опубликовано редакцией на Переводике 30.04.21 00:28 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"India’s coronavirus infections cross 18 million as gravediggers work round the clock" Барбадос - 29 апреля 2021 г. Число инфицированных коронавирусом в Индии превысило 18 миллионов, могильщики работают круглосуточно Barbados Today Published on April 29, 2021 SOURCE: REUTERS – В четверг, после очередного мирового рекорда по количеству инфицированных за сутки, общее число случаев заболевания COVID-19 в Индии превысило 18 миллионов. Чтобы похоронить жертв болезни, могильщики работают круглые сутки, сотни покойников были кремированы на импровизированных кострах в парках и на парковках. В четверг Индия сообщила (данные министерства здравоохранения) о 379 257 новых инфицированных и 3645 новых случаях смерти, что является самым высоким числом смертей за один день с начала пандемии. Вторая по численности населения страна в мире находится в глубоком кризисе, больницы и морги переполнены. 52-летний могильщик из Мумбаи Сайед Мунир Камруддин сказал, что он и его коллеги работают круглые сутки чтобы похоронить как можно больше жертв. «Я не боюсь COVID, я работаю смело. Все дело в смелости, а не в страхе», - сказал он. «Это наша единственная работа. Взять тело из машины скорой помощи, а затем похоронить его». Каждый день тысячи индийцев, используя приложения для социальных сетей и личные контакты, лихорадочно ищут больничные койки и жизненно необходимый кислород для больных родственников. Больничные койки, которые становятся доступными, особенно в отделениях интенсивной терапии (ОИТ), раскупаются за считанные минуты. «Свирепость второй волны застала всех врасплох», - газета Indian Express цитирует слова К. Виджая Рагхавана, главного научного советника правительства. «Несмотря на то, что все мы знали о второй волне в других странах, у нас были вакцины под рукой, и никакие данные моделирования не предсказывали масштабов всплеска». Военные Индии начали перебрасывать ключевые предметы снабжения, такие как кислород, по всей стране и откроют свои медицинские учреждения для гражданского населения. Гостиницы и железнодорожные вагоны были преобразованы в отделения интенсивной терапии, чтобы восполнить нехватку больничных коек. По словам экспертов, единственная надежда Индии - вакцинировать свое огромное население, и в среду она открыла регистрацию для всех лиц старше 18 лет, чтобы с субботы начать делать прививки. Но несмотря на то, что Индия является крупнейшим в мире производителем вакцин, у неё нет запасов на, примерно, 800 миллионов человек, которым в настоящее время требуется прививка. Многие из тех, кто пытался записаться на вакцинацию, говорят, что у них ничего не вышло, и жаловались в социальных сетях на то, что не смогли получить слот [место и время вакцинации] или даже просто зайти на сайт, поскольку он неоднократно падал. «Статистика показывает, что система работает без сбоев или замедлений, работает без глюков», - заявило правительство в среду. В заявлении говорится, что зарегистрировалось более 8 миллионов человек, но не сразу понятно, сколько из них получили слоты. Местный чиновник в Мумбаи сказал, что город приостановил кампанию по вакцинации на три дня из-за нехватки запасов, в то время как официальные лица заявили, что наиболее пострадавший штат Махараштра, вероятно, продлит строгие ограничения на коронавирус еще на две недели. С момента начала кампании вакцинации в январе, дозу получили только около 9% населения Индии, насчитывающего около 1,4 миллиарда человек. Однако, притом что вторая волна захлестывает систему здравоохранения, официальный уровень смертности в Индии ниже, чем в Бразилии и США. Как показывает глобальный трекер Reuters о COVID-19, в Индии зарегистрировано 147,2 смертей на миллион, в то время как Бразилия и США сообщили о цифрах 1800 и 1700 соответственно. Однако медицинские эксперты считают, что истинные цифры COVID-19 в Индии могут быть в 5-10 раз больше официальных. В больницу Святого Семейства в Дели пациенты приехали на машинах скорой помощи и на личных автомобилях, некоторые задыхались, когда у них закончились кислородные баллоны. В отделении интенсивной терапии пациенты лежат на тележках между кроватями. «Тот, кто должен находиться в отделении интенсивной терапии, проходит лечение в палатах», - сказала Рейтер доктор Сумит Рэй, руководитель отделения. «Мы переполнены. Врачи и медсестры деморализованы, они знают, что могут лечить лучше, но у них просто нет времени. Никто не делает перерывов ». В среду Госдепартамент США выпустил предупреждение о запрете поездок в Индию из-за пандемии и посоветовал своим гражданам покинуть страну. В нем добавлено, что члены семей государственных служащих США в Индии могут добровольно вернуться в Соединенные Штаты. Премьер-министра Нарендру Моди критиковали за разрешение массовых политических митингов и религиозных фестивалей, которые в последние недели стали очень распространенными. «Люди этой страны имеют право на полный и честный отчет о том, что привело к катастрофе более миллиарда человек», - заявил газете Hindu эксперт по глобальному здравоохранению из Гарвардской медицинской школы Викрам Патель. Министр иностранных дел Харш Вардхан Шрингла заявил в четверг, что, поскольку начинает поступать медицинская помощь со всего мира, Индия ожидает прибытия около 550 установок по производству кислорода. Два самолета из России с 20 концентраторами кислорода, 75 вентиляторами, 150 прикроватными мониторами и 22 тоннами медикаментов прибыли в Дели. Белый дом сообщил в среду, что Соединенные Штаты отправляют материалы на сумму более 100 миллионов долларов, в том числе 1000 кислородных баллонов, 15 миллионов масок N95 и 1 миллион экспресс-тестов. Поставки начнутся в четверг, добавил он. Кроме того, Соединенные Штаты перенаправили свой собственный заказ на производственные материалы для AstraZeneca (AZN.L) в Индию, что позволит ей произвести более 20 миллионов доз, заявил Белый дом. 1 мая Индия получит первую партию российской вакцины Sputnik V. Российский фонд национального благосостояния РФПИ, который продает Sputnik V по всему миру, подписал сделки с пятью индийскими производителями на поставку более 850 миллионов доз вакцины в год. Бангладеш заявила, что отправит около 10 000 флаконов противовирусных лекарств, 30 000 комплектов СИЗ и несколько тысяч таблеток с минералами и витаминами. Министерство обороны Германии заявило, что в субботу Германия отправит в Индию 120 аппаратов ИВЛ, а на следующей неделе - мобильный завод по производству кислорода. статью прочитали: 2 человек Комментарии