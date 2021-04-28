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опубликовано редакцией на Переводике 28.04.21 18:06
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия - это проблема, а не угроза

JOSHUA SHIFRINSON  4/21/21 

Представляет ли Россия  угрозу для США? Многие политики и эксперты, безусловно,  считают  что  это  именно  так. В прошлом месяце президент Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Ученые мужи и аналитики делают аналогичные заявления, предупреждая о стремлении Москвы «при любой возможности  действовать как  деструктивная  антиамериканская сила», объявляя Россию « угрозой Соединенным Штатам и их интересам в Европе» и предупреждая, что Россия «глобально возрождается  таким  образом, что  мы не можем  позволить себе отмахнуться от  этого...". Тот факт, что российские агенты несут ответственность за недавние операции по взлому и воздействию на SolarWinds в связи с двумя последними президентскими выборами, только подчеркивает проблему. Похоже, Россия готова бросить вызов США как дома, так и за рубежом.

Но это расхожее мнение ошибочно: хотя любое государство, обладающее большим количеством ядерного оружия, представляет собой потенциальную угрозу, российский вызов преувеличен. Безусловно, Россия является дестабилизирующей силой в Европе и на Ближнем Востоке, возглавляемой правительством с ужасной  историей подавления    гражданских  свобод  и нарушений  прав человека. Тем не менее, эти проблемы не требуют, чтобы США относились к России как к противнику или угрозе основным американским интересам. Напротив, Россия - проблемный ребенок в международных отношениях, которым можно и нужно хладнокровно управлять.

Аргументы в пользу России как угрозы преувеличены ястребами и раздувателями  угроз. За пределами ядерной области (рассматривается ниже) военная мощь России является только тенью мощи СССР. Хотя Россия  способна сконцентрировать  впечатляющую военную мощь вблизи своих границ, у Европы есть ряд способных региональных игроков, таких как Германия, которые вполне способны сдержать  Москву. У России просто нет средств, чтобы нарушить баланс сил в Европе, не говоря уже о завоевании континента. Эта ситуация  -  “холодный душ”  для восточноевропейских членов НАТО,  ближайших  соседей  России. Тем не менее уязвимость таких государств, как Литва и Эстония, по своей сути географическая - они были бы  под угрозой, даже если бы Россия  не имела  военных средств, - и, в любом случае, эта уязвимость не подвергает серьезной опасности интересы Вашингтона в стабильном балансе сил в Европе.

То же самое относится и к вмешательству России в государства, расположенные вдоль ее границ, такие как Грузия и Украина. Конечно, действия России привели к гибели и разрушениям. Однако связь этих действий с американскими интересами туманна. Российское вмешательство не является преднамеренной  экспансией, его лучше всего понимать как реакцию на события на местах. В конце концов, Москва уже давно утверждает, что Грузия и Украина являются центральными элементами ее безопасности, и вмешивалась военным путем только тогда, когда ЕС и НАТО были готовы взять эти государства под  своё крыло.

Решение России о  вмешательстве на  Украине, таким образом, прискорбно, но далеко не угрожает США. Более того, там Москва смогла сохранить определенную степень влияния на свое ближнее зарубежье - на ум приходит Беларусь - или ее жизненно важные интересы не  затронуты, никаких военных вмешательств  не  произошло. Короче говоря, российское вмешательство было несоразмерным и опасным, но  способ защиты от агрессивного поведения России  есть - и Вашингтон мало что сделал для того, чтобы справиться с восприятием угрозы Москвой. Можно даже перевернуть проблему: чтобы свести к минимуму риск дальнейшего вмешательства России, решение состоит не в том, чтобы подчеркивать российскую угрозу способами, которые усиливают беспокойство Москвы и преувеличивать ее возможности, а в том, чтобы уменьшить напряженность в отношениях с Москвой и  субъективно ощущаемую  ею  необходимость   держать государства на своих границах вне орбиты Вашингтона.

Russian President Vladimir Putin

Президент России Владимир Путин  АЛЕКСЕЙ ДРУЖИНИН / СПУТНИК / AFP ЧЕРЕЗ GETTY IMAGES

Что насчет России как идеологического противника? Российские ястребы утверждают, что поддержка Москвой автократов и нелиберальных правительств за рубежом - и вмешательство во внутреннюю политику США - подчеркивают приверженность России борьбе с либеральной демократией и «либеральным международным порядком». Опять же, аргумент довольно сомнительный. Во-первых, основные примеры российской поддержки автократов - например, Сирия - это  государства, с  которыми  Россия (или СССР до неё) долгое время поддерживала тесные связи, и началась это поддержка  только после того, как другие варианты обеспечения  интересов России не  сработали. Отнюдь не поддерживая автократов при любой возможности, Россия в основном пыталась сохранить статус-кво.

