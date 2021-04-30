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опубликовано редакцией на Переводике 30.04.21 00:01
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Байден призывает США вступить в новую Битву Сверхдержав

Конкуренция с Китаем и сдерживание России были подтекстом призыва Байдена к действию. Но определение новой борьбы «демократия против автократии» упрощает то, что ждет нас  впереди.

President Biden acknowledged that his foreign policy depends on convincing Americans to make necessary investments at home, and convincing allies that the U.S. could be counted on to have their back.

Президент Байден признал, что его внешняя политика зависит от того  сможет ли он убедить  американцев  делать необходимые инвестиции у себя дома и убедить союзников в том, что  США не оставят их в беде.  Credit..Doug Mills/The New York Times

By David E. Sanger  April 29, 2021, 

Президент Байден обосновал свое широкое видение перестройки  американской экономики как необходимый шаг для выживания в долгосрочной конкуренции с Китаем,  в гонке, в которой Соединенные Штаты должны доказать не только  то, что демократии могут вносить  инновации, но и что  во внедрении  этих  инноваций,  уровню  производства  и  производительности   они могут превосходить   наиболее успешное авторитарное государство  мира.

Его выступление перед Конгрессом было переполнено лейтмотивами тезисов соперничества  времен холодной войны - соперничества  более технологического, чем военного  и  без  упоминания слов «холодная война». Противники Америки, сказал г-н Байден, рассматривают глубокую поляризацию Америки и нападение на Капитолий 6 января «как доказательство того, что солнце американской демократии  заходит».

«Мы должны доказать, что демократия все еще работает», - сказал Байден, повторив призыв к сплочению, который он впервые использовал месяц назад, и  к  которому, как говорят  его  помощники,  он часто обращается на стратегических совещаниях  в  Белом доме.

Все это было частью усилий г-на Байдена укрепить, сплотить,  усилить  свой  административный и партийный аппарат  и перестроить планы на решение  задач более высокого  уровня, как это сделал Джон Ф. Кеннеди в своей речи «Мы выбираем полет на Луну» почти шесть десятилетий назад. Но история недавних попыток американских президентов возродить это объединяющее национальное чувство в лучшем случае неоднозначна; Барак Обама попытался сделать это в своем “Обращении  к  нации”  10 лет назад, призвав «наше  поколение   испытать  момент  Спутника». Результат оказался нулевым.

Десять лет спустя проблема еще более сложна: теперь Соединенные Штаты сталкиваются с гораздо более способным технологическим конкурентом, гораздо более сложным военным противостоянием и  гораздо более серьезным идеологическим конфликтом. «Мы находимся на переломном этапе истории», - сказал Байден. Фактически, он столкнулся с худшими за два десятилетия  отношениями с очень разными противниками сверхдержавы, которые стремятся использовать очень хорошо видимые разногласия  внутри  Америки. Таким образом, он  показывает, что страна должна конкурировать с растущим могуществом Китая, сдерживая при этом разрушителя  установленных  порядков - Россию.

Его помощники признают, что  вопрос -  сможет ли он привлечь к этой задаче и страну, и союзников Америки, вполне может  стать определяющим фактором  его президентства.

Си Цзиньпин, китайский лидер, с которым г-н Байден познакомился десять лет назад, «Жестко настроен  на  то  чтобы  сделать  Китай  самой значительной и влиятельной нацией в мире», - заявил г-н Байден. И г-н Си и президент России Владимир Путин, которые создают свой собственный альянс, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам, относятся к числу тех, кто «считает, что демократия не может конкурировать в 21 веке с автократией, потому что  в  демократии нужно долго добиваться консенсуса».

Даже республиканцы, которые в среду вечером осудили план Байдена как «социалистические мечты» - фраза, которую использовал сенатор Тим Скотт от Южной Каролины в ответе республиканцев , - не спорят с его анализом Китая. Когда г-н Байден сказал, что «просто нет причин, по которым лопасти ветряных турбин не могут быть построены в Питтсбурге, а не в Пекине. Для этого нет  никаких  причин. Никаких», - он звучал очень похоже на Джорджа Буша 20 лет назад, с отголосками Дональда Дж. Трампа.

Turbine blades at a manufacturing plant in Jiangsu Province in China. “There is simply no reason why the blades for wind turbines can’t be built in Pittsburgh instead of Beijing,” Mr. Biden said on Wednesday.

Лопасти турбины на заводе в провинции Цзянсу в Китае. «Просто нет причин, по которым лопасти для ветряных турбин не могут быть построены в Питтсбурге, а не в Пекине», - сказал Байден в среду.  Credit. China Daily/Reuters

Когда он добавил, что «нет причин, по которым американские рабочие не могут стать мировым лидером в производстве электромобилей и аккумуляторов», он объединил два своих главных  аргумента: что Соединенные Штаты имеют возможность опередить Китай, и его утверждение, что зеленая повестка дня создает рабочие места.

