престиж и значительные зарплаты, половина опрошенных врачей признались, что подумывают о том, чтобы уйти из системы госмедицины в частную практику или сильно сократить часы работы.

Неудачи

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES Подпись к фото, Несмотря на жалобы и недовольство, тысячи британцев во время первого карантина еженедельно выходили на порог своих домов, чтобы выразить признательность NHS

По некоторым параметрам эффективности здравоохранения Британия отстает от других европейских стран.

В 2015 году из 28 стран ЕС Британия находилась на 10-м месте по продолжительности жизни мужчин и на 17-м - по продолжительности жизни женщин.

До начала нынешней пандемии из преждевременно умерших британцев 80% умирали от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

И если британские мужчины, страдающие от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, в среднем живут дольше, чем средний европеец, то среди женщин показатели по лечению рака были хуже, чем средние показатели по Евросоюзу.

Политический футбол и любовь

В Швеции система здравоохранения похожа на британскую, ее оплачивают так же как в Британии. Но шведы не испытывают любви к своей медицинской системе.

"В Швеции социалистические партии контролируют страну уже полвека, и шведы чувствуют себя уверенными в том, что никто у них бесплатную медицину не отберет", - говорит профессор Роберта Бивинс.

"Наши исследования истории NHS показали, что британские политики делают так, чтобы NHS всегда казалась хрупкой, находящейся на грани развала. NHS с самого начала стала частью политического футбола", - говорит профессор.

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES Подпись к фото, Сторонники брексита энергично использовали тему NHS в своей политической кампании

С конца 40-х годов на выборах всегда обсуждали будущее NHS, отмечает профессор Бивинс.

Когда у власти консерваторы, лейбористы пугают, что тори вот-вот приватизируют NHS. Когда же к власти приходят лейбористы, консерваторы предупреждают: смотрите, лейбористы сорят деньгами, финансируя NHS, бюджет это не вытянет.

"Таким образом населению внушают, что NHS может исчезнуть в любой момент", - поясняет Роберта Бивинс.

"Уже к 1952 году политикам стало ясно, что ни одна из партий не осмелится прекратить существование NHS, потому что государственная бесплатная медицина пользовалась такой популярностью. Но в прессе и во время избирательных кампаний они говорили народу: знаете, NHS могут приватизировать в любой момент", - рассказывает Бивинс.

По мнению профессора, эта хрупкость, непостоянство, с одной стороны и то, что NHS стала символом равенства с обществе, - с другой, объясняют влюбленность британцев в госмедицину.

И эту любовь правительство использует.

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES Подпись к фото, В разгар эпидемии власти страны призывали жителей не выходить из дому, чтобы защитить NHS и спасти людские жизни

"Оставайтесь дома, защитите NHS, спасите жизни" - таков был лозунг первого карантина, вызванного пандемией, в марте 2020 года.

Одним из главных лозунгов кампании за выход из ЕС была передача NHS тех средств, что Британия платила в фонд ЕС (350 миллионов фунтов в неделю). Эта цифра оказалась неправдоподобно завышенной, но интересен сам факт, что сторонники брексита выбрали финансирование NHS как один из аргументов.

Противники брексита тем временем пугали, что правительство заключит частные контракты с американскими фирмами, которые будут втридорога продавать NHS лекарства и оборудование.

Ни одна из британских политических партий не рискует снизить расходы на здравоохранение, и во время предвыборных кампаний политики всех мастей клянутся, что только они могут обеспечить надежное будущее NHS.

Равенство - неравенство

И все-таки NHS не смогла решить одну из главных своих задач. Равенство доступа к медобслуживанию, как оказалось, не обеспечивает равенства в состоянии здоровья.

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES Подпись к фото, Несмотря на все усилия государственного здравоохранения успешные и богатые британцы все равно живут здоровее и дольше, чем представители более бедных слоев

Еще в 1980 году министерство здравоохранения Великобритании опубликовало так называемый "доклад Блэка", подготовленный комитетом экспертов во главе с сэром Дугласом Блэком.

Доклад показал, что смертность среди мужчин-представителей рабочего класса (класс V) в два раза превышала смертность среди мужчин привилегированного (по их терминологии - первого) класса.

Доклад также показал, что со времени основания NHS это неравенство в области здоровья увеличилось, а не уменьшилось.

Авторы доклада пришли к выводу, что это связано не с недостатками NHS, а с социальным неравенством в области доходов, образования, жилья, питания, условий работы и с уровнем безработицы.

Cегодня эта разница в продолжительности жизни между британцами с разными доходами и социальным статусом составляет девять лет для мужчин и семь лет для женщин.

Получается, что доступ к системе здравоохранения не гарантирует здоровье нации, разделенной классово и социально.

Остается и региональное неравенство. В более богатых районах юго-востока Англии показатели по здоровью гораздо выше, чем на более бедном севере страны.

Проверка ковидом

Эпидемия коронавируса тоже продемонстрировала неравенство населения. Бедные, мигранты, этнические меньшинства оказались более уязвимы во время пандемии.

Одновременно ковид продемонстрировал и сильные стороны NHS.

