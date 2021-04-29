Средневековый меч, обнаруженный в Польше, мог принадлежать одному из 66000 воинов, сражавшихся в Грюнвальдской битве

By Laura Geggel 28 апреля

Средневековый меч и аксессуары к нему, в том числе металлические элементы ремня и два ножа. (Изображение предоставлено маршалом Вармии и Мазур)

Мужчина с помощью металлоискателя обнаружил средневековый меч, который мог служить оружием во время Грюнвальдской битвы в 1410 году.

Александр Медведев обнаружил меч недалеко от Ольштына, на севере Польши, рядом с металлическими частями ножен, ремня и двумя ножами, которые, вероятно, должны были быть прикреплены к поясу, сообщило местное правительственное управление маршала Вармии и Мазурии в своем пресс-релизе от 22 апреля.

«Такие находки делаются раз в десятилетия», - говорится в заявлении археологов.

По словам Медведева, энтузиаста археологии, который пожертвовал находки Музею Грюнвальдской битвы в Ольштыне, несмотря на то, что меч провел в земле более 600 лет, оружие хорошо сохранилось.

Человек, который носил этот меч, мог быть одним из примерно 66000 воинов, которые участвовали в Грюнвальдской битве 15 июля 1410 года (Британская энциклопедия). Битва, произошедшая у польских деревень Стембарк (также известная как Танненберг), Грюнвальд и Людвигсдорф, закончилась победой польско-литовских войск над рыцарями Тевтонского ордена, который был основан во время крестовых походов на Святую землю и позже пришел в управлять тем, что тогда называлось Пруссией.

Рыцари Тевтонского ордена часто вели сражения со своими соседями-нехристианами, включая Литовское княжество. Но затем литовский великий князь-язычник обратился в католицизм и женился на польской королеве Ядвиге; он стал королем, когда она умерла и принял имя Владислав II Ягелло. Позже он стал известен тем, что объединил Польшу и Литву во время Золотого века региона, и в его честь даже поставлена статуя в Центральном парке Нью-Йорка .

Меч, возможно, носил воин сражавшийся в Грюнвальдской битве в 1410 году. (Изображение предоставлено маршалом Вармии и Мазур)

Археологи планируют сохранить и изучить меч. (Изображение предоставлено маршалом Вармии и Мазур)

Чиновники представляют средневековый меч. (Изображение предоставлено маршалом Вармии и Мазур)

Король Ягелло обратил Литву в христианство. Но рыцари Тевтонского ордена сомневались в искренности обращения короля, и в 1409 году (согласно Британской энциклопедии) их великий магистр Ульрих фон Юнгинген объявил войну Польше и Литве. После целого дня сражения, фон Юнгинген был убит (копье пронзило его горло), и его войска отступили. Из 39 000 польско-литовских войск погибло около 5 000 человек; из, примерно, 27000 орденских сил, 8000 погибли, а 14000 были взяты в плен. После поражения Тевтонский орден пришел в упадок.

Сотни лет спустя Советы ретроспективно объявили это сражение победой России, потому что на стороне польско-литовских войск сражались воины из Смоленска, города в России. Во время Первой мировой войны немцы выиграли сражение против России возле места средневековой битвы. Согласно Британской энциклопедии, немцы, которые считали средневековых рыцарей благородными людьми, распространявшими христианство, назвали новую битву Битвой при Танненберге, чтобы они могли утверждать что они отомстили за рыцарей, потерпевших поражение в средневековой битве.

Недавно обнаруженный меч и аксессуары к нему сейчас проходят консервацию и анализ.

Команда надеется узнать больше о «социальном статусе владельца средневекового меча, и нам любопытно увидеть, что скрывается под слоем ржавчины», - сказал в заявлении Шимон Дрей, директор Музея битвы при Грюнвальде. «Мы также более подробно изучим место находки, чтобы узнать ситуационный контекст её происхождения». В конце концов, по словам Дреджа, такие ценные артефакты средневековья очень редко можно найти сохранившимися в земле.

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