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Международное радио Китая 2021-04-25

24 апреля в Пекине состоялось торжество, посвящённое 50-летию китайско-американской «Пинг-понговой дипломатии». В мероприятии приняли участие заместитель председателя КНР Ван Цишань и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которые в своих выступлениях высоко оценили значение данного исторического события, выразив надежду, что КНР и США, руководствуясь духом телефонного разговора глав обеих государств, сосредоточатся на сотрудничестве и возьмут разногласия под контроль, чтобы продвигать обмены и взаимодействие в разных областях. В мероприятии онлай и оффлайн приняли участие более 400 человек.

50 лет спустя, бывший чемпион мира по настольному теннису Лян Гэлян по прежнему прекрасно помнит тот исторический момент.

«В Нагоя я впервые принял участие в чемпионате мира. Американский теннисист Глен Кован сел не на ту машину и приехал на тренировочное поле. Впоследствии Чжуан Цзэдун подарил ему сувенир, а он, выйдя из машины, захотел потренироваться вместе с нами какое-то время. Благодаря этому короткому моменту между нами установились дружеские отношения».

Воспользовавшись этим событием как возможностью, китайская сторона решила пригласить команду США по настольному теннису нанести визит в Китай, что открыло двери для дружеских обменов между народами обеих стран. В феврале 1972 года президент США Ричард Никсом посетил КНР. «Дипломатия пинг-понга», заключающаяся во «вращении большого земного шара маленьким шариком для пинг-понга», открыла исторический процесс нормализации китайско-американских отношений.

24-го апреля, выступая на мероприятии по видеосвязи, заместитель председателя КНР Ван Цишань отметил, что в течение 50 лет китайско-американские отношения, пройдя испытания ветрами и дождями, несмотря на взлёты и падения, в основном продвигались вперёд, были достигнуты большие успехи в ряде сфер сотрудничества, что принесло ощутимую реальную выгоду народам обеих стран, способствовало процветанию и стабильности в мире».

Ван Цишань подчеркнул, что в настоящее время китайско-американские отношения находятся на важном этапе и переживают важную проверку на прочность, сотрудничество приносит пользу обеим сторонам, а в борьбе несут потери обе стороны. Единственно правильный выбор – это сотрудничество. Стороны должны продвигать стабильное развитие двусторонних отношений, и вносить ещё больший вклад в совместную борьбу с пандемией COVID-19, содействие восстановлению глобальной экономики и поддержание мира и стабильности во всём мире.

Генри Киссинджер в своём выступлении по видеосвязи высоко оценил «Пинг-понговую дипломатию».

«Значение этого события в том, что важных дипломатических прорывов можно было достигнуть только на основе подобного накопления, а связи и обмены между людьми – одна из важных аспектов американо-китайских отношений».

В апреле 1972 года в США нанесла визит делегация китайских теннисистов. Это первая неофициальная делегация из КНР, прибывшая с визитом в США. Член делегации, бывший замглавы Главного управления спортом и физкультуры КНР Ли Фужун сказал:

«Перед поездкой в Пекине в Доме народных собраний нас принял премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай, который выдвинул идею "дружба превыше соревнований". В США нас ждала горячая встреча, что произвело глубокое положительное впечатление».

Джефри Леман, проректор университета Шанхай - Нью-Йорк, любитель настольного тенниса с детства, имел возможность лично посмотреть показательную игру членов китайской делегации в США. Тогда ему было 15 лет.

«В 1972 году мы с отцом посмотрели показательный матч по настольному теннису с участием члена китайской делегации Лян Гэляна в Мэрилендском университете. Я люблю пинг-понг с детства и был очень счастлив тому, что имел возможность посмотреть чемпионат с участием профессионалов из Китая и стать свидетелем начала процесса нормализации американо-китайских отношений».

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер также заявил, что «дипломатия пинг-понга» даёт обеим странам надежду на будущее.

«На фоне того, что в настоящее время у США и КНР существуют разногласия по ряду важных вопросов, «пинг-понговая дипломатия» отражает ожидания многих из нас в отношении будущего. То есть, народы США и КНР смогут достичь консенсуса исходя из-за понимания о важности обеих стран в мировой структуре и мировой экономике».

23-04-2021 russian.china.org.cn

19 апреля в сингапурском издании Lianhe Zaobao вышла статья с заголовком «Количество холостяков в КНР превысило 200 миллионов». В статье говорилось, что немало холостых людей предпочитают тратить деньги только на себя – они живут, едят и путешествуют в одиночку. В последние годы количество холостяков постоянно увеличивается. В Китае эта цифра превысила 200 млн человек, сформировав огромную новую группу покупателей, что способствовало появлению новой потребительской культуры и новых методов управления потреблением.