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES Подпись к фото, NHS довольно эффективно справляется с массовой вакцинацией против ковида

"Благодаря сотрудничеству между регионами мы смогли справиться с огромным наплывом пациентов в больницах", - говорит Дженнифер Диксон, глава Фонда здоровья - благотворительной организации, ставящей своей задачей улучшение медобслуживания британцев.

"Ни разу еще в своей истории NHS не испытывала такого давления, - рассказывает Диксон. - В январе этого года в британские больницы ежедневно поступало по 4000 пациентов. Это все равно что полностью заполнять четыре больницы в день. Мы просто были не готовы к кризису такого масштаба".

"Главная причина такого высокого числа смертей от ковида - в том, что правительство недостаточно быстро отреагировало на пандемию", - объясняет научный корреспондент Би-би-си Дэвид Шукман.

"Некоторые страны очень быстро ввели социальное дистанцирование и другие меры. Те страны, где в 2002-2004 годах происходила эпидемия атипичной пневмонии, а также пострадавшие от эпидемиии эболы, были лучше готовы к нынешней пандемии", - добавляет Шукман.

"В этих странах легче быстро наладить систему отслеживания контактов зараженных, - рассказал в интервью Би-би-си профессор Софи Харман из лондонского Университета королевы Марии. - Британия слишком поздно закрыла границы. Новая Зеландия и Австралия закрыли границы моментально, и это снизило риск инфекций, принесенных из-за рубежа".

Кроме того, в Британии, в отличие, скажем, от многих стран Африки, стареющее население. Немалое число британцев страдают от ожирения. И возраст, и избыточный вес увеличивают риск осложнений и смерти в результате заражения ковидом.

Не как в СССР

Восхищаясь своей системой здравоохранения во время пандемии, британцы четко разделяют саму систему NHS (госпитали, участковые врачи-терапевты, скорая помощь) и министерство здравоохранения.

"Прямые связи между министерством здравоохранения и NHS специально разорваны", - рассказывает профессор Роберта Бивинс.

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES Подпись к фото, В отличие от Советского Союза в Британии врачи избавлены от прямого контроля со стороны государства

"С самого основания NHS руководили таким образом, что министерство никак не могло напрямую вмешиваться в работу врачей. Правительство и министр здравоохранения могут менять бюджет NHS, но это не означает, что они напрямую указывают, как тратить эти деньги", - объясняет она.

"С социальной точки зрения это было бы неприемлемым. Мы не доверяем политикам. Мы доверяем врачам", - говорит профессор.

Она рассказывает, что в 70-х годах в Британии была создана комиссия, которая отправляла исследователей в разные страны мира изучать их системы здравоохранения.

Побывали они и в Советском Союзе.

"Им очень понравилось, что в СССР были созданы узкоспециализированные медицинские центры. Это тогда показалось англичанам очень современным и прогрессивным",- рассказывает профессор.

"Однако экспертная группа была обеспокоена тем, что государство в СССР могло контролировать врачей. Такой контроль в Британии совершенно неприемлем", - добавляет она.

Любовь к NHS вредит здоровью?

"Дело в том, что NHS невозможно замариновать. То, что было нормально в 40-х годах, совершенно не отвечает требованиям времени сегодня", - говорит бывший министр здравоохранения Алан Милберн.

АВТОР ФОТО, COLIMACHON Подпись к фото, Любовь британцев к NHS не всегда бывает рациональна

Может быть такое, что любовь британцев к NHS мешает улучшению британской медицины?

"Мы слишком со многим смирились в работе NHS", - говорит профессор Роберта Бивинс.

"Не всякая любовь к NHS рациональна. Мы продолжаем по привычке думать, что в NHS все отлично, и мы перестаем задавать вопросы о том, как улучшить эту систему. Например, мы должны чаще задавать вопрос, как сделать, чтобы у нас меньше народа умирало от рака, и лучше диагностировать рак", - добавляет профессор.

Она считает, что британцам следует чаще задаваться вопросом, что нужно NHS - больше денег или лучше организовать работу.

Медицина не только для больных

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES Подпись к фото, Более ответственное отношение к своему здоровью и забота о нем в конечном итоге помогут снизить нагрузку на NHS

Эксперт полагает, что NHS очень неадекватно обращается с людьми, которые чувствуют себя в целом здоровыми.

"У нас трудно записаться к врачу. Когда попадаешь к терапевту, у тебя всего 5-10 минут на разговор с ним. Не очень приятно ходить к участковому, и вообще долго ждешь встречи с ним", - рассказывает она.

"А именно на этом уровне семейных врачей можно раньше опознать рак. Если мы хотим, чтобы у нас раньше и быстрее диагностировали онкологические и другие заболевания, нужно "заманить к врачу" пациентов, когда они чувствуют себя здоровыми", - рекомендует Бивинс.

И это трудно для NHS, потому что система находится под постоянным финансовым давлением. Врачи не могут проводить больше времени с пациентами, потому что время - это деньги.

"Нам, во-первых, следует больше инвестировать в NHS, а во-вторых, изменить культуру вокруг NHS - убедить людей быть ответственными за свое здоровье до того, как они серьезно заболевают. Следует вести здоровый образ жизни и идти к врачу, если что-то беспокоит", - заключает профессор Роберта Бивинс.

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