И все же технологическая конкуренция, хотя и является центральной для проблемы, - это только ее часть. План создания инфраструктуры, в котором основное внимание уделяется переносу производства полупроводников обратно в Соединенные Штаты и сосредоточению внимания на сетях 5G, искусственном интеллекте и передовой робототехнике, представляет собой современную космическую гонку. Но первые 100 дней г-на Байдена также ознаменовались противодействием нарушениям прав человека и территориальными угрозами, а также заявлениями о том, что Россия должна отступить от Украины, а Китай должен прекратить угрожать Тайваню . Все это добавляет в  общую  картину темный  элемент  неизвестности  .

«Я надеюсь  что, как сказал Байден, наше соперничество с Китаем может оставаться бесконфликтным, и наши ответы на воинственные действия Путина могут оставаться соразмерными, при этом мы по-прежнему пытаемся взаимодействовать с Пекином и Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес», - сказал Майкл Д. Макфол. политолог из   Стэнфорда, который был послом Обамы в России.

«Я боюсь, что вызовы, исходящие от обеих автократий, также потребуют более масштабных стратегий сдерживания», - сказал он. «В конце концов, мы конкурируем с Китаем не только на рынках, но и в вопросах безопасности и идеологии, которые имеют тенденцию к более конфликтным и нулевым результатам».

Г-н Байден уже косвенно признал это в своем заявлении о введении санкций в начале этого месяца против России за кибератаку SolarWinds на федеральные агентства и предприятия, а также за ее усилия по дезинформации во время выборов 2020 года. Но, как заметил г-н Макфол, «украинцы, белорусы, грузины и сторонники Навального напомнят вам, что это не единственные две области, в которых Путин ведет воинственные действия против тех, кто борется за свободу и права человека».

Из первых месяцев пребывания Байдена у власти - и из выступления в среду - становится ясно, что он преследует совершенно разные стратегии в отношении Китая и России.

Mr. Biden sees Xi Jinping, the leader of China, as a worthy competitor who could push China to dominate trade and technology worldwide.

Г-н Байден видит в Си Цзиньпине, лидере Китая, достойного конкурента, который может подвести  Китай к господству в торговле и технологиях во всем мире. Credit..Nicolas Asfouri/Agence France-Presse — Getty Images

Он явно рассматривает г-на Си как достойного конкурента, который заставит Америку активизировать свою игру - поэтому в его речи основное внимание уделяется образованию, более быстрому и универсальному доступу в Интернет и партнерству с промышленностью в области новых технологий. Г-н Байден ясно дал понять своим помощникам на длительных совещаниях в  ситуационной комнате  по стратегии Китая, что его администрация должна наконец сосредоточить внимание страны на экзистенциальной угрозе мира, в котором Китай доминирует в торговле и технологиях и контролирует “поток” электронных  СМИ  и идеи, которые они несут.

Путинскую Россию, напротив, он рассматривает как клонящуюся к упадку державу, единственная реальная способность  которой - действовать как разрушитель, стремящийся расколоть НАТО, подорвать демократию и пробить дыры в компьютерных и коммуникационных сетях, от  которых  зависят Соединенные Штаты и другие страны мира. Это прозвучало в речи. Хотя он не повторил своего упоминания г-на Путина как «убийцу», он сосредоточился на недавних санкциях. «Он понимает, что мы ответим», - сказал он, “открывая дверь”  для новых соглашений по контролю над вооружениями и климату.

Но реализация этой двойной стратегии конкуренции и сдерживания, как однажды признал г-н Байден, зависит от того, сможет ли он убедить американцев делать необходимые инвестиции и убедить союзников в том, что Соединенные Штаты не  бросят их на произвол судьбы.

Он предположил, что противо-пандемические меры помогли  в  этом  плане. Сто дней назад было трудно представить, чтобы какая-либо страна обратилась к США за помощью в связи с коронавирусом; теперь Индия  сделала это, и давление на г-на Байдена заключается в том, насколько быстро он сможет внедрить вакцины в остальном  мире, в тот момент, когда внутренняя политика предполагает, что ему нужно сначала вакцинировать всех желающих американцев.

Но когда пандемия уляжется, разногласия в Соединенных Штатах останутся. И он знает, что эти разногласия будут использоваться г-ном Си и г-ном Путиным, чтобы поддержать их  аргумент о том, что Америка находится в терминальной стадии упадка.

Это все еще весомый аргумент, который признал Байден, описывая свои беседы с почти 40 мировыми лидерами.

«Я дал понять, что Америка вернулась», - сказал он. «А вы знаете, что они говорят? Больше всего я слышу от них комментарий: «Мы видим, что Америка вернулась, но на долго ли? На как долго?»  


Дэвид Э. Сэнгер - корреспондент  Белого дома и службы национальной безопасности. За свою 38-летнюю журналистскую карьеру в The Times он участвовал в трех командах, получивших Пулитцеровскую премию, в последний раз в 2017 году за международную журналистику. Его последняя книга -  “The Perfect Weapon: War, Sabotage and Fear in the Cyber Age”, ( «Идеальное оружие: война, саботаж и страх в кибернетическом веке»).

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