Как сообщается в статье, из-за отсутствия бремени семьи многие холостяки менее серьезно относятся к накоплениям. Им не нужна компания второй половинки или родственников, поэтому холостяки более охотно тратят время и деньги на свои удовольствия. Холостяки стремятся не только заботится о своей «оболочке», но и делают ставку на внутреннее развитие. Если это сделает их счастливыми, холостяки не удержатся перед возможностью внезапно «сорваться» в путешествие, купить билеты в кино в одиночку или поужинать в любимом ресторане. Согласно опубликованным агентством Nielsen данным, 42% холостяков тратят деньги только на себя, и только 27% семейных людей делают такой выбор.

Несемейные потребители (прим. ред. из Китая) уделяют большое внимание новым впечатлениям и эмоциям, не стремятся слепо покупать брендовые вещи, а более склонны к покупкам товаров, которые обладают выгодным соотношением цены и качества, а также отличаются индивидуальностью. Холостые люди готовы тратить деньги на то, во что они смогут вложить душу, например, в домашнее животное.

Одна незамужняя девушка из Ханчжоу организовала свидание для своей кошки и потратила около 10 000 юаней на покупку эксклюзивных товаров для питомцев в качестве «приданого» для любимицы. Еще одна свободная барышня из Сианя Мо Мо (имя изменено) очень любит смотреть кино – за несколько лет она обошла все крупные и мелкие кинотеатры города, купив более 400 билетов на сеансы.

Вслед за всплеском «холостяцкой экономики» к новому тренду приспосабливаются все больше отраслей. Теперь продавцы ломают голову над тем, как создать для холостых потребителей более персонализированные и уникальные товары и услуги. Не только сфера общественного питания, но и отрасль бытовой электроники пошла по пути мини-товаров «для себя любимых». 24-летний Линь Ицзе, работающий в сфере медиа, стал поклонником таких малогабаритных электронных устройств, как робот-пылесос, после того, как начал один жить в Пекине.

Сегодня потребительская культура холостых китайцев объединяет такие сферы, как фитнес, путешествия, косметика и домашние животные.

23-04-2021 russian.china.org.cn

На днях набрал популярность видеоролик о «ближнем наблюдении за посадкой палубного истребителя Цзянь-15 (J-15) на китайский авианосец “Ляонин”. После того, как истребитель Цзянь-15 сделал вираж на малой высоте, он плавно совершил посадку на авианосец “Ляонин”, что вызвало возглас восхищения у столпившихся неподалеку американских военных. Говорят, что это видео было снято американским солдатом китайского происхождения из Седьмого флота ВМС США. Он выбрал неожиданный ракурс съемки авианосца “Ляонин” с американского эсминца, что невозможно увидеть в официальных видеороликах, снятых Китаем, поэтому видео стало еще более уникальным.

Однако некоторые иностранные склочники тут же начали язвительно насмехаться, их комментарии в основном сводятся к одному: “На видео видно, что китайский авианосец позволил американскому эсминцу приблизиться на такую близкую позицию, и если вдруг начнется война, китайский авианосец просто превратится в живую мишень” и т.п.

Ого! А ведь, кажется, в их словах есть резон, так почему же китайские военные позволили американскому эсминцу подобраться так близко?

Не волнуйтесь, сначала рассмотрим произошедшее глазами эксперта.

Давайте еще раз посмотрим видеоролик, в кадрах, помимо авианосца “Ляонин”, также появляются китайские эскортные эсминцы, и, по крайней мере, один из них находится ближе к американскому эсминцу. То есть, фактически между китайским авианосцем и американским эсминцем существует заграждающая линия, состоящая из китайских эскортных эсминцев. Вот, возьмем пример (возможно, не совсем удачный), звезды идут по красной дорожке, фанаты отчаянно хотят сфотографироваться с ними, и хотя на фото кажется, что они совсем рядом со своим кумиром, на самом же деле между ними стоят крепкие ребята из охраны в черном...

Возможно, некоторые спросят, можно ли оттеснить подальше этот слишком близкий американский эсминец?

Это, по правде говоря, было бы трудновато...

По мнению специалистов, в мире пока не существует четкого определения того, какое расстояние должно соблюдаться между военными кораблями двух стран в мирное время. Обычно, согласно с условиями на море, пока между двумя кораблями существует достаточное пространство, позволяющее им осуществлять маневры во избежание возникновения неотложной ситуации, это и есть «безупречно». В соответствии с установившейся практикой и опытом, при нормальных обстоятельствах две стороны будут проходить на расстоянии 2 морских миль друг от друга, однако на практике, особенно при существовании военных намерений, обе стороны будут держать очень близкую дистанцию друг от друга, например, 0,5 морской мили или еще ближе. Обычно под опасным сближением подразумевается расстояние между двумя кораблями составляющее менее 2 кабельтова (около 370 м).

