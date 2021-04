архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 28.04.21 06:47 скаут: Игорь Львович “Barents Observer”,

"Китайские и турецкие судостроители бьются за док для российских ледоколов" Норвегия - 26 апреля 2021 г. Китайские и турецкие судостроители бьются за док для российских ледоколов Ни одна российская компания не захотела строить плавучий док для отечественных атомных ледоколов. Вместо этого заказ стал жертвой корпоративной тяжбы между китайской и турецкой верфями. By Atle Staalesen апреля 26, 2021 К 2027 году у России будет пять атомных ледоколов типа ЛК-60. Первый из них — «Арктика» — этой зимой ломает льды в Карском море и Обской губе. Фото: gov-murman.ru Летом 2020 года госкорпорация «Росатом» предложила 4 млрд 983 млн рублей (55 млн евро) тому, кто сможет построить плавучий док длиной более 220 метров для новых российских атомных ледоколов. Но взяться за эту работу оказалась не готова ни одна российская верфь. По их мнению, предложенная цена слишком низка. Источники в отрасли рассказали газете «Коммерсантъ», что для строительства потребуется не менее 8,5 млрд рублей. Новая верфь «Звезда» во Владивостоке якобы была готова выполнить работу за 5,2 млрд рублей, но не смогла бы уложиться в установленные сроки. В конечном итоге «Росатом» был вынужден предложить контракт и иностранным компаниям, и вскоре победителем тендера была объявлена турецкая верфь Kyzey Star в Стамбуле. Верфь, строящая сейчас два судна для «Росморпорта», согласилась построить док за 4,981 млрд рублей. Однако решение о присуждении контракта Kyzey Star оспорила китайская верфь Jiangsu Dajin Heavy Industry Co. LTD, предложившая значительно меньшую цену. Китайские судостроители обратились в российскую Федеральную антимонопольную службу. Jiangsu Dajin Heavy Industry предложила выполнить работу всего за 4,57 млрд рублей. ФАС удовлетворила жалобу, и теперь «Росатому» придется объявить новый тендер, сообщает издание «Арктический обозреватель». Теперь строительство дока может серьезно затянуться. Первоначально планировалось, что объект будет готов к осени 2024 года. Задержка может означать неприятности для «Росатома». Госкорпорация строит флот из пяти новых ледоколов ЛК-60 (проект 22220), первый из которых — «Арктика» — уже ломает льды в Карском море. Второе судно проекта — «Сибирь» — должно быть передано «Росатому» Балтийским заводом в течение 2021 года, а последнее — «Чукотка» — до 2027 года. Ранее представитель «Росатома» Вячеслав заявлял, что, если новый док не будет готов к осени 2024 года, придется использовать плавучий док в Санкт-Петербурге. Новый док будет установлен в Мурманске, где будет обслуживать флот 173-метровых судов дедвейтом 33 530 тонн. статью прочитали: 53 человек Комментарии