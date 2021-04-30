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опубликовано редакцией на Переводике 30.04.21 00:03
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Вакцинная дипломатия укрепляет позиции России и Китая в мире [Инфографика]

Это способ вознаградить старых друзей и завоевать новых

Graphic detail

Apr 29th 2021

В ЯНВАРЕ, когда многие богатые страны развертывали программы вакцинации против COVID-19, другие, менее богатые,  оставались позади. «Сегодня получить вакцины труднее, чем ядерное оружие», - сетовал президент Сербии Александр Вучич. Г-н Вучич сравнил ситуацию с гибелью Титаника,  когда  каждый хотел иметь спасательную шлюпку только для себя. Сербия сейчас опередила многих своих европейских соседей в гонке вакцинации - в основном потому, что она получила более легкий доступ к китайским и российским прививкам и подписала соглашения об их производстве. Но многие страны все еще изо всех сил пытаются заполучить вакцину. Это особенно верно для  бедных частей  мира. Согласно недавнему подсчету информационного агентства Agence France-Presse, из более чем 1 миллиарда доз вакцин, которые были введены во всем мире, только 0,2% были доставлены людям в странах с низкими доходами.

Многие обратились за помощью в Китай и Россию. Отчет опубликованный  28 апреля  Economist Intelligence Unit (EIU), дочерней  компанией  The Economist, показывает , как эти две страны заполняют  «вакуум» вакцинации, помогая бедным экономикам получить вакцины. Они отправили миллионы доз  развивающимся странам, застрявшим в конце глобальной очереди. Такая вакцинная дипломатия  призвана укрепить позиции этих  двух стран в мире, улучшить двусторонние отношения и получить стратегическое влияние. По оценкам EIU, российское правительство намерено направить партии вакцин в, примерно, 70 стран, в основном в Азии, Восточной Европе и Латинской Америке. К 22 апреля Китай распространил или спланировал экспортировать вакцины примерно в 90 стран (см. Карту). Для сравнения, богатые  страны - Америка и ЕС - предоставляют  очень  мало  вакцин, а COVAX, глобальная инициатива по обмену вакцинами, сдерживается недавними ограничениями Индии на экспорт вакцин.


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