Видеозапись показывает, что американский эсминец идет вперед параллельно с отрядом китайского авианосца, риска их столкновения нет, а расстояние между ними достаточно большое, поэтому нельзя сказать, что “американский эсминец находится в опасном сближении с китайским авианосцем”.

Конечно, американцы не всегда так «покладисты». Поскольку у ВМС НОАК появился авианосец, ВМС США стали оказывать Китаю должное «державное отношение». В декабре 2013 года американский ракетный крейсер «Каупенс» (Cowpens) при выполнении разведывательной миссии против китайского авианосца “Ляонин” попытался прорваться в курсовую линию отряда китайского авианосца, в результате, при безрезультатном предупреждении, китайский десантный корабль-амфибия вышел ему наперерез, что называется «в лоб», после чего американскому кораблю все же пришлось остановиться.

Это происшествие показывает, что если ВМФ США стоит за пределами линии безопасности и спокойно наблюдает как зритель, восхищаясь вслух красивой посадкой истребителя Цзянь-15 на авианосец, китайской стороне тоже неловко его прогонять, однако если он задумал какую-то мелкую пакость, то тогда уже не нужно винить китайскую сторону в ответной грубости.

Хотя, согласно международной практике, китайские военные не могут отогнать наблюдающий американский эсминец, однако, поскольку это «международная практика», то здесь уместно и другое выражение - “каков привет, таков и ответ”. Те иностранные склочники, которые насмехаются над “китайским авианосцем, находящимся под наблюдением с ближнего расстояния”, разве забыли они, как их же корабли дрожали от «пристального внимания» ВМС НОАК?

Несмотря на то, что ВМС НОАК редко открыто упоминает о подобных мероприятиях, в западных СМИ можно найти немало записей об “окружении пристальным вниманием военного корабля ВМФ США”. Например, в 2018 году, во время международных военно-морских учений RIMPAC («Тихоокеанское кольцо»), проходящих под эгидой Тихоокеанского командования США, американские военные жаловались на то, что “китайские корабли радиоэлектронной разведки в исключительной экономической зоне США у гавайских берегов непрерывно мониторили и контролировали весь процесс военных учений”, “мы приняли все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить нашу ключевую информацию”.

В том же году, в ходе трехсторонних учений с участием ВМС Индии, США и Японии “Malabar-2018”, в опубликованной США “семейной фотографии кораблей-участников” виден корабль радиоэлектронной разведки ВМС НОАК “с тремя шарами на макушке”.

В июле 2019 года, во время совместных военно-морских учений США и Австралии “Talisman Sabre-2019” у берегов Квинсленда, китайский корабль радиоэлектронной разведки также вместе со всеми “прибыл в срок”.

В июне-июле 2020 года ВМС США провели масштабные морские и воздушные учения в Южном море. По подтверждению командира авианосца "Нимиц" (CVN-68), корабль НОАК “наблюдал за авианосной ударной группой ВМС США с близкого расстояния”. Кроме того, один из береговых боевых кораблей США «Габриэль Гиффордс» (LCS-10) был также сфотографирован вместе со сторожевым кораблем НОАК 054A.

Вполне очевидно, что хотя это и крайне раздражает ВМС США, они не могут устроить провокацию против ВМС НОАК – в конце концов, эти действия китайских военных соответствуют “международной практике”. ВМС НОАК спокойно принимает обращение к себе как к державе в открытом море, а вот ВМС США и других западных стран, которые готовы «мутить воду» в Южном море, готовы ли они быть в центре пристального внимания ВМС НОАК?









（Источник:<<Жэньминь жибао>> он-лайн） 04/2021

Видео: http://flv4mp4.people.com.cn/videofile7/pvmsvideo/2021/4/19/ZhongQingLiu_0406e2e6db789248cf7edbf997d5b11c_ms_sd.mp4

26 апреля, «Жэньминь жибао» онлайн -- «Чтобы изучить возможности роботов в области хирургии молочной железы, я готов принять этот вызов и провести операцию с сохранением молочной железы и трансплантацию кожного покрытия на воздушном шаре», - рассказал профессор хирургического отделения по заболеваниям молочной и щитовидной желез Специального медицинского центра при Военно-медицинском университете Сюй Янь.

Недавно он с помощью робота Да Винчи вырезал и без швов сшил корку мандарина на воздушном шаре. Видео этого процесса вызвало восхищение многих пользователей интернета, так как врач продемонстрировал мастерство высшего класса.

После того, как робот сшил корку мандарина, воздушный шар остался целым.

Как стало известно, соревнование «На острие», в котором участвовал профессор Сюй, – это мероприятие с участием экспертов в области хирургии грудной железы со всей страны. Его цель - демонстрация личных профессиональных навыков и распространение новых способов лечения рака грудной железы.

(Редактор:Дэн Цзе、Русская редакция)

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