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дата публикации 29.04.21 00:05 скаут: Игорь Львович Латвия Русскоязычные СМИ Латвии «Россия выглядит просто плачевно»: в США оценили имидж РФ в мире 25 апреля, 2021 "Путин не скрывал своей цели - восстановить былую славу России. Вместо этого он превращает ее в глобального изгоя", - пишет на страницах The Washington Post обозреватель Фрида Гитис. Перевод - InoPressa. Источник: AFP / Scanpix / LETA "Для некоторых Советский Союз олицетворял мечту о расширении прав и возможностей, равенстве и возможном окончании бедности и эксплуатации. Для менее идеалистически настроенных он демонстрировал способность коммунистической идеологии преобразовать отсталое аграрное государство в современное индустриальное общество, способное победить нацистскую Германию и завоевать космос. Даже при своих очевидных недостатках Советский Союз оставался образцом для миллионов". "Сегодня путинская Россия символизирует безудержную коррупцию, резкое неравенство доходов, агрессию по отношению к своим соседям и спонсируемые государством убийства тех, кто осмеливается критиковать систему. Ее экономика слаба, инфраструктура атрофирована (у пятой части россиян до сих пор нет внутреннего водопровода), - утверждает автор. - Китай Си Цзиньпина также является жесткой автократией, но он заметно увеличил благосостояние большинства своих граждан и поразил наблюдателей своим быстрым развитием. Россия, напротив, попадает в заголовки новостей в связи со своей клептократией, репрессиями и мафиозной тактикой (...)". (...) "Неудивительно, что у Москвы заканчиваются друзья - а поклонников, кажется, еще меньше. В прошлом году опрос Pew Research Center показал, что Россия страдает от удручающего имиджа в большинстве стран мира. В первые годы пребывания Путина у власти более трех четвертей американцев имели благоприятное представление о России. По данным Gallup, со временем этот имидж начал рушиться: рейтинг России упал с 63% процентов в 2003 году до 22% в этом году", - сообщается в статье. "Не все любили Советский Союз, но большинство понимало, что это сила, с которой нужно считаться. По сравнению с этим сегодняшняя Россия выглядит просто плачевно. Сегодня, когда российские олигархи пришвартовывают свои мегаяхты на шикарных курортах, каждый, кто читает заголовки, знает, как эти люди заработали свои миллиарды. Российские миллиардеры, как и наблюдатели за Россией, знают, что их состояния зависят от Путина и что Путин может лишить их всего, что у них есть, если они осмелятся его критиковать". (...) "Путин только что подписал закон, который позволяет ему оставаться у власти до 2036 года. В мире все еще может быть несколько начинающих автократов, которые восхищаются его наглой консолидацией власти. Но большинство людей определенно не считают его режим примером того, чего они хотят для своей страны или для себя. Современная Россия может все еще внушать страх, но в том, что касается уважения, его она вызывает мало", - заключает Гитис.

Политолог: высылкой российских дипломатов Чехия помогла Путину переиграть Запад Апрель 25, 2021 Чехия высылкой российских дипломатов отвлекла внимание мирового сообщества от более серьезной ситуации с концентрацией российских войск у границ Украины. Об этом в эфире радио Baltkom сказал политолог Карлис Даукштс. По мнению эксперта, таким образом президент России Путин смог переиграть Запад. “По-моему Чехия помогла России и Путину в его пропагандистской деятельности, потому что выстрелила к тому времени, когда внимание всего мирового сообщества было приковано к концентрации войск России возле границ Украины на южном фланге НАТО, которое превращалось в тревожное место анализа. Чехия дала повод очень сильно отвлечь внимание от более существенных деталей. Какие были преследованы цели, очень неуклюжая атмосфера с этими взрывами, высылками и агентами. Это, на мой взгляд “пена” на серьезных международных проблемах, которые существуют”, – сказал политолог. Ранее Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В пятницу, 23 апреля Латвия, Литва и Эстония в знак солидарности с Чехией объявили о высылке российских дипломатов. Ранее мировое сообщество высказывало свою обеспокоенность в связи с военной концентрацией России у границ Украины, с другой стороны, заявляли об осуществлении военной поддержки Украины для борьбы “агрессивными действиями” РФ. 23 апреля Россия начала отвод российских подразделений в места постоянной дислокации после завершения военных маневров.

