Китай показал клон SpaceX Starship — проект многоразового корабля для межконтинентальных перелётов 26.04.2021 Константин Ходаковский В эти выходные Китай отметил свой шестой «Национальный день космоса» в Нанкине, столице одной из восточных провинций страны. Китайские космические чиновники праздновали недавнее возвращение лунных образцов в рамках миссии «Чанъэ-5», некоторые из которых были выставлены на всеобщее обозрение. Также они объявили название первого китайского марсохода — «Чжуронг», который должен приземлиться на красной планете в мае. Главный государственный производитель ракет, Китайский исследовательский институт ракетной техники, рассказал о проекте суборбитальной ракетной системы, в которой транспортное средство стартует с Земли, летит в суборбитальное пространство и приземляется на другой стороне планеты менее чем за час. Рекламный ролик, снятый и опубликованный в китайской социальной сети Weibo, показывает две различные концепции достижения суборбитальных пассажирских рейсов примерно через два десятилетия. Что интересно, первая концепция поразительно похожа на SpaceX Starship. На нем изображена большая машина, способная к вертикальному взлёту и вертикальной посадке.

Концепт примечателен не только своим внешним видом в духе Starship (блестящий корпус из нержавеющей стали, первая и вторая ступени аналогичным образом продолжают друг друга), но и своей функциональностью. Хотя Starship в основном продвигался как транспортное средство для доставки людей на Луну и Марс, SpaceX также создаёт машину для скоростных межконтинентальных перелётов. SpaceX впервые представила такую концепцию связи между материками ещё в сентябре 2017 года. Видео, выпущенное в то время, показывало суборбитальное время перелёта с помощью Starship из Нью-Йорка в Шанхай всего за 39 минут и рекламировало возможность оказаться в любой точке Земли менее чем за час. Возвращаясь к китайским концепциям, вторая из показанных идей скоростных межконтинентальных перелётов демонстрирует горизонтальный взлёт и горизонтальную посадку, в которой используется какая-то электромагнитная катапульта. Обе системы являются частью ранее объявленных планов Китая по развитию глобального скоростного воздушного транспорта от точки к точке к 2045 году. В соответствии с целями долгосрочного планирования страны, китайская промышленность начнёт доставлять грузы по всему миру с помощью суборбитальных рейсов к 2035 году, а пассажиров — к 2045 году. Это будет не первый случай, когда китайская космическая программа черпает вдохновение у SpaceX. Страна отслеживала SpaceX с самого начала и с особенным интересом отнеслась к планам SpaceX по повторному использованию первых ступеней ракет. Ещё во время самого первого запуска SpaceX в 2006 году, как сообщается, китайская шпионская лодка находилась в небольшом участке океана, куда должна была вернуться первая ступень ракеты Falcon 1. А в 2019 году, китайская ракета «Чанчжэн 2C» испытала «решетчатые рули», подобные тем, которые использовались первой ступенью ракеты Falcon 9 для управления при входе в атмосферу. Китай создаёт ракету «Чанчжэн 8», первая ступень которой будет способна вертикально садиться на морскую платформу, как это делает ракета-носитель Falcon 9, а частные китайские фирмы вроде LinkSpace и Galactic Energy тоже пытаются создать частично многоразовые ракеты. Неясно, будет ли Китай разрабатывать похожую на Starship многоразовую систему для полётов на Луну и Марс. На данный момент страна разрабатывает более традиционную сверхтяжёлую ракету-носитель «Чанчжэн 9» с тройным ускорителем в духе SpaceX Falcon Heavy. Источник: arstechnica.com Китай может впервые за 60 лет сообщить о сокращении населения Тимур Батыров Forbes Staff 27.04.2021 Китай может впервые с конца 1950-х сообщить о сокращении численности населения. Аналитики предупреждают, что демографический кризис нанесет серьезный ущерб второй по величине экономике мира Китай может сообщить о первом за почти 60 лет сокращении численности населения. Итоги последней переписи покажут, что численность населения страны упала ниже 1,4 млрд. Об этом Financial Times рассказали источники, знакомые с исследованием. По данным на 2019 год, число китайцев превышало 1,4 млрд, пишет газета. Перепись завершили еще в декабре прошлого года, но до сих пор не обнародовали результаты. Власти собирались опубликовать их в начале апреля, но отложили официальное заявление на неопределенный срок, объяснив это необходимостью провести «дополнительную подготовительную работу». Собеседники FT отметили, что из-за высокой чувствительности данные не будут обнародованы, пока не пройдут проверку нескольких правительственных ведомств. Замглавы статистического бюро провинции Аньхой Чен Лонган ранее заявлял о необходимости контролировать «повестку» в отношении интерпретации результатов переписи и «обратить пристальное внимание на реакцию общественности», пишет издание. «Результаты переписи окажут огромное влияние на то, как китайцы видят свою страну и как работают различные правительственные ведомства. С ними нужно обращаться очень осторожно», — пояснил в разговоре с FT научный сотрудник пекинского Center for China and Globalization. Он добавил, что «демографический кризис» в стране оказался «масштабнее, чем предполагалось», и может иметь «катастрофические последствия». Последний раз Китай официально регистрировал сокращение численности населения во время массового голода 1959-1961 годов: по данным правительства, в этот период население сократилось примерно на 13,5 млн человек, но эти данные считаются заниженными, пишет FT. Опрошенные изданием аналитики отмечают, что новое сокращение населения может говорить о том, что пик роста численности будет достигнут раньше официальных прогнозов, а вскоре после Китай по этому показателю обгонит Индия. Ее население оценивается в 1,38 млрд человек. Сокращение численности населения может нанести серьезный ущерб второй по величине экономике мира, затронув все отрасли, от потребления до ухода за пожилыми людьми, отмечает FT. Ранее в апреле о «необратимых последствиях» сокращения населения предупреждали эксперты китайского Центробанка. Они призвали полностью отказаться от политики контроля рождаемости, заявив что в противном случае население может сократиться на 32 млн человек, а Китай потеряет демографическое преимущество над США и другими западными странами.

«Пешки иностранных разведок»: Китай ужесточит борьбу со шпионажем в бизнесе Андрей Злобин Forbes Staff 27.04.2021 Китай ужесточит меры по борьбе с иностранным шпионажем в госучреждениях и бизнесе, пишут местные СМИ. Органы национальной безопасности получат доступ в здания и к документам компаний, «уязвимых» для иностранного проникновения Министерство государственной безопасности Китая приняло постановление о мерах по борьбе с иностранным шпионажем в компаниях и учреждениях, сообщило «Синьхуа» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ведомства. «Заграничный шпионаж, спецслужбы и враждебные силы усилили проникновение в Китай и расширили свою тактику кражи секретов различными способами и в большем количестве областей, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности и интересам Китая», — отметило агентство (цитата по Bloomberg). В сообщении говорится, что постановление силового ведомства предоставляет органам национальной безопасности доступ в здания и к внутренним документам, материалам, электронным носителям, компьютерам и информационным системам ряда компаний. Новые правила позволяют китайским органам безопасности составлять списки компаний и организаций, которые считаются уязвимыми для иностранного проникновения, и требовать от них принятия мер безопасности. Все они будут нести ответственность за обеспечение конкретных мер против иностранного шпионажа, уточнила газета Global Times. Речь идет в том числе о подписании сотрудниками писем-обязательств перед вступлением в должность, отчетах о своей деятельности, обучении персонала перед их отъездом за границу и проведение собеседований после возвращения в Китай. Госпредприятия усиливают надзор за персоналом, выезжающим за границу, с 2019 года, рассказал изданию сотрудник одной из таких компаний в Пекине, отвечающий за международное сотрудничество. «Работникам, отправляющимся в командировки в зарубежные страны, например в страны разведывательного альянса Five Eyes (США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия), было велено строго сообщать о пунктах назначения, повестках дня и встречах с иностранным персоналом», — уточнил он. И подчеркнул: «Что касается посещения стран, которые отнесены к категории повышенного риска с точки зрения шпионской деятельности, мы оцениваем их необходимость и, если что, советуем отменить». В этих компаниях также было усилено антишпионское обучение перед поездками за границу — в ходе семинаров им показывались короткометражные фильмы с примерами шпионской деятельности. Собеседник издания сообщил, что от сотрудников, «занимающихся конфиденциальными делами или хранящих важные файлы», требуют оставлять свои мобильные телефоны, ноутбуки и USB-накопители дома перед загранкомандировкой. «Постановление имеет большое значение для улучшения правовой системы в сфере защиты национальной безопасности — оно определяет ответственность, которую должны нести компании и учреждения», — сообщил изданию эксперт по национальной безопасности Китайского института современных международных отношений Ли Вэй. Он отметил, что случаи того, как китайцы, работающие в различных отраслях промышленности, поддаются на деньги или запугивания и становятся «пешками иностранных разведок», многочисленны. Дочь чиновника из провинции Цзянси сообщила Global Times, что особенно часто объектом внимания иностранных спецслужб становятся китайские студенты — дети госчиновников, обучающиеся за границей. Она отметила, что по просьбе отца получила антишпионское образование до отъезда на учебу в Великобританию в 2017 году.

Китай оборачивается на Север: "Снежный дракон" движется во льдах Арктики

27 АПР Китайский ледокол Xue Long ("Снежный дракон") © Timo Palo/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Пекин изучает экономические, финансовые и геополитические выгоды от своего присутствия на полюсе Тысячи и тысячи километров суши и моря выходят из-подо льда, предоставляя доступ к природным ресурсам, быстрым перевозкам и военным мишеням. Арктика пробуждается. Среди тех, кто пристально следит за нею, — вторая экономика планеты. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сделать свою страну "великой державой Полюса". На пути к этой цели Китай ожидают немалые финансовые вложения, геополитические риски… и непримиримые противники. Северная экспедиция начинается В первую очередь интерес Пекина к Крайнему Северу продиктован ясным поиском экономической выгоды. Китай рассчитывает на природные богатства там, где местные власти из-за нехватки капиталов, технологий и человеческих ресурсов не в состоянии добыть их собственными средствами. Самый большой остров мира Гренландия — пример того, как это возможно. На 2 млн 130 тыс. кв. км приходится лишь 56 тыс. обитателей, в основном на южном, устремленном к Атлантике побережье. Гигантская территория Гренландии скрывает запасы урана, церия, иттрия, лантана и неодима. Потребность в этих металлах растет — без них невозможно производство смартфонов, ветряных турбин и электромобилей, а с ним и нечто большее — сама основа "зеленой" экономики XXI века. Стремление Китая добывать гренландские ресурсы скоро трансформировалось в интерес к самому острову, где очень кстати объявили тендер на строительство трех аэропортов. В 2018 году Пекин предложил сделать это в долг, и связанная с КНР компания быстро представила экономически выгодный проект. Почти одновременно Поднебесная зашла на урановые рудники с черного хода: купила часть акций австралийской компании Greenland Minerals, еще в 2010-м приобретшей лицензию на добычу природных ресурсов. Гренландия оказалась перед выбором: готова ли она принять китайское участие в своей экономике или возьмет на себя ответственность с порога отвергнуть его. С финансовой точки зрения инвестиции Китая — благо для острова, вынужденного до сих пор полагаться на дотации Дании, в состав которой он входит. Но помощь, предложенная Поднебесной, влекла за собой скрытые риски. Выплаты по китайским займам растянулись бы на годы. Этого времени хватило бы, чтобы вовлечь островитян в горнило китайско-американского противостояния, что отпугнуло многих. Спор, что важнее — деньги или спокойствие, вышел на уровень местной политики, и под давлением "зеленых" (те считают добычу металлов вредной для природного равновесия) правящая коалиция распалась. В апреле 2021-го состоялись выборы, прозванные "урановыми". На них противники разработки месторождений победили, хотя и не получили безоговорочного большинства. Еще ранее КНР лишилась надежды на аэропорты. США настояли на оттеснении китайцев, предложив взамен скромную финансовую помощь — $12 млн. Что станет с добычей урана и редких металлов — покажет ближайшее время. Противостояние великих держав на северном острове набирает обороты. Лед вот-вот тронется Конфронтация с США — не только фактор риска для Китая в Арктике, но и побуждающий мотив всерьез и на долгие годы заинтересоваться ею. Первая треть XXI века — время таяния Северного Ледовитого океана, что открывает возможность скоростного судоходства по его водам. Перевозить китайские товары по Арктике на несколько недель быстрее, чем по Тихому и Атлантическому океанам. Полное открытие Северного морского пути для грузоперевозок и, следовательно, их упрощение ожидают уже к 2030 году. С точки зрения Китая, изменение климата, проявляющее себя в таянии льдов, позволяет избавиться от давления американцев, чувствительного на "узких местах" нынешних торговых путей. Один из таких опасных отрезков — Малаккский пролив, потенциально запирающий поставки нефти в Южно-Китайское море. Другой — Гибралтар, находящийся под властью Великобритании. И третий — Суэцкий канал в Египте, доказавший свою уязвимость в 2021-м, когда его блокировал контейнеровоз Ever Given. При этом Пекин держит в уме, что египтяне ежегодно получают финансовую помощь от Америки, и предпочел бы избавленные от любых неожиданностей пути доставки своих товаров за рубеж. Неудивительно, что к открытию Северного морского пути китайцы начали готовиться еще в XX веке. В 1999 году приобрели и отремонтировали иностранный ледокол, получивший название "Снежный дракон". В 2004-м — договорились с Норвегией о базе на Шпицбергене. И с тех пор не оставляют надежд нарастить свою арктическую инфраструктуру. Последняя по времени попытка — в марте 2021 — завершилась неудачей по политическим причинам. Китай пробовал приобрести или арендовать у Финляндии аэропорт, не имеющий постоянного трафика и закрепленный за авиаторами-любителями, но натолкнулся на отказ по причинам безопасности. Север запомнит Там, где речь идет о постоянном экономическом присутствии, возникает опасность, что оно рано или поздно дополнится военным. В США не сомневаются, что в случае с Китаем и Арктикой когда-нибудь именно так и случится. Поднебесная не имеет собственных территорий в регионе, но при желании могла бы создать их искусственно — у нее есть опыт. С 2010-х Пекин возводит острова в Южно-Китайском море — проект, вызывающий особенное раздражение у американцев. Как считают в Вашингтоне, в акваторию Северного Ледовитого океана уже входили или в любой момент могут войти китайские подводные лодки. По мере таяния льда это влечет риски для американского побережья, особенно его арктической части, приходящейся на Аляску. Глобальное потепление на Северном Ледовитом океане делает обеспечение безопасности этой части Америки дороже. И в Вашингтоне делают выводы: одновременно обвиняют Китай в "милитаризации Арктики" и готовятся сами качественно увеличить свой флот ледоколов. Существует еще одно военное измерение Арктики, о котором говорят лишь вполголоса. Через акваторию северных вод пролегает путь ядерных ракет, нацеленных на Поднебесную. В 1960-х угроза из Арктики обсуждалась китайцами на фоне конфликта с СССР. В наши дни геополитические векторы изменились, но география — нет: маршрут смертоносных ракет, на этот раз американских, по-прежнему пролегает через полюс. "Китай видит потенциальную угрозу со стороны американских ракет дальнего действия, и эта угроза напрямую связана с Арктикой, — рассказал ТАСС преподаватель Наньянского технологического университета в Сингапуре Коллин Кох Сви Лин. — Пекин и в особенности Народная армия Китая, самое меньшее, заинтересованы в сведениях об этом регионе, чтобы снизить свою стратегическую уязвимость. Особенно на тот случай, если Китай все же предпримет в будущем военные операции в регионе. Известно: КНР проводились исследования того, какие операции подводные лодки могли бы проводить в Арктике, и само по себе это говорит очень о многом". Арктическая дилемма Существует и еще одна причина, стоящая за интересом Китая к Арктике, на этот раз прозаическая — финансовая. Свободные деньги. Рост ВВП Поднебесной в первом квартале 2021 года составил фантастические 18%. Единственная из крупных экономик мира китайская 2020-й завершила в плюсе, увеличившись на 2%. Возможности Китая инвестировать в богатства Арктики не идут в сравнение с ресурсами конкурентов и все больше ставят страны региона перед фактом. Других готовых для вложения средств может просто не найтись. При такой перспективе остается выбирать между китайскими инвестициями со всеми его рисками и застоем. Канада в 2020 году остановилась на последнем: китайский проект переустройства местных золотых приисков, одобренный отвечающей за них компанией, был заблокирован решением местного регулятора. Поговаривали о политических причинах. Но там, где ближайший союзник США Канада может позволить себе принципиальность (или, наоборот, не может допустить ее отсутствия, имея в виду дружбу с Вашингтоном), находятся и те, кто колеблется. В их числе — Исландия и Норвегия, где КНР инвестирует в исследовательские станции, а местные власти разрешают ему это. "Китай — растущая мировая держава, и это обстоятельство будет иметь последствия повсюду в мире. В этом отношении Арктика не исключение, а скорее правило. Всем странам, имея дело с Китаем, предстоит взвешивать преимущества и риски", — рассказала ТАСС исследователь из Института Фритьофа Нансена в Осло Герилд Хеггелунд. Игорь Гашков

Россия установила рекорд по экспорту в Китай Текст: Ирина Алпатова 26.04.2021 Российский несырьевой неэнергетический экспорта в Китай достиг в 2020 году 16,3 млрд долларов, что на 13% выше, чем годом ранее. Этот исторический рекорд России удалось достичь, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, сообщили в организации "Национальные приоритеты". Россия экспортирует в Китай большое количество продовольственных товаров. Особенно востребованы мука, детские макароны в виде алфавита, гранола, БАДы и настойки из пантов марала и северного оленя. В 2020 году значительно возросли поставки говядины (в 4,5 раза), рапса, птицы, подсолнечного масла и сладостей. По данным ФТС, в 2020 году Россия экспортировала в Китай более 80 тыс. тонн сладостей, что на 21% больше, чем в 2019 году. Согласно показателям нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом. А к 2024 году страны договорились достичь товарооборота в 200 млрд долларов, напомнила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Для этого, по ее мнению, необходимо открывать новые ниши (например, перспективными могут быть товары АПК) и возродить логистические маршруты, многие из которых сейчас закрыты из-за пандемии коронавируса. Из 9 агроэкспрессов, организованных РЭЦ совместно "РЖД-Логистика", сейчас работают только 3.