Если говорить более конкретно, то действия Москвы не столько являются причиной сложных проблем  либерализма, сколько эксплуатируют существующие внутренние проблемы в США и других странах - и все это в то время, когда многие в США хотят проверить на прочность  внутренние порядок и  согласие в  России. Дело в том, что устойчивость либерализма не зависит от решений, принятых в Москве, а, скорее, зависит от того, как США и другие стороны разрешают вопросы  экономических  и  политических потребностей  и  безопасности  своих граждан. Действительно, “раздуватели” российских угроз, которые предполагают иное, имеют странное понимание самого либерализма, считая его одновременно достаточно сильным, чтобы преобразовать Россию и улучшить двусторонние отношения, но при этом настолько слабым, что теневые действия России могут опрокинуть все здание либерализма! Рассмотрение России как идеологической угрозы позволяет избежать реальной проблемы - либерализму наиболее остро угрожают внутренние  трудности, а не  внешние

Ничто из этого не оставляет равнодушным Россию. В конечном итоге Россия подвергает опасности своих соседей, вмешивается в дела ближнего зарубежья и использует проблемы либерализма. Точно так же Москва продемонстрировала изощренность и готовность использовать современные технологии для вмешательства во внутренние дела США посредством подрыва национальных выборов, взлома SolarWinds и других подобных выходок, бросающих вызов суверенитету США. Прежде всего, Россия остается ядерной державой, обладающей военным потенциалом для уничтожения США. Конечный результат очевиден: Россию нельзя сбрасывать со счетов.

Тем не менее, решение состоит не в том, чтобы переоценивать российскую угрозу, а в том, чтобы признать, что США должны реагировать на российский вызов хладнокровно и упорно. Россия стремится - как отметила в своих недавних показаниях директор национальной разведки США - «иметь возможность дать отпор и заставить Соединенные Штаты пойти навстречу интересам России». Чтобы свести к минимуму риски для США в этой ситуации, требуется тонкий подход.

Во-первых, США должны сочетать оборону и сдерживание, чтобы снизить внутреннюю уязвимость США перед кибер-кампаниями  и  операциями влияния России. Безопасность выборов, активизация контрразведки и улучшенная киберзащита вполне разумны. Точно так же США должны укрепить свои возможности для ответных действий на российское вмешательство  и заявить о своей готовности сделать это.

Во-вторых, Вашингтон должен продолжить стабилизацию двусторонних ядерных отношений. В отличие от своей обычной военной мощи или идеологических действий, ядерная мощь России представляет собой реальную потенциальную угрозу. Сведение к минимуму требует, чтобы США избегали гонки вооружений с Москвой и четко общались с российскими стратегами, чтобы избежать просчетов. Для этого нужно вступить в диалог  с Россией, а не рассматривать ее как застарелую угрозу и бросаться к крепостным валам.

Наконец, США должны признать, что интересы США и России, как правило, не находятся в прямом конфликте и что их расхождения можно более эффективно ограничить. Баланс сил в Европе стабилен; обои заинтересованы в предотвращении дальнейших беспорядков в ближнем зарубежье России и на восточном фланге НАТО; и обои сталкиваются с внутренними проблемами, требующими времени и ресурсов. В более долгосрочной перспективе подъем Китая также представляет каждой стороне причины для смягчения двусторонней напряженности. Преодоление противоречий в областях трений должно быть в порядке вещей - ситуация, которую признает недавнее предложение президента Байдена встретиться с российским лидером.

Россия - это проблема, которую нужно решать прагматично и хладнокровно. Чем больше мы упускаем из виду эту ситуацию и вместо этого переоцениваем российскую угрозу, тем труднее становятся отношения. Осмотрительность и умеренность, а не преувеличения, принесут ощутимые результаты.


Джошуа Шифринсон - доцент кафедры международных отношений Бостонского университета. Специалист в области политики великих держав и внешней политики США,  автор книги «Rising Titans, Falling Giants: How Great Powers Exploit Power Shifts».

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