Будущее русских Латвии: между протестом, ассимиляцией и эмиграцией 25 апреля В начале марта Комитет министров Совета Европы принял резолюцию об исполнении Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств в Латвии. Документ содержит много критических замечаний и рекомендаций. Однако МИД Латвии и глава правительства предпочли их не заметить. Как заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, государство не будет менять свою политику в отношении нацменьшинств. Почему латвийские власти так упорно игнорируют требования международных организаций? Можно ли найти управу на латвийских политиков? И что будет дальше с местными русскими? Об этом «Открытый город» расспросил юриста Европарламента, много лет занимающегося вопросами национальных меньшинств, Алексея Димитрова. Искусство самоубеждения - Если б я была премьер-министром Латвии, почему мне стоило бы прислушаться к рекомендациям Комитета министров Совета Европы, ведь формально они не являются юридически обязательными? - Причины две. Первая — международная репутация: чем лучше страна выполняет международные рекомендации, тем выше у нее рейтинг в области прав человека и тем меньше у нее шансов попасть под критику других государств. Вторая — сама по себе конвенция является юридически обязывающей. - Что это означает? - Если эксперты Совета Европы написали про действия правительства Латвии что-нибудь критическое, то теоретически любой гражданин Латвии может при случае обратиться в латвийский суд и суд должен будет учесть, что по этому поводу сказал Консультативный комитет. То же самое касается международных судов — например, Европейского суда по правам человека. - В истории Латвии были случаи, когда к рекомендациям консультативного комитета Совета Европы все-таки прислушивались? - Тут сложно ответить однозначно. Например, не так давно Сейм упростил регистрацию детей неграждан. На необходимость такой меры указывали многие экспертные организации, в том числе Консультативный комитет. Здесь трудно оценить роль одного экспертного органа, но, несомненно, важно, что накапливается какая-то критическая масса международных рекомендаций, которая в совокупности с изменениями во внутренней политике и приводит к принятию конкретных решений. - И все-таки чем можно объяснить нежелание латвийского МИДа и премьера признать наличие критики в рекомендациях Комитета министров Совета Европы. Может, им просто стыдно? - При нынешней конфигурации латвийскому правительству, действительно, искренне наплевать, что Комитет министров Совета Европы указывает им на проблемы с соблюдением прав национальных меньшинств. Это совершенно искренняя реакция, связанная с рядом обстоятельств. С какими обстоятельствами? Во-первых, нежелание расшатывать правительство. В коалиции есть националисты, и понятно, что никакие изменения в регулировании прав нацменьшинств они не поддержат.

Во-вторых, у латвийских политиков есть уверенность, что никакие другие влиятельные международные организации, такие, например, как Европейский союз, не будут использовать эти рекомендации против Латвии. Если бы подобная резолюция появилась бы до вступления Латвии в ЕС, то Еврокомиссия обратила бы на нее внимание, но сейчас — уже нет.

В-третьих, нынешнее правительство, даже если сравнивать его с правительством пятнадцатилетней давности, абсолютно уверено, что нынешняя политика в отношении нацменьшинств полностью легитимна. Они так долго уверяли всех окружающих в этом, что сами начали в это верить. Поэтому я вполне допускаю, что Кариньш искренне не видит никаких проблем. Во Франции же никто не возмущается, что нет школ на бретонском языке. Почему в Латвии должно быть иначе? Совет Европы не поможет? - Как вы думаете, какие рекомендации Совета Европы больше всего не понравились латвийским властям? - Эксперты Совета Европы указали на необходимость изменений, которые касаются общения с властями и топографических указателей. Но это именно тот вопрос, по которому Латвия изначально сделала оговорку, когда только присоединялась к Рамочной конвенции. Сейчас же получается, что Комитет министров Совета Европы открыто говорит: «Мы не принимаем вашу оговорку. Мы хотим, чтобы вы это выполняли». И это, безусловно, дипломатический проигрыш Латвии. Другая неприятная тема — школьная реформа. Тут болезненность ситуации для Латвии заключается в том, что латвийский Конституционный суд уже сказал, что ему все равно, что написали эксперты Совета Европы — мол, у них не было достаточной информации. Но Комитет министров Совета Европы даже после этого потребовал от Латвии эти рекомендации выполнять. Вряд ли правительству понравился и