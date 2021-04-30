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дата публикации 30.04.21 05:21
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Ассоциации финно-угорских народов России отказалась от участия во Всемирном конгрессе в Тарту

24.04.2021

Ассоциации финно-угорских народов России отказалась от участия во Всемирном конгрессе в Тарту

Ассоциация финно-угорских народов России распространило заявление, в котором отказалась от участия во  Всемирном конгрессе финно-угорских народов, который должен пройти с 16 по 18 июня в Тарту.

Предлагаем вашему вниманию полный текст заявления:

В последнее время в международном финно-угорском движении, на наш взгляд, все ярче стали проявляться деструктивные, явно политизированные тенденции, выражающиеся и в деятельности Всемирных конгрессов финно-угорских народов, когда «финно-угорская карта» применяется как один из способов давления на ту или иную страну, а этнические вопросы намеренно используются в целях этнополитических спекуляций.

Если первые Конгрессы придали финно-угорскому движению определенную активность, а участникам — ощущения единения, надежды на возможно скорое преодоление трудностей и проблем, то в последующем уже после 4-го Всемирного конгресса финно-угорских народов все чаще стали появляться различные резолюции и доклады европейских структур о якобы трагическом положении финно-угорских народов и их культуры в России. Наибольший резонанс получил доклад, подготовленный по поручению ПАСЕ депутатом Европарламента Катрин Сакс, который содержит предвзятые оценки ситуации с этническими, религиозными и языковыми меньшинствами и является серьезным препятствием для дальнейшего развития финно-угорского движения.

Свидетельством негативных последствий подобного подхода может служить поведение эстонской делегации на 5 Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Ханты-Мансийске, когда президент Эстонии недвусмысленно предлагал финно-угорским народам России самоопределиться (мол, создавайте свои государства внутри РФ). А когда получил отпор со стороны российских делегатов – вся эстонская делегация покинула зал заседаний.

Кроме того, нельзя не заметить и так называемую патерналистскую позицию наших западных финно-угорских партнеров, основанную на покровительстве, опеке и контроле старшими младших, а также подчинении младших старшим, когда практически во всех выступлениях делегатов от Финляндии, Эстонии мы слышим сплошную критику в адрес нашей страны и жизни российских финно-угров. На конгрессах сложилась устойчивая тенденция к акцентированию внимания на негативных аспектах жизни финно-угорских народов Российской Федерации. Считаем, что подобное недопустимо. Конгрессы могут быть эффективными только при условии равноправия, открытости и взаимоуважения.

Мы приветствуем и поддерживаем связи в рамках различных проектов с финно-угорскими общественными организациями, правительственными институтами Финляндии, Венгрии, Эстонии, но не с позиций «всезнающих братьев и сестер». У каждого из российских финно-угорских народов многовековая история, мы – равные из равных. У каждой страны свои национальные особенности, которые непременно надо учитывать, когда речь идет о проблемах национальных языков и культур, особенно в такой многонациональной стране, как Россия.

Мы все больше убеждаемся, что Всемирные конгрессы проводятся не для того, чтобы конструктивно решать проблемы финно-угров, а как инструмент вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, наших народов. Мы видим, что со стороны европейских финно-угров на конгрессе участвуют практически одни и те же лица, которые неизвестно кем избираются в качестве делегатов. Из конгресса в конгресс кочуют одни и те же вопросы, что свидетельствует о неэффективности работы форумов. Негативные подходы проявлялись и в явном неуважении к российским участникам, в частности, когда в гостиницах не находилось место для самой многочисленной российской делегации (мордовской), когда автобусы «случайно забывали» доставить наши делегации до места проведения мероприятий и т.д.

В этой связи важно знать и различать истинную заботу о сохранении народных традиций, языков, культуры финно-угорских народов России от мнимой, далекой от реальных дел и искренних переживаний. Анализ последних тенденций развития финно-угорского сообщества показывает, что если ранее финно-угорские народы России были ориентированы на зарубежные программы, то сегодня лидером в данной области является Российская Федерация, вкладывающая значительные средства в это направление.

Центральным субъектом финно-угорского национального движения на всероссийском уровне является Общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». Сегодня мы являемся свидетелями того, насколько по деловому, конструктивно и эффективно проходят заседания Совета и Президиума АФУН, причем в самых разных уголках нашей страны, где проживают представители финно-угорских и самодийских народов России (Москва, Санкт-Петербург, Саранск, Ижевск, Йошкар-Ола, Сыктывкар, Казань, Ульяновск, Нижний Новгород, Вологда, Мурманск, Салехард, Ханты-Мансийск, Красноярск и др.). Заседания Президиума и Совета в регионах России, а также съезды и форумы, проводимые под эгидой АФУН РФ, охватывают весь спектр вопросов жизнедеятельности финно-угорских народов России. Председатель Ассоциации входит в Совет при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и его Президиум. Ассоциация тесно взаимодействует с региональными и межрегиональными общественными организациями финно-угорских народов России, имеющих статус «общенародных» и объединяющих представителей народа по всей стране и миру, а также с федеральными и региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления.

С 2016 года АФУН РФ имеет специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН, который гарантирует открытое взаимодействие с Советом, Секретариатом, учреждениями и вспомогательными органами данной организации в ряде направлений по вопросам устойчивого развития и позволяет представлять Российскую Федерацию от имени финно-угорских и самодийских народов на международном уровне.

Реальное положение дел в международном финно-угорском движении в целом показывает, что система Всемирных конгрессов финно-угорских народов не является продуктивным для наших народов и не оправдывает ожиданий.

С учетом вышеизложенного, а также эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, мы считаем нецелесообразным участие представителей финно-угорских народов Российской Федерации на очередном VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Эстонии и ставим под сомнение необходимость проведения конгрессов в будущем.

В то же время финно-угорские народы Российской Федерации остаются открытыми для международного сотрудничества.

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