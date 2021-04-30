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ЕС обвинил Москву и Пекин в подрыве доверия к западным вакцинам от коронавируса

Опубликовано: 29/04/2021 RFI

В рамках кампании по дезинформации подконтрольные России СМИ утверждали, что ЕС пользуется геополитическими соображениями, отказываясь от «Спутника V». REUTERS - DAN KOECK

Европейская служба внешних связей обвинила Россию и Китай в организации информационных кампаний, направленных на дискредитацию разрешенных в ЕС вакцин от коронавируса. Как говорится в докладе, опубликованном на сайте дипломатического ведомства, в Москве и Пекине стремятся подорвать доверие к западным препаратам и Европейскому агентству лекарственных средств, чтобы распространить собственную вакцину от коронавируса «Спутник V».

Как утверждают эксперты, прокремлевские ресурсы, в том числе официальный аккаунт вакцины «Спутник V» в твиттере, пытаются обвинить европейский регулятор в области лекарственных средств (агентство ЕМА) в политической ангажированности. Ранее ведомство направило своих сотрудников в Россию для оценки стандартов производства вакцины от коронавируса и отказалась немедленно разрешить применение препарата на территории ЕС. Европейские высокопоставленные политики же неоднократно заявляли, что «Спутник V» в Европе «не нужен».

Как говорится в докладе Европейской службы внешних связей, критике и клевете со стороны пророссийских медиа подверглись правительства стран, отказавшихся использовать «Спутник V». Из-за этого подконтрольные России СМИ обвинили украинские власти в «геноциде собственного народа». Действующее правительство Беларуси, где применение российского препарата уже началось, получило одобрение со стороны подобных медиаресурсов.

В рамках кампании дезинформации подконтрольные России СМИ утверждали, что ЕС пользуется геополитическими соображениями, отказываясь от «Спутника V». Еще одной причиной недопуска российского препарата в Европу называли корпоративные интересы западных фармацевтических корпораций. Серьезных доказательств этой информации, как утверждают в ЕС, не приводилось. Похожие данные в отношении китайских вакцин от коронавируса распространяли СМИ, подконтрольные Пекину.

«Органы, подконтрольные иностранным государствам, неверно интерпретировали информацию о безопасности западных вакцин от коронавируса и сделали из нее сенсацию. Этим они увеличили популярность антипрививочных движений в Европе», - говорится в докладе.

Ранее в ЕС уже обвиняли Россию в распространении ложной информации о западных вакцинах. 1 марта об этом заявлял Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. По мнению политика, подобные кампании могут поставить под угрозу жизнь жителей Европы.

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