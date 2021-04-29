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опубликовано редакцией на Переводике 29.04.21 03:41
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Страны с самыми высокими военными расходами в 2020 году [Инфографика]

Niall McCarthy  Contributor  Apr 28, 2021

Новый отчет  Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) показывает, что в прошлом году, глобальные военные расходы выросли до почти  2 трлн $, прирост военных  расходов в реальном выражении на  2,6% к 2019 году  пришелся на  год , когда глобальный ВВП, из-за пандемии Covid-19, сократился на  4.4 %, причем 62% общих расходов приходится  всего на пять стран. С  778 миллиардами долларов, Соединенные Штаты по  прежнему остаются обладателем  крупнейшего  военного бюджета  в мире,  на их долю пришлось 39% общемировых военных расходов. Прошлый год стал третьим  подряд  годом роста военных расходов США после семи лет непрерывного снижения.

Александра Маркштейнер, исследователь программы SIPRI по вооружениям и военным расходам, сказала, что «недавнее увеличение военных расходов США можно в первую очередь отнести к крупным инвестициям в исследования и разработки, а также к нескольким долгосрочным проектам, таким как модернизация ядерного арсенала США и крупномасштабным проектам закупки вооружений».  «Это отражает, - добавила она - растущую озабоченность по поводу предполагаемых угроз со стороны стратегических конкурентов, таких как Китай и Россия, а также стремление администрации Трампа поддержать то, что она считала истощенными вооруженными силами США».

Военные расходы Китая росли 26-й год подряд, достигнув 252 миллиардов долларов. Эта цифра представляет собой увеличение на 1,9% по сравнению с 2019 годом, и  на 76% за десятилетие с 2011 по 2020 год. Индия, в 2020 году,  была обладателем третьего  по величине военного бюджета - 72,9 млрд долларов, за ней следует Россия с 61,7 млрд долларов. Несмотря на рост мировых военных расходов в прошлом году, некоторые страны, согласно SIPRI,  явно перераспределили часть своих запланированных военных расходов на меры по борьбе с пандемией, например  Чили и Южная  Корея. Другие,  как  например, Бразилия и Россия потратили значительно меньше своих первоначально запланированных  военных бюджетов на год,.

The Countries With The Highest Military Expenditure

Total military expenditure by country in 2020.

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