комплекс рекомендаций, который касается полноценного участия меньшинств в политической и экономической жизни: речь идет о языковых требованиях на рынке труда и при организации выборов. И в этом плане инициативы правящей коалиции ограничить использование языков нацменьшинств в предвыборной агитации явно не стыкуются с рекомендациями экспертов. - Может ли Совет Европы наказать Латвию за то, что та в очередной раз проигнорирует рекомендации в отношении нацменьшинств? - В уставе Совета Европы заложена возможность в качестве наказания исключить страну из Совета Европы, но если даже Россия и Турция по-прежнему в ней находятся, несмотря на неисполнение ряда решений Европейского суда по правам человека, то понятно, что никто не станет исключать Латвию. Тем не менее есть другие органы Совета Европы, например, Парламентская ассамблея, которые периодически пытаются суммировать практики применения или неприменения Рамочной конвенции в разных государствах, поэтому, может, какое-то дополнительное политическое давление все-таки будет оказываться. Между протестом, ассимиляцией и эмиграцией - Какие факторы будут в дальнейшем влиять на формировании политики в отношении нацменьшинств? - Начну с того, что русскому нацменьшинству в Латвии, можно сказать, повезло оказаться в той ситуации, в какой оно было в 1990-е годы: в наследство от советской эпохи русскоязычным досталась солидная инфраструктура — русскоязычные школы, детсады, библиотеки, СМИ, театры и т.д. Эта инфраструктура, конечно, не была заточена на защиту прав нацменьшинств — она была связана с общесоюзной языковой политикой, так что остальные нацменьшинства находились в гораздо менее выгодном положении. Все последующие годы, по сути, происходило уничтожение этого наследия. Сначала оно сталкивалось с сопротивлением со стороны ЕС и внутри страны, например, те же митинги против школьной реформы. Но сейчас уже нет ни того, ни другого. Когда-нибудь, возможно, Евросоюз задействует какие-нибудь механизмы наказания за несоблюдение прав нацменьшинств, но в ближайшие годы никакой заморозки фондов ЕС или других санкций со стороны Брюсселя не будет — механизмы реакции на нарушения прав человека внутри ЕС только создаются. Репутация России или Беларуси в ЕС сейчас не такая, чтобы эффективно защищать интересы нацменьшинств в Латвии, поэтому ждать помощи с восточного направления нет смысла — в этом смысле другие нацменьшинства, например, поляки, находятся в лучшей ситуации. Есть и обратные примеры — цыганам хуже в связи с недостаточной защитой экономических и социальных прав, тут недостаточно формального равенства. - А политические силы? «Согласие», Русский союз Латвии? - Местные партии, представляющие русскоязычный электорат, находятся далеко за красными линиями: на уровне власти никто даже не пытается имитировать сотрудничество с оппозицией. А в мейнстримных партиях представители нацменьшинств либо не представлены, либо представлены, но такими людьми, для которых вопросы прав нацменьшинств не являются личным приоритетом. - И к чему все это приведет? - Если рассматривать пессимистический сценарий, ничто не препятствует сворачиванию всего комплекса прав нацменьшинств по примеру Франции: там есть один официальный язык, одна официальная культура, одна принятая модель образования. Скорее всего, вас не будут штрафовать за то, что вы дома разговариваете на русском, но никакого публичного признания прав нацменьшинств не будет. Если ничего не изменится, то мы придем к французской ситуации и формированию образа идеального латвийского гражданина, который о своем происхождении будет вспоминать только на кухне. Чтобы этого не произошло, нужны изменения и внутри страны, и на международном уровне. - Когда вы говорите о французском сценарии, означает ли это, что у нас тоже будет сильная маргинализация меньшинств, погромы и регулярные сожжения машин? - Это только время покажет. Если отказ от своих культурных отличий не будет компенсирован реальным равенством (например, отсутствием дискриминации из-за имени или акцента), то такой сценарий вполне реален — людям свойственно протестовать, если они отказываются от чего-то существенного, ничего не получая взамен. Кто-то выберет для себя путь ассимиляции, переходя на латышский язык даже в семье, но вряд ли это станет массовым явлением — соотношение большинства и меньшинств у нас очень отличается от Франции. Наконец, многие будут выбирать эмиграцию, причем не только на этническую родину. Если все равно родным языком можно пользоваться только в частном пространстве, то это можно делать и в более богатой стране. статью прочитали: 3 человек Комментарии